У западного бизнеса появилась веская причина остаться в России

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7 августа, воскресенье  |  Последнее обновление — 16:41  |  vz.ru
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Газовая ловушка для Европы захлопнулась

Газпром ответил Шольцу за турбину Bernd Thissen/dpa/picture-alliance/ТАСС
Газпром наконец подробно объяснил, как санкции Запада заставляют «Северный поток – 1» работать всего с одной турбиной. Это явно ответ на обвинения канцлера Германии Шольца, что отправке турбины в Россию якобы ничто не мешает, кроме самой российской стороны. Отказ Европы признать проблему угрожает не только ее экономике, но и простым людям. Причем первыми этой зимой пострадают именно страны Западной Европы. Какие именно страны попадут под удар? Подробности...
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Сближение с Китаем требует от России осторожности

Китай захотел укрепить стратегическое сотрудничество с Россией PAVEL GOLOVKIN/POOL/EPA/ТАСС
Скандальный визит Нэнси Пелоси на Тайвань и кризис в отношениях между США и Китаем дает первые плоды – Пекин заявил о желании расширить стратегическое сотрудничество с Россией. О каких именно направлениях может идти речь и в какой мере инициатива Пекина соответствует интересам Москвы в Азии? Подробности...
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ВМФ России получил точную инструкцию к применению

Новая Морская доктрина подразумевает усиление ВМФ России Петр Ковалев/ТАСС
Аналитики продолжают обсуждать новую Морскую доктрину, подписанную президентом России. Все более заметны явственные отличия этого фундаментального для России документа от его предыдущего варианта. Особенное значение новая доктрина имеет для строительства и применения Военно-морского флота – но не только для этого.  Подробности...
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Самую нищую страну Европы ждут новые проблемы

В общении с властью молдавская улица использует для наглядности навоз EPA/TASS
Республике Молдова этим летом сильно не везет. Ее преследуют инфляция, засуха и неоплаченные астрономические счета за газ. Впрочем, зимой вспоминать про засуху молдаване будут с ностальгией – правительство уже предупредило, что из-за отсутствия российского газа топить дома придется дровами. Даже сторонники президента Майи Санду призывают ее начать диалог с Москвой ради спасения страны. Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Как Зеленский пытается предотвратить сдачу украинцев в плен

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Зеленский готов принести тысячи жизней украинцев в угоду геополитическим интересам США и Британии. Для него нет на Украине своих. И это не связано с национальностью. Подробности...

Со времен Хиросимы Америка не изменилась

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
США не мыслят себе иного миропорядка, кроме основанного на их доминировании в военной сфере – любой ценой и вопреки любым обстоятельствам. Ничего хорошего миру такое иррациональное мышление Америки не несет. Подробности...
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Мировой рынок продовольствия висит на ниточке

Дмитрий Евстафьев
Дмитрий Евстафьев, политолог
Пока под дестабилизирующими санкциями находятся смежные с продовольствием, обеспечивающие мировую торговлю им сферы – логистика, страхование и удобрения, продовольственного кризиса не избежать. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
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КНР и Тайвань. Суть конфликта

Контрнаступление ВСУ отменяется

Приключения турбины для Газпрома

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В подмосковной Истре сгорел склад интернет-магазина Ozon

В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Петербурге прошел парад в честь Дня ВМФ

В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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Удар ВСУ из HIMARS по колонии в Еленовке убил десятки пленных украинцев

Число погибших в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные украинцы, в том числе боевики националистического полка «Азов», возросло до 53, еще 75 человек получили ранения. Удар по колонии был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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    		   7 августа 2022, 16:20
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Россия вводит контрсанкции против недружественных стран. Теперь крупные компании из недружественных стран не смогут ничего сделать со своими активами в России. Это касается иностранных банков и нефтегазовых компаний. Что теперь ждет активы BP, ExxonMobil и Total? И с какой целью вводятся эти контрсанкции – чтобы наказать или все-таки помочь иностранным партнерам?

    Президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах, который запрещает иностранным компаниям из недружественных стран совершать любые сделки с их долями в стратегических российских предприятиях. Этот указ касается, во-первых, банков – российских «дочек» иностранных банков. Во-вторых, компаний топливо-энергетического комплекса. Полный список правительство должно подготовить в течение 10 дней. Но в самом указе уже упомянуты сделки с долями в проекте «Сахалин-1» и Харьягинском месторождении.

    Пока ограничения вводят до конца 2022 года. Однако срок может быть неоднократно продлен. Есть одна небольшая лазейка – запрещенная указом сделка может быть совершена только по специальному разрешению президента РФ. То есть решение о продаже будет приниматься индивидуально.

    «Иностранные инвесторы, желающие выйти из российского бизнеса, не смогут не только продать свои доли и акции в стратегических российских предприятиях, но даже подарить, обменять или передать кредитору эти активы в счет погашения долга. То есть акции публичных компаний окажутся заблокированными в депозитарии, а сделка по продаже доли в ООО или СП будет недействительной», – поясняет Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

    «Это сделано специально, потому что уже есть несколько прецедентов, когда западные компании пытались продать свои доли в российских активах. Например, BP и ExxonMobil. При этом ExxonMobil на правах оператора проекта «Сахалин-1» еще и резко сократила добычу. Это отразилось на общих объемах добычи нефти в России. Полагаю, это ускорило принятие соответствующего указа президента»,

    – говорит Алексей Громов.

    Еще в апреле оператор проекта Exxon Neftegas ввела режим форс-мажора и сократила добычу. В итоге к концу июля добыча нефти на проекте «Сахалин-1» сократилась в 22 раза – до 10 тыс. баррелей в сутки, сообщил вице-премьер Юрий Трутнев.

    Буквально пару дней назад из финансового отчета ExxonMobil стало известно, что компания ведет переговоры о передаче проекта «Сахалин-1» другой стороне.

    Проект «Сахалин-1» реализуется на условиях соглашения о разделе продукции (СРП). Его участниками являются ExxonMobil (30%), Роснефть (20%), японская SODECO (30%) и индийская ONGC (20%).

    Почему Россия приняла такой указ? «Цель указа – максимально затруднить компаниям из недружественных стран, с которыми идет экономическая война, безболезненный выход из российских активов. Продать свои доли на рыночных условиях они теперь не могут. Россия предлагает им остаться и работать как раньше. А если не хотите, то передавайте свои активы российским компаниям безвозмездно. Это наказание в ответ на санкции против России», – говорит Громов.

    «На наш взгляд, президент России подписал такой указ, чтобы уберечь российский фондовый рынок от обвала, который может произойти, если иностранные инвесторы стали бы массово покидать Россию. Также, по-видимому, власти не хотят, чтобы российские активы обесценились, если начнутся массированные продажи акций», – считает Мильчакова. 

    Но возможно указ президента – это желание помочь иностранным партнерам сохранить свой бизнес в России, который они, положа руку в кошелек, терять не хотят. «На собственников и менеджмент международных компаний, участвующих в проектах в России, оказывается серьезное давление. Их вынуждают выходить из российских активов исходя из прямых санкционных или репутационных соображений.

    Принятый указ может быть направлен на то, чтобы иностранные партнеры имели «уважительную» причину по-прежнему оставаться акционерами в российских компаниях»,

    – считает старший директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Филипп Мурадян.

    Кого же затронет новый указ президента? Он коснется, вероятно, британской компании BP, которая еще в конце февраля заявила о выводе своей 20% доли в активах Роснефти. Впрочем, Громов не исключает, что для этой компании могут быть согласованы особые условия для выхода из российского бизнеса.

    А вот для ExxonMobil вряд ли сделают исключение в связи с сокращением добычи компанией. Принятый указ президента напрямую не может повлиять на добычу нефти. Однако Громов не исключает, что следующим шагом после этого указа станет ликвидация СРП «Сахалин-1», изменение юридического статуса и передача проекта российскому оператору по примеру того, как это было сделано по СРП «Сахалин-2». «С «Сахалин-2» это было проще провернуть, так как оператором проекта являлся Sakhalin Energy, который контролировался Газпромом, а в «Сахалин-1» оператором является иностранец», – поясняет эксперт. На днях оператором «Сахалин-2» стала новая российская компания «Сахалинская энергия».

    «В итоге ExxonMobil ничего не останется, как просто уйти из проекта, не получив ни цента, либо продолжить работать, но на российских условиях. Когда контроль в проекте «Сахалин-1» перейдет к специально созданной российской компании, то она уже сможет решить вопрос с обвалом добычи нефти»,

    – считает эксперт.

    Новый указ может коснуться доли TotalEnergies (20%), которая 20 лет участвовала в проекте Харьягинского месторождения вместе с норвежской Equinor (30%). Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил передать доли этих иностранных компаний в месторождении компании «Зарубежнефть». Ее доля после сделки могла бы вырасти с 40 до 90%, и еще 10% сохранит за собой «Ненецкая нефтяная компания». Неофициально сообщалось, что сделка может быть безденежной.

    «Доли в «Сахалин-1» и Харьягинском СРП, скорее всего, достанутся профильным российским инвесторам – Роснефти и Зарубежнефти. На операционной деятельности этих проектов будущие смены собственников практически никак не отразятся», – считает Мильчакова.

    В газовой сфере под указ может попасть немецкая компания Wintershall, у которой есть совместные с Газпромом проекты в России – Ачимовское месторождение (часть Уренгойского) и Южно-Русское газовое месторождение (35% – принадлежат немецкой компании, 40% – Газпрому и 25% – австрийской OMV).

    Однако Wintershall на конце июля 2022 года продолжала управлять своими российскими активами, которые добывают 35 млрд кубометров газа в году, и не собиралась выходить из них. Также она не намерена выходить из компании-оператора «Северного потока» Nord Stream. Уход из России был бы большим подарком для российского правительства в Москве, заявил глава компании Марио Мерен. По его словам, у компании есть юридическое обязательство защищать стоимость своих активов в стране.

    Что касается банков, то о намерении продать свои активы в России заявляли итальянская группа UniCredit, американская Citigroup, британский HSBC. Последний, по данным западных СМИ, подписал соглашение о продаже российской «дочки» Экспобанку, однако сделка не успела получить одобрения ни от ЦБ, ни от правительства.

    «Теперь российские «дочки» иностранных банков будут продолжать работать в России до тех пор, пока власти не разрешат этим банкам выход из российского бизнеса путем обычной рыночной сделки. Хотя не исключено, что в отдельных случаях иностранным банкам могут разрешить продать российские активы какому-либо российскому банку, но пока неясно, что может стать поводом для исключения из правил», – рассуждает Мильчакова.

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