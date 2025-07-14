Перестановки в правительстве Украины сделаны ради США и Британии

Новым премьер-министром Украины Зеленский хочет назначить Юлию Свириденко

Tекст: Василий Стоякин

О том, что Денис Шмыгаль – временное решение и вскоре он будет смещен, говорили с момента его назначения. Прошло почти пять с половиной лет. Началась война. По оценкам наблюдателей, бывший топ-менеджер Рината Ахметова стал полноценным членом команды уже бывшего президента Украины. И тут его решили сменить…

Первой еще 7 июля сообщила о предстоящих изменениях британская Financial Times. Издание предрекало, что пост премьера займет первый вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко, тесно связанная с главой Офиса президента Андреем Ермаком. Кроме того, предполагалось, что будет заменена посол Украины в США Оксана Маркарова.

10 июля Зеленский подтвердил слухи, касающиеся направления на пост посла в США министра обороны Рустема Умерова. А 14 июля он действительно предложил Свириденко возглавить правительство.

Пока это выглядит так, что Ермак захотел еще более плотно контролировать правительство Украины. Ермак в последнее время сосредоточил в своих руках почти полный контроль над окружением президента. С его точки зрения, Шмыгаль не совсем надежен как бывший человек Ахметова, Маркарова вообще контролируется из Лондона. А с помощью перестановок он ставит своих людей и на пост премьера, и на пост посла в США.

Насколько можно понять, главной перестановкой, однако, стало назначение не нового премьера, а нового посла Украины в Вашингтоне. Что, в свою очередь, обусловлено изменением в отношениях Украины и США. С момента избрания Дональда Трампа шла активная борьба между ним и украинским президентом. Трамп заявлял о намерении провести на Украине операцию обмена территорий на мир. Зеленский об этом слышать не хотел, требуя продолжения военной помощи с тем, чтобы продолжать вести войну.

В конечном итоге Зеленский одержал верх над президентом США – обещания закончить войну за 24 часа забыты, Трамп восстанавливает военную помощь режиму Зеленского. Разумеется, не так, как это осуществлялось при прошлом режиме, а за наличный расчет. Поскольку у Зеленского денег нет, покупать, а потом дарить будут европейцы – ну так они сами согласились платить Киеву дань. Ну и объемы, вероятно, будут меньше ожидаемых, но на продолжение войны хватит.

И вот тут важный момент – при Байдене инициатором оказания военной помощи была американская администрация, а Трампа надо подталкивать. Маркарова для этого не годится – у нее функционал другой. И в этом функционале она провалилась.

Изначально, еще когда Маркарова была министром финансов Украины, она считалась представителем международного консорциума, претендующего на контроль над украинскими активами. Ведущей силой этого консорциума была инвестиционная компания BlackRock. И вот 5 июля Вloomberg сообщил, что BlackRock прекратила поиск инвесторов для фонда восстановления Украины, список которых планировалось продемонстрировать на конференции по восстановлению Украины в Риме 10-11 июля.

По объяснению Вloomberg, причина состояла в «отсутствии интереса на фоне возросшей неопределенности относительно будущего Украины». А неопределенность связана, понятно, с Трампом.

Трамп тут играет роль сугубо служебную – как пугало. На самом деле аналитики BlackRock изначально просчитались. Им, конечно, нужно, чтобы активы были именно активами, то есть, чтобы Украина сохранила платежеспособность. Но, с другой стороны, нужно, чтобы правительство Украины не капризничало и понимало, что инвесторы оказывают огромное благодеяние, соглашаясь получать прибыли от этих активов.

Небольшая война была тут очень даже к месту. Именно небольшая. Но оказалось, что киевский режим войну прекращать не собирается, а результат у войны может быть только одним – активы либо достанутся России, либо вообще утратят какую-либо ценность.

Ну, а раз интерес BlackRock пропал, то и персонаж, настроенный на работу с ним, больше не нужен. Поэтому естественной выглядит замена Маркаровой на Умерова, который профильно занимался перевооружением ВСУ, знает украинские потребности и при этом в достаточной мере не имеет представлений о приличиях, чтобы давить на Трампа. А давить придется – американский президент еще не осознал своего поражения в противостоянии с Украиной и Великобританией.

Анфан террибль украинской политики Марьяна Безуглая упражняется в остроумии, напоминая, что семья министра Умерова уже живет в США, но вряд ли это имело хоть какое-то значение. Да и вообще неправильно осуждать человека за то, что он спрятал родных от ужасов войны (даже при том, что он сам не покладая рук работает на то, чтобы война продолжалась).

По сообщениям и украинских СМИ, и депутатов, его место министра обороны может занять теперь уже бывший премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Тут вообще история своеобразная.

С одной стороны, Шмыгаль полностью в курсе финансово-экономической составляющей войны и будет уж точно не хуже Умерова. С другой, он уже сделал историю, став рекордсменом по пребыванию на своем посту, обогнав Николая Азарова, бывшего премьером менее четырех лет, и Владимира Гройсмана – чуть больше пяти лет.

Скорее всего, его смещение с поста премьера рассматривалось как сложная политическая многоходовка.

То есть премьер-министр Украины пал жертвой расчетов Андрея Ермака по поводу того, кто именно сейчас нужен киевскому режиму в качестве посла в Вашингтоне – и за этим уже потянулась дальнейшая нитка кадровых перестановок.

Однако просто выкинуть Шмыгаля из украинского руководства было бы неправильно. 9 июля, например, были опубликованы данные исследования, проведенного работающей по заказам Офиса президента социологической группы «Рейтинг». Из пяти политиков, относительно которых задавался вопрос об уровне доверия, Шмыгаль оказался на последнем месте. В условиях, когда «враг у ворот» (рейтинг экс-главкома Залужного выше рейтинга президента), это недопустимо. В то же время рейтинг этот достаточно высок, чтобы оставить его обладателя в системе государственной власти. Поэтому он и стал министром обороны.

Хотя перестановки в украинском руководстве и выглядят традиционно безумными, определенная внутренняя логика у них есть. Прежде всего с точки зрения отношений, складывающихся у Киева с Вашингтоном и Лондоном. Лондон выигрывает в любом случае. Бизнес и Сити – на грабеже Украины (а сейчас, возможно, на спекуляциях вокруг военных поставок), британское же правительство же усиливает свое международное влияние за счет украинской войны.