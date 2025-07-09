Залужный обошел Зеленского по уровню доверия украинцев

  • Новость часаКремль усомнился в подлинности угроз Трампа «разбомбить» Москву
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    Как провалилась идея «технократического мирового правительства»
    Рогов рассказал о смелом броске российских бойцов по дну Каховского водохранилища
    ЦРУ выразило готовность предоставить Трампу разведданные о химоружии на Украине
    Посольство ФРГ в Москве извинилось за публикацию карты с фейковым флагом СССР
    МИД указал Трампу на преступные удары Украины по Курску и Рыльску
    Пекин призвал фон дер Ляйен не вмешиваться в отношения России и Китая
    Мерц: Дипломатические пути решения конфликта на Украине исчерпаны
    Эстония пригрозила заблокировать пакет санкций ЕС против России
    Скачко объяснил смену Зеленским послов в 20 странах
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Дания вышла на антироссийскую «передовую»

    Первого июля страной – председателем Евросоюза на ближайшие полгода стала Дания. Ее поведение в последнее время однозначно говорит о том, что противостояние с Россией станет приоритетом датской политики. А необходимость пристально следить за действиями Дании обусловлена еще и тем, что именно она закрывает для нас выход из Балтийского моря.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем нам цензура

    В наши дни возродить цензуру невозможно даже чисто технически. Государство не обладает монополией на информацию – и уже никогда не сможет ее восстановить. Когда со смартфона вы можете вещать хоть на весь мир – почту, телеграф, да и типографии захватывать бессмысленно. Так стоит ли пробовать?

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    Илья Ухов Илья Ухов Кадышева в Казани работает на Русский мир

    Недавний тур певицы Надежды Кадышевой, кстати, уроженки Татарстана, запомнившийся тем, как на ее малой родине поколение «зумеров» лихо отплясывало под хиты вроде «Течет ручей» или «Виновата ли я», показал, что жители республики включены в общерусское культурное поле.

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    9 июля 2025, 13:21 • Новости дня

    Залужный обошел Зеленского по уровню доверия украинцев

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Рейтинг доверия экс-главкома ВСУ Валерия Залужного существенно превысил показатели президента Владимира Зеленского, согласно свежему исследованию социологической группы.

    Данные нового опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг», опубликовал ТАСС. Согласно результатам, Валерию Залужному доверяют 73% опрошенных украинцев, тогда как Владимиру Зеленскому – 67%.

    Эксперты отмечают, что доверие к Зеленскому продолжает снижаться: с марта 2022 года его рейтинг упал с 91% до 67%. Залужный, на фоне слухов о возможной отставке с поста посла в Британии и возможном возвращении в Киев, заметно увеличил свой показатель.

    Опрос проводился 4–5 июля по телефону среди 1 тыс. респондентов на территории, подконтрольной Киеву. Итоги взвешены с учетом данных Государственной службы статистики Украины, погрешность не превышает 3,1%.

    8 июля 2025, 14:41 • Новости дня
    Главком ВСУ потребовал «восстановить позиции» в Курской и Белгородской областях
    Главком ВСУ потребовал «восстановить позиции» в Курской и Белгородской областях
    @ Ukrainian Presidentia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский выступил с требованием «вернуть утраченные позиции» на территории Курской и Белгородской областей России.

    Соответствующее заявление он сделал на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего, о чем сообщил в своем Telegram-канале.

    «Акцентировал на действиях наших подразделений в активной обороне – на недопущении продвижения противника в глубину нашей обороны на Покровском и Новопавловском направлениях и выхода на административные границы Днепропетровской области. Отметил восстановление позиций и удержание территорий в Курской и Белгородской областях РФ», – написал Сырский.

    Он также доложил о сложной ситуации на ряде участков фронта, выделив Покровское, Лиманское, Новопавловское и Северо-Слобожанское направления. По его словам, за последние сутки произошло 188 боевых столкновений.

    Кроме того, главком ВСУ заявил о продолжающихся усилиях по наращиванию беспилотной составляющей обороноспособности страны, в том числе для защиты тыловых городов, отражения штурмов и проведения атак DeepStrike по российской территории.

    Напомним, 26 апреля начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

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    9 июля 2025, 01:38 • Новости дня
    Хинштейн сообщил подробности атаки беспилотников ВСУ на пляж в Курске

    Жертвой удара ВСУ стал эвакуировавший людей с пляжа в Курске росгвардеец

    Хинштейн сообщил подробности атаки беспилотников ВСУ на пляж в Курске
    @ rosguard.gov.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Среди погибших в результате атаки беспилотников ВСУ на пляж в Курске оказался сотрудник Росгвардии, который эвакуировал отдыхающих, пострадал пятилетний ребенок, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

    Хинштейн сообщил, что погибли трое мужчин, в том числе сотрудник Росгвардии. «Вместе с товарищем они выехали на пляж после того, как люди начали сообщать об атаке беспилотника. Старший сержант начал эвакуировать людей, в этот момент произошел второй взрыв. К сожалению, росгвардеец не выжил», – сообщил Хинштейн в Telegram.

    Хинштейн выразил соболезнования семье погибшего и заявил, что уже обсудил с руководством Росгвардии представление сотрудника к государственной награде посмертно.

    Всего в результате атаки пострадали семь человек, в том числе пятилетний мальчик. Пятеро пострадавших, в том числе ребенок, находятся в тяжелом состоянии.

    Хинштейн назвал удар по пляжу беспрецедентно жестоким и отметил, что место было мирным, без каких-либо военных объектов. Он выразил уверенность, что подобные действия не останутся безнаказанными и все причастные понесут заслуженное наказание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Хинштейн сообщил о гибели трех человек в результате украинской атаки на пляж в Курске.

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    9 июля 2025, 13:20 • Видео
    Украина меняет правительство. Чего ждать?

    Источники украинских и мировых СМИ утверждают, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, занявший этот пост еще в 2020 году, покинет его в ближайшие дни. Что заставило Владимира Зеленского сменить премьера?

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    8 июля 2025, 22:15 • Новости дня
    ЦРУ выразило готовность предоставить Трампу разведданные о химоружии на Украине
    ЦРУ выразило готовность предоставить Трампу разведданные о химоружии на Украине
    @ Mattie Neretin/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава ЦРУ Джон Рэтклифф заявил о готовности предоставить президенту США Дональду Трампу разведывательные данные по вопросу применения химического оружия на Украине.

    В ходе заседания президентского кабинета в Белом доме Рэтклифф уточнил, что не может раскрыть детали таких данных в публичном формате, но готов сделать это лично президенту, передает ТАСС.

    По словам Рэтклиффа, если факт применения химоружия был бы задокументирован, это являлось бы нарушением всех международных норм и соглашений о ведении конфликтов.

    «Вы, конечно, не потерпите и не допустите нарушения кем-либо норм международного права», – добавил директор ЦРУ, обращаясь к Трампу. Тот ответил: «Это верно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Британии включили в санкционный список начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Алексея Ртищева и его заместителя Андрея Марченко. В российском посольстве в Британии заявили, что Лондон такими санкциями стремится отвлечь внимание от применения украинскими войсками химоружия.

    В ноябре Киев передал ОЗХО образцы с территории Украины, а организация заявила, что обнаружила в них следы отравляющего вещества CS.

    Россия представила ОЗХО доказательства применения Украиной химического оружия в Курской области. В ноябре сообщалось, что в ходе спецоперации на Украине зафиксировали более 400 случаев использования украинской стороной химических средств. 

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    8 июля 2025, 14:24 • Новости дня
    В Совфеде оценили новые поставки оружия США Украине: Трамп не бросил киевскую игрушку Байдена

    Сенаторы: Трамп может быстро завершить конфликт на Украине, прекратив вооружать Киев

    В Совфеде оценили новые поставки оружия США Украине: Трамп не бросил киевскую игрушку Байдена
    @ Jens Buttner/dpa-Zentralbild/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп, говоря об ударах ВС России по целям на территории Украины, не упоминает, что в результате украинских атак погибают российские мирные жители. В некотором смысле нынешний президент США начинает походить на своего предшественника, сказали газете ВЗГЛЯД сенаторы Владимир Джабаров и Андрей Климов. Ранее стало известно, что Пентагон по указанию Трампа направит Украине дополнительное вооружение.

    «Если бы Дональд Трамп на самом деле хотел завершить конфликт на Украине, он мог бы сделать это очень быстро, прекратив оказание любой помощи Киеву. Вместо этого он предпринимает другие шаги», – отметил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    Кроме того, президент США однобоко смотрит на ситуацию, когда говорит об ударах ВС России по целям на украинской территории. «Он не знает, сколько мирных граждан, в том числе детей и пожилых людей, погибает, когда ВСУ атакуют российские города?» – возмутился парламентарий.

    В некотором смысле можно провести параллели между нынешний американским лидером и его предшественником. «Все руководители стран Запада в принципе друг на друга похожи по своим взглядам. Трамп же еще и эксцентричен. Он хватается за массу дел. В его политике не прослеживается последовательности», – рассуждает собеседник. «Впрочем, что бы ни говорил глава Белого дома, наши задачи в рамках спецоперации определены. Мы продолжим делать свое дело».

    Схожей точки зрения придерживается его коллега, сенатор Андрей Климов. Он указал, что несмотря на рациональные причины, Трамп «не бросает доставшуюся в наследство от Байдена киевскую игрушку». «Американский лидер постоянно повторяют тезис, что «это не его война», но это все же конфликт Штатов. Руководство страны так и не отказалось от планов вести боевые действия на территории Украины руками украинцев», – добавил собеседник.

    Глава Белого дома маневрирует в вопросе передачи оружия Киеву. «Заявление о возобновление поставок в некотором смысле логично. Здесь речь идет о серьезных деньгах, а Трамп – известный бизнесмен», – заключил Климов.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что США намерены поставлять Украине больше оружия. По его словам, речь идет в первую очередь об «оборонительных» средствах. «Мы направим еще некоторое количество оружия. Они должны иметь возможность обороняться. По ним очень сильно бьют», – сказал американский лидер в начале встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.

    Конфликт на Украине Трамп назвал «монстром, созданным (экс-президентом Джо) Байденом», снова упомянув недовольство урегулированием. «Я останавливаю войны, и мне неприятно видеть, как убивают людей», – подытожил он. Позже Пентагон анонсировал отправку дополнительного оружия Киеву по указу президента США.

    По информации издания Politico, поставки могут начаться после встреч американских и украинских чиновников в Италии и на Украине. Так, спецпосланник Трампа Кит Келлог встретится с украинским министром обороны Рустемом Умеровым в Риме на международной конференции по оказанию помощи, рассказали собеседники газеты. За этим последуют встречи в Киеве на текущей и следующей неделях.

    Как сообщает Axios, Трамп пообещал Киеву «немедленно отправить десять противоракет Patriot – меньше, чем планировалось в рамках приостановленной поставки – и помочь найти другие способы поставок». Источники портала говорят, что накануне канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил президенту США, что Германия готова купить у Штатов батареи Patriot и отправить их на Украину. Со своей стороны, Трамп предложил Германии продать украинской стороне одну из своих батарей Patriot, при этом расходы на покупку разделят США и европейские союзники.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что американский лидер вновь демонстрирует непоследовательность в своих высказываниях по украинскому вопросу. Он таже процитировал несколько высказываний Трампа: «Я доволен разговором с Путиным», «Я разочарован разговором с Путиным», «Мы не поставляем нового оружия Украине», «Мы будем поставлять много оружия Украине для обороны».

    «Как нам к этому относиться? Так, как и раньше. Так, как это делают наши воины. Так, как это делает Верховный главнокомандующий. Никак. Продолжать добиваться целей СВО. Возвращать нашу землю. Работать на Победу», – написал Медведев в своем Telegram-канале.

    Напомним, о том, что США приостановили поставки некоторых видов оружия Украине, включая ракеты для системы ПВО Patriot, сообщили Politico и NBC News 1 июля. Спустя несколько дней после этого Трамп и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Президент США пообещал, что Вашингтон направит на Украину «столько оружия, сколько сможет», пишет The Wall Street Journal.

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявляла, что пауза в поставках американского оружия на Украину связана со стандартной проверкой всей военной помощи Соединенных Штатов. По ее словам, Пентагон стремится удостовериться, что все поставки оружия отвечают интересам американской армии. В Госдепе говорили, что Вашингтон не прекращает военную поддержку Киева, приостановлена передача только части вооружений.

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    8 июля 2025, 21:25 • Новости дня
    Украина решила сменить послов сразу в 20 странах

    Власти Украины анонсировали масштабную смену послов в странах G7 и G20

    Украина решила сменить послов сразу в 20 странах
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинское руководство планирует провести крупную дипломатическую ротацию, в ходе которой будут назначены новые послы в США и ряде других стран.

    Власти Украины намерены заменить около 20 своих послов, включая представителей в США и государствах G7 и G20, передает РИА «Новости». Как сообщил телеканал «Общественное» со ссылкой на главу МИД Андрея Сибигу, речь идет о масштабной ротации дипломатического корпуса, призванной «дать новое дыхание» украинской дипломатии.

    Сибига отметил, что смена в том числе затронет посла Украины в США Оксану Маркарову, которую Владимир Зеленский уведомил о завершении ее дипмиссии, предложив остаться в правительственной команде. Министр заявил, что Маркарова была «одной из самых успешных» послов, однако подчеркивает важность ротации кадров.

    По информации канала, ожидается подписание около 20 президентских указов о смене глав дипмиссий в странах G7, G20 и других значимых странах для внешней политики Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении назначить нового посла в США.

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    9 июля 2025, 11:37 • Новости дня
    Мерц: Дипломатические пути решения конфликта на Украине исчерпаны
    Мерц: Дипломатические пути решения конфликта на Украине исчерпаны
    @ IMAGO/Stefan Zeitz Photography/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что конфликт на Украине больше нельзя решить дипломатическим путем.

    Выступая в Бундестаге, он выразил мнение, что дипломатические методы урегулирования ситуации на Украине полностью «исчерпаны», передает РИА «Новости».

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о невозможности завершить СВО политико-дипломатическим путем. При этом он высказал мнение о приоритетности дипломатических путей решения задач специальной военной операции, отметив важность политических инструментов.

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    8 июля 2025, 16:06 • Новости дня
    Зеленский ввел санкции против пяти китайских компаний

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киев расширил ограничительные меры, введя санкции против пяти различных китайских компаний, среди которых производители оборудования и IT-компании.

    Указ о введении новых санкций был опубликован на сайте офиса Владимира Зеленского во вторник, передает РИА «Новости». Под санкции попали производитель металлообрабатывающего оборудования NINGBO BLIN Machinery Co, компания, занимающаяся производством и продажей чипов Shenzhen Jinduobang Technology Co, а также разработчик программного и аппаратного обеспечения Shenzhen Royo Technology Co.

    В список также вошли фирма Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co, выпускающая детали для медицинского и аэрокосмического оборудования, и Central Asia Silk Road International Trade.

    Среди введенных ограничительных мер – блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, запрет на визиты и передачу интеллектуальной собственности, прекращение торговых и культурных связей.

    Санкции распространяются на прекращение всех торговых соглашений, культурных обменов и научного сотрудничества с компаниями, а также на лишение их украинских государственных наград.

    Ранее Зеленский ввел санкции против российских граждан и юрлиц из КНР и Белоруссии. Он также подписал указ о введении бессрочных санкций в отношении ряда российских общественных организаций и компаний, включая детский центр «Артек».

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    9 июля 2025, 03:55 • Новости дня
    Российские войска выбили ВСУ из Каменского в Запорожской области
    Российские войска выбили ВСУ из Каменского в Запорожской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины выбиты из Каменского в Запорожской области, сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов России Владимир Рогов.

    По словам Рогова, российские войска освободили населенный пункт. «Украинские боевики отступили в сторону Степногорска», – приводит его слова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях он сообщил, что российские подразделения установили контроль над западной частью Каменского. Украинские военные были вытеснены к северным и северо-восточным окраинам населенного пункта. Через Каменское и Степногорск открывается дорога на город Запорожье.

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    9 июля 2025, 11:18 • Новости дня
    Дипломат Мирошник указал Трампу на преступные удары Украины по Курску и Рыльску
    Дипломат Мирошник указал Трампу на преступные удары Украины по Курску и Рыльску
    @ vk.com/sledcomru

    Tекст: Анастасия Куликова

    Киев, теряя десятки километров ежесуточно, прибегает к запрещенным методам ведения войны. Все для того, чтобы оказать влияние на внутреннюю повестку России и создавать неприемлемые условия для жизни людей, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Родион Мирошник. Ранее украинские беспилотники атаковали городской пляж в Курске. Противник также ударил по инфекционному корпусу Рыльской больницы.

    «За минувшие сутки в результате преднамеренных и преступных действий Киева только на территории Курской области, по предварительным данным, пострадали 13 человек. Из них трое погибли», – отметил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима. По его словам, противник, нанося удары по невоенным объектам, пытается посеять панику и страх среди россиян.

    «ВСУ «проседают» на поле боя, теряя десятки километров ежесуточно. Кроме того, они ощущают фантомные боли после катастрофического для них поражения в российском приграничье. В этих условиях украинская сторона, игнорируя нормы международного гуманитарного права, прибегает к запрещенным методам. Все для того, чтобы оказать влияние на внутреннюю повестку России и создавать неприемлемые условия для жизни людей», – пояснил собеседник.

    «Действия Киева должны быть осуждены мировым сообществом. Но крайне сложно требовать порицания от стран, которые являются спонсорами киевского руководства и их, говоря на сленге, «крышей», которая блокирует расследования и поставляет оружие. Более того, они же стремятся построить виртуальную картинку «страдающей» Украины», – добавил Мирошник. Он призвал Дональда Трампа, который обещает ВСУ «оборонительное» вооружение, и остальных западных лидеров ответить себе на вопрос: хотят ли они быть соучастниками преступлений Киева.

    «Кроме того, населению западных стран необходимо четко понимать: когда офис Владимира Зеленского клянчит оружие, то делает это в том числе для дальнейшего нанесения ударов по российским гражданским объектам, местам массового посещения, больницам, промышленным предприятиям гражданского сектора, в чем мы лишний раз убедились за последние сутки на примере Курской области», – подчеркнул дипломат.

    «Россия ответит на преступления противника. При этом наши бойцы ударят не по гражданским объектам, а по военным, максимально ослабляя возможности ВСУ. А Западу, повторю, необходимо понять и осознать для себя, кого они поддерживают. Украина находится вне закона. Она предпринимает действия, которые неприемлемы для цивилизованных стран», – заключил Мирошник.

    Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил об ударе беспилотника ВСУ по городскому пляжу в Курске. Погибли три человека, один из них – сотрудник Росгвардии, который в момент происшествия оказывал помощь людям. Глава региона пообещал представить его к государственной награде.

    Еще семь человек пострадали, в том числе пятилетний мальчик. Очевидцы рассказали, что во время атаки ребенок закрывал собой маму. Он находится в реанимации с тяжелыми ожогами. Еще один раненый в момент удара шел мимо пляжа. Он услышал крики людей и бросился им на помощь – в этот момент взорвался боеприпас.

    Кроме того, украинский беспилотник ударил по инфекционному корпусу Рыльской больницы и зданию скорой помощи в Курской области. В результате пострадали два человека: у 30-летней женщины резаная рана груди, в состоянии средней степени тяжести ее отправили в областную больницу. У второй женщины диагностировали ранение правого бедра, ушиб мягких тканей правого колена.

    В результате удара дрона пострадало остекление зданий, загорелась кровля. Еще один пожар произошел в административном здании ЗАО «Агрофирма Рыльская» (входит в кондитерский холдинг «Объединенные кондитеры»), которое также подверглось атаке БПЛА.

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    9 июля 2025, 08:24 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударах по военным аэродромам на Украине

    Подполье сообщило об ударах по четырем аэродромам в центральной части Украины

    Подполье сообщило об ударах по военным аэродромам на Украине
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Аэродромы в Киевской области, Полтаве и Житомире подверглись ударам, причем в Гостомеле зафиксировано попадание непосредственно по взлетно-посадочной полосе, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    Удары по аэродромам в Киевской области, Полтаве и Житомире были нанесены российскими силами, передает РИА «Новости» со ссылкой на Лебедева.

    По его словам, «в Киевской области прилет в аэродром в Гостомеле. В Полтаве несколько в аэродром. В Житомире в аэродром». Лебедев также сообщил о поражении района аэропорта в Харькове.

    Массированные удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы России начали наносить с 10 октября 2022 года. Это произошло спустя два дня после теракта на Крымском мосту, в котором власти России обвинили украинские спецслужбы. В числе целей российских ударов – объекты оборонной промышленности, военного управления и связи на всей территории Украины.

    При этом, как ранее отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российские военные не наносят удары по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры.

    Напомним, на прошлой неделе подполье сообщало, что в Киевской области системы ПВО оказались перегружены из-за ударов по складам, логистическим центрам и объектам с топливом.

    Позднее в районе Чугуева в Харьковской области были зафиксированы удары по пунктам размещения украинских военных и иностранных наемников.

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    8 июля 2025, 23:26 • Новости дня
    Взрывы произошли в Киеве и Киевской области
    Взрывы произошли в Киеве и Киевской области
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, в Киеве и Киевской области прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Кроме того, сообщается о взрывах городе Днепре (Днепропетровске), подконтрольном украинским войскам Херсоне и на той части Запорожской области, которая также удерживается ВСУ, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Николаеве также прогремел взрыв.

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    8 июля 2025, 14:21 • Новости дня
    Зеленский сообщил о замене посла Украины в США
    Зеленский сообщил о замене посла Украины в США
    @ Susan Walsh/AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил Оксане Маркаровой, что планирует назначить нового посла в США, при этом ее дальнейшая должность пока остается неизвестной.

    Зеленский сообщил о своих планах заменить украинского посла в США Оксану Маркарову, передает ТАСС. По данным «Общественного. Новости», Маркарова была лично уведомлена президентом о готовящейся ротации.

    В то же время ее преемник на посту посла еще не определен. Маркарова, согласно источникам издания, останется работать в аппарате украинской администрации, но конкретная новая должность пока неизвестна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский обсудили по телефону смену украинского посла в США. Андрей Ермак подтвердил, что разговор между Трампом и Зеленским состоялся и назвал его содержательным.

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    8 июля 2025, 14:35 • Новости дня
    Почти половина жителей Украины прогнозирует разруху и отток населения из страны

    Число пессимистично оценивающих будущее страны украинцев выросло в девять раз

    Почти половина жителей Украины прогнозирует разруху и отток населения из страны
    @ Sergei Chuzavkov/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Результаты свежего опроса Киевского международного института социологии показывают, что почти половина граждан Украины считает перспективы своей страны мрачными, отмечая риск оттока населения.

    На Украине зафиксирован значительный рост доли граждан, которые пессимистично оценивают будущее страны, сообщает ТАСС.

    Согласно данным опроса Киевского международного института социологии, опубликованным изданием «Украинская правда», доля украинцев, считающих, что через десять лет страну ждет разруха и массовая эмиграция, достигла 47%. Еще в октябре 2022 года этот показатель составлял всего 5%.

    За последние два года число пессимистов увеличилось в девять раз. В 2024 году их было 28%, а уже летом эта цифра приблизилась к половине респондентов. Опрос проводился с мая по июнь, дополнительные детали исследования не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что принцип территориальной целостности не распространяется на Украину, так как он касается только государств, в которых обеспечиваются равноправие и самоопределение народов. Войска Украины были выбиты с ряда позиций в населенном пункте Воскресенка на западе Донецкой народной республики.

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    9 июля 2025, 11:52 • Новости дня
    Скачко объяснил смену Зеленским послов в 20 странах

    Политолог Скачко: Зеленский пытается сменой послов усилить украинское лобби

    Скачко объяснил смену Зеленским послов в 20 странах
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Владимир Зеленский хочет сменить послов в 20 государствах, чтобы усилить проукраинские настроения в Европе, а также руками дипломатов обеспечить вывод своих капиталов в офшоры, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее сообщалось, что Киев планирует ротацию глав диппредставительств в странах G7 и G20.

    «Над Украиной нависла угроза прекращения самого существования. И на этом фоне Киеву как никогда нужна дипломатическая поддержка. Владимир Зеленский хочет, чтобы новые послы в странах Бенилюкса и Германии усилили проукраинские настроения в обществе, а также способствовали наращиванию военных поставок ВСУ», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Смена глав диппредставительств в Северной Европе происходит, в том числе в рамках борьбы с негативным наследием, которое оставил предыдущий украинский посол в Берлине Андрей Мельник. Зеленский хочет улучшить репутацию Киева. Но я думаю, у него это не получится, поскольку на Украине сейчас просто нет профессиональных дипломатов», – отметил аналитик.

    «Смена послов в таких странах, как Великобритания и Франция, кроме вышеназванных целей, преследует еще одну: помощь Банковой в выводе капиталов в офшоры, контролируемые Лондоном и Парижем. Среди нынешних диппредставителей далеко не все согласятся участвовать в этих схемах, поэтому Зеленский поставит лояльных вместо относительно умных», – продолжил собеседник.

    «Не исключаю, что на смену позорящейся Оксаны Маркаровой на пост посла в США придет украинский премьер Денис Шмыгаль. В этой ситуации Зеленскому придется поступиться нелюбовью к главе кабмина, поскольку – по замыслу Банковой – технократ имеет шансы улучшить отношения Киева и Вашингтона», – детализировал эксперт. К тому же политолог допустил, что Зеленский попытается усилить украинское лобби сменой послов в странах БРИКС на фоне очевидной растущей мощи этого объединения.

    Глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что Зеленский планирует заменить послов в государствах G7 и G20, чтобы «усилить эти страны, в том числе – трек США». Сибига также отметил, что смена в том числе затронет посла Украины в США Оксану Маркарову, которую Владимир Зеленский уведомил о завершении ее дипмиссии, предложив остаться в правительственной команде. Министр заявил, что Маркарова была «одной из самых успешных» послов, однако подчеркнул важность ротации кадров. Всего ожидается подписание 20 указов о смене глав диппредставительств.

    Депутат Верховной рады из фракции «Европейская солидарность» София Федина ранее говорила о необходимости замены Маркаровой, поскольку та не поддерживает контактов с американской администрацией, а отношения между странами остаются сложными.

    По словам Фединой, при смене администрации в США обычно происходит обновление посольского состава для налаживания связи с новой властью, однако Киев этим не воспользовался, и теперь «время исправлять ситуацию». В качестве возможного кандидата она предложила Валерия Чалого, ранее уже работавшего в этой должности в 2015–2019 годах.

    В прошлом году спикер Палаты представителей Майк Джонсон требовал увольнения Маркаровой из-за организации визита Зеленского на оружейный завод в Пенсильвании в сопровождении только представителей Демократической партии. Конгрессмен назвал это вмешательством в президентские выборы в США.

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    9 июля 2025, 00:06 • Новости дня
    Жертвами атаки беспилотника ВСУ на пляж в Курске стали три человека
    Жертвами атаки беспилотника ВСУ на пляж в Курске стали три человека
    @ Здравоохранение Курской области/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки украинского БПЛА на пляж в Курске погибли три человека, пострадали шестеро, в том числе ребенок, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

    Атаке подвергся пляж «Городской». Сначала сообщалось о четырех пострадавших – мужчине с проникающим ранением в грудную клетку, а также двух женщинах и ребенке с ожогами.

    Позднее Хинштейн сообщил в Telegram: «К глубокой скорби, в результате атаки на городской пляж трое человек скончались на месте. Приношу искренние соболезнования родным. Близким будет оказана вся необходимая помощь».

    Кроме того, по его словам, число пострадавших увеличилось до шести человек – один мужчина получил осколочное ранение плеча, другой – травму ребер и осколочные ранения. Пострадавшие госпитализированы.

    «Подлый, бесчеловечный удар украинских преступников! Поздно вечером, в праздник врагом сознательно был нанесен удар по месту, где находились мирные жители! Это не поддается никакому разумному объяснению!» – заявил он.

    Кроме того, в Глушковском районе дрон атаковал частный дом, 70-летний мужчина получил осколочные ранения лица и глаза.

    И.о. главы города Сергей Котляров сообщил в соцсети «ВКонтакте», что ПВО сбили украинский БПЛА. Повреждения получили несколько домов в Железнодорожном округе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара беспилотника по частному дому в селе Ходяковка Курской области погиб 61-летний местный житель.

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