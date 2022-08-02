Сколько заработает Россия на обвале газового экспорта

Свежие данные Газпрома показывают, что падение добычи и экспорта российского газа усиливается – Европа все меньше покупает нашего топлива. Но бить тревогу еще рано, ведь самому Газпрому и российскому бюджету такая ситуация сулит определенные выгоды. Какие именно?

Крутое падение добычи и экспорта газа из России только усиливается. За семь месяцев года Газпром добыл на 12%, или на 35,8 млрд кубометров газа меньше, чем в прошлом году. Экспорт упал почти на 35%, или на 40 млрд кубометров и составил всего 75,3 млрд кубометров, отмечает Газпром.

Данные Газпрома по месяцам показывают, что крутое пике продолжается. Если в июне добыча упала на 30%, то в июле уже почти на 36%. По экспорту спад тоже усилился: если в июне экспорт снизился на 50%, то в июле – уже почти на 59%.

Газпром указывает, что выполняет все заявки европейцев. Причины падения экспорта – в снижении спроса со стороны европейцев. Причины известны. Это и политически мотивированный отказ ряда европейских стран от оплаты в рублях за газ, и последовавшее за этим отключение вентиля Газпромом. Это отказ Украины принимать транзитный газ через компрессорную станцию «Стахановка» и сохранение прокачки только через КС «Суджа». Газопровод «Ямал – Европа» перекрыт из-за санкций Польши и контрсанкций России. Сертификацию готового «Северного потока – 2» Германия остановила по политическим причинам. Наконец, «Северный поток – 1» может качать газ лишь на 20% от своей проектной мощности из-за технических проблем, созданных санкциями Канады, где должны ремонтироваться турбины Siemens.

Наконец, немаловажная причина снижения спроса со стороны европейцев – это стоимость газа. Когда цена товара вырастает в разы за короткий период времени, спрос автоматически начинает снижаться, потому что не все могут себе позволить покупать газ по 1000 долларов за тысячу кубометров, а уж за более 2000 долларов, как сейчас на споте, – еще меньше.

Картина для Газпрома выглядит на первый взгляд неприглядной. Однако если копнуть глубже, то окажется, что и для Газпрома, и для бюджета России такая ситуация выгодна.

«Несмотря на снижение добычи и уменьшение экспорта газа в европейские страны, и сам Газпром, и Россия не проиграют. Выпавшие объемы они могут с лихвой компенсировать за счет высокой цены»,

– говорит ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

«Мы не ожидаем, что текущая ситуация негативно повлияет на доходы Газпрома и государства в краткосрочной перспективе», – говорит старший директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Филипп Мурадян.

Более высокие цены на газ в этом году с лихвой компенсируют падение объемов экспорта. Если в 2021 году средняя стоимость газпромовского газа для европейцев была 275 долларов за тысячу кубометров, то в первом полугодии этого года она в три-четыре раза выше – 800–1000 долларов за тысячу кубометров, если верить открытым источникам, отмечает Мильчакова. Средние цены на газ в этом году Газпром еще не раскрывал.

При этом в прошлом году доходы Газпрома от экспорта трубопроводного газа уже и так достигли рекордных 55 млрд долларов. Общий объем поставок составил 203,5 млрд кубометров, из которых 175 млрд кубометров пришлось на Евросоюз и Турцию.

«В этом году выручка Газпрома вполне может достичь 80 или даже 90 млрд долларов, то есть вырасти почти в два раза относительно прошлого года.

Зачем России надрываться в этой ситуации, тем более если наш газ в Европе в принципе не хотят», – говорит директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.

Насколько же упадет экспорт Газпрома в ЕС в этом году? Эксперты полагают, что основное падение уже позади, и в преддверии отопительного сезона и тем более в зимний период европейцы начнут все-таки активней закупать российский трубопроводный газ. Однако вернуться на прошлогодние объемы не получится.

«Газпрому грозит резкое падение экспорта газа в Европу. В свете сокращения прокачки или полной остановки нескольких основных маршрутов экспорт в Европу и Турцию по итогам года может снизиться до 125 млрд кубометров, то есть более чем на 50 млрд кубометров по сравнению с 2021 годом», – считает Павел Макаров, персональный брокер «БКС Мир инвестиций».

Государство останется не внакладе: его доходы от НДПИ и налога на прибыль Газпрома тоже вырастут. За первые шесть месяцев 2022 года «газовые» доходы бюджета составили 378 млрд рублей, что почти в полтора раза выше доходов первого полугодия 2021 года. Совокупные доходы бюджета от экспортной пошлины на газ составили 1,175 трлн рублей, что в 3,2 раза выше показателей за аналогичный период 2021 года, отмечает Тамара Сафонова, доцент факультета маркетинга и международного сотрудничества Института управления и регионального развития РАНХиГС.

Кроме того, государство, которое лишило миноритарных акционеров Газпрома дивидендов за 2021 год, а они должны были быть рекордными, получит от газовой корпорации «доплату» по НДПИ, так что государство от снижения добычи Газпрома точно не проиграет, добавляет Мильчакова.

Еще одна хорошая новость, кроме того, что и Газпром, и государство заработают на экспорте упавшего в объемах газа в разы больше, чем когда-либо ранее, заключается в том, что в восточном направлении поставки газа, наоборот, растут.

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«Сокращение поставок газа в Европу позволило Газпрому нарастить на 61% экспорт газа по трубопроводу «Сила Сибири», что усилило позиции России в области сотрудничества с Китаем», – говорит Сафонова. В частности, в июле поставки в Китай регулярно шли сверх суточных контрактных объемов, при этом трижды был обновлен исторический рекорд суточного объема экспорта, отмечает Газпром.

Однако мощности газопровода в Китай существенно уступают возможностям трубопроводных поставок Газпрома в Европу. Поэтому быстро перенаправить газ на другие рынки, как это происходит по нефти, оперативно невозможно. Аналитики банка JPMorgan говорят, что России удалось перенаправить свой экспорт нефти из Европы без особых хлопот. Более того, они ожидают роста добычи в России в третьем квартале по сравнению с прошлым годом.

По газу ситуация сложнее. Здесь необходимо строить СПГ-заводы, технологии которых под запретом из-за санкций. Второе – строить новые газопроводы в восточном направлении. Поэтому для России крайне важно договориться с Китаем о новой трубе через Монголию. Однако Пекин не спешит и тянет время, выбивая для себя наиболее выгодные условия и главное – низкую цену.

Тогда как Европа принимает планы по радикальному сокращению зависимости от российского газа, поэтому стоит готовиться к долгосрочному снижению экспорта трубопроводного газа в Европу.

Долгосрочный прогноз БКС на 2025 год, что экспорт российского газа в Европу снизится до 100 млрд кубометров (против 175 млрд кубометров в 2021 году). Еще полгода назад этот прогноз был вдвое выше, и на 2025 год ожидался рост экспорта нашего газа в Европу до 200 млрд кубометров,

говорит Макаров.

«Наша оценка в 100 млрд кубометров на 2025 год не включает 38 млрд кубометров, которые Газпром должен экспортировать в Китай к этому году по проекту «Сила Сибири – 1», или дополнительные поставки в объеме около 7 млрд кубометров, которые, вероятно, пойдут по недавно согласованному «дальневосточному» маршруту по трубопроводу Сахалин – Хабаровск – Владивосток, хотя оба значения заложены в нашу модель», – поясняет Макаров.

Если сложить поставки в Европу и в Китай на 2025 год, то Газпром в сумме будет экспортировать 145 млрд кубометров. Это меньше, чем 200 млрд кубометров, которые он экспортировал в 2021 году. «Совокупный объем 145 млрд кубометров в 2025 году примерно соответствуют средним отгрузкам за первое десятилетие этого столетия, поэтому экспортный бизнес Газпрома едва ли сворачивается, но существенно сократится по сравнению с нашими ожиданиями всего шесть месяцев назад», – говорит Макаров.

Если к этому моменту Россия и Китай подпишут новый газовый контракт, и главное – успеют построить «Силу Сибири – 2», то поставки в Китай, конечно, вырастут. Ожидается, что «Сила Сибири – 2» позволит качать через Монголию дополнительно 50 млрд кубометров в год. Это, безусловно, поможет еще больше компенсировать падение экспорта в Европу.

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