Для понимания мира после Украины нужен взгляд инопланетянина

Взгляд
22 июля, пятница  |  Последнее обновление — 12:17  |  vz.ru
Разделы

Благополучие Европы зависит от исправности «канадских» турбин

Газпром удивил Запад тем, что запустил газопровод после ремонта Stefan Sauer/dpa/picture-alliance/ТАСС
Того, чего так боялась Германия последние несколько недель, не произошло. Газопровод «Северный поток – 1» не остановился, а вновь запущен после ежегодной плановой профилактики. Что происходит с задержанной канадскими властями турбиной и может ли российский газопровод быть все равно остановлен по каким-либо новым причинам? Подробности...
Перейти в раздел…

Болгары опять хотят от России корыстной дружбы

Корнелия Нинова гарантирует, что политика Болгарии в отношении России сильно изменится REUTERS/Dimitar Kyosemarliev
В Болгарии, чей народ не выдержал русофобской политики премьера Петкова, формируется новая власть. Ведущая роль в ней должна принадлежать социалистам из БСП, получившим от президента мандат на создание коалиции. БСП считают русофильской партией, и она уже пообещала изменить политику в отношении РФ. Что это означает для самой России?  Подробности...
Перейти в раздел…

Русские города Украины ждут прихода российской армии

Киев заподозрил жителей Краматорска в массовой лояльности к наступающей России zvezdakrama.org
Киевские власти публично недоумевают – почему население прифронтовых зон массово уклоняется от эвакуации в украинский тыл? Звучат подозрения, что жители Украины «как-то лояльно относятся к противнику», и угрозы в их адрес. И в самом деле, местное население признается, что ждет прихода российских войск. А способствует этому, как ни странно, сама украинская власть. Подробности...
Перейти в раздел…

Приход к власти «кровожадной» Трасс устраивает Россию

У Трасс есть две дочери и один приоритет в политике – борьба с Россией WIktor Szymanowicz/Reuters
В борьбе за пост премьер-министра Великобритании определился однозначный лидер. Если не произойдет чего-то экстраординарного, на Даунинг-стрит переедет глава МИД Лиз Трасс – та самая «кровожадная особа», которая объявила своей главной задачей победу над Россией. Украинцы ликуют, но у россиян тоже нет повода для огорчений, скорее, наоборот.  Подробности...
Перейти в раздел…

«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
Перейти в раздел…

Для понимания мира после Украины нужен взгляд инопланетянина

Алексей Токарев
Алексей Токарев, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО
За 1941 годом следует 1945-й, за 1979-м – 1989-й. Конфликт 08.08.08 сменился крымской эйфорией, а мировая радость от русского футбольного гостеприимства случилась всего лишь четыре года назад. Не стоит думать, что история вдруг слезет с карусели. Подробности...

Госдеп пошел по пути рейхсфюрера Гиммлера

Ольга Андреева
Ольга Андреева, журналист
Самое смешное в этой истории состоит в том, что Госдеп действительно верит в будущее расчленение России. Никакой иронии в их словах нет. Что вызывает даже не смех, а некоторое тихое изумление русских соцсетей по поводу уровня аналитики Вашингтона. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Начнется ли война за китайский «остров Крым»

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Отдавать Тайвань китайцам никто в США не собирается, как не собирался отдавать Украину России. В Пекине тоже понимают, что частично признанный остров с каждым годом все больше политически удаляется от материка. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
Перейти в раздел…

Новая военная реальность для Днепра

Лиз Трасс – наш злейший враг в Британии

Болгары получили шанс на дружбу с Россией

Перейти в раздел…

Всю Европу охватили лесные пожары

Сразу несколько стран Европы переживают волну сильных лесных пожаров. На фото – огонь, вспыхнувший на окраине Афин и вынудивший местных жителей эвакуироваться. Для тушения задействованы десятки пожарных машин и самолетов
Подробности...

Жители Земли наблюдали суперлуние

Луна над зданием Конституционного суда РФ
Подробности...

Толпа захватила органы государственной власти в Шри-Ланке

Крах действующей власти произошел в островном государстве Шри-Ланка. После нескольких месяцев политического и экономического кризиса взбунтовавшаяся толпа взяла штурмом резиденции президента и премьер-министра страны
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Какой традиционный русский безалкогольный напиток вы употребляете чаще всего?
  • Квас

  • Морс

  • Иван-чай

  • Сбитень

  • Кисель

  • Компот

  • Березовый сок

  • Кефир
Американский писатель Стивен Кинг предложил "запретить" русских писателей. Изменилось ли после этого ваше отношение к его творчеству?
  • Да, ухудшилось

  • Да, улучшилось

  • Нет, не изменилось
Как вы оцениваете итоги деятельности Рогозина на посту главы Роскосмоса?
  • Отлично

  • Хорошо

  • Удовлетворительно

  • Плохо

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны заявило об уничтожении четырех украинских установок РСЗО «Хаймарс»
    ВСУ в российской форме демонстративно грабят дома в Славянске Россия расширила перечень недружественных стран В Германии назвали три главных заблуждения Запада о России Названы возможные сроки строительства газопровода в Запорожскую область
    Кадыров опубликовал видеообращение украинских морпехов Эксперты назвали причины вероятного закрытия «Сохнут» в России Во Франции сравнили санкции против России с ошибкой Наполеона Philip Morris заявила о намерении уйти из России к концу года
    Россия задействовала в спецоперации на Украине «Терминаторы» Власти Приднестровья объявили о намерении республики войти в состав России Турбина для «Северного потока» застряла при транзите в Германии По факту нападения обезьяны на ребенка в Мытищах возбуждено дело

    Главная тема


    Приход к власти «кровожадной» Трасс устраивает Россию

    российский газ


    Запуск «Северного потока – 2» сравнили с «поднятием белого флага в Европе»

    «куда больше?!»


    Брилев объявил об уходе с поста руководителя ВГТРК

    сборная Литвы


    Путин удовлетворил просьбу решившей отказаться от гражданства биатлонистки Жураускайте

    Видео

    «Центральноазиатский союз»


    Страны Средней Азии ищут альтернативу России

    «Северный поток»


    Благополучие Европы зависит от исправности «канадских» турбин

    концлагерь Ясеновац


    Между нацистским скандалом на Балканах и спецоперацией есть связь

    мировой рынок


    Российское зерно ломает сценарий антироссийских санкций

    «школа губернаторов»


    Кто станет новой властью на освобожденных территориях Украины

    Щит Родины


    Владимир Прохватилов: США надули шары против российских «Цирконов»

    «Зелёная» политика


    Игорь Мальцев: Борьба с Россией для Запада ценнее жизни на планете

    Продажа Родины


    Игорь Караулов: У Запада нет бюджетов для русских «плохишей»

    на ваш взгляд


    Какой традиционный русский безалкогольный напиток вы употребляете чаще всего?
    Алексей Токарев

    Для понимания мира после Украины нужен взгляд инопланетянина

    Алексей Токарев
    доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО
    		22 июля 2022, 11:50

    «Не забудем, не простим!» – естественная эмоциональная реакция людей на горе. Обыватель не обязан уметь проводить большие исторические аналогии. Сохраняя в себе человеческое, кричать «я вас ненавижу» и ждать, что как прежде уже не сложится, намного легче, чем отказать себе в чувствах и смотреть на процессы вокруг себя отрешенно. Обыватель всегда сиюминутен и максималистичен. «Никогда» и «навсегда» – одни из его базовых категорий в оценке будущего. И в этом он неправ.

    Славяне спорят меж собою, в который раз кроваво. Часть российской интеллигенции, обнаружившая войну в Донбассе только после 24 февраля, ужасается от происходящего, при этом как и прежде закрывает глаза на всё, что творит с тем же Донбассом ВСУ. Европа по привычке упражняется в медийной дрессировке русского медведя, по обыкновению скалящего с обложек зубы в крови. Украинские власти и значительная часть общества транслируют миру простой тезис: «Боевые действия никогда не забудутся, ненависть к Москве и народам России будет существовать всегда».

    Если читатель хочет понять, как будет выглядеть мир после окончания боевых действий, ему стоит совершить интеллектуальное упражнение, подавив этику. Пусть представит, что мы инопланетяне. Прилетели и смотрим на эти боевые действия. У нас нет никакой глубоко личной трагедии. Нет родственников и друзей на Украине. Мы не понимаем их язык. У нас не было совместных научных и технологических проектов, мы не встречались на конференциях, не вели бизнес. Украинская эстрада не пела на русском языке и не зарабатывала в России деньги. Украинский президент не играл в советскую игру КВН в Театре Российской армии.

    Условно представим, что мы смотрим на Украину, как на Эритрею, по поводу которой мы не испытываем никаких чувств. Инопланетяне сказали бы: «Страна, которая начала спецоперацию, не делает ничего такого, чего не делали те страны, которые сейчас ее осуждают». К сожалению, война – норма не этики, но международных отношений. Смена войны миром суть чередование дня и ночи. За любой войной обязательно последует мир. Чтобы представить его контуры, нужно задать вопрос, чем отличаются отношения России и Запада от тех, что были раньше?

    1917 год. Жители одной страны убивают друг друга. Люди, не принимающие решения новой власти, уезжают из страны в эмиграцию. Западные страны поддерживают оппозицию правящему режиму, причем не только заявлениями и деньгами. Главного оппозиционера доставляют в страну, чтобы он побыстрее подписал мир с теми странами, против которых Россия воюет, попутно старый мир «разрушая до основанья», убивая царскую семью, ликвидируя Церковь и священников. Впоследствии западные страны осуществят интервенцию – иностранные войска войдут на территорию России.

    1941 год. С Западом договориться опять не удалось. Раздел сфер влияния в Европе, которому уже два года, слишком хрупкая конструкция. Германия стремится не просто победить в войне, но в принципе уничтожить тех, кто живет в Советском Союзе. Западные союзники помогают СССР через ленд-лиз, но открытие второго фронта всё время откладывается. Пока немецкая и советская армия перемалывают друг друга, США и Британия выжидают.

    1968 год. Евтушенко пишет «Танки идут по Праге». Часть советской интеллигенции откровенно стыдится того, что делает советское правительство. Доктрина ограниченного суверенитета предполагает, что СССР может вмешиваться во внутренние дела стран-сателлитов, но население Чехословакии советское вторжение цветами не встречает.

    1979 год. Советский Союз вводит войска в Афганистан. Население страны пытается понять, о выполнении какого «интернационального долга» в далекой непонятной стране идет речь. Как в Корейской и Вьетнамской войнах, США в Афганистане воюют с СССР, поставляя оружие, военную технику, инструкторов. США и их союзники отменяют принцип аполитичности спорта. Олимпийский Мишка взлетает из Москвы-1980 в отсутствие множества западных спортсменов.

    1999 год. Чечня постепенно перестает быть российской. Международные террористы входят в Дагестан. Грозный уже пять лет напоминает Сталинград. Головы режут не только российским военнослужащим, но и иностранным гражданам. Часть западного истеблишмента по привычке называет тех, кто воюет против собственного правительства и народа, «повстанцами». Ненависть зашкаливает с обеих сторон. Отдельные российские обыватели, не отягощенные мышлением государственников, недоумевают: а нельзя ли Чечню обнести забором?

    Всё это уже было. Запад объединялся против России. И воевал на территории третьих стран. Медведь с окровавленными зубами и тянущимися к европейским птичкам когтями столетиями соседствовал с британским львом и американским орлом на карикатурных обложках. Про русских писали, мол, мы варвары с востока. Наших оппозиционеров поддерживали, создавая им легитимность снаружи. Философский пароход курсировал по маршруту «Родина – заграница». За правительство уже стыдились. Славяне сражались друг с другом особенно ожесточенно.

    Всё заканчивалось. Красный граф Алексей Толстой, поначалу не принявший революцию, вернулся в Страну Советов и стал академиком. Савик Шустер, в Афганскую кампанию распространявший антисоветскую поддельную газету «Красная звезда», в ранние 2000-е начал работать на госканале, чтобы продвигать «Свободу слова». Красные и белые примирились – вместе отмечают День народного единства и едино голосуют в Госдуме. Храм Христа Спасителя восстановлен, Ленин лежит в Мавзолее. Любой гражданин России может приехать в российский город Грозный и посмотреть в Музее национальной культуры, из какого состояния он восстановлен.

    Вероятно, единственным отличием нынешних боевых действий для обывателя является скорость попадания в окоп и его расположение. 20 лет назад проснувшиеся люди целовали любимых, шли в душ и завтракать. Нынешнее всеобщее осмартфонивание предполагает еще одну обязательную процедуру – посмотреть десятки телеграм-каналов. Поэтому нынешний конфликт настолько вездесущ и актуален. Информационная война пытается захватить всех. Участие в ней – выбор каждого.

    За 1917 годом следует 1922-й, за 1941-м – 1945-й, за 1979-м – 1989-й. Мрачным тридцатым годам ответил Гагарин своей улыбкой, после Праги-68 у нас была Олимпиада-80, конфликт 08.08.08 сменился крымской эйфорией, а мировая радость от русского футбольного гостеприимства случилась всего лишь четыре года назад. Не стоит думать, что история вдруг слезет с карусели.

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •