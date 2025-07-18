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    18 июля 2025, 14:50 • В мире

    Финская молодежь заранее спасается бегством от русских войск

    Финская молодежь заранее спасается бегством от русских войск
    @ Takimoto Marina/SOPA Images/Si/Reuters Connect

    Tекст: Станислав Лещенко

    «Если бы Россия напала на Финляндию сейчас, то Финляндия оказалась бы в беде. Первая фаза боевых действий была бы катастрофической по потерям». Такими словами один из воюющих на Украине финских наемников оценивает боеспособность российских войск по сравнению с финскими Вооруженными силами. В том числе благодаря такого рода признаниям финские мужчины все больше отказываются от службы в армии.

    На момент присоединения к Североатлантическому альянсу в апреле 2023 года финская армия занимала 51-е место в мире по боевой мощи (по данным рейтинга Global Firepower Index). В 2024 году она поднялась на 50-е место, а в нынешнем признана 48-й. При этом в Хельсинки заявляют, что намерены поднять свои Силы обороны еще выше в этом рейтинге. Добиться усиления боеспособности предполагается в первую очередь за счет увеличения численности войск.

    Финляндия планирует увеличить военный резерв, повысив предельный возраст резервистов до шестидесяти пяти лет. «Повышая призывной возраст, мы даем возможность еще большему количеству людей участвовать в национальной обороне и тем самым укрепляем оборону Финляндии», – заявил министр обороны Антти Хяккянен. По планам ведомства, за счет возрастной группы старше шестидесяти лет в ближайшие пять лет численность резерва увеличится на 125 тыс. человек, а к 2031 году достигнет около 1 млн резервистов. Финские власти продолжают действовать в рамках придуманного ими сценария «русской угрозы».

    Также Хяккянен предлагает запланировать регулярные учения по переподготовке призывников, находящихся в возрасте от 50 до 65 лет. Соответствующие предложения Министерства обороны еще должны утвердить в правительстве и парламенте Финляндии, однако, судя по всему, особых возражений они не встретят. Ведь неожиданностью они ни для кого не стали – повышение возраста резервистов было включено в коалиционную программу правоцентристского правительства премьер-министра Петтери Орпо.

    Для понимания: Финляндия – одна из немногих стран ЕС, не отказавшихся от всеобщей воинской повинности. Там по достижении 18 лет примерно 80% молодых людей отправляются на службу. Тем, кому брать в руки оружие не позволяют убеждения, предлагают альтернативную службу: госпитали, спасатели и так далее. Отказ от прохождения и той, и другой службы карается полугодовым тюремным заключением. Служат призывники от полугода до года, в зависимости от выбранной ими специальности. После службы они переходят в резерв, где числятся до пятидесяти или шестидесяти лет, в зависимости от звания.

    Финские власти очень гордятся своей системой военного резерва: благодаря ей страна с численностью населения в 5,5 млн человек сейчас теоретически может мобилизовать 870 тыс. человек. На настоящий момент в финской армии насчитывается 12 тыс. профессиональных солдат и представителей гражданского персонала плюс 22 тыс. ежегодно обучаемых призывников. Численность армии военного времени оценивается в 280 тыс. бойцов. Ну, а планы мобилизации 870 тыс. финнов – это на самый крайний случай, если будет признано, что государство стоит перед угрозой гибели.

    В начале прошлого года имел место любопытный случай, показавший, что боевой дух многих финских резервистов пребывает не на высоте. Тогда большое количество резервистов начало перерегистрироваться на гражданскую службу, не предполагающую участия в боевых действиях, – законодательство это допускает. Как раз тогда министр обороны Хяккянен заявил, что намерен добиваться введения законодательных поправок, максимально затрудняющих возможность добровольного выхода из числа военных резервистов. Однако в связи со стремительным исходом военнообязанных из резерва власти засуетились: Антти Хяккянен отрекся от своих прежних слов и написал, что «неудачно выразился» и что его неправильно поняли.

    Однако, судя по всему, многие финские мужчины никакого энтузиазма по поводу службы в армии не испытывают и по сей день. На днях финское издание Yle сообщило, что из чуть более 12 тыс. новобранцев, начавших военную службу в январе 2025 года, около двух тысяч ее прервали досрочно. При этом свыше тысячи призывников покинули армию уже в первый месяц службы. К июлю выбывших насчитывалось уже чуть более 16%.

    Почти три четверти из тех, кто прекратил службу, сделали это по состоянию здоровья. Около пятой части призывников перевелись на альтернативную гражданскую службу. Сообщается, что основными причинами преждевременного прекращения военной службы стали «проблемы призывников с психическим здоровьем» и трудности с «адаптацией в армейских рядах». Иными словами, многие юноши хватаются за любой повод, чтобы не служить.

    Причины этого нежелания секрета не составляют. Ведь новобранцев нон-стоп обрабатывает пропаганда: агрессивная Россия может напасть в любой момент, и вы, именно вы, встанете стеной на пути русских захватчиков. Однако эти лозунги вместо горячего желания постоять за Родину часто порождают совершенно противоположный эффект – отчаянное стремление поскорее снять с себя ненавистную форму и избежать попадания в армейский резерв.

    Почему? Да потому, что финская пресса обрушила на свое общество, в том числе на военнослужащих, страшные рассказы соплеменников, воюющих с теми самыми русскими в рядах ВСУ. И эти рассказы оказываются самой лучшей антирекламой службы в армии.

    С февраля 2022 года, по подсчетам финских военных экспертов, воевать за киевский режим отправилось 150 финнов. Число погибших официально не разглашается: подтвержденных случаев – двенадцать, по неофициальным данным – раза в два больше. Время от времени финская пресса публикует откровения соотечественников, находящихся на линии фронта, – как правило, их рассказы весьма пессимистичны и способны у всех, кто хочет легкомысленно «поиграть в войнушку», напрочь отбить такое желание.

    Так, финн Юха Креус, который возглавляет ассоциацию помощи «ветеранам украинской войны», рассказывает, что «пехота – это в буквальном смысле пушечное мясо» и что шанс на выживание у пехотинца под вражеским огнем и дронами очень невелик. По словам Креуса, боевые действия ведутся большей частью в голой степи, где трудно найти укрытие. А еще Креус жалуется на то, как ему психологически тяжело бывает сообщить родителям погибших наемников о смерти их сына. Он упоминает об одном из таких погибших, по имени Алекси Лисандер, убитом в декабре прошлого года.

    Также издание Yle разместило признания еще одного наемника – по имени Пекка. Тот рассказал, как они с товарищами недавно буквально чудом спаслись, когда в их машину ударил российский дрон. Пекка жалуется, что количество российских беспилотников на фронте в последнее время выросло в «геометрической прогрессии». Особенно страшны, по его словам, новые дроны на оптоволокне. Пекка призвал соотечественников не ехать на Украину.

    «Я говорю финнам: эта страна станет твоей могилой, и ты выкинешь свою жизнь на свалку. Не стоит сюда приезжать», – говорит он.

    По словам наемника, даже у опытных военных там мало шансов выжить. Пекка добавляет, что на Украине он испытывает чувства совершенно особого рода, которых не понять «гражданским»: «Эти звуки, запахи, ощущения и страх… Постоянный страх – это то, чего вы раньше никогда не испытывали…» Еще Пекка отметил, что многие финские бойцы уже после первого боя отбывают в тыл и возвращаются домой. А большинство финнов, собиравшихся воевать в рядах ВСУ, в конечном итоге отказываются от такого намерения и на Украину не едут вообще – им хватает рассказов тех, кто там уже побывал.

    Еще один наемник, известный в подразделении под позывным «Финн», поведал, что воюет на Украине уже три года. Финн с содроганием вспоминает, как участвовал в украинском «контрнаступе» летом 2023-го: «Наше подразделение оказалось одним из первых, кто пошел в атаку. Это было ужасно трудное место. Мины были повсюду». Финн жалуется, что многие из его тогдашних «товарищей по оружию» уже мертвы, а сам он едва не погиб во время одного из обстрелов.

    Финская пресса поговорила и с наемником по имени Микко. Его очень беспокоит, что уровень подготовки солдат в финской армии устарел и не соответствует современному уровню. «Если бы Россия напала на Финляндию сейчас, то Финляндия оказалась бы в беде. Первая фаза боевых действий была бы катастрофической по потерям», – утверждает Микко.

    Он отмечает, что финский генералитет до сих пор не осознал значение беспилотников на поле боя – и это чревато большими жертвами среди солдат.

    В руководстве финских Сил самообороны в ответ заверили, что «внимательно следят за событиями украинской войны, изучают современную тактику и технику. Армии необходимо постоянно повышать свою эффективность и компетентность для реагирования на угрозы». Однако Финн считает, что финские военные не извлекли уроков из боевых действий на Украине. По его словам, в финской армии опытом украинской войны не интересуются.

    Финские призывники и новобранцы, естественно, всеми этими вещами интересуются – в конце концов, речь идет об их собственных жизнях. И, сделав совершенно определенные выводы, бегут из финских Вооруженных сил.

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