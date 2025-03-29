Украинец с ножом напал на прохожих в центре Амстердама

Tекст: Дмитрий Зубарев

Полиция Амстердама установила, что напавший с ножом на прохожих в центре города 27 марта оказался 30-летним украинцем, передает РИА «Новости». В результате нападения, которое произошло неподалеку от площади Дам, пострадали пять человек. Среди пострадавших – четверо иностранцев и одна местная жительница.

Подозреваемый был задержан, однако мотивы его действий пока не установлены. Как сообщается в СМИ, двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Министр юстиции и безопасности Нидерландов Давид ван Вил не исключил возможность террористической подоплеки нападения.

Позднее стало известно, что преступника обезвредил британский турист, который передал его в руки полиции. В пятницу мэр Амстердама Фемке Халсема вручила туристу значок героя за его действия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине украинец в нетрезвом состоянии врезался на грузовике в автобус и четыре автомобиля в Польше. Украинец также напал на жительницу Польши и откусил ей ухо. В другом инциденте на Лазурном Берегу Украины приняли друг друга за русских и устроили драку в Ницце.