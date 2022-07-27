Почему газовая паника в Европе наигранна

Евросоюз воспринял новости об отключении еще одной турбины «Северного потока – 1» и о сокращении прокачки газа до 20% от мощности как что-то неожиданное. Однако о неисправности турбины и ее отключении еще на прошлой неделе европейцев предупредил лично президент России Владимир Путин. Почему Европа строит из себя жертву, хотя исправить ситуацию может только она сама, и чего конкретно добивается Россия?

Остановка еще одной турбины Siemens на компрессорной станции «Портовая» из-за технической неисправности вызвала панику в Европе. Цены на газ там подскочили до двух тысяч долларов за тысячу кубометров.

В среду поставки газа по «Северному потоку – 1» упадут вдвое – до 33 млн кубометров в сутки. Это 20% от полной мощности. Газпром объясняет, что из-за неисправности придется отключить еще одну турбину на компрессорной станции «Портовая». А отремонтированная в Канаде «застряла» в Германии и до России до сих пор не доехала.

Там возникли проблемы с документами. Газпром изучил присланные документы от властей Канады – и оказалось, что они не снимают санкционные риски. Остаются открытыми вопросы по поводу санкций ЕС и Великобритании, решения которых также важны для поставки двигателей в Россию и для проведения срочного капитального ремонта остальных газотурбинных двигателей для КС «Портовая», пояснили в Газпроме. Запад до сих пор не может прояснить России статус отремонтированной в Канаде турбины для «Северного потока» и для других турбин, пояснил глава МИД РФ Сергей Лавров.



Газопровод буквально на прошлой неделе в четверг вернулся в строй после планового десятидневного ремонта. И заработал он на 40% от полной мощности (67 млн кубометров в сутки), как было до ухода на ремонт. Однако Владимир Путин сразу же предупредил, что из оставшихся в работе трех турбин может остановиться еще одна турбина, которой требуется ремонт. Более того, президент даже назвал дату остановки (26 июля) и сказал, насколько упадут в этом случае объемы прокачки, а именно вдвое: с 67 до 33 млн кубометров в сутки. Так и случилось.

Это значит, что остановка еще одной турбины и снижение прокачки по газопроводу не должно было стать неожиданностью для Европы. Наоборот, все было более, чем ожидаемым. Поэтому паника среди европейских политиков выглядит натянутой.

Министры энергетики стран ЕС во вторник провели экстренное заседание по этому вопросу. На случай чрезвычайной ситуации с поставками газа из России там решили заставить всех европейцев сократить потребление газа на 15% с августа по март. Правда, для многих стран и отраслей были сделаны исключения, чтобы получить их согласие на такой принудительный план.

Европа заняла позицию, что Россия специально будет держать поставки газа в Европу на минимальном уровне, чтобы повысить ставки в противостоянии вокруг Украины. Кремль якобы использует технические сбои на газопроводе, чтобы поднять политический накал и усилить прессинг на евробюрократов, чтобы те пересмотрели свои санкции и свою поддержку Киева, пишет Bloomberg со ссылкой на анонимных источников.

Россия же указывает на объективные технические причины сокращения поставок по «Северному потоку – 1». Из-за санкций Канады задержался ремонт и возврат одной турбины, за это время из строя вышло еще три турбины, которые требуется отправить на канадский завод.

«На мой взгляд, позиция Газпрома сугубо прагматичная. Все требования ЕС направлены на отказ от дальнейшего сотрудничества с Газпромом. Поэтому если у Европы возникают проблемы с передачей турбин для «Северного потока – 1», то Газпром предоставляет возможность им самим их решать», – считает директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.

Проблема в том, что Газпром зависит от Оттавы. «Турбины для «Северного потока – 1» изначально заказывались на канадском предприятии Siemens. Никакое другое предприятие взяться за обслуживание и ремонт этих турбин не может. Поэтому Газпрому нужны юридически оформленные четкие гарантии, что не только уже отремонтированная турбина находится вне санкций, но и что в дальнейшем он сможет беспрепятственно обслуживать газопровод и ремонтировать турбины.

Газпром прекрасно понимает, что если европейцы накопят сейчас газ в подземных хранилищах и пройдут зимний период, то весной снова начнутся танцы с бубнами вокруг «Северного потока – 1», а история с ограничением на ремонт газоперекачивающего оборудования может легко повториться»,

– объясняет позицию Газпрома Алексей Громов.

Иными словами, ремонт турбин стал рычагом управления европейцами «Северным потоком – 1». Захочет Европа завтра отключить газопровод – ей достаточно для этого прекратить осуществлять ремонт оборудования для КС «Портовая». Газпром такая зависимость и такие риски не устраивают. Поэтому вполне прагматичный подход России – требовать, чтобы немцы дали письменные гарантии того, что проблем с ремонтом турбин в ближайшие годы не будет, полагает эксперт. «Газпром готов выполнять долгосрочные контракты. Но если европейцы сами создали себе проблемы, то пусть они сами их и решают. Газпром будет просто наблюдать», – добавляет он.

Еще один важный момент. Европейцы не верят в то, что почти все турбины почти одновременно могли выйти из строя и что их все прямо сейчас надо ремонтировать. «Возможно, официальные сроки для профилактики оборудования еще не подошли, были заявления, что они подойдут в сентябре. И в нормальной экономической ситуации никто бы не шел на такие действия. Однако у нас в полном разгаре санкционная война с Европой, и мы действительно не знаем, что ждать от европейских партнеров. Поэтому я разделяю позицию Газпрома требовать гарантии сейчас», – говорит Громов.

Европа может сказать спасибо Газпрому за то, что он требует гарантий долгосрочного ремонта турбин летом, а не зимой. Тем самым у немцев и всей Европы есть время решить этот технический вопрос, вывести из-под санкций не одну турбину, а любые турбины, требующие ремонта в Канаде, и не на одну зиму, а на долгие годы.

Чем быстрее Европа решит проблему с турбинами, тем быстрее «Северный поток – 1» заработает на большую мощность. И тем больше шансов у европейцев закачать необходимые объемы газа в подземные хранилища для зимнего отопительного периода.

На эту тему

«Летний период европейцы используют, как правило, для закачки газа в подземные хранилища. Остановка газопровода в начале отопительного сезона в октябре создает конкретные риски энергетической безопасности Европы», – считает эксперт.

Наконец, Газпром может себе позволить занимать прагматичную позицию, потому что Россия в любом случае заработает на экспорте российского природного газа больше, чем в прошлом году, даже с учетом существенного сокращения объемов этого экспорта в Европу.

«Критической заинтересованности в сохранении тех объемов экспорта, которые были в прошлые годы, у Газпрома сейчас нет. Поставки газа по «Северному потоку – 1» снизились, и цена на газ снова подскочила до 2000 долларов за тысячу кубометров.

В прошлом году вся выручка Газпрома от поставок российского трубопроводного газа в Евросоюз составила примерно 55 млрд долларов. В этом году она вполне может достичь 80 или даже 90 млрд долларов, то есть вырасти почти в два раза относительно прошлого года. Зачем надрываться в этой ситуации, тем более если наш газ в Европе в принципе не хотят»,

– говорит Алексей Громов.

Самый страшный сценарий, который ждет Европу, если она ничего не сделает – это полная остановка «Северного потока – 1» в течение этого года. При этом перекинуть «северные» объемы газа на другие маршруты невозможно. Доступ к газопроводу «Ямал – Европа» из-за польских санкций и контрсанкций России закрыт. На Украине газ уже и так идет только через одну точку – КС «Суджа», а второй вход закрыт по инициативе Киева. Некоторое увеличение поставок возможно по «Турецкому потоку», но оно будет небольшое, потому что трубопровод загружен и так, отмечает собеседник.

«Это означает существенное сокращение экспорта российского газа в Европу – более чем на 50% в годовом исчислении. Но мне кажется, что этот сценарий маловероятен», – говорит Громов. По его мнению, скорее всего, европейцы и немцы будут всячески пытаться разрулить ситуацию с «Северным потоком – 1», продолжая показывать политическое недовольство.

«Эта ситуация мне напоминает историю, когда после объявления президентом России о переходе к расчетам за газ за рубли, европейцы сначала заявили, что никогда на это не пойдут, что это нарушение контрактов. Потом они перевели документы, юристы разобрались – и по факту большая часть наших европейских потребителей газа согласилась на эту схему. Думаю, что в ситуации с турбинами и документами будет то же самое», – полагает Громов.

По его мнению, в течение августа проблема с «Северным потоком» будет все-таки решена: отремонтированная турбина вернется в Россию, Газпром получит все необходимые документы и уже во второй половине августа газопровод увеличит прокачку как минимум до 40% от мощности. А дальше все будет зависеть от того, поторопится ли Германия с ремонтом других турбин.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД