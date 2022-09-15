Принявшие друг друга за русских украинцы подрались в Ницце

Лишение свободы грозит бывшему украинскому солдату, который напал на двоих украинок в городе Рокбрюн-Кап-Мартен 11 сентября рядом с Ниццей, говорится в заявлении прокурора Ниццы Ксавье Бонома.

«12 сентября две женщины украинского происхождения подали жалобу в комиссариат полиции Ментона по поводу насилия, совершенного против них накануне в городе Рокбрюн-Кап-Мартен. На допросе в полиции обвиняемый, также украинец по происхождению, признал насилие, преуменьшив его», – передает РИА «Новости» текст заявления.

В интервью местной газете Nice-Matin обе женщины уверяли, что нападавший на них был русским и что он ударил их, потому что они слушали песню на украинском языке, где звучали антироссийские лозунги.

По данным Nice-Matin, подозреваемый мужчина – на самом деле бывший украинский солдат, который объяснил полицейским на допросе, что принял этих двоих женщин за русских.

В этот четверг он предстанет перед судом, ему грозит до трех лет тюрьмы и штраф в размере 45 тыс. евро, уточнил прокурор.

До того, как французская полиция сообщила, что задержан украинец, а не русский, пресс-секретарь министра иностранных дел Украины Олег Николаенко заявил, что нужно найти виновного в этом «отвратительном происшествии».

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