Взгляд
12 июля, вторник  |  Последнее обновление — 11:46  |  vz.ru
Разделы

Европа начала отбирать газ у самых слабых

Глобализация рынка газа имеет свои последствия Marcus Brandt/dpa/Global Look Press
Дефицит газа затронул не только Европу, но и другие, гораздо более далекие от России уголки планеты. Дошло до того, что крупнейшие поставщики просто отказываются выполнять контракты и поставлять газ заказчикам. Какие страны оказались наиболее пострадавшими и как это связано с поставками российского газа в Европу? Подробности...
Перейти в раздел…

Индус во главе Британии для России хуже «премьера в купальнике»

Либеральный индуист Риши Сунак и леди в погонах Пенни Мордонт PA Images via Reuters
Во внутрипартийной борьбе британских консерваторов за кресло премьер-министра фаворитов всего двое – и это очень оригинальные кандидаты: индуист-миллионер Риши Сунак и первая женщина в кресле военного министра Великобритании Пенни Мордонт. В отличие от Бориса Джонсона, Сунак не в восторге от конфликта Лондона с Москвой, но «болеть» из России нужно не за него – и вот почему. Подробности...
Перейти в раздел…

Спецоперация раскрыла планы биологических атак США против России

Добытые на Украине трофейные документы приобщат к «военно-биологическому досье» США Waltraud Grubitzsch/dpa/picture-alliance/ТАСС
Украинских солдат США готовили к выполнению боевых задач в условиях биологического заражения. Это стало известно в результате обследования попавших в плен военных ВСУ. Американцы тестировали на них гепатит и лихорадку Западного Нила. Кроме того, США и союзники по НАТО проводили на Украине эксперименты с конго-крымской лихорадкой и вирусом Эбола. Как эти опасные заболевания могли быть использованы против России? Подробности...
Перейти в раздел…

Польша бьет по главному мифу украинского государства

«Сегодня Украина говорит полякам: «Вы тут на особых правах», – подчеркнул Дуда REUTERS/Hannibal Hanschke
Украина должна официально признать Бандеру и Шухевича не героями, а преступниками. Это прямо следует из заявлений президента Польши Анджея Дуды, посвященных одному из главных преступлений украинских националистов – Волынской резне. Почему Варшава так настойчиво добивается этого, а Киев так упорно пытается этого избежать? Подробности...
Перейти в раздел…

«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему семье, любви и верности нужен праздник

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Семья – это фундамент не только общества, но и человеческого существования вообще. Стоит ли подчеркивать, что дважды два – четыре, здоровье лучше болезни, а человеческая жизнь начинается с семьи? В наши дни – стоит. Подробности...

Солдаты сражаются за то, чтобы мы жили, как привыкли

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Поддержка армии – без надрыва и всеобщей мобилизации, но деятельная, живая и конкретная – является точкой пересечения между людьми, сидящими в кондиционированном офисе, и солдатами, в эту секунду рискующими и жертвующими своими жизнями. Подробности...
Обсуждение: 41 комментарий

Почему до сих пор не уничтожена украинская ПВО

Владислав Шурыгин
Владислав Шурыгин, военный эксперт, член "Изборского клуба"
Украинская ПВО после больших потерь перешла к засадным действиям, используя американскую систему контроля воздушного пространства. Подробности...
Обсуждение: 45 комментариев
Перейти в раздел…

Зеленский отдал приказ отвоевать юг

Кто ссорит Россию и Израиль

Япония вернулась на век назад

Обсуждение: 6 комментариев
Перейти в раздел…

Толпа захватила органы государственной власти в Шри-Ланке

Крах действующей власти произошел в островном государстве Шри-Ланка. После нескольких месяцев политического и экономического кризиса взбунтовавшаяся толпа взяла штурмом резиденции президента и премьер-министра страны
Подробности...

Синдзо Абэ расстреляли в спину

В пятницу на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ было совершено нападение в городе Нара во время его уличного выступления. В Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела. Покушение на Абэ совершил бывший моряк Сил самообороны Японии
Подробности...

Ушедший в отставку Борис Джонсон прославился эпатажными фото

О своей отставке объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который вывел страну из Евросоюза и коронавирусной пандемии. Но британцы не смогли простить ему вечеринки вопреки жестким требованиям локдауна и многочисленные скандалы в правительстве. Также Джонсон оказался одним из самых ярких русофобов Европы, став фактически главным покровителем киевского режима
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как изменятся российско-британские отношения после отставки Бориса Джонсона?
  • Улучшатся

  • Ухудшатся

  • Не изменятся
Вы служили в армии?
  • Да, и не жалею об этом

  • Да, и жалею об этом

  • Нет, и не жалею об этом

  • Нет, и жалею об этом
Где в Москве должна появиться площадь Площадь Луганской Народной Республики?
  • У посольства Великобритании

  • У консульства Германии

  • Между посольствами Литвы и Бельгии

  • У другого посольства (предложите в комментарии)
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Число пострадавших после удара ВСУ по Новой Каховке выросло до 80 человек
    Россия заявила в ООН об ответственности США за удар ВСУ в Новой Каховке Украинская армия предприняла неудачное наступление в Запорожской области Германия ответила на критику Зеленского за передачу России газотурбины Siemens В России подтвержден первый случай оспы обезьян
    Удар ВСУ по Новой Каховке сравнили со взрывом селитры в Бейруте Хакер из RaHDIt назвал причину окружения ВСУ в Мариуполе США заявили о планах Ирана передать России «несколько сотен БПЛА» Силуанов подчеркнул токсичность долларов и евро для России
    Новую Каховку перед ударом ВСУ снимал американский спутник Киев на агитматериалах включил Ростов, Белгород и Воронеж в состав Украины Президент Шри-Ланки ушел в отставку Британцы поиздевались над немцами после остановки «Северного потока»

    «Реакция будет жесткой»


    В Крыму задержали подозреваемых в избиении военного за букву Z

    передовые вооружения


    Стало известно о разработке в России гиперзвуковой ракеты – «убийцы авианосцев»

    космическая разведка


    Названы варианты реакции на спутниковые данные США для ударов ВСУ по территории России

    Видео

    образование на русском


    «Принцесса войны» уничтожает русский язык в Эстонии

    Ближний Восток


    Байден едет к саудитам ради победы над Россией

    экс-посол Киева в Берлине


    За что изгнали главного скандалиста украинской внешней политики

    угрозы убийством


    «Друзьям Путина» стало опасно жить в Европе

    дипломатический конфликт


    В уникальных отношениях России и Израиля увидели глубокую трещину

    Щит Родины


    Владимир Прохватилов: США надули шары против российских «Цирконов»

    «Зелёная» политика


    Игорь Мальцев: Борьба с Россией для Запада ценнее жизни на планете

    Продажа Родины


    Игорь Караулов: У Запада нет бюджетов для русских «плохишей»

    на ваш взгляд


    Как изменятся российско-британские отношения после отставки Бориса Джонсона?

    Европа начала отбирать газ у самых слабых

    Глобализация рынка газа имеет свои последствия
    		   12 июля 2022, 11:04
    Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press
    Текст: Ольга Самофалова

    Дефицит газа затронул не только Европу, но и другие, гораздо более далекие от России уголки планеты. Дошло до того, что крупнейшие поставщики просто отказываются выполнять контракты и поставлять газ заказчикам. Какие страны оказались наиболее пострадавшими и как это связано с поставками российского газа в Европу?

    Развивающиеся страны – от Индии до Бразилии – зачастую не могут конкурировать с европейскими государствами за СПГ по таким ценам – около 40 долларов за миллион британских тепловых единиц (БТЕ) или около 1500 долларов за тысячу кубометров. Поэтому они вынуждены сокращать импорт СПГ, пишет WSJ.

    Например, Пакистан запросил 10 партий по 140 тыс. кубометров каждый, стоимостью более 100 млн долларов за груз с поставкой с июля по сентябрь. Однако никто не откликнулся. Три предыдущих тендера на СПГ в последние недели привлекли одно предложение по 40 долларов за млн БТЕ (почти 1500 долларов за тысячу кубометров), что стране просто не по карману.

    По данным консалтинговой компании Wood Mackenzie, с начала года и до 19 июня европейский импорт СПГ вырос на 49%. Между тем импорт в Индию, Китай и Пакистан сократился за тот же период на 15–21%.

    Бедным странам приходится экономить. Например, Бангладеш в течение дня отключает электричество. Индия в спешном порядке переходит обратно на уголь и собственный газ. Эксперты утверждают, что в некоторых случаях грузы, предназначавшиеся для бедных стран, разворачивались в Европу.

    «Пакистан и Бангладеш откровенно кинули. У них были подписаны долгосрочные контракты на поставку СПГ, однако им просто сказали, что не будут их исполнять. Поставщикам СПГ оказалось выгодней заплатить неустойку по контракту с развивающимися странами, но отправить груз в Европу, которая заплатит больше. Поэтому Пакистану и Бангладеш приходится заказывать газ на срочном рынке по нынешним огромным ценам. Мы наблюдаем неоколонизацию на рынке газа», – считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

    Пакистанские чиновники говорят, что продолжают получать СПГ только по долгосрочному контракту с Катаром. Тогда как две европейские компании не выполнили поставки в рамках долгосрочных контрактов. Это итальянская энергетическая компания Eni, которая с августа прошлого года задолжала пять партий, и женевский торговый дом Gunvor Group, который с ноября не доставил семь партий, передает WSJ. Цена по этим контрактам была более чем в три раза ниже, чем сегодня, то есть меньше 500 долларов за тысячу кубометров.

    «Европа вполне может скатиться к газовому дарвинизму в этом отопительном сезоне. Если ты не сможешь заплатить, то останешься без электричества», – говорит Юшков. Поэтому он уверен, что если в Европе случится газовый коллапс этой зимой, то Брюссель законодательно потребует от европейских компаний (трейдеров и перевозчиков) направлять все объемы СПГ в Европу. 

    Еще десять лет назад рынок газа, в отличие от рынка нефти, был региональным. «Существовало три довольно замкнутых рынка газа – Северная Америка, Европа и Азия», – говорит Юшков.

    Европейский рынок отличался тем, что получал газ по трубопроводам из России и соседних стран, объемы поставок определялись долгосрочными контрактами, цены зависели от стоимости нефти. Голубое топливо было привязано контрактами и трубопроводами к конкретному поставщику и конкретному покупателю.

    Однако сланцевая революция в США и новые технологии привели к появлению сжиженного природного газа и СПГ-терминалов, которые можно было устанавливать в любой стране, имеющей выход к морю. В итоге СПГ стали возить танкерами, как нефть. Это позволило перемещать газ по всему миру. С каждым годом рынок газа становился все глобальнее. И теперь то, что происходит в Европе – дефицит и безудержный рост цен на газ, – оказывает сильное влияние на других игроков рынка в других частях планеты.

    Долгое время Европа, понастроившая СПГ-терминалы, их фактически не использовала. «СПГ-терминалы в Европе были загружены лишь на 25–30% в тот период, когда дефицита газа не было. Если европейцам нужно было получить дополнительные объемы газа, они покупали его у России», – напоминает Юшков. Никакой борьбы за СПГ на рынках тогда не наблюдалось. Однако вот уже два года в Европе наблюдается газовый дефицит, и от этого стали страдать другие покупатели СПГ.  

    Почему газ в Европе стал настолько дорогим и дефицитным товаром? Во-первых, объясняет собеседник, в целом спрос на газ за последние годы сильно вырос, причем во всем мире. В Китае, например, спрос на газ растет двузначными цифрами.

    Во-вторых, Европа планомерно закрывала угольные и атомные электростанции, что приводило к увеличению газовой генерации электричества. В-третьих, начиная с восьмидесятых годов в Европе падает собственная добыча газа.

    В-четвертых, стали уменьшаться темпы роста предложения СПГ. «Здесь злую шутку сыграла в том числе климатическая политика. Нефтегазовые компании попросту запугали энергопереходом. Возобладало мнение, что вложения в нефтегазовые проекты не окупятся и лучше инвестировать в возобновляемую энергетику. В итоге старые месторождения истощаются, а новые на смену не приходят», – поясняет эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.

    В-пятых, Европа стала физически меньше получать газа из России. Весной пять стран отказались покупать российский газ по новой схеме расчетов (за рубли). А летом сократилась прокачка по трубопроводам. На украинском маршруте работает только одна газокомпрессорная станция. Маршрут через Польшу в Германию по «Ямал – Европе» закрыт из-за санкций Польши и ответа Кремля. Наконец, резонансным стало сокращение на 60% прокачки газа через «Северный поток – 1» в Германию из-за невозврата Канадой из ремонта турбины «Сименс» для газокомпрессорной станции. В Германии даже опасаются, что остановленный 11 июля газопровод после плановых профилактических работ не вернется в строй снова.

    Наконец, большое значение для текущих проблем имели ошибки и просчеты Брюсселя.

    «Раньше на европейском рынке царили долгосрочные контракты с привязкой к стоимости нефти, что позволяло сохранять относительно низкие цены на газ. Но европейцы перешли на цены, формируемые на спотовых рынках, где постоянно происходят колебания цен. Европейцы рассчитывали, что на споте всегда будет профицит предложения и конкуренция поставщиков, поэтому цены на газ всегда будут оставаться низкими. Но получилось, что покупателям приходится конкурировать за доставку газа, что тянет цены вверх. Теперь мы видим, что рынки газа все больше и больше связаны благодаря развитию сегмента СПГ», – заключает собеседник.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •