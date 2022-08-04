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4 августа, четверг | Последнее обновление — 14:38 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Кремль назвал условие для получения Газпромом турбины для «Северного потока»
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Итоговую реакцию официального Пекина на визит Нэнси Пелоси можно описать словами прапорщика из «ДМБ»: «Бахнем, обязательно бахнем. Весь мир в труху! Но не сейчас».
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Мир сильно больше, чем 30 стран НАТО. И с этими странами Россия налаживает или укрепляет взаимоотношения – так, что это вызывает активное противодействие со стороны США, впрочем, безрезультатное.
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Если раньше отступления Китая под американским давлением можно было объяснить словами «Пекин стремится не вступать в конфронтацию из-за малозначительных проблем и вместо этого собирается с силами», то с тайваньским вопросом это не работает.
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В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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Число погибших в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные украинцы, в том числе боевики националистического полка «Азов», возросло до 53, еще 75 человек получили ранения. Удар по колонии был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Кремль назвал условие для получения Газпромом турбины для «Северного потока»
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Компания «Газпром» очень хочет получить после ремонта турбину для «Северного потока», но на нее нужны документы, одних слов недостаточно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Газпром очень бы хотел получить эту турбину, но ведь не Газпром вводил санкции, санкции введены в отношении Газпрома, здесь в данном случае для Газпрома важно получить юридические документы, в которых говорится о том, что эта турбина не санкционированная», – цитирует его РИА «Новости».
Песков заметил, что просто слов в данном случае абсолютно не достаточно.
«ЕС может говорить одно, но есть Великобритания, а сервисное, техническое обслуживание на постоянной основе осуществляет британская дочка компании Siemens по британскому праву, британской юрисдикции. Поэтому, конечно, в данном случае на фоне тех санкций, которые введены в отношении Газпрома, в отношении нашей страны, Газпром просто должен себя застраховать, должен застраховать свою собственность, турбина является собственностью Газпрома, – объяснил представитель Кремля.
Накануне в Газпроме объяснили невозможность поставки в Россию двигателя для «Северного потока». «Санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя 073 на КС «Портовая» невозможной», – говорится в сообщении компании.
При этом в конце июля зампред правления Газпрома Виталий Маркелов заявил, турбина была отправлена из Канады не в Россию, а в Германию без согласия российской компании, что не соответствует условиям контракта.
Песков заявил, что Siemens завела ситуацию под британское право и в британскую юрисдикцию. Газпром как собственник этой турбины, по его словам, обязан получить документы, что это не санкционный товар, иначе, как опасается Москва, британская структура Siemens может дистанционно отключить турбину.
Американцы предложили выпороть Зеленского за призыв к Китаю
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Читатели New York Post оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского, призвавшего Китай «оставаться нейтральным» и не помогать России.
«Я надеюсь увидеть день, когда эту коррумпированную марионетку НАТО Зеленского схватят, разденут догола (больше никаких фальшивых футболок в стиле милитари), закуют в цепи, а затем выпорют и отправят на восток Украины, где он предстанет перед настоящим судом за свои военные преступления», – написал Freddie, сообщает РИА «Новости».
«Он сказал это до или после фотосессии для журнала Vogue?» – отметил пользователь ata777.
«Если Америка может помочь Украине, почему Китай не может помочь России?» – задался вопросом Oksure.
«О, так теперь ты хочешь указывать Китаю, что он должен делать? Ты – посмешище», – написал Ralph Holloway.
Ранее американские СМИ писали, что Зеленскому не следует пренебрежительно относиться к внутренним проблемам США, требуя при этом от Вашингтона дальнейшей поддержки.
Чулпан Хаматова пожаловалась на предательство
Уехавшая в Латвию актриса Чулпан Хаматова пожаловалась, что ее предали люди, которым она помогала в ущерб себе.
«Люди, которым я много помогала, иногда сильно в ущерб себе, и которые сейчас, пользуясь ситуацией, когда меня очень выгодно пнуть, с радостью делают это. Я это испытала на себе», – поделилась она в интервью YouTube-каналу RusDelfi, пишет «Комсомольская правда».
Несмотря на потрясения и критику, актриса старается сохранять веру в людей. «Я хочу верить, что все люди хорошие. Я просто не выживу, если стану другой», – заявила она.
Ранее актриса Чулпан Хаматова заявила, что переехать в Латвию ее якобы «вынудила» спецоперация на Украине.
Напомним, Хаматова уволилась из московского театра «Современник», в труппе которого состояла с 1998 года. Она покинула Россию сразу же после начала военной спецоперации на Украине. Артистка переехала жить в Латвию.
ООН: Россия больше всех приняла украинских беженцев
Организация Объединенных Наций указала, что Россия стала страной, принявшей больше всех беженцев с территории Украины, сообщают СМИ.
Во всех странах Европы насчитывается порядка 6,3 млн граждан Украины, покинувших страну. Россия же приняла почти 1,97 млн человек, пишет «Sputnik Ближнее зарубежье» со ссылками на данные ООН.
Второе место занимает Польша – свыше 1,25 млн украинских беженцев. В Германии же зарегистрировано присутствие 915 тыс. беженцев с Украины.
Ранее СМИ сообщали, что в Германии зафиксировали рост безработицы из-за украинских беженцев.
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Сыровар Сирота: Русские фермеры вертели мнение посольства Нидерландов на сырной мешалке
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Если голландцы чем-то недовольны – пусть подают иск в Истринский районный суд, заявил фермер-сыровар Олег Сирота в ответ на запрет посольства Голландии названия сыров «Гауда», «Маасдам» и «Эдам» на фестивале «Сыр. Пир. Мир».
«Официально заявляю, что русские фермеры вертели мнение посольства Нидерландов на сырной мешалке, как все их санкции вертели мы на тракторном валу Кировца. Если голландцы чем-то недовольны – пусть подают в Истринский районный суд и пусть самый честный суд в мире нас рассудит», – написал Сирота в своем Telegram-канале.
Так он отреагировал на сообщение о том, что посольство Нидерландов в России запретило участникам фестиваля «Сыр. Пир. Мир» использовать в названии своих сыров наименования «Гауда», «Маасдам» и «Эдам».
«И вообще, русский сыр лучше голландского – это факт, тут мы и доказать можем. Конкурс «Лучший сыр России» уже больше любого голландского сырного турнира. Сыры переименовывать точно не будем», – подчеркнул фермер.
Ранее Сирота выражал поддержку российским военным на Украине. Он выстроил коров в форме латинской буквы Z и запечатлел их на фото.
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Погибла одна из основателей народной милиции ДНР Ольга Качура
Одна из основателей народной милиции Донецкой народной республики, командир артиллерийского реактивного дивизиона, полковник гвардии Ольга Качура (позывной «Корса») трагически погибла, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
«Сегодня черный день для Горловки и республики. Трагически погибла отважная и мудрая женщина, которая стояла у истоков Народной милиции Донецкой народной республики. Качура Ольга Сергеевна, победоносная и непоколебимая Корса!» – написал мэр в Telegram.
Приходько выразил соболезнования от лица всех горловчан. «Это невосполнимая утрата для всех нас», – подчеркнул он.
Качура с 2014 года командовала реактивным артиллерийским дивизионом ДНР в Горловке, на одном из наиболее опасных направлений.
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В Газпроме объяснили невозможность поставки в Россию двигателя для «Северного потока»
Поставка двигателя 073 на КС «Портовая» для проекта «Северный поток» со стороны Siemens в настоящий момент невозможна из-за санкций Канады, ЕС и Великобритании, сообщил Газпром.
«Санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя 073 на КС «Портовая» невозможной», – приводит ТАСС сообщение компании.
Ранее представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер заявил, что никакие дополнительные гарантии для поставки турбины для «Северного потока» в Россию не требуются, потому что данный агрегат не попадает под санкции. Он добавил, что со стороны ФРГ якобы есть все, что нужно для отправления в РФ. Канцлер Германии Олаф Шольц также не увидел препятствий для доставки турбины Siemens в Россию.
В Кремле объяснили отсутствие заинтересованности Канады в ремонте газовой турбины.
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Швейцарию обвинили в нарушении конституции из-за санкций против России
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Принятие Берном антироссийских санкций нарушает конституцию Швейцарии, заявила пресс-секретарь крупнейшей партии швейцарского парламента UDC Андреа Зомер.
«Введение санкций нарушает нейтралитет страны и, следовательно, ее конституцию. В Конституции указано, что Швейцария нейтральна. Мы против санкций», – приводит РИА «Новости» слова Зомер.
Партия UDC занимает в парламенте более четверти мест, также имеет шесть мест в Сенате из 46. Из семи министров в правительстве двое являются представителями UDC.
Швейцария присоединилась к седьмому пакету санкций ЕС против России.
Новые меры в первую очередь касаются запрета на покупку, ввоз или транспортировку золота и изделий из него из России. Услуги, связанные с этими товарами, также запрещены.
Активы крупнейшего российского банка Сбербанка теперь заморожены, и ему запрещено предоставлять средства, экономические ресурсы или технические услуги.
«Федеральный совет отмечает, что ни одна из мер против России не направлена против торговли сельскохозяйственной или пищевой продукцией между третьими странами и Россией», – также сообщается в заявлении правительства.
В марте 2022 года правительство утвердило новый список иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия. В нем 48 участников, в том числе Швейцария
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В Азербайджане заявили о начале операции «возмездия» в Нагорном Карабахе
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Азербайджанские военные уничтожили в Нагорном Карабахе гаубицы и другую военную технику противника, сообщили в Минобороны страны.
Эти действия прошли в рамках ответной спецоперации Азербайджана, заявили в ведомстве, передает ТАСС.
«В результате проведенной подразделениями азербайджанской армии ответной операции были взяты под контроль несколько высот в Карабахе», – приводит заявление министерства РИА «Новости».
Минобороны Азербайджана также добавило, что армянские военные нарушили положения перемирия, достигнутого 10 ноября 2020 года, и «совершили диверсионный акт против частей азербайджанской армии» на территории, где временно дислоцируется миротворческий контингент России.
Азербайджанские военные объявили о взятии стратегических высот, передает «Sputnik Азербайджан».
По данным азербайджанского ведомства, 3 августа члены «незаконных армянских вооруженных формирований» на территории, где дислоцируются миротворцы ВС России, совершили провокацию в отношении подразделений азербайджанских военных. В результате погиб азербайджанский военнослужащий Кязымов Анар Рустам оглу.
Они также попытались захватить высоту Гырхгыз горного хребта. Хребет охватывает территорию Кельбаджарского и Лачинского районов.
«В результате контроперации «Возмездие», проведенной подразделениями Азербайджанской армии, под контроль взяты высота Гырхгыз, Сарыбаба и другие господствующие высоты, имеющие стратегическое значение. В настоящее время подразделения ВС Азербайджана ведут инженерные работы по обустройству новых позиций и строительству подъездных дорог», – сообщили в азербайджанском минобороны.
Были уничтожены несколько армянских боевых позиций, нанесен удар по воинской части, расположенной в населенном пункте Йухары Оратаг бывшего Агдеринского района.
Уничтожены живая сила, несколько гаубиц Д-30, военно-транспортные средства и боеприпасы.
Между тем представители военного командования в Нагорном Карабахе сообщили, что в ходе боев с ВС Азербайджана погибли военнослужащие-контрактники Гурген Габриелян и Артур Хачатрян, сообщает «Sputnik Армения».
Еще 14 получили ранения разной степени тяжести. По этим данным, Азербайджан применял минометы, гранатометы и беспилотники.
К текущему моменту вместе с командованием российского миротворческого контингента принимаются меры по стабилизации обстановки.
Ранее власти Нагорного Карабаха объявили частичную мобилизацию.
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ДНР: Союзные силы вошли в Марьинку
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Украинских военных выбили с южной окраины населенного пункта Марьинка в Донецкой народной республике, сообщил замминистра информации республики Даниил Безсонов.
«На нескольких направлениях фронта ДНР есть продвижения. Наши бойцы выбили укров с южной окраины Марьинки», – цитирует Безсонова ТАСС.
По его словам, сейчас союзные силы уничтожают украинские опорные пункты по всему фронту в районе Авдеевки, Соледара и Артемовска.
«Половина поселка Пески под нашим контролем. Оставшуюся половину враг, скорее всего, оставил, но это предварительно. Будет ясно после зачистки», – заключил он.
Во вторник в ДНР заявляли, что населенный пункт Пески зачищен наполовину от подразделений украинских военных.
Боец украинской армии Сергей Гнездилов в соцсетях рассказал, что бои в поселке Пески стали мясорубкой.
Депутат ДНР Владислав Бердичевский в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснял, что ВСУ бросили в Пески резервистов, которые только взяли в руки оружие, потому украинские СМИ и блогеры рассказывают про «мясорубку».
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Финские власти рекомендовали магазинам не продавать санкционные товары россиянам
Финским магазинам следует проверять паспорта покупателей перед продажей и не продавать россиянам санкционные товары, соответствующие рекомендации дал финский МИД.
Речь идет о товарах, которые российские граждане планируют ввозить в Россию, сообщила финская общественная телерадиовещательная корпорация YLE, передают «Известия».
«Магазины должны отказать в продаже товара, если станет очевидно, что покупатель намерен везти подсанкционный товар в Россию», – уточнили в МИД страны.
Ранее в Финляндии заявили, что не будут следовать предложению Европейской комиссии «по переходу с русского стандарта железнодорожной колеи на европейский».
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Минобороны объяснило главную цель удара Киева по СИЗО в Еленовке
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Украинские власти намеревались ударом по СИЗО в Еленовке запугать украинских военных, намеревающихся сдаться в плен, заявил замминистра обороны России Александр Фомин.
«Руководство Украины отдало приказ о нанесении ракетного удара, так как пленные боевики полка «Азов» начали давать свидетельские показания, разоблачающие их преступления, в том числе против мирных граждан», – цитирует Фомина ТАСС.
Многие украинские военные сейчас добровольно сдают оружие, зная об отношении к ним в российской армии.
Провокация в Еленовке планировалась для запугивания бойцов ВСУ, это была попытка «противодействия сдаче их в плен». При этом Киев не приводит никаких доказательств, пытаясь переложить ответственность за гибель военнопленных на Россию.
Минобороны России отмечало, что ответственность за удар по Еленовке лежит в том числе на Вашингтоне, поскольку представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий в СМИ признавался, что при использовании украинскими войсками РСЗО Himars американцы могут отменить удары, если «их не устроит намеченная цель».
В ДНР поясняли, что место содержания украинских военных в Еленовке выбрали с учетом пожелания Киева.
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Под Берлином после взрыва загорелся склад боеприпасов
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В лесном массиве Груневальд между Берлином и Потсдамом начался пожар после взрывов на складе с боеприпасами, сообщает пожарная охрана немецкой столицы.
«В настоящее время в Грюневальде пожар и происходят взрывы. Прибывшие экстренные службы подтвердили возгорание», – передает РИА «Новости» сообщение пожарной охраны Берлина.
По данным пожарной охраны, первый взрыв произошел в ночь на четверг, вызвав пожар на складе, где хранятся подлежащие утилизации старые боеприпасы. Огонь перекинулся на близлежащий лесной массив.
Согласно последнему сообщению пожарной службы, в настоящий момент горит 15 тыс. квадратных метров леса и продолжаются взрывы на складе, из-за чего пожарная команда не может приблизиться непосредственно к источнику возгорания. Полиция и пожарная служба перекрыли все дороги и подступы к пожару в радиусе одного километра.
На месте работают более 100 сотрудников пожарной службы и полиции, к объекту прибыли полицейские водометы. Запрошена помощь других служб и спецподразделений Вооруженных сил ФРГ, передает Deutsche Welle (DW, признана в РФ СМИ-иноагентом).
На момент публикации материала сообщений о раненых и погибших не поступало. По данным экстренных служб, жилым домам ничто не угрожает. Ближайшие жилые дома находятся не менее чем в двух километрах от места происшествия.
Движение региональных поездов в западном направлении приостановлено. Пока неизвестно, в какой степени пострадало движение поездов дальнего следования. Участок автобана 115 перекрыт в обоих направлениях.
Власти призвали жителей германской столицы по возможности избегать появления в районе пожара, а также не посещать лес Груневальд. Предупреждения распространяются в том числе через мобильные приложения. Жильцам прилегающих районов рекомендовали держать окна и двери закрытыми, а также не включать кондиционеры.
В последние дни в Берлине стоят жаркие и засушливые дни. Это может повлиять на развитие пожара и создать проблемы для экстренных служб, указывает агентство dpa.
Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Украина получает от Германии новейшее оружие, некоторые из систем даже не поставлены на вооружение бундесвера. Шольц заявил, что Киеву были переданы все вооружения, которые были у Германии: «противотанковые комплексы и системы ПВО», «мины, пушки», «тонны боеприпасов» и «нелетальная помощь».
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Зеленский захотел «напрямую» поговорить с Си Цзиньпином
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет «напрямую» переговорить с председателем КНР Си Цзиньпином на тему конфликта на Украине.
«Я хотел бы поговорить напрямую. У меня был один разговор с Си Цзиньпином, который состоялся год назад», – сказал Зеленский китайскому изданию South China Morning Post, сообщает РИА «Новости».
По его словам, после начала российской спецоперации у Украины «не было никаких разговоров с Китаем». «Хотя я считаю, что это было бы полезно», – добавил он.
В июне Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил, что все заинтересованные стороны должны добиваться надлежащего урегулирования украинского кризиса.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Шведский телеканал извинился за сюжет о ставших россиянами херсонцах
Шведский телеканал SVT извинился перед зрителями за «неправильный» сюжет о плачущих от радости жителях украинского города Херсона, получивших российские паспорта, сообщает Dagens Media.
Зрители сочли такую подачу информации «пропагандой». Наблюдательный совет по радио и телевидению получил в общей сложности 47 жалоб на телеканал. Телеканал SVT извинился перед зрителями за «неправильный» сюжет, сообщает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в эфире новостей шведского телеканала SVT показали репортаж, в котором жители Херсона, получившие паспорта и российское гражданство, искренне выражали свою радость. После этого на телеканал обрушился шквал обвинений в российской пропаганде.
Первые российские паспорта жители Херсонской области получили 11 июля. Заявки на российское гражданство уже подали тысячи человек, желающих – сотни тысяч.
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Боррель спустя сутки прокомментировал визит Пелоси на Тайвань
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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель прокомментировал вызвавший напряженность визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань спустя почти сутки после его окончания: он заявил, что у Пекина нет оснований использовать это как предлог для начала «агрессивной военной деятельности».
Евросоюз официально в рамках политики «одного Китая» признает власти в Пекине единственным законным правительством Китая, и это распространяется и на Тайвань. Европейские политики преимущественно воздерживаются от комментариев визита Пелоси на Тайвань, который, по заявлениям Пекина, идет вразрез с политикой «одного Китая», сообщает РИА «Новости».
«Нет никаких оснований использовать визит в качестве предлога для агрессивной военной деятельности в Тайваньском проливе. Это нормально и рутинно для законодателей из наших стран совершать международные поездки», – написал Боррель в Twitter.
Ранее спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси завершила визит на Тайвань и покинула остров, американская делегация вылетела в Южную Корею.
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