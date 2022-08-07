У западного бизнеса появилась веская причина остаться в России

Россия вводит контрсанкции против недружественных стран. Теперь крупные компании из недружественных стран не смогут ничего сделать со своими активами в России. Это касается иностранных банков и нефтегазовых компаний. Что теперь ждет активы BP, ExxonMobil и Total? И с какой целью вводятся эти контрсанкции – чтобы наказать или все-таки помочь иностранным партнерам?

Президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах, который запрещает иностранным компаниям из недружественных стран совершать любые сделки с их долями в стратегических российских предприятиях. Этот указ касается, во-первых, банков – российских «дочек» иностранных банков. Во-вторых, компаний топливо-энергетического комплекса. Полный список правительство должно подготовить в течение 10 дней. Но в самом указе уже упомянуты сделки с долями в проекте «Сахалин-1» и Харьягинском месторождении.

Пока ограничения вводят до конца 2022 года. Однако срок может быть неоднократно продлен. Есть одна небольшая лазейка – запрещенная указом сделка может быть совершена только по специальному разрешению президента РФ. То есть решение о продаже будет приниматься индивидуально.

«Иностранные инвесторы, желающие выйти из российского бизнеса, не смогут не только продать свои доли и акции в стратегических российских предприятиях, но даже подарить, обменять или передать кредитору эти активы в счет погашения долга. То есть акции публичных компаний окажутся заблокированными в депозитарии, а сделка по продаже доли в ООО или СП будет недействительной», – поясняет Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

«Это сделано специально, потому что уже есть несколько прецедентов, когда западные компании пытались продать свои доли в российских активах. Например, BP и ExxonMobil. При этом ExxonMobil на правах оператора проекта «Сахалин-1» еще и резко сократила добычу. Это отразилось на общих объемах добычи нефти в России. Полагаю, это ускорило принятие соответствующего указа президента»,

– говорит Алексей Громов.

Еще в апреле оператор проекта Exxon Neftegas ввела режим форс-мажора и сократила добычу. В итоге к концу июля добыча нефти на проекте «Сахалин-1» сократилась в 22 раза – до 10 тыс. баррелей в сутки, сообщил вице-премьер Юрий Трутнев.

Буквально пару дней назад из финансового отчета ExxonMobil стало известно, что компания ведет переговоры о передаче проекта «Сахалин-1» другой стороне.

Проект «Сахалин-1» реализуется на условиях соглашения о разделе продукции (СРП). Его участниками являются ExxonMobil (30%), Роснефть (20%), японская SODECO (30%) и индийская ONGC (20%).

Почему Россия приняла такой указ? «Цель указа – максимально затруднить компаниям из недружественных стран, с которыми идет экономическая война, безболезненный выход из российских активов. Продать свои доли на рыночных условиях они теперь не могут. Россия предлагает им остаться и работать как раньше. А если не хотите, то передавайте свои активы российским компаниям безвозмездно. Это наказание в ответ на санкции против России», – говорит Громов.

«На наш взгляд, президент России подписал такой указ, чтобы уберечь российский фондовый рынок от обвала, который может произойти, если иностранные инвесторы стали бы массово покидать Россию. Также, по-видимому, власти не хотят, чтобы российские активы обесценились, если начнутся массированные продажи акций», – считает Мильчакова.

Но возможно указ президента – это желание помочь иностранным партнерам сохранить свой бизнес в России, который они, положа руку в кошелек, терять не хотят. «На собственников и менеджмент международных компаний, участвующих в проектах в России, оказывается серьезное давление. Их вынуждают выходить из российских активов исходя из прямых санкционных или репутационных соображений.

Принятый указ может быть направлен на то, чтобы иностранные партнеры имели «уважительную» причину по-прежнему оставаться акционерами в российских компаниях»,

– считает старший директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Филипп Мурадян.

Кого же затронет новый указ президента? Он коснется, вероятно, британской компании BP, которая еще в конце февраля заявила о выводе своей 20% доли в активах Роснефти. Впрочем, Громов не исключает, что для этой компании могут быть согласованы особые условия для выхода из российского бизнеса.

А вот для ExxonMobil вряд ли сделают исключение в связи с сокращением добычи компанией. Принятый указ президента напрямую не может повлиять на добычу нефти. Однако Громов не исключает, что следующим шагом после этого указа станет ликвидация СРП «Сахалин-1», изменение юридического статуса и передача проекта российскому оператору по примеру того, как это было сделано по СРП «Сахалин-2». «С «Сахалин-2» это было проще провернуть, так как оператором проекта являлся Sakhalin Energy, который контролировался Газпромом, а в «Сахалин-1» оператором является иностранец», – поясняет эксперт. На днях оператором «Сахалин-2» стала новая российская компания «Сахалинская энергия».

«В итоге ExxonMobil ничего не останется, как просто уйти из проекта, не получив ни цента, либо продолжить работать, но на российских условиях. Когда контроль в проекте «Сахалин-1» перейдет к специально созданной российской компании, то она уже сможет решить вопрос с обвалом добычи нефти»,

– считает эксперт.

Новый указ может коснуться доли TotalEnergies (20%), которая 20 лет участвовала в проекте Харьягинского месторождения вместе с норвежской Equinor (30%). Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил передать доли этих иностранных компаний в месторождении компании «Зарубежнефть». Ее доля после сделки могла бы вырасти с 40 до 90%, и еще 10% сохранит за собой «Ненецкая нефтяная компания». Неофициально сообщалось, что сделка может быть безденежной.

«Доли в «Сахалин-1» и Харьягинском СРП, скорее всего, достанутся профильным российским инвесторам – Роснефти и Зарубежнефти. На операционной деятельности этих проектов будущие смены собственников практически никак не отразятся», – считает Мильчакова.

В газовой сфере под указ может попасть немецкая компания Wintershall, у которой есть совместные с Газпромом проекты в России – Ачимовское месторождение (часть Уренгойского) и Южно-Русское газовое месторождение (35% – принадлежат немецкой компании, 40% – Газпрому и 25% – австрийской OMV).

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Однако Wintershall на конце июля 2022 года продолжала управлять своими российскими активами, которые добывают 35 млрд кубометров газа в году, и не собиралась выходить из них. Также она не намерена выходить из компании-оператора «Северного потока» Nord Stream. Уход из России был бы большим подарком для российского правительства в Москве, заявил глава компании Марио Мерен. По его словам, у компании есть юридическое обязательство защищать стоимость своих активов в стране.

Что касается банков, то о намерении продать свои активы в России заявляли итальянская группа UniCredit, американская Citigroup, британский HSBC. Последний, по данным западных СМИ, подписал соглашение о продаже российской «дочки» Экспобанку, однако сделка не успела получить одобрения ни от ЦБ, ни от правительства.

«Теперь российские «дочки» иностранных банков будут продолжать работать в России до тех пор, пока власти не разрешат этим банкам выход из российского бизнеса путем обычной рыночной сделки. Хотя не исключено, что в отдельных случаях иностранным банкам могут разрешить продать российские активы какому-либо российскому банку, но пока неясно, что может стать поводом для исключения из правил», – рассуждает Мильчакова.

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