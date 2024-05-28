«Купирование» формулы Зеленского, китайско-бразильский призыв созвать настоящую международную конференцию по Украине вместо той, которая должна состояться в июне в Швейцарии, по сути, хоронят «план Зеленского», с которым ЗЕ-команда носилась с 2022 года, как с писаной торбой.0 комментариев
Пьяный украинец врезался на грузовике в автобус и четыре автомобиля в Польше
Пьяный украинец врезался на грузовике в автобус и четыре автомобиля в Польше, пострадали 12 человек
Пьяный водитель грузовика с Украины протаранил четыре легковых автомобиля и автобус в городе Ольштын на северо-востоке Польши, пострадали 12 человек, сообщила радиостанция Polskie Radio.
По данным польского радио, в пострадавших автобусе и автомобилях находились 26 человек, 12 из них доставлены с различными травмами в больницу, передает ТАСС.
СМИ пишут, что за рулем грузовика находился гражданин Украины в состоянии алкогольного опьянения, полиция национальность водителя не называет.
Ранее украинец напал на жительницу города Дембец в Польше и откусил ей ухо.