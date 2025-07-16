Израиль опять напал. Теперь на Сирию

Сергей Худиев
Возвращение морали и капитал доверия
Постепенно стало проясняться, что в средне- и долгосрочной перспективе гораздо лучше быть честным, верным и надежным. Что честь, достоинство и деловая репутация – это то, что имеет смысл. Что доверие – важнейший капитал и личности, и общества.
Дмитрий Бавырин
Макрон умудрился проиграть даже Азербайджану
Не бывает таких французов, которых в критической ситуации не предали бы другие французы, а все президентство Макрона – это нескончаемая критическая ситуация.
Глеб Простаков
Система господдержки настраивается на инновационность
Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.