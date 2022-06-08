Чем опасен нулевой рост цен в России

России удалось взять инфляцию под контроль в то время, как США и ЕС хватаются за любую возможность остановить рост цен. В России со второй половины мая инфляция нулевая, констатировал президент Владимир Путин. Другой дело, что она несет не только плюсы, но и, как ни странно, минусы. Чем отсутствие роста цен может быть опасно для России? И что будет дальше с ценами этим летом и осенью?

«В годовом выражении на 27 мая она (инфляция) составила 17,4%. При этом, начиная со второй половины мая, рост цен вообще остановился, сейчас инфляция (недельная) находится на нулевой отметке», – заявил президент РФ Владимир Путин. При этом, отметил он, в этой ситуации есть как плюсы, так и определенная «засада». Поэтому российский лидер призвал правительство внимательно изучить ситуацию и принимать своевременные решения.

Что же помогло России добиться инфляционного чуда, когда рост цен от двухзначного значения снизился до нулевого?

Это удалось сделать за счет уникального укрепления рубля, сокращения спроса и резкого падения импорта. «В остановку роста цен свой вклад внесли разные факторы, нереально выделить какой-то один, хотя сокращение импорта является одним из первостепенных факторов. Ведь через внешнеторговые операции инфляция «экспортируется» в другие страны, в том числе и в Россию, а по мере сокращения импорта уменьшается и вклад этого фактора в рост инфляции внутри страны», – отмечает ведущий аналитик ИК «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова.

Импорт в Россию, по экспертным оценкам, мог упасть на 50%, а то и больше. Официальную статистику из-за санкционных ударов решено было временно не публиковать.

«Резкое сокращение импорта вследствие санкций и логистических трудностей действительно снизило вклад мировой инфляции в российскую – ведь инфляция в развитых экономиках сейчас на максимумах за несколько десятилетий»,

– говорит руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Инфляция стала проблемой номер один для экономики США. Джо Байден даже задумался снизить пошлины на китайский импорт, которые были введены Трампом в 2018 году. Хотя это вряд ли поможет обуздать инфляцию. Всемирный банк предупреждает о риске стагфляции в США – сочетании низких темпов роста экономики (2,9%) с высокой инфляцией. В ЕС рост цен только ускоряется. В Германии, например, уровень инфляции достиг 50-летнего максимума – в 7,9%. Основные мировые центробанки перешли к ужесточению денежно-кредитной политики в надежде остановить инфляцию.

«Отрыв внутрироссийских цен от мировых связан также с экспортными ограничениями – как внешними (санкционными), так и внутренними – на вывоз некоторых товаров. Ограничение экспорта сырья, удобрений, металлургической продукции по мировым ценам создает внутри страны дополнительное предложение этой продукции. С другой стороны, производители могут ответить на это и сокращением производства», – указывает Беленькая.

Важное значение имеет то, что в России не дорожает топливо. «С одной стороны, нефтяники, у которых сократились возможности для экспорта за рубеж из-за санкций, начали больше перерабатывать нефти на своих заводах, увеличивая предложения нефтепродуктов. С другой стороны – у россиян ограничены возможности путешествовать, некоторые аэропорты даже внутри страны закрыты. Поэтому предложение топлива растет, а спрос не растет – значит, цены на топливо падают, и вместе с ними уменьшаются транспортные издержки», – указывает Мильчакова.

В США и ЕС ситуация с ценами на топливо прямо противоположная. Стоимость бензина в США 6 июня поставила очередной исторический рекорд. Один галлон топлива (3,78 литра) в среднем по стране стоит 4,919, хотя еще неделю назад стоил 4,62 доллара, а год назад и вовсе три доллара. В пересчете на рубли и литр бензина американцам обходится в среднем почти в 80 рублей. В Европе схожая ситуация. Например, во Франции за последнюю неделю средняя цена за бензин марки Super SP95-E10 выросла до 2,066 евро за литр (более 133 рублей за литр). Она увеличилась по сравнению с прошлой неделей на 13,7 евроцента.

Плюсы низкой или нулевой инфляции вполне понятны для населения. А вот какие минусы здесь могут быть?

«При официальной годовой инфляции выше 17%, казалось бы, странно говорить о минусах нулевой инфляции в течение нескольких недель. Но в принципе, устойчивая дефляция, или более низкий темп инфляции, чем таргет ЦБ РФ в 4%, может быть сигналом неблагополучия со спросом в экономике, который может усилить экономический спад», – объясняет Ольга Беленькая.

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По данным Росстата, розничные продажи в апреле рухнули на 9,7% (г/г), в непродовольственной рознице спад был еще сильнее. «Снижение спроса может быть связано со снижением реальных располагаемых доходов населения, сокращением доступности кредитования, переходом к сберегательной модели поведения из-за неуверенности в будущем. В ответ на слабый спрос продавцы и производители краткосрочно могут согласиться на снижение цен, однако стратегически скорее всего примут решение о сокращении инвестиций, производства и численности персонала. Это, в свою очередь, приведет к снижению доходов населения и спроса – так развивается кризисная спираль», – объясняет Беленькая. Как говорит Центробанк, предприятиям предстоит пройти «структурную трансформацию». Но чтобы принимать решения о дальнейшем развитии бизнеса, им нужно видеть перспективы спроса, указывает экономист.

Впрочем, пока в России нулевая инфляция не в годовом, а только в недельном разрезе. Поэтому все еще может измениться. Эксперты согласны, что летом резких скачков роста цен вряд ли стоит ждать из-за появления собственных свежих овощей и фруктов. «Уже в апреле проблема ажиотажного спроса на некоторые продукты питания в России была полностью устранена, соответственно, и не было оснований для завышения цен. Теперь началось лето, а для лета нулевая инфляция потребительских цен – вполне нормально», – указывает Мильчакова.

Однако в мире ситуация будет отличаться от российской. «Глобальная пищевая инфляция будет продолжать расти летом, так как подорожание сырья ведет к подорожанию готовой продукции. А вот в России, где импорт значительно сократился, зависимость от мировой инфляции будет гораздо меньше. Внутренний урожай сельскохозяйственных культур, сезонных овощей и фруктов этим летом будет работать на снижение инфляции и даже на дефляцию», – считает Мильчакова.

Правда, оживить рост цен летом могут два фактора. Это индексация на 10% пенсий и некоторых социальных пособий в июне плюс традиционный рост тарифов, в том числе ЖКХ, в июле.

И, конечно, нельзя исключать возможность второй волны инфляции осенью. В российском Центробанке пока не видят предпосылок для этого, однако ситуация может меняться.

Разогнать инфляцию осенью могут разные факторы. Во-первых, рекордный профицит счета текущих операций может сократиться, отмечает Беленькая. Сейчас экспорт упал не сильно, а импорт резко обвалился. Но к осени введенные санкции могут уже сильнее сказаться на экспорте, тогда как импорт, наоборот, может вырасти из-за перенастраивания логистических цепочек. Во-вторых, ожидается ослабление курса рубля, что транслируется в инфляцию. В-третьих, потребители могут изменить модель поведения, так как снизятся процентные ставки по кредитам и депозитам: то есть откажутся от сберегательной модели и снова начнут тратить.

«Но главное – это исчерпание прежних запасов. Если их не удастся возместить за счет нового импорта или импортозамещения, то дефицит предложения может в большей степени способствовать инфляции, чем снижение спроса – ее подавлять. Вклад в инфляцию должно дать и увеличение логистических издержек», – отмечает Беленькая.

«Риски второй волны инфляции теоретически есть. Причина будет, скорее всего, в геополитике, санкциях и возможном дефиците каких-либо потребительских товаров, например, электроники, бытовой техники. Также на рынок может хлынуть поток товаров из Китая, Турции, Вьетнама и других стран, которые заместят ушедшие европейские бренды, но дешевыми эти товары точно не будут»,

– считает Мильчакова.

В любом случае к концу этого года инфляция, скорее всего, будет еще двухзначной. В ИК «Финам» ждут инфляцию на конец этого года выше 17%, хотя в будущем году, полагают, что она все же не будет двухзначной. «Мы полагаем, что Россия может завершить 2022 год с инфляцией потребительских цен в коридоре 9-13%, то есть верхняя граница инфляции не будет выше, чем по итогам кризисного 2015 года», – говорит Мильчакова. Она прогнозирует, что в следующем году инфляция сможет вернуться к однозначным цифрам и составит по итогам года 6-8%. «Прогноз ЦБ РФ о возвращении инфляции к таргету в 4% в 2024 году, возможно, окажется реалистичным, если только его выполнению не помешает геополитика», – заключает Мильчакова.