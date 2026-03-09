Над Западной Германией пролетел метеор и пробил крышу дома в Кобленце

Tекст: Катерина Туманова

Полиция в Эссене была атакована звонками людей, желающих узнать, что за небесное явление они видели. По сообщениям корреспондентов WDR, объект медленно двигался горизонтально, а затем, возможно, распался в небе и исчез.

Метеорит также появился в других немецких землях – Гессене, Саарланде, Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце. В последнем, по данным полиции, фрагменты метеора повредили крыши и дома.

В городе Кобленце метеор повредил дом. В крыше здания образовалась дыра размером с футбольный мяч, сообщил газете Neue Westfalische представитель Госуправления по пожарной безопасности и защите от стихийных бедствий.

«Сегодня вечером около 19.00 сгоревший предмет ударил в крышу жилого дома в районе Гюльс города Кобленц. Никто не пострадал. Согласно имеющейся у нас информации, опасности больше нет», – сообщила полиция.

Центр управления чрезвычайными ситуациями гражданской защиты в Кобленце сообщил об «увеличении количества экстренных вызовов» в связи с метеоритом, который заметили в ряде районов.

«Пока сообщений о пострадавших нет. Это событие не связано с какой-либо военной деятельностью», – подчеркнули в ведомстве.

Когда астероид сталкивается с атмосферой Земли, он часто распадается на множество мелких фрагментов. Некоторые из них сгорают, другие падают на Землю. Эти фрагменты называются метеоритами.

