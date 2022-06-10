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10 июня, пятница  |  Последнее обновление — 09:29  |  vz.ru
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Укрепление рубля зашло слишком далеко

От российской валюты ждут смену тренда Владимир Трефилов/РИА Новости
Россия добилась столь крепкого курса рубля, что власти спокойно могут отменять антикризисные меры. Уже снято требование к экспортерам продавать половину валютной выручки. Эта мера нужна была, чтобы остановить валютную панику, но она уже давно исчерпала себя. Параллельно Центробанк может символически вернуть ключевую ставку до 9,5%, которая была в феврале. Все это должно помочь рублю развернуться и начать слабеть. Подробности...
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Болгары добились перелома в отношениях с Россией

Отказ Болгарии топить печку конфликта своим оружием гораздо более значим, чем может показаться REUTERS/Stoyan Nenov
Еще одна плохая новость для Владимира Зеленского: Болгария отказалась поставлять на Украину вооружения, обладая такими из них, какие ВСУ необходимы в первую очередь. Можно с высокой долей уверенности утверждать, что это решение продавил через власть простой народ. Но как болгарам удалось скорректировать внешнюю политику своей страны?  Подробности...
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Россия испытала на Украине технологию воздушных войн будущего

На Украине Су-57 тестируют в режиме многозадачности Илья Питалев/РИА Новости
Российские Су-57 начали выполнять боевые миссии в ходе спецоперации на Украине звеньями. Эти истребители связаны в единую информационную сеть, при помощи которой они могут обмениваться данными о радиолокационном поле, выявленных целях, координировать действия с другими участниками боевых действий. Чем ценно испытание боевых самолетов пятого поколения в реальных боевых условиях? Подробности...
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Как российские войска прорвали оборону ВСУ у Славянска

Российская армия ведет упорное наступление Виктор Антонюк/РИА Новости
На украинских фронтах происходят серьезные события, связанные с развалом линии обороны ВСУ, проходившей по реке Северский Донец. Звучат даже сообщения о начале штурма важнейшего и очень символичного населенного пункта – Славянска. Как российским войскам удалось захватить ключевой плацдарм и каким образом на происходящее влияют климат и местность? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Россия будет строить новый мир

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Такой мир создаст не только здоровую атмосферу, в которой начнется бурный рост русского гения, но и будет сверхинтересен для всего окружающего нас мира – и Востока, и Запада. Вот это и станет нашим посланием миру. Подробности...

Афганская дилемма Запада на Украине

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
По мере того, как украинская государственность будет исчезать, поддержание борьбы с Россией потребует от США и союзников все более заметных прямых вложений. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Зачем Москва снова соглашается на переговоры с Зеленским

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Ответ Москвы в стиле «да, но…» на разговоры о возобновлении переговоров с Киевом не отменяет планов по продолжению российской спецоперации до победного конца. Подробности...
Обсуждение: 42 комментария
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Охота на самых влиятельных людей США

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Новая база Китая и риски для России

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Как выглядели гербы украинских губерний Российской империи

Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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    Укрепление рубля зашло слишком далеко

    От российской валюты ждут смену тренда
    		   10 июня 2022, 08:34
    Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
    Текст: Ольга Самофалова

    Россия добилась столь крепкого курса рубля, что власти спокойно могут отменять антикризисные меры. Уже снято требование к экспортерам продавать половину валютной выручки. Эта мера нужна была, чтобы остановить валютную панику, но она уже давно исчерпала себя. Параллельно Центробанк может символически вернуть ключевую ставку до 9,5%, которая была в феврале. Все это должно помочь рублю развернуться и начать слабеть.

    Российский рубль укрепился так сильно к доллару, что даже стал лучшей в мире валютой в этом году. ЦБ России и правительство РФ стали предпринимать меры, чтобы все-таки сделать курс рубля комфортным и для населения, и для государства, а также бизнеса. Сильное переукрепление рубля опасно тем, что может лишить российский экспорт конкурентных преимуществ. Кроме того, возникают проблемы с продажей валюты в таких больших объемах и при низком импорте – спрос на валюту сильно упал.

    Поэтому власти России стали аккуратно смягчать введенные ранее жесткие правила. Сначала правило обязательной продажи 80% валютной выручки скорректировали до 50%, потом увеличили срок продажи с 60 до 120 дней, далее – разрешили зачислять валютную выручку от экспорта не только на валютные счета в банковской системе России, но и на любые счета в других странах.

    Центробанк, со своей стороны, после резкого поднятия ключевой ставки до 20% на фоне ввода жестких санкций Запада начал ее снижать. Но даже резкое уменьшение ставки на внеплановом заседании 26 мая с 17% до 11% не привело к ослаблению рубля. Сдвинуть с места курс рубля никак не получалось.

    Поэтому власти начали действовать активней. Ослабление контроля за движением капитала – и есть этот шаг.

    «Обязательную продажу валютной выручки отменили потому, что эта мера изжила себя. Да и вводилась она временно, чтобы избежать дальнейшего ослабления национальной валюты, когда курс доллара превысил 100 рублей.

    Паники на валютном рынке удалось избежать за счет введенных ЦБ РФ ограничений, и рубль начал укрепляться. Плюс резко уменьшился импорт, что привело к уменьшению спроса на валюту», – поясняет ведущий аналитик банка «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова.

    «Введение обязательной продажи валютной выручки было антикризисной мерой, но сейчас необходимости в ней нет. Кроме того, сырьевые экспортеры традиционно расходуют порядка 40-50% валютной выручки для уплаты налоговых платежей, еще 20-30% могут конвертировать для осуществления операционной деятельности внутри страны», – отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

    Впрочем, стоит отметить, что власти оставили возможность изменять долю валютной выручки к обязательной продаже. Но теперь ее будет определять правительственная комиссия, по сути, в ручном режиме – если, конечно, это потребуется.

    «Это сделано для упрощения администрирования данной темы. То есть в спокойные периоды какие-либо ограничения или требования накладываться не будут, но в период потенциальной турбулентности данная комиссия будет управлять ситуацией в ручном режиме», – поясняет Евстифеев.

    Еще один фактор, который может ослабить рубль – это снижение ставки Центробанком на заседании в пятницу, 10 июня. Однако нового резкого снижения, как это было в конце мая, никто не прогнозирует. Большинство склоняется, что ставка будет снижена 10 июня на 1% – до 10%, хотя эксперты не исключают, что ЦБ может снизить ставку и до 9,5%. Это было бы крайне символично, потому что означало бы, что ключевая ставка в России вернулась к показателю февраля до начала спецоперации России на Украине и введения жестких санкций Западом.

    «От завтрашнего заседания ЦБ РФ мы ожидаем нового снижения ключевой ставки, скорее всего, это будет снижение на 1 п. п. – до 10%. Главной причиной, которая повлияет на это решение, на наш взгляд, станет замедление темпов годовой и помесячной инфляции потребительских цен в мае. Полагаем, что к концу года ключевая ставка может быть снижена до 9-9,5%», – говорит Мильчакова.

    Как же рубль отреагирует на все эти давящие на него факторы? На самом деле, паниковать тем, кто не успел скупить доллары и евро по низкой цене, не стоит. Эксперты не ждут, что рубль начнет сильно девальвироваться на этих новостях.

    «В краткосрочном периоде курс рубля может немного снизиться, однако есть немало факторов, которые будут, по нашим прогнозам, все лето поддерживать рубль на плаву»,

    – говорит Мильчакова. Во-первых, на поведение импорта, который упал на 50%, ни требования к экспортерам по валютной выручке, ни ставка никак не повлияют.

    «Главными проблемами импорта является сложность логистики и уход иностранных компаний из России. Налаживание параллельного импорта и поиск новых поставщиков товаров и услуг потребует времени. Это как минимум два-три квартала», – говорит Евстифеев.

    Удерживать курс рублю помогают также высокие цены на нефть, низкий спрос населения на валюту и отсутствие бюджетного правила (когда сверхдоходы вливаются в экономику, а консервируются в резервах). Среди второстепенных факторов – ограничения на наличную валюту и переход некоторых российских банков к практике отрицательных процентных ставок по валютным счетам, добавляет Евстифеев.

    «Поэтому нового обвала рубля, как это было в начале марта, роста доллара до 80 рублей и выше, ожидать не стоит. Возможно, если будет возвращено бюджетное правило, рубль вернется в коридор 60-70 рублей за доллар, который, по-видимому, устраивает и экспортеров, и население. Пока бюджетное правило не одобрено, можно ожидать, что летом доллар будет колебаться в рамках 55-65 рублей», – говорит Наталья Мильчакова.


     
     
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