Россия действует по-византийски

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26 июля, вторник  |  Последнее обновление — 09:19  |  vz.ru
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Россиянам вернули дешевую ипотеку

Ипотечные ставки в России пришли в норму Сергей Карпухин/ТАСС
Ипотечные ставки в России снова пришли к однозначным цифрам. Вместо более 20%, как было весной, Сбербанк и ВТБ обещают 9,9% годовых. Они первыми отреагировали на пятое снижение ключевой ставки регулятором. Но следом подключатся и другие игроки рынка. Поможет ли это выполнить поставленную Владимиром Путиным задачу вернуть ипотечный портфель до уровня прошлого года? Подробности...
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ФСБ вынудила разведку Украины раскрыть ценные секреты

ФСБ сообщила о срыве операции НАТО и ГУР МО Украины по угону боевых самолетов ФСБ РФ/РИА Новости
Федеральная служба безопасности сообщила о срыве операции военной разведки Украины по угону самолетов российских ВКС. Это позволило нашей контрразведке заполучить данные о расположении средств ПВО Украины, схемы аэродромов и карты высот. На что рассчитывала украинская разведка, пытаясь подкупить российских летчиков, какова роль в этой авантюре британской MI6 и как спецслужбам удалось сорвать операцию противника? Подробности...
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Русские города Украины ждут прихода российской армии

Киев заподозрил жителей Краматорска в массовой лояльности к наступающей России zvezdakrama.org
Киевские власти публично недоумевают – почему население прифронтовых зон массово уклоняется от эвакуации в украинский тыл? Звучат подозрения, что жители Украины «как-то лояльно относятся к противнику», и угрозы в их адрес. И в самом деле, местное население признается, что ждет прихода российских войск. А способствует этому, как ни странно, сама украинская власть. Подробности...
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Россия и Израиль застыли на грани критического разрыва

Агентство «Сохнут», возможно, доживает свои последние дни на территории России Михаил Терещенко/ТАСС
Израиль дает понять, что готов к самым решительным антироссийским действиям в случае, если Москва запретит на своей территории деятельность агентства «Сохнут». Тель-Авив открыто угрожает присоединиться к западным санкциям, и это действительно может оказаться серьезным ударом. Но не только по России, но и по самому Израилю. Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Россия действует по-византийски

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Москва – третий Рим. Россия – наследница Византийской империи. И речь тут далеко не только в глубоких и разветвленных православных корнях. Наша страна действует и думает так же, как второй Рим. И этот подход таит в себе как возможности, так и ловушки. Подробности...

Протестанты в США подходят на роль агентов влияния России

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Официальная идеология западных элит противоположна любой форме христианства, и американские посольства во всех странах вывешивают отнюдь не христианские символы. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

Требуется дезападнизация Средней Азии

Дмитрий Винник
Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
Европа как географический центр цивилизации есть историческое недоразумение, которое должно быть окончательно избыто. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
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Украина крадет самолеты для третьей мировой

Худший и лучший президенты США (в одном лице)

Новые враги России

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Как выбирали победительницу конкурса «Мисс Москва – 2022»

На этой неделе в московском концертном зале «Известия Hall» прошел финал конкурса «Мисс Москва – 2022». Победительницей стала 24-летняя уроженка Белоруссии Анна Янкова. Всего за титул боролись 25 девушек в возрасте от 18 до 32 лет
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Всю Европу охватили лесные пожары

Сразу несколько стран Европы переживают волну сильных лесных пожаров. На фото – огонь, вспыхнувший на окраине Афин и вынудивший местных жителей эвакуироваться. Для тушения задействованы десятки пожарных машин и самолетов
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Жители Земли наблюдали суперлуние

Луна над зданием Конституционного суда РФ
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Тимур Шерзад

    Россия действует по-византийски

    Тимур Шерзад
    журналист
    		26 июля 2022, 09:00

    Византийской империи не повезло с историческим периодом. Она возникла во время глубокого кризиса Рима и с момента появления не знала спокойных десятилетий. Византийцы были окружены постоянно чередующимися варварами. Рядом появлялись все новые и новые народы-завоеватели, один злее и агрессивнее другого. Византия всю жизнь существовала в условиях давления, от которого в свое время рухнул первый Рим.

    И при этом властители Царьграда, за исключением сравнительно небольшого перерыва в XIII веке, продержались в этих тяжелейших условиях тысячу лет. Живучести ромеев (так называли себя византийцы) есть объяснение. В отличие от первого Рима, Византию не ослепляло собственное безоговорочное превосходство.

    Ромеи понимали, что сегодня они могут уничтожить одну варварскую орду, а завтра другую. И даже третью послезавтра. Но затем придет четвертая. И, надорванные предыдущими сражениями, византийцы в итоге падут. Допустить такого истощения было нельзя.

    Жизнь на примере сотен лет разложения, сопротивления и падения оригинального Рима научила византийцев, что завоевателей бесполезно уничтожать совсем. Намного эффективнее крепко их бить, но оставлять «в живых», как племенное или государственное образование. Ослабленный противник и уважать будет, и угрожать особо не сможет, и сговорчивее станет. А главное, завтра из него получится отличный союзник для того, чтобы отражать уже новое нападение уже других варваров – которое непременно будет.

    Мы живем в нестабильные времена. В этом хаосе вполне может выстоять и подгрести под себя осколки старого мира не тот, у кого больше ВВП или известнее бренды. И даже не тот, у которого круче технологии. А тот, кто сможет обеспечить себе больший уровень автаркии, кто сможет спокойнее пережить грядущие бури.

    Фото: Максим Блинов/РИА Новости

    Легко точно никому не будет, но лет через 5–10 вполне может получиться так, что вокруг жертвами крушения глобализации падут все, кроме нас. Просто потому, что их экономки гораздо больше зависят друг от друга, чем наша от кого-либо. Речь о стабильности обществ – если сильно тряхнет, то грохнуться может даже большая, могучая, зажиточная, но неустойчивая конструкция. А тряханет всех. Но у нас есть «амортизаторы» – это наши ресурсы и способность их защитить, а также способность самостоятельно, пусть и менее гламурно, их применить.

    Если выйдет так, что мы выстоим, это будет означать победу. Но на победе не закончится мир. Россия, как и Византия, будет окружена нестабильными, готовыми взорваться заново, осколками государств старого мира. И для купирования этих угроз нам понадобятся ресурсы, которые экономятся этим «энергосберегающим» византийским подходом.

    Россия пытается быть Византией. После грандиозного крушения в 1991-м страна стремится крайне трезво относиться к границам собственных возможностей. В отличие от многих, мы живем по средствам (посмотрите на суммы внешнего долга разных стран) и пытаемся со всеми договориться «по-партнерски», с учетом взаимных интересов.

    Мы, как и ромеи, очень неохотно добиваем до конца своих врагов. Так было с Грузией в 2008 году и с Украиной в 2015-м. Россия всегда старалась не влезать в серьезный конфликт. И это будет грамотной стратегией, если в результате происходящих на наших глазах тектонических изменений старый мир похоронит сам себя. Ведь так мы сохраним силы, что позволит максимально долго влиять на происходящее минимальными средствами, а значит, развиваться как можно дольше в нестабильном «варварском» мире – так же, как это вышло у Византии.

    Но в этом подходе есть и риски. Вести себя «на равных» и рационально можно с другими нациями и народами, обладающими собственной идентичностью. Теми, кого мы легко не ассимилируем. Они, видя свои издержки от вражды с нами, охотно согласятся сотрудничать. Не союзничать, а именно сотрудничать – ситуативно и там, где это выгодно сейчас. Так, как в рамках БРИКС и других структур это делают максимально далекие от русских индийцы, персы, турки, бразильцы и так далее.

    Казалось бы, что с теми, кто нам близок, будет еще проще, но в реальности все наоборот. Молодые, еще не до конца сформировавшиеся нации, которые отпочковались от русских, опасаются за свою идентичность. Очевидно, что мы никогда не растворим в себе китайцев или индийцев. Украинцы – другое дело. Опасаются поглощения и некоторые соседние страны с большим количеством русского населения. Их элиты всегда будут бояться, что мы растворим их в себе – и поэтому целенаправленно будут накачивать свое население «инаковостью», а то и просто русофобией. Просто чтобы сохранить свой суверенитет.  Этот страх нельзя изжить подчеркнутым уважением суверенитета таких стран. Даже демонстративная кротость не поможет – за ней будут видеть или проявление слабости, или хитрый план. В исторической перспективе из «бывших русских» неизбежно вырастут «анти-России» – другого способа для них сохраниться просто нет.

    Византийский путь партнерства и уважения к текущим соседям может быть хорош, чтобы сэкономить ресурсы. Но когда речь идет о культурно очень близких народах, легко поддающихся ассимиляции, он несет риски. Поэтому при выстраивании отношений с окружающими Россию странами следует четко разделять ситуации и выбирать соответствующий подход.

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