Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.

Не бывает таких французов, которых в критической ситуации не предали бы другие французы, а все президентство Макрона – это нескончаемая критическая ситуация.

Постепенно стало проясняться, что в средне- и долгосрочной перспективе гораздо лучше быть честным, верным и надежным. Что честь, достоинство и деловая репутация – это то, что имеет смысл. Что доверие – важнейший капитал и личности, и общества.

Чем обернутся угрозы Трампа в адрес покупателей российской нефти Дональд Трамп угрожает наказать покупателей российских энергоресурсов, если через 50 дней ситуация на Украине не разрешится. Под удар попадают в первую очередь Китай, Индия и Турция, как главные покупатели наших нефти и нефтепродуктов. Однако мировые цены на нефть удивительным образом легко восприняли такой ультиматум Штатов. Эксперты объясняют, почему нет паники. Подробности Перейти в раздел

Киев отказался от Стамбула и мира В МИД Украины заявили об «исчерпанности» стамбульского формата переговоров с Москвой. Украинские власти выбрали такой вектор после встречи Зеленского с европейскими лидерами в Риме, где был согласован курс на затягивание конфликта, полагают в Верховной раде. Почему киевский режим отказывается от мирных инициатив и как это связано с «важным заявлением» о России президента США Трампа, анонсированного на 14 июля? Подробности Перейти в раздел

Как японцы истребляли русское население Сахалина Ровно 120 лет назад войска императорской Японии вторглись на русский остров Сахалин. Это повлекло за собой не только оккупацию южной части острова на десятилетия вперед, но и массовые расправы над мирным русским населением региона. Сделано это было с изощренной, поистине средневековой жестокостью. Подробности Перейти в раздел

Французов подвергнут «шоковой терапии» ради войны с Россией Францию ждут масштабные ограничения государственных расходов, и французам в целом предлагается больше работать, меньше болеть и платить больше налогов. Налоги же эти будут в первую очередь потрачены на оружие, потому что уже в ближайшие годы в Париже ожидают военный конфликт с Россией. Предпринимаемые меры экономии уже названы «шоковой терапией». Подробности Перейти в раздел

Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности Перейти в раздел