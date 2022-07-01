Почему государство сознательно отказалось от денег Газпрома

Отказ акционеров Газпрома выплачивать дивиденды за лучший в его истории финансовый 2021 год вызвал бурю не только на фондовых рынках, но и среди населения. Ведь Газпром – одна из крупнейших российских компаний, а главным получателем этих дивидендов является государство. Почему же государство впервые за 23 года не одобрило выплату себе же сотен миллиардов рублей от газовой монополии?

Акции Газпрома во время торгов 30 июня упали сразу на 32%, до 202 рублей – буквально через несколько минут после того, как компания сообщила, что ее акционеры приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года. До этих новостей акции Газпрома стоили более 310 рублей.

Глубина падения вызывает вопросы, потому что акции того же Сбербанка, который сегодня также объявил о невыплате дивидендов за 2021 год, упали лишь на 5,72%. Более того, от выплат дивидендов в четверг отказались также ТГК-14, «Россети», «ГАЗ» и «Высочайший».

Однако «черным» четверг стал только для Газпрома, который в итоге обвалил весь российский рынок. Индекс Мосбиржи по итогам сессии упал на 7,30% – до 2204,85 пункта, долларовый РТС провалился на 4,81% – до 1345,01 пункта. Примечательно, что рубль эти неприятности вкупе со снижением цен на нефть совсем не заметил – он вновь вернулся к укреплению. Уникальная ситуация с рублем, который живет отдельно от остального экономического мира, требует нетрадиционных решений от властей.

Почему четверг стал «черным» только для Газпрома? Решение акционеров на годовом собрании стало полной неожиданностью для инвесторов. Во-первых, буквально месяц назад совет директоров Газпрома сам говорил, что планируют выплатить дивиденды, и изменение решения оказалось внезапным.

«В российской практике корпоративного управления крайне редко бывают случаи, когда акционеры не одобрили дивиденды, рекомендуемые советом директоров, тем более, что дивиденды Газпрома должны были бы стать рекордными за всю историю»,

– отмечает ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова. И вот этот редкий случай произошел.

Во-вторых, отказ от выплаты дивидендов – уникальный для компании, ведь целых 23 года подряд Газпром исправно выплачивал дивиденды. При этом 2021 год стал для него лучшим годом с финансовой точки зрения. Он получил рекордно высокую чистую прибыль – более 2,16 трлн рублей, а долговая нагрузка оставалась низкой. Поэтому выплата дивидендов не подорвала бы финансовое положение компании.

Случай Сбербанка немного проще. «От Сбербанка изначально никто не ожидал дивидендов, даже по привилегированным акциям. Потому что Банк России еще в марте рекомендовал всем российским банкам, попавшим под ограничения, отказаться от выплаты дивидендов за 2021 год. Поэтому решение акционеров Сбербанка соответствовало ожиданиям инвесторов, в отличие от ситуации с Газпромом», – объясняет Мильчакова.

Наконец, рынок отреагировал таким сильным падением акций Газпрома потому, что многие воспринимают отказ платить дивиденды как признание нестабильности компании, хотя это совершенно не соответствует реальности,

указывает Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

«Причины такого решения вполне понятны: компании необходимы большие средства, чтобы удержать экспорт на нужном уровне, для чего требуются новые крупные инфраструктурные проекты. Для поставок газа в Китай нужны газопроводы, ведь действует только один маршрут – «Сила Сибири». Для того, чтобы занять значимую долю на рынке СПГ, надо развивать проекты, из которых ранее вышли иностранные партнеры», – объясняет Деев.

С другой стороны, Газпром понес потери на инвестициях в «Северный поток – 2», который теперь заморожен и неизвестно заработает ли когда-нибудь вообще. Ко всему прочему, возникли проблемы с обслуживанием технического оборудования, необходимого для прокачки газа по «Северному потоку – 1». И если Германия не решит проблему с канадскими санкциями, то есть риски остановки и этого газопровода с вытекающими последствиями снижения экспорта газа в Европу.

Кроме того, для Газпрома временно повысили налог на НДПИ, за счет чего компании придется дополнительно выплатить в бюджет 416 млрд рублей.

При этом, по оценке Мильчаковой,

в виде дивидендов государство могло бы получить от Газпрома на 200 млрд больше – 624,6 млрд рублей. Но вместо этого государство как основной акционер (владеет 50,2% акций) лишило себя этих денег.

Однако оно все равно может получить «свое» в несколько урезанном варианте и другим путем – через повышение налогов. Получается, что государство позволило Газпрому сохранить у себя порядка 200 млрд рублей за свой счет плюс еще 622 млрд рублей за счет других акционеров, которые лишились дивидендов. Общая сумма дивидендных выплат должна была составить 1,244 трлн рублей. Из них более 800 млрд рублей Газпром смог сохранить у себя.

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«Газпром – не первая и не последняя компания, которая отказывается платить дивиденды в условиях сложной санкционной ситуации. Но Газпром вызывает повышенное внимание со стороны граждан, потому что это одна из крупнейших компаний в стране, и ее показатели (в том числе на бирже) становятся маркером глобальных изменений в отечественной экономике. Точно так же, например, люди могли отреагировать и на решения «Роснефти», – говорит Деев.

По его мнению, руководство компании приняло непопулярное, но стратегически правильное решение. Падение акций компании сейчас не так страшно. «Зато в дальнейшем наличие финансовой подушки даст возможность Газпрому сохранить темпы развития и поставок за рубеж. Деньги компания направит на то, чтобы спустя время ее показатели также оставались высокими, в чем заинтересовано и государство, и население, и акционеры», – заключает эксперт.

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