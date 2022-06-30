Взгляд
30 июня, четверг  |  Последнее обновление — 08:47  |  vz.ru
Разделы

Рубль попал в уникальные обстоятельства

Перед Россией остро встала нестандартная задача - ослабить рубль Егор Алеев/ТАСС
Российская валюта укрепилась столь сильно, что это перестало приносить выгоду государству - наоборот, возник целый ряд проблем и даже предвестники кризиса. Почему этим особенно недовольно Минэкономразвития, какими сложностями избыточно крепкий рубль угрожает бюджету - и почему выход из этой исключительной ситуации тоже должен быть весьма нестандартным?  Подробности...
Перейти в раздел…

НАТО переходит к подготовке войны с Россией

Американцы, которые уже присутствуют в Польше, серьезно усилятся именно на этой территории EPA/ARTUR RESZKO/ТАСС
Лидеры НАТО приняли новую концепцию, в которой Россия названа «самой большой угрозой» для альянса. Кроме того, США намерены существенно увеличить свое военное присутствие на территории сразу нескольких государств Европы. О каких именно странах идет речь, какую угрозу подобные решения несут России и что Москва могла бы этому противопоставить?  Подробности...
Перейти в раздел…

Как Россия создала уникальную систему разведки

Памятник разведчику-нелегалу Исхаку Ахмерову и его супруге и соратнице Елене (Хелен Лауре Ахмеровой) в Подмосковье. В годы Великой Отечественной войны Исхак Ахмеров возглавлял советскую нелегальную резидентуру в США Владимир Гердо/ТАСС
Ровно 100 лет назад, 28 июня 1922 года в структуре ИНО (Иностранного отдела, то есть внешней разведки) ГПУ НКВД РСФСР было создано «закордонное отделение» – прообраз нелегальной разведки. Почему эта уникальная технология оказалась создана именно в России – и какое значение нелегалы имеют для нашей страны сегодня? Подробности...
Перейти в раздел…

Чем блокада Шпицбергена отличается от блокады Калининграда

Присутствие России на Шпицбергене является не только символическим Лев Федосеев/ТАСС
«Надо бы собрать всю имеющуюся в наличии эскадру, включая подводные лодки, да поехать в этот чертов Баренцбург, оставив там ограниченный военный гарнизон». Такой рецепт преодоления введенной Норвегией блокады российских жителей Шпицбергена озвучивают некоторые эксперты. Почему Норвегия ввела эти антироссийские меры – и может ли быть эффективен военный ответ на них? Подробности...
Перейти в раздел…

«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
Перейти в раздел…

Какими должны быть выборы в условиях спецоперации

Сергей Юхин
Сергей Юхин, политолог
В условиях кардинального переформатирования миропорядка и беспрецедентного санкционного давления на Россию крайне важно, чтобы легитимность власти была на предельно высоком уровне. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Соседство с Россией ведет Прибалтику по порочному кругу

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Пока существует Россия, прибалтийские страны будут в ее силовом поле, даже если формально они уже стали частью политического пространства США и НАТО. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Европа сдала курдов, сдаст и украинцев

Захар Прилепин
Захар Прилепин, писатель, председатель партии «За правду»
Европа забывает и предает всех. Были курды, как борцы за свободу – и нет курдов, скормили Эрдогану. Послезавтра они так же разочаруются в украинцах и сольют их. И тут же начнут кривляться вокруг какого-нибудь очередного малого народа, неся этому народу бардак, позор, предательство и смерть. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
Перейти в раздел…

Эрдоган продал НАТО расширение на север

«План Маршалла» для Украины

Сказочный Бали Зеленского

Перейти в раздел…

Сильные ливни в Крыму привели к паводкам и подтоплениям

В результате сильного ливня в Крыму река Салгир вышла из берегов и затопила пять поселков в Симферопольском районе. Так же подтопило и часть Симферополя. В ликвидации последствий задействованы сотни спасателей, введен режим ЧС. Из домов эвакуированы 42 человека
Подробности...

Сотни поклонников пришли проститься с Юрием Шатуновым

На Троекуровском кладбище Москвы прощаются с бывшим солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым. Сотни поклонников, близких и знакомых артиста выстроились в длинную очередь к траурному залу, пришедшие хором пели песни любимого певца. Шатунова кремируют и похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 28 июня
Подробности...

Юбилейный праздник выпускников «Алые паруса» прошел в Петербурге

В Петербурге состоялось одно из самых красочных шоу в мире – юбилейный, 30-й праздник выпускников «Алые паруса». На Дворцовой площади и акватории Невы выступили тысячи артистов. Главным зрелищем стали салют и проход брига «Россия» под алыми парусами
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Что вы переносите легче?
  • Сильную жару

  • Сильный холод
Вы слушали песни «Ласкового мая»?
  • Да

  • Нет
Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
  • Промышленность и трудовые ресурсы

  • Научный потенциал

  • Сельское хозяйство и продукты питания

  • Возможности для туризма

  • Рынки сбыта для бизнеса
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: На Украине объяснили большое число потерь ВСУ
    Вучич обвинил власти Косово в намерении напасть на сербов 1 октября ДНР и Украина обменялись военнопленными Кадыров сообщил о вошедших в Лисичанск российских военных В ЕК решили проверить информацию о планах Британии лишить газа Европу
    Стало известно о возможном возобновлении транзита в Калининград через Литву Названы варианты ответа России на военное усиление США в Европе Зеленский назвал условие участия в саммите G20 США озвучили точную сумму замороженных средств России
    Эксперты рассказали о «народных киберсанкциях» против Литвы В Минобороны узнали о планах националистов уничтожить Авдеевку в ДНР Россия решила заменить высылаемых из Болгарии дипломатов Столтенберг: НАТО готовилась к противостоянию с Россией с 2014 года

    «низкий уровень культуры»


    Песков и Захарова ответили на хамство главы Минобороны Великобритании

    критические технологии


    США отчитались о блокаде поставок полупроводников в Россию

    планов громадье


    Джонсон предложил создать современное подобие Римской империи

    Видео

    предельная цена


    Почему Запад бессилен отсечь российские нефтяные доходы

    «Большая семерка»


    Британия хочет занять место США в роли главного врага России

    деоккупация донбасса


    Падение Лисичанска ускорит развал украинской линии обороны

    разведчик-нелегал


    Как Россия создала уникальную систему разведки

    новые санкции


    Чем обернется для России золотое эмбарго Запада

    Образ будущего


    Владислав Шурыгин: Ненависть к России лишает уехавших разума

    Политэкология


    Игорь Мальцев: Немецкие «Зеленые» – тоталитарная секта

    Верх абсурда


    Игорь Караулов: У России есть шанс исправить историческую судьбу Одессы

    на ваш взгляд


    Что вы переносите легче – сильную жару или холод?

    Рубль попал в уникальные обстоятельства

    Перед Россией остро встала нестандартная задача - ослабить рубль
    		   30 июня 2022, 08:40
    Фото: Егор Алеев/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Российская валюта укрепилась столь сильно, что это перестало приносить выгоду государству - наоборот, возник целый ряд проблем и даже предвестники кризиса. Почему этим особенно недовольно Минэкономразвития, какими сложностями избыточно крепкий рубль угрожает бюджету - и почему выход из этой исключительной ситуации тоже должен быть весьма нестандартным?

    С  рублем сложилась уникальная ситуация. 50 рублей за доллар и 52 рубля за евро – а такие уровни были показаны с утра в среду, 29 июня – выходят за все, что могло ожидаться. Это самый высокий уровень курс рубля за более чем семь лет. Последний раз доллар стоил 50 рублей аж в мае 2015 года.

    Стоит вспомнить, что в начале этого года рубль торговался около 80 к доллару и 90 к евро. Для промышленности было бы удобно, если бы курс рубля сейчас упал до 70-80 по отношению к доллару, говорил недавно вице-премьер Андрей Белоусов.

    «Необычное в нынешней ситуации то, что доллары фактически стали токсичным активом для банков и перестали быть тихой гаванью для частных инвесторов», - говорит Александр Бахтин, инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций».

    Интерес к валюте в стране резко упал, причем у целого ряда пользователей. Хранить валюту в банках стало невыгодно – ни на депозитах из-за отрицательных ставок, ни на валютных счетах из-за комиссии. Население тоже охладело к доллару и евро, так как выездной туризм резко сжался. Иностранцы из-за валютных ограничений не могут вывести свои активы в валюте (в ответ на заморозку ресурсов), что предотвращает массовый отток капитала из России. «При этом, цены на энергоносители остаются стабильно высокими, что продолжает обеспечивать большой приток в страну валютной выручки», - добавляет эксперт.

    В Минэконоразвития переживают, что крепкий рубль, которым еще недавно восхищался Запад, обернется серьезной проблемой для промышленности. Если рубль останется сильным еще несколько месяцев, то компании могут сократить свои инвестиционные планы и даже объемы производства, переживает глава Минэкономразвития Максим Решетников.

    «Рентабельность многих производств, даже ориентированных на экспорт, при текущем курсе уже стала отрицательной. Коллеги ждут какой-то определенности, от правительства, от ЦБ каких-то явных сигналов»,

    - отметил он. По его словам, это «самый больной вопрос», которым правительство и ЦБ занимаются в первую очередь.

    «Если нефтегазовые добытчики пока компенсируют сильный рубль высокими мировыми ценами на энергоносители, то, например, металлургическая отрасль уже испытывает трудности за счет ценового фактора и введенных ограничений», - отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

    По сути, Минэк аккуратно предупреждает, что такое положение дел может привести и к снижению добычи и к остановке заводов, а следом – к увольнениям и экономическому кризису в стране. Более того - крепкий рубль может стать головной болью и для государственного бюджета.

    «Укрепление рубля сыграло важную роль в марте-апреле – оно не допустило инфляционный шок по турецкому сценарию. Но дальнейшее укрепление рубля несет в себе риски для федерального бюджета. Пока это не выглядит большой проблемой: физические объемы добычи нефти растут, цены на нефть также высоки, рублевая цена барреля комфорта для бюджета. Однако долгосрочно такая ситуация может не продлиться, поэтому власти ищут способ повлиять на курс рубля, не прибегая к его таргетированию (фиксирование курса)», - рассуждает Евстифеев.

    Что же предлагается сделать, чтобы вернуть рубль к более комфортному курсу в 70-80 за доллар?

    Глава Минфина Антон Силуанов предложил начать валютные интервенции. Но схема их будет необычна для российской экономики. Во-первых, раньше деньги брались из накопленных резервов, но теперь резервы заморожены, поэтому деньги предлагается пожертвовать из бюджета, сократив бюджетные расходы. «Накопив резервы для возможности ручного управления потоками капитала, денежные власти не могут им воспользоваться. В этом уникальность ситуации. Интервенции в классическом понимании уже невозможны, ЦБ не может накапливать резервы в долларах, евро, иенах и фунтах, соответственно не может проводить интервенции в данных валютах», - говорит Евстифеев. 

    Еще одна особенность: если раньше валютные интервенции проводились в основном для того, чтобы остановить девальвацию рубля, то теперь они нужны для обратного эффекта – ослабления рубля. Соответственно, если раньше власти скупали на рынке никому не нужные рубли, то теперь будет скупать никому не нужные доллары и евро. Тем самым доллар и евро укрепятся по отношению к рублю. Решетников называет это такой необычной конструкцией бюджетного правила. Далее доллары и евро предполагается конвертировать в валюту дружественных или нейтральных страны (условно, в юани) или вложить в активы дружественных стран.

    Однако, по мнению Решетникова, механизм не сработает, потому что на рынке слишком большой избыток валюты, и Минфин просто не сможет так сильно сократить бюджетные расходы, чтобы стабилизировать курс.

    «Валютные интервенции в 2008-2009 годах были неэффективными: ЦБ фактически спонсировал девальвационный тренд. В 2014-2015 годах ситуация была более прагматичной, наряду с интервенциями были регуляторные ограничения для минимизации спекулятивных стратегий. Сейчас ситуация выглядит более сложной: интервенции невозможны в принципе, и обстановка требует нестандартного подхода», - говорит Евстифеев.

    По его словам, и ЦБ, и Минфин преследуют одну цель – снизить валютные риски для экономики. Но ЦБ пытается решить вопрос более рыночными механизмами, а Минфин – за счет неординарной модификации бюджетного правила. К слову, действия ЦБ пока не привели к ожидаемому результату. Однако стремление Минфина искусственно вернуть курс на уровни, которые были при старых условиях, чревато рисками девальвации, предупреждает Центробанк.

    В общем, правительству предстоит решить, какие нестандартные меры предпринять в нестандартной ситуации. И не стоит забывать, что есть еще один фактор, который может помочь властям с курсом рубля – это восстановление импорта, на которое требуется время.

    Александр Бахтин ждет, что постепенное восстановление импорта и перезапуск бюджетного правила с выкупом валюты могут в ближайшие недели изменить тенденцию укрепления рубля. «Если новый подход властей к управлению валютными потоками окажется эффективным, то это способно вернуть рубль на более низкие уровни, справедливые с экономической точки зрения – до 58-60 за доллар США к концу лета и к 70–80 рублям за доллар к концу года. В Минэкономразвития рассчитывают, что в декабре 2022 года доллар будет стоить 76,4 рубля, евро – 82,5 рубля. Мы считаем такой прогноз вполне реалистичным», - говорит инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций». 

     


     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •