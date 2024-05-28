Пьяный украинец врезался на грузовике в автобус и четыре автомобиля в Польше, пострадали 12 человек

Tекст: Вера Басилая

По данным польского радио, в пострадавших автобусе и автомобилях находились 26 человек, 12 из них доставлены с различными травмами в больницу, передает ТАСС.

СМИ пишут, что за рулем грузовика находился гражданин Украины в состоянии алкогольного опьянения, полиция национальность водителя не называет.

Ранее украинец напал на жительницу города Дембец в Польше и откусил ей ухо.