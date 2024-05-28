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    Сергей Миркин Сергей Миркин Китайско-бразильский меморандум ставит крест на «формуле Зеленского»

    «Купирование» формулы Зеленского, китайско-бразильский призыв созвать настоящую международную конференцию по Украине вместо той, которая должна состояться в июне в Швейцарии, по сути, хоронят «план Зеленского», с которым ЗЕ-команда носилась с 2022 года, как с писаной торбой.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия порождает нужные миру смыслы

    Русских часто упрекают в мессианстве. Это вряд ли наша уникальная черта; в конце концов, крестовые походы были придуманы не у нас. Но мы действительно чувствуем себя не в своей тарелке, если не участвуем в мировой борьбе идей.

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему никаб нельзя, а хиджаб можно

    Запрет на ношение никаба в России нужно вводить. Однако при этом не переусердствовать – то есть не распространять его на некоторые другие формы мусульманского головного убора.

    5 комментариев
    28 мая 2024, 14:51 • Новости дня

    Пьяный украинец врезался на грузовике в автобус и четыре автомобиля в Польше

    Пьяный украинец врезался на грузовике в автобус и четыре автомобиля в Польше, пострадали 12 человек

    Tекст: Вера Басилая

    Пьяный водитель грузовика с Украины протаранил четыре легковых автомобиля и автобус в городе Ольштын на северо-востоке Польши, пострадали 12 человек, сообщила радиостанция Polskie Radio.

    По данным польского радио, в пострадавших автобусе и автомобилях находились 26 человек, 12 из них доставлены с различными травмами в больницу, передает ТАСС.

    СМИ пишут, что за рулем грузовика находился гражданин Украины в состоянии алкогольного опьянения, полиция национальность водителя не называет.

    Ранее украинец напал на жительницу города Дембец в Польше и откусил ей ухо.

    27 мая 2024, 18:15 • Новости дня
    ВС России ударили ракетами по эшелонам ВСУ в Снегиревке
    ВС России ударили ракетами по эшелонам ВСУ в Снегиревке
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные ударили по контролируемой украинскими войсками Снегиревке в Херсонской области, удар пришелся по охотникам на беспилотники, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По Снегиревке ударили ракетами, удар пришелся по месту расположения техники и живой силы ВСУ, сказал Лебедев РИА «Новости». Он добавил, что в этот населенный пункт постоянно идут эшелоны с боекомплектом и военной техникой.

    К месту удара приехали машины скорой помощи как гражданские, так и военные. После взрывов были слышны звуки вторичной детонации. Под удар, по словам Лебедева, попала группа охотников на беспилотники и их оборудование.

    В воскресенье ВС России ударили по складу в Днепропетровской области, где находились американские ракеты ATACMS.

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    27 мая 2024, 20:12 • Новости дня
    Захарова: Россия заставит «сильно пожалеть» Польшу

    Захарова пообещала ответить Польше на ограничения в передвижении дипломатов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия не оставит без ответа ограничения передвижения дипломатов, введенные Польшей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Как указала Захарова, детали пока неизвестны. По ее словам, анонсирована нота польского МИД с подробностями принятого решения. «Когда получим, изучим и примем ответные меры, чтобы захлебнувшаяся в русофобии польская верхушка сильно пожалела о предпринятых очередных антироссийских шагах», – отметила дипломат, передает ТАСС.

    Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский объявил о введении ограничений на передвижение российских дипломатов по стране.

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    27 мая 2024, 18:54 • Новости дня
    Украина открыла страну для французских военных

    Сырский разрешил допуск французских инструкторов в учебные центры ВСУ

    Украина открыла страну для французских военных
    @ Oliver Killig/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский подписал документы, позволяющие французским инструкторам посетить учебные центры в стране и познакомиться с инфраструктурой и персоналом.

    Сырский сообщил в своем Telegram-канале, что одобрил инициативу Франции направить на Украину инструкторов для подготовки ВСУ и подписал все необходимые разрешающие документы, передает ТАСС.

    Главком ВСУ надеется, что вслед за французами в Киев приедут и другие «иностранные инструкторы».

    Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что некоторые страны – члены НАТО уже обучают военнослужащих ВСУ на Украине.

    Напомним, в начале мая военкоры сообщили о первых погибших во французском Иностранном легионе на Украине.

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    27 мая 2024, 21:52 • Новости дня
    ПВО сбила воздушный шар ВСУ в подмосковной Балашихе

    Минобороны: ПВО сбила малоразмерный воздушный шар ВСУ над Московской областью

    ПВО сбила воздушный шар ВСУ в подмосковной Балашихе
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский малоразмерный воздушный шар над территорией Московской области, сообщили в Министерстве обороны России.

    В Telegram-канале оборонного ведомства уточняется, что шар был сбит дежурными средствами ПВО около 21.00 мск.

    Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что обломки упали на частный дом в микрорайоне Кучино в Балашихе, люди успели эвакуироваться, никто не пострадал.

    Как отмечали в Минобороны, за прошедшую ночь российские средства ПВО выявили и уничтожили 12 украинских беспилотников над различными регионами России, в том числе над Орловской областью.

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    27 мая 2024, 19:10 • Новости дня
    The Times: Полковники из охраны Зеленского планировали убить Буданова

    Tекст: Вера Басилая

    Полковники из госохраны президента Украины планировали убийство руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в России в список террористов и экстремистов) с применением беспилотников и ракетного удара, сообщает The Times.

    Издание пишет, что два полковника якобы собирались передать данные о маршруте кортежа главы ГУР, чтобы нанести удар баллистической ракетой. При этом в СБУ утверждают, что охранники Зеленского якобы связаны с Россией, передает РИА «Новости».

    Сообщается, что якобы при обыске у одного из полковников в подвале обнаружены реактивные гранатометы, противопехотная осколочная мина направленного поражения МОН-90, а также дроны-камикадзе.

    Ранее сообщалось, что один из полковников госохраны президента Украины в начале СВО дал подчиненным приказ сложить оружие, если российские Вооруженные силы войдут в Киев.

    Напомним, в начале мая СБУ заявила о задержании двух полковников управления госохраны Украины, которые якобы готовили покушение на Зеленского.

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    28 мая 2024, 08:29 • Новости дня
    Наемники на Украине стали отступать на вторую линию фронта

    Депутат Водолацкий: Западные наемники перебазируются на Украине на вторую линию

    Tекст: Ольга Никитина

    Западные наемники и инструкторы, воюющие на стороне Украины, отступают на вторую линию фронта, предчувствуя свою скорую гибель, сообщил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

    Водолацкий сообщил об этом РИА «Новости», сославшись на рассказы сдавшихся в плен украинских солдат.

    Москва ранее предупреждала, что российские силы будут уничтожать любое оружие, поставляемое киевскому режиму, а также иностранных наемников.

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    28 мая 2024, 13:20 • Новости дня
    Российские войска продолжили продвижение в Харьковской области
    Российские войска продолжили продвижение в Харьковской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировка «Север» в последние сутки продвинулась вглубь обороны ВСУ в Харьковской области, сообщило министерство обороны.

    В зоне ответственности этой группировки поражены живая сила и техника 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 3-й танковой бригад ВСУ, 125-й бригады теробороны у Петропавловки и Липцов в Харьковской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также отражены пять контратак украинских штурмовиков у Волчанска и Старицы в этом же регионе. Украинская сторона за сутки потеряла до 285 человек, три боевые бронированные машины.

    При контрбатарейной борьбе поражены две САУ «Богдана», американская гаубица М777, французская гаубица Caesar, гаубица Д-30, четыре машины РСЗО БМ-21 «Град» и чешских RM-70 Vampire.

    Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 57-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Купянска (Харьковская область) и Красного Лимана (ДНР).

    Отражены три контратаки украинских штурмовиков 115-й механизированной бригады и 31-й бригады нацгвардии у Белогоровки и Червоной Дибровы в ЛНР.

    Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 160 человек, две БМП, САУ «Богдана», гаубицу М777, польскую САУ Krab и две гаубицы Д-30.

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    28 мая 2024, 09:11 • Новости дня
    Целью повторного удара ВСУ по Луганску назвали спасателей

    Мирошник: Повторный удар ВСУ был нанесен по спасателям в Луганске

    Целью повторного удара ВСУ по Луганску назвали спасателей
    @ t.me/miroshnik_r

    Tекст: Ольга Никитина

    Прошлой ночью ВСУ нанесли удар дальнобойными боеприпасами, предположительно, с кассетной боевой частью по Луганску. Утром жители сообщили о еще двух громких прилетах в том же районе города, сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    В своем Telegram-канале он написал, что не исключен повторный удар по месту, где в тот момент работали спасатели, ликвидируя последствия недавней ракетной атаки.

    Ранее четверо пожарных МЧС России получили ранения при обстреле со стороны ВСУ с применением беспилотника в Горловке.

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    27 мая 2024, 17:35 • Новости дня
    В Грузии заявили о тайных призывах Запада отправить военных на Украину

    Папуашвили: Грузию за закрытыми дверями призывали отправить военных на Украину

    Tекст: Вера Басилая

    Представители отдельных стран за закрытыми дверями и в открытую призывали Грузию отправить военных на Украину, заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.

    Папуашвили заявил журналистам, что в адрес Грузии были как открытые призывы, так и подталкивания за закрытыми дверями друзьями и недругами к отправке грузинских военных на Украину, что «напрямую означало войну», передает ТАСС.

    Ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе предложил странам Прибалтики самим открыть «второй фронт» против России и оставить Грузию в покое.

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    27 мая 2024, 17:04 • Новости дня
    Польша решила ограничить передвижение российских дипломатов

    Глава МИД Польши Сикорский объявил о введении ограничений на передвижение дипломатов России по стране

    Tекст: Дарья Григоренко

    Польские власти решили ввести ограничения на передвижение по стране для российских дипломатов, за исключением посла, сообщил глава МИД республики Радослав Сикорский.

    Как указал Сикорский после заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе, Польша вводит ограничения на передвижение российских дипломатов по стране. Он пояснил, что мера затронет всех сотрудников российского посольства, за исключением посла Сергея Андреева, передает ТАСС.

    По его словам, дипломаты смогут передвигаться только в пределах столичного региона – Мазовецкого воеводства.

    Ранее сообщалось, что страны ЕС планируют согласовать 14-й пакет санкций против России до июля. В него не войдут ограничения на поставки российского сжиженного природного газа, а также на свободу передвижения российских дипломатов на территории Евросоюза.

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    28 мая 2024, 14:20 • Новости дня
    Украинский воздушный шар ранил двух человек в Подмосковье
    Украинский воздушный шар ранил двух человек в Подмосковье
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Обломки сбитого в Московской области низколетящего воздушного шара ранили двух человек, сообщил источник в экстренных службах.

    У мужчины 1986 года рождения зафиксировали рваную рану щеки, его госпитализировали в Люберецкую центральную райбольницу, указал собеседник РИА «Новости».

    У мужчины 1995 года рождения зафиксировали ушиб мягких тканей правой стопы. Медпомощь ему оказали на месте происшествия.

    В понедельник Минобороны сообщало о сбитом средствами ПВО украинском малоразмерном воздушном шаре в Балашихе. Обломки упали на частный дом.

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    28 мая 2024, 10:45 • Новости дня
    В ЕС решили обсудить отмену запрета на удары ВСУ по России западным оружием

    Министры обороны ЕС решили обсудить отмену запрета на удары ВСУ по России западным оружием

    В ЕС решили обсудить отмену запрета на удары ВСУ по России западным оружием
    @ Ciro Fusco/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Министры обороны стран – участниц ЕС на встрече в Брюсселе во вторник намерены обсудить возможность снятия ограничений для Украины на использование западного оружия для нанесения ударов по российской территории, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

    Боррель отметил, что некоторые страны уже начали снимать такие ограничения. Этот вопрос он назвал важным, передает ТАСС.

    Напомним, по данным СМИ, Германия и Италия выступают против ударов ВСУ западным оружием по военным объектам на территории России, включая артиллерийские и топливные склады.

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    28 мая 2024, 13:25 • Новости дня
    Средства ПВО сбили украинский самолет МиГ-29

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские системы противовоздушной обороны в последние сутки уничтожили МиГ-29 украинских воздушных сил, сообщило Минобороны.

    Средства ПВО также уничтожили 39 украинских беспилотников, американскую оперативно-тактическую ракету ATACMS, семь французских управляемых авиабомб Hammer, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также уничтожен снаряд РСЗО HIMARS.

    С начала СВО уничтожено 604 самолета, 274 вертолета, 24 739 дронов, 524 ЗРК, 16 182 танка и других бронемашин, 1322 машины РСЗО, 9914 орудий полевой артиллерии и минометов.

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    27 мая 2024, 15:42 • Новости дня
    В Кремле заявили о прямой вовлеченности НАТО в конфликт на Украине

    Песков: НАТО напрямую вовлечено в конфликт на Украине

    Tекст: Ольга Никитина

    Североатлантический альянс напрямую вовлечен в конфликт на Украине, заявил в интервью РЕН-ТВ пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Об этом представитель Кремля заявил, комментируя предложение генсека организации Йенса Столтенберга разрешить Украине наносить удары по российской территории западным оружием, передает ТАСС.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил ранее, что Столтенберг такими высказываниями превысил свои полномочия.

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    28 мая 2024, 12:34 • Новости дня
    Москва пригрозила Варшаве рикошетом в случае антироссийских мер
    Москва пригрозила Варшаве рикошетом в случае антироссийских мер
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия ответит на любые ограничения для своих дипломатов в Польше, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире Первого канала.

    Этот возможный шаг польской стороны она назвала безумным. «В Варшаве должны понимать, что ответ буквально отрикошетит на польских дипломатах в России», – приводит ее слова ТАСС.

    Захарова подчеркнула, что ответные меры будут симметричными, при этом Россия не станет стрелять себе в ногу.

    Спикер российского внешнеполитического ведомства уточнила также, что Россия пока не получала от польской стороны никаких документов об ограничении передвижения российских дипломатов в Польше.

    Также Захарова заявила, что Россия заставит Польшу «сильно пожалеть», если страна введет меры против российских дипломатов.

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