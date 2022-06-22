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22 июня, среда  |  Последнее обновление — 10:29  |  vz.ru
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Кому выгоден сильный рубль

Рубль неожиданно вернулся на семь лет назад Максим Блинов/РИА Новости
Рубль неожиданным образом вернулся на семь лет назад – в лето 2015 года. Доллар рухнул ниже 54 рублей, евро – ниже 57 рублей. Хотя после ряда действий ЦБ была надежда на обратный тренд. Ситуация с рублем настолько странная, что экономисты даже не готовы делать прогнозы более чем на два-три дня вперед. Такой слабый доллар – это благо или беда для России? Подробности...
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Для прорыва блокады Калининграда у Москвы есть несколько решений

Литва при поддержке Брюсселя добивается грузовой блокады Калининграда Виталий Невар/ТАСС
Москва вызвала в МИД посла ЕС в России Маркуса Эдерера. Причиной этого стало решение Литвы не пропускать в Калининград с территории остальной России попавшие под санкции Евросоюза грузы. Это, например, топливо и стройматериалы. Россия пока пытается решить возникшую проблему дипломатическими методами. Однако уже раздаются призывы пробить сухопутный коридор в Калининград через Литву военным путем.  Подробности...
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Как немецкий генерал признал мужество защитников Брестской крепости

Оборона Брестской крепости стала символом, запечатленным во множестве картин и кинофильмов О. Игнатович/РИА Новости
Одним из первых сражений Великой Отечественной, начавшейся ровно 81 год лет назад, 22 июня 1941 года, является легендарная оборона Брестской крепости. Немецкую точку зрения об этом событии мы знаем из документа, составленного командиром одной из немецких дивизий. Тем интереснее, что в ней содержится невольное пророчество о том, как дальше будет развиваться война. Подробности...
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Великобритания противопоставила себя всей Европе

Лондон ищет конфликта с Россией, но находит – с Евросоюзом Vuk Valcic/Global Look Press
Целую серию политических атак на Евросоюз предприняла в последнее время Великобритания. Это связано в том числе с российской спецоперацией на Украине – политика Лондона оказалась гораздо более агрессивной, чем Берлина или Брюсселя. Что стоит за этой агрессией и почему Евросоюз терпит такое к себе отношение? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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После 22 июня 1941 года обязательно наступает 9 мая 1945-го

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Сам факт существования России не входит в западные планы. Разница между 1941-м и 2022-м только в том, что в тот раз мы оказались не готовы к войне, а в этот – успели подготовиться. Подробности...

Элитам обрисовали перспективу национализации

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
В ходе своего выступления на Петербургском экономическом форуме российский президент поднял тему национализации элит и мотивировал бизнес идеей служения родной стране. Подробности...
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Публика не заметит бегства «креативных» горожан

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
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Жара в Европе привела к сильным лесным пожарам

Аномально жаркая погода в Европе вызвала сильнейшие пожары в Испании. В северо-западной части испанского региона Сьерра-де-ла-Кулебра уже уничтожено почти 9 тыс. га леса. Около 200 человек были вынуждены покинуть свои дома. Огонь бушует в центральной части Испании и на севере-востоке в провинции Наварра
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    Кому выгоден сильный рубль

    Рубль неожиданно вернулся на семь лет назад
    		   22 июня 2022, 10:10
    Фото: Максим Блинов/РИА Новости
    Текст: Ольга Самофалова

    Рубль неожиданным образом вернулся на семь лет назад – в лето 2015 года. Доллар рухнул ниже 54 рублей, евро – ниже 57 рублей. Хотя после ряда действий ЦБ была надежда на обратный тренд. Ситуация с рублем настолько странная, что экономисты даже не готовы делать прогнозы более чем на два-три дня вперед. Такой слабый доллар – это благо или беда для России?

    Доллар упал во вторник ниже 54 рублей, евро – ниже 57 рублей. Казалось, что ЦБ предпринял серьезные шаги для того, чтобы развернуть тренд по курсу рубля – серьезно снизил ключевую ставку, отменил ряд валютных ограничений. Однако российская валюта как будто ничего этого не замечает.

    Наоборот, рубль еще больше окреп, что вообще никто не ожидал. Когда рубль вырос до 60 рублей – это уже был сказочный фурор. Но на 54 рубля за доллар рассчитывать было невозможно. Однако это свершившийся факт.

    Прогнозировать что будет дальше с рублем – даже этим летом – эксперты уже совсем отказываются. Уровень неопределенности просто зашкаливает.

    «Без прогнозов, так как не известно, чего ожидать от Запада, ЕС, ЦБ РФ и Минфина РФ. Рубль находится в особых условиях, и никто не знает, когда начнет активно восстанавливаться спрос на валюту со стороны импортеров. Сейчас прогнозный горизонт максимум на 2-5 суток.

    Если ничего не изменится, и ЦБ не будет реагировать на текущие курсы доллара и евро, то они будут продолжать снижаться до 53 и 55 рублей соответственно», – говорит Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver.

    «Курс рубля на среднесрочную перспективу не поддается прогнозированию. На него оказывают сильное влияние многочисленные регуляторные меры со стороны Центробанка и правительства. Их характер, а также сроки введения и отмены заранее неизвестны», – отмечает Виталий Манжос, старший риск-менеджер «Алго Капитал».

    «Очевидно, что на дальнем горизонте текущие обменные курсы привлекательны с точки зрения покупки валюты, но потенциал укрепления рубля может быть не исчерпан», – говорит начальник аналитического управления банка «ЗЕНИТ» Владимир Евстифеев.

    Причины укрепления рубля – уже известные всем факторы. Это валютные ограничения, препятствующие оттоку капитала из страны, отмена бюджетного правила, по которому Минфин через ЦБ выкупал нефтегазовые сверхдоходы на Мосбирже и направлял их в резервы, которые теперь заморожены за рубежом. Это низкий спрос на валюту со стороны населения и бизнеса, резкое падение импорта (оценочно на 60-70%) при высоком притоке экспортной валютной выручки. «Продолжающееся среднесрочное укрепление курса рубля связано с состоявшимся сломом сложившейся за много лет системы ценообразования на российском валютном рынке», – говорит Манжос.

    По его мнению, глубинная причина укрепления курса рубля заключается в том, что безналичные доллары и евро стали токсичными валютами и для государства, и для предприятий, и для граждан. «Иными словами, в России безналичные доллары и евро перестали играть роль надежного средства накопления и сохранения покупательной способности», – говорит собеседник.

    Однако к «старым» факторам в моменте добавились еще два. «Первый – это налоговый период. Такой фактор всегда действует в конце месяца. Второй – новые валютные ограничения, которые вводят уже не ЦБ РФ, а коммерческие банки при поддержке ЦБ РФ. Речь идет об ограничении некоторыми банками переводов безналичной валюты внутри России и о фактическом введении некоторыми банками отрицательных процентных ставок (то есть комиссии, превышающей процент) по депозитам юридических лиц. Это дополнительные факторы снижения спроса на иностранную валюту», – объясняет Наталья Мильчакова, ведущий аналитик «Фридом Финанс».

    Хотя по первому фактору есть сомнения у аналитиков Sber CIB, которые отметили, что в понедельник обороты торгов были минимальными, но рубль все равно укреплялся. «Таким образом, пока нельзя сказать, что укрепление рубля было связано с активными продажами валюты экспортерами. Считаем, что этот фактор еще проявится в ближайшие дни», – комментируют в Sber CIB. То есть в ближайшие дни вероятно еще более сильное укрепление рубля.

    Власти страны считают курс рубля слишком высоким, что понятно, так как экономика России ориентирована на экспорт. Чем рубль слабее, тем российские экспортные товары конкурентоспособней за рубежом.

    Кому может быть интересен сильный рубль? Кто мог бы лоббировать его укрепление? В обычной ситуации экономисты сказали бы, что, конечно, импортерам, ведь они могут покупать иностранные товары и оборудование дешевле. Однако ситуация сейчас необычная.

    «Сжатие импорта происходит не из-за того или иного курса рубля, а на фоне ухода ряда иностранных компаний и сложностей с логистикой. Поэтому сейчас взаимосвязь сильного рубля и выгодного импорта неочевидна. Сильный рубль скорее компенсирует удорожание логистики, смену ассортимента и поставщиков», – говорит Евстифеев. По его мнению, сильный рубль нужен в первую очередь Центробанку России, так как с помощью него удалось не допустить разгона инфляции и получить больший контроль над потребительскими ценами.

    «Может быть ЦБ РФ хочет показать Штатам и ЕС, что может уронить валюту ниже плинтуса или целенаправленно отказывается участвовать в остановке укрепления рубля, чтобы обесценить все сбережения нерезидентов. Укрепить рубль до 35 рублей за доллар и потом снять ограничения с нерезидентов. А потом заявить, вот, мол, у нас нет задолженности перед зарубежными инвесторами», – выдвигает версию Антонов.

    «Теоретически от крепкого рубля должно выигрывать население страны. Низкая стоимость доллара предполагает дешевизну импортных потребительских товаров. Тем не менее сохраняющиеся проблемы с импортными поставками пока не привели к серьезному падению цен на полках магазинов», – замечает Манжос.

    Власти уже обсуждают совместимость курса с ростом экономики, заявил на днях первый вице-премьер Андрей Белоусов. «Такая дискуссия уже идет и на экспертном уровне, и во властных структурах», – отметил Белоусов, отвечая на вопрос о пересмотре денежно-кредитной политики и начале таргетирования курса рубля, а не инфляции.

    По его словам, оптимальный курс рубля для экономики оценивается в 70-80 рублей, а равновесный, текущий курс определяется сейчас лишь притоком валютной выручки и оттоком по импортным закупкам.

    «Такие термины, как «оптимальный», «объективный», «справедливый» или «комфортный» обменный курс, достаточно субъективны, и отражают в большей степени личное мнение их авторов. Если исходить из «справедливой стоимости» национальной валюты на основе паритета покупательной способности (ППС), то получается, что «справедливый» обменный курс рубля, рассчитанный по ППС, это 48 рублей за доллар. Такой результат получили в нашей компании на основе расчета нашего собственного «индекса сникерса», – отмечает Наталья Мильчакова. Его рассчитали по аналогии с хорошо известным «индексом бигмака», который считает каждый год журнал The Economist.

    Методики расчетов бывают разные. «Тем не менее

    коридор в 45-60 рублей за доллар вполне соответствует тем ценам на нефть, которые имели место в 2014 году и которые имеют место в этом году. Так что сегодня рубль, на мой взгляд, оценен справедливо. Другое дело, устроит ли экспортеров такой курс. На мой взгляд, не устроит,

    и они бы предпочли курс в 70-75 рублей, то есть чтобы рубль был занижен по сравнению с уровнем цен на нефть. Но если вернется бюджетное правило, рубль упадет, возможно, и до 70 рублей», – рассуждает Мильчакова.

    По ее оценке, ослабление рубля может начаться уже в августе, так как именно к этому времени обещали вернуть бюджетное правило. К началу осени, когда оставшиеся валютные ограничения будут сняты, скорее всего, рубль вернется к 70-75 рублям за доллар, делает прогноз эксперт.
     
     
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