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Бывший министр строительства Самарской области получил четыре года колонии
Экс-министр Самарской области Николай Плаксин осужден за выдачу фиктивных отчетов и незаконный ввод в эксплуатацию культурных центров.
Суд приговорил бывшего министра строительства Самарской области Николая Плаксина к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима, передает РИА «Новости». Его признали виновным в превышении должностных полномочий и служебном подлоге при строительстве культурно-досуговых центров в Тимашево и Глушицком.
По данным областной прокуратуры, в декабре 2021 года подрядчик не завершил работы по нацпроекту «Культура», стоимость контрактов превышала 219 млн рублей, а на объектах зафиксировали многочисленные нарушения и несоответствия требованиям пожарной безопасности. Несмотря на это, министерство строительства региона выдало разрешения на ввод объектов в эксплуатацию и подготовило фиктивные документы о достижении показателей федерального проекта.
После проверки исками прокуратуры эксплуатация зданий была приостановлена до устранения нарушений. Ущерб муниципалитетам, включая затраты на содержание пустующих объектов и невыполненные работы, превысил 2,6 млн рублей.
В сообщении прокуратуры сказано: «Ленинский районный суд города Самары вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего министра строительства региона Николая Плаксина. Он признан виновным по пункту 'в' части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), части 2 статьи 292 УК РФ (служебный подлог). Суд с учетом мнения прокурора назначил подсудимому наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима».
Также Плаксину запрещено в течение двух лет занимать государственные и муниципальные должности.
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