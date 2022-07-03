Почему победа американского СПГ над Газпромом печалит Европу

США добились того, чего хотели и не скрывали: американский СПГ обошел в ЕС российский трубопроводный газ по объемам в июне. Это уникальный в истории Евросоюза случай. Однако радоваться этому факту европейцам не стоит. Как США удалось добиться желаемого, и почему американский СПГ не спасает европейцев от дефицита газа?

«Последние постепенные сокращения поставок российского газа в Европу привели к тому, что впервые в истории Евросоюз импортировал СПГ из США за один месяц больше, чем по трубопроводу из России», – написал в Twitter глава Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бироль.

Так, в июне в Евросоюз доставили 5,3 млрд кубометров в виде СПГ из США. Главными получателями стали терминалы во Франции, Испании и Нидерландах. Тогда как поставки российского газа в Европу (без учета Турции) упали в июне до 5,1 млрд кубометров. Они шли по «Северному потоку-1», «Турецкому потоку» и через Украину. Разница, как видно, небольшая, однако такого в истории еще не случалось.

Не радует и свежая статистика от Газпрома: в первом полугодии добыча газа снизилась почти на 9%, но главное, что экспорт в дальнее зарубежье (в Европу) обвалился на треть и составил 68,9 млрд кубометров. В прошлом году Европа купила за тот же период на 31 млрд кубометров больше.

Неужели США добились своего и начали вытеснять Газпром с европейского рынка?

«Поставки СПГ превысили поставки газпромовского газа из-за двух прямо противоположных тенденций. С одной стороны, снизились объемы поставок газпромовского газа. С другой стороны, США нарастили поставки СПГ именно в Европу. Однако это произошло не потому, что США по политическим мотивам решили помочь европейцам. Ими двигали чисто экономические мотивы. Дело в том, что практически все первое полугодие 2022 года цены на газовом спотовом рынке Европы были выше, чем в Азии. И США было выгодней продавать СПГ европейским потребителям, которые готовы платить больше», – говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Никаких новых СПГ-заводов под европейский рынок США не запускали. Последний новый завод был запущен в самом начале года. Поэтому США просто перенаправили часть СПГ с азиатского рынка на европейский»,

– добавляет Игорь Юшков.

В Азии снизился спрос и цены на газ из-за вспышки коронавируса и локдаунов. Ко всему прочему, весь май и первую половину июня Газпром проигрывал в цене СПГ из-за особенностей контрактов. СПГ продается по текущим спотовым ценам, а газпромовский газ – по цене, которая формируется на основе спотовых цен с лагом в три-шесть месяцев. Получилось, что мае-июне цены на споте в Европе снизились до 900 долларов за тысячу кубометров – это цена СПГ, а газпромовский газ, наоборот, подрос до 1000-1100 долларов за тысячу кубометров, так как цена формировалась на основе более высоких зимних спотовых цен, объясняет собеседник.

Отсюда вытекает первая причина того, почему европейцы стали меньше покупать газа у Газпрома в июне. Это – дорогой газ. Вторая причина – политическое нежелание покупать российский газ, и ряд европейских стран, как известно, отказались платить по новой схеме в рублях. Наконец, во второй половине июня на 60% сократилась прокачка газа по «Северному потоку-1» из-за проблем с ремонтом немецких газовых турбин на заводе в Канаде. Канадцы просто не вернули Газпрому турбину из ремонта из-за собственных санкций, а немцы пока не решили проблему.

Любопытно, что сокращение прокачки газа по «Северному потоку-1» привело к всплеску газовых цен на споте в Европе до 1300-1500 долларов за тысячу кубометров. Это автоматически сделало газпромовский трубопроводный газ опять более конкурентоспособным, чем подорожавший СПГ.

Этот факт уже говорит в пользу того, что зафиксированный уникальный случай в июне, когда объемы СПГ превысили объемы газпромовского газа, вряд ли превратится в тенденцию.

На эту тему

«Не думаю, что СПГ из США всегда будет превышать по объемам трубопроводные поставки из России. Многое будет зависеть от того, какие цены будут в Азии. Все первое полугодие 2022 года европейский рынок газа был более премиальным, чем азиатский. Но в Азии снимаются локдауны, экономика набирает обороты. И чем выше будет спрос в Азии на газ, тем сложнее Европе будет переманить СПГ к себе», – рассуждает Юшков.

Если говорить о долгосрочном периоде, то российский трубопроводный газ продолжат выдавливать из Европы, от этого уже никуда не деться, считает эксперт.

«Однако до 2025 года отказаться от газпромовского газа Европе будет сложно, потому что на мировом рынке просто нет достаточного объема нового СПГ для его замены. А вот с 2025 года ситуация может поменяться, потому что начнется волна ввода в строй новых мощностей по сжижению газа по всему миру – и в Катаре, и в США, и в ряде других стран», – рассуждает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.

Однако положение российского газа будет зависеть от того, насколько мир увеличит объемы потребления газа. «Если новое потребление будет примерно таким же, как мощности новых СПГ-заводов, то оно поглотит весь новый сжиженный газ. Тогда Европе по-прежнему сложно будет отказаться от российского газа», – объясняет эксперт. А если мощности новых заводов будут выше, чем новый спрос, то тогда СПГ сможет более активно вытеснять российские трубопроводные поставки.

Победа американского СПГ над Газпромом в июне совсем не радует европейские страны. Германия объявила о втором уровне режима ЧС на фоне снижения поставок газа по «Северному потоку». Уже 12 стран получают меньше российского газа, чем раньше. Падение газпромовского экспорта на 31% сигнализирует об энергетических проблемах в Европе. «Европейцы не покупают в достаточных объемах газ, потому что он очень дорогой. Да, СПГ из США приходит, но не по льготной цене, а ровно по той цене, которая установилась на рынке. Поэтому нельзя говорить о том, что США спасают европейцев», – говорит эксперт ФНЭБ.

Европейские страны одна за другой забывают о Гретте Тунберг и об экологических обещаниях и снимают ограничения с угольной генерации. Например, Нидерланды сняли ограничения на загрузку только 12% угольных электростанций, а разрешили запускать в работу все станции. Германия тоже спешно начала расконсервировать электростанции, работающие на угле. Даже с учетом покупки квот, угольная генерация выигрывает из-за очень высоких цен на газ.

Несколько дней назад стало известно, что готовится закрытие крупнейшего в Германии и в мире химического комплекса BASF в Людвигсхафене, насчитывающего около 200 заводов. Причина – нехватка сырья и рост расходов из-за снижения поставок российского газа. Остановка 200 заводов – это трудно себе даже вообразить, признаются в самой компании, которая никогда с такой ситуацией не сталкивалась. По словам Юшкова, если «Северный поток-1» полностью остановится, то BASF придется пойти на это.

«Северный поток-1» остановится уже скоро – но пока только на плановый ремонт, который пройдет с 11 по 21 июля. Это не является политической акцией Газпрома. Сроки планового ремонта были анонсированы еще в сентябре 2021 года, а в ноябре 2021 года немного (на один день) сдвинуты.

Об этом ремонте Германия и другие европейские страны, которые получают газ по «Северному потоку» знали за восемь месяцев. Другое дело, что раньше Газпром мог компенсировать временную потерю этого маршрута за счет украинского. То есть в период остановки «Северного потока» на плановый ремонт, увеличивались объемы прокачки через Украину. Однако на этот раз такой возможности нет. Украина и так принимает транзитный газ только через газокомпрессорную станцию «Суджа», отказавшись прокачивать газ, идущий через станцию «Сохрановка».

Германия и ЕС в целом переживают, что «Северный поток-1» может не вернуться после ремонта. И в целом такой сценарий вполне реален. Потому что две газовые турбины уже вышли из строя, и не ясно, каков срок службы третьей газовой турбины, и не требуется ли ей тоже плановый ремонт. Поэтому судьба газопровода находится в руках самой Германии и Европы, которая никак не может договориться с Канадой о ремонте этих турбин.

Любопытно, что с апреля по июнь европейцы бодро закачивали газ в подземные хранилища. «Но после скачка цен на споте до 1500 долларов за тысячу кубометров, многие европейские компании стали отбирать газ из подземных хранилищ, потому что они закачали его туда по более низким ценам. Регуляторы пытаются повлиять на компании, чтобы остановить отбор газа из ПХГ. Прямого запрета нет, но в ЕС ввели обязанность до 1 ноября заполнить газовые хранилища до 80%. Но процесс закачки газа в ПХГ явно начинает пробуксовывать и идти все медленней», –говорит Юшков.

Европейские подземные хранилища заполнены на 58%, и для достижения уровня заполненности ПХГ начала сезона отбора 2019-2020 годов компания предстоит закачать еще 40,5 млрд кубометров газа, посчитал Газпром. До 1 ноября осталось ровно четыре месяца. Это значит, что европейцам надо каждый месяц закачивать в ПХГ по 10 млрд кубометров газа. Сделать это если «Северный поток-1» остановится или будет продолжать работать только на 40% своих мощностей, нереально.

«Если «Северный поток-1» остановится и «Северный поток-2» не будет запущен, то дефицит газа в Европе станет еще больше. Газа будет не хватать уже физически. Это значит, что начнется остановка промышленности. Металлурги, химики, аграрный сектор уже страдают. Предприятия по производству азотных удобрений в Европе уже давно закрылись. Многие теплицы не работают. Власти Евросоюза и национальных правительств призывают всячески экономить электроэнергию. Коммунальные платежки очень дорогие, поэтому население уже давно начало экономить. Чем дольше цены на газ будут оставаться такими высокими, тем больше предприятий будет останавливаться. Это все сильнее будет раскручивать инфляцию и бить по населению Евросоюза», – рисует безрадостную картину Юшков.

Например, в Литве с 1 июля рекордно повысили цены на электроэнергию и природный газ – на 30-42%, и это с учетом субсидий правительства. Банк Литвы прогнозирует, что в этом году средняя годовая инфляция составит 15,2%.

Недавно министр экономики и вице-канцлер Роберт Хабек рассказал, что если Германия столкнется с нехваткой газа, то ее ждут трудные времена, особенно зимой. «Все рыночные процессы будут приостановлены. Это будет катастрофа для некоторых отраслей. И мы говорим не о двух днях или неделях, а о долгом времени. Мы говорим о людях, которые лишатся работы, и регионах, которые потеряют целые промышленные комплексы», – предостерег он.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД