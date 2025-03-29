То, что Украина пытается включить режим берсерка, стало понятно еще в момент нападения на Курскую область. Попытки Киева всеми силами сорвать российско-американские переговоры объясняются, скорее, психологическим состоянием Зеленского и части украинского общества, чем здравым смыслом.0 комментариев
Украинец с ножом напал на прохожих в центре Амстердама
В центре Амстердама 30-летний украинец напал с ножом на прохожих, ранив пятерых, включая четверых иностранцев.
Полиция Амстердама установила, что напавший с ножом на прохожих в центре города 27 марта оказался 30-летним украинцем, передает РИА «Новости». В результате нападения, которое произошло неподалеку от площади Дам, пострадали пять человек. Среди пострадавших – четверо иностранцев и одна местная жительница.
Подозреваемый был задержан, однако мотивы его действий пока не установлены. Как сообщается в СМИ, двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Министр юстиции и безопасности Нидерландов Давид ван Вил не исключил возможность террористической подоплеки нападения.
Позднее стало известно, что преступника обезвредил британский турист, который передал его в руки полиции. В пятницу мэр Амстердама Фемке Халсема вручила туристу значок героя за его действия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине украинец в нетрезвом состоянии врезался на грузовике в автобус и четыре автомобиля в Польше. Украинец также напал на жительницу Польши и откусил ей ухо. В другом инциденте на Лазурном Берегу Украины приняли друг друга за русских и устроили драку в Ницце.