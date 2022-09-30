Что ждет уехавших и не уехавших

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30 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 12:59  |  vz.ru
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Зачем Европу пугают новыми подрывами газопроводов

Западные военные кинулись защищать морскую нефтегазовую инфраструктуру Michael Jung/DPA/Global Look Press
Норвегия и Турция начали стягивать военные силы для защиты своей морской нефтегазовой инфраструктуры. Что будет, если Норвегия и Турция пострадают от терактов в их водах? С какой целью Запад нагоняет этот страх? И чего Европе действительно стоит опасаться?  Подробности...
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Россия вернулась к выбору Петра Великого

Петр вывел Россию на уровень империи, но это потребовало больших усилий от всего народа Hamburger Kunsthalle
Император Петр I опять претендует на роль символа всей страны: среди политиков прошлого россияне отдают предпочтение именно ему. Сохраняет свою популярность и генералиссимус Иосиф Сталин, которому пришлось ответить примерно на те же исторические вызовы, что и Петру. Современная Россия опять оказалась перед этими вызовами – и ставки для нее чрезвычайно высоки.  Подробности...
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Западных наемников завлекают на Украину двойным тарифом

На Украине «работают» представители почти десятка западных ЧВК president.gov.ua
На западном портале, предлагающем контракты людям с боевым опытом, появилось объявление: работа на Украине с расценками одна-две тысячи долларов за день. Целью обозначена помощь в эвакуации, но все указывает на вербовку именно в зону боевых действий. Как отмечают специалисты, предлагаемая оплата – вдвое выше средних расценок на «рынке». Почему наемничество на Украине стало таким дорогим? Подробности...
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Латвию накрыл страх перед предстоящей зимой

Не каждый житель Латвии может позволить себе отопление предстоящей зимой Aline Morcillo/Reuters
Тюрьмы, университеты и тем более обычные граждане Латвии шокированы суммами, которые им надо будет платить за отопление предстоящей зимой. Счета, особенно за электричество, выросли в разы. Люди постепенно впадают в отчаяние, обвиняя правительство в том, что оно не может оказать им действенной помощи. Подробности...
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Трагедию в Ижевске связали с украинским неонацизмом

Стрелявший по детям мужчина носил толстовку со свастикой EPA/Andrey Korotov/ТАСС
Напавший на ижевскую школу Артем Казанцев был одет в толстовку со свастикой. Убийца не сможет рассказать следователям о своих мотивах – во время штурма он покончил с собой. Но ответственность за трагедию взяло на себя сообщество, предположительно, связанное с Украиной. Насколько правдоподобна версия об украинском следе и какие меры необходимо принять для предотвращения таких трагедий? Подробности...
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Что ждет уехавших и не уехавших

Алексей Токарев
Алексей Токарев, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО
Когда оставшаяся, не закрывающаяся, рефлексирующая собственные ошибки, вернувшаяся с фронтов страна вдруг увидит на паспортном контроле тех, кто бежал от мобилизации, сможет ли она их простить? Подробности...
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Зачем Россия ищет трубопроводный путь в Индию

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Благодаря российскому газу и российской инфраструктуре, Азиатский континент вступит в новую эру в противовес угасающим «гегемонам моря» – США и Великобритании. Подробности...

Что будет после референдумов

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Украина окончательно потеряла не только Донецкую и Луганскую области, но также Запорожскую и Херсонскую. Вопрос в том, как после этого будут вести себя участники конфликта на Украине. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев
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Самые великие. Выбор народа

России пора менять «друзей» в Европе

Кто признает новые границы России

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Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
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В школе № 88 Ижевска неонацист застрелил 13 человек

Утром в понедельник злоумышленник устроил стрельбу в школе № 88 в Ижевске, после чего покончил с собой. По данным СК, мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, погибли 13 человек, среди которых семь детей
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На бывшей Украине проходят референдумы о вступлении в состав России

В пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы о вступлении в состав России. Участники голосования уверены, что мир может принести только Россия. Голосование продлится по 27 сентября
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?
  • Диверсия

  • Случайное внешнее воздействие

  • Внутренняя неисправность
Вы поддерживаете инициативу запретить в текущей ситуации выезд за границу гражданам призывного возраста?
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Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации?
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  • Нет
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    На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?
    Алексей Токарев

    Что ждет уехавших и не уехавших

    Алексей Токарев
    доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО
    		30 сентября 2022, 12:06

    Жизнь в информационном обществе предполагает наличие медиапузыря. Массовый человек, не обременённый социологическими знаниями, независимо от уровня образования, интеллекта и чувства прекрасного, склонен замыкаться в своём пузыре. «У нас день города: вот выставка военной техники, сейчас гуляем по парку, а вечером салют пойдём смотреть!» – писали в начале сентября в пузыре, раскинувшемся на города-герои Москву и Тулу. «ВСУ рискует подорвать наши позиции под Балаклеей, Изюмом и Купянском – какие салюты?» – если опустить мат, примерно так звучали ответы из другого пузыря.

    Третий пузырь объединил очень разных людей: молодых отцов, не желающих умирать раньше времени, целеустремлённых IT-специалистов, способных работать на удалёнке, истовых оппозиционеров, профессионально путающих власть и Отечество, активных женщин, заботящихся о карьере своих слабохарактерных мужчин, наконец, просто трусов. Объявленная частичная мобилизация высветила антропологический и аксиологический феномен эмиграции из России.

    Во-первых, эмиграция представляет собой удивительный эксперимент по самоорганизации в Telegram. Незнакомые люди, объединяемые общим вызовом, стыкуются в группки (разделить траты на машину через границу, найти вместе квартиру на первое время), тематические группы (чаты для студентов, для людей с инвалидностью, с целью переезда в конкретные страны – от 1000 до 20 000 человек) и группищи (самая большая – 98 000 человек), которые рассказывают, как реализовать бессмертное «прощай, немытая Россия». Отдельный жанр – немужские вопросы о мужчинах, когда те самые женщины из русских селений взваливают на себя ещё и коммуникацию за вторых половин, чтобы злой военком не подкараулил благоверного и в чате.

    В эти сообщества неизбежно приходят гостеприимные националисты из будущих ПМЖ и учат, как правильно говорить «рахмет», «мадлоба» и «апрес», попутно объясняя, насколько россиян не хотят видеть в новых странах. В отдельных релокаторах просыпаются имперские обиды, и они напоминают будущим хозяевам, кто подарил им государственность. Портреты убегающих, уезжающих и улетающих от мобилизации не обязательно обрамлены классическим «айтишник, западник, участник митингов, не служил». В одном из сообществ на 40 000 человек регулярно встречаются истории «категория А, служил, ВУС есть, билет купил в день указа о мобилизации». Самые продвинутые выясняют, где находится граница и что такое ВУС. Иногда я рад тому, что авторы вопросов «как добраться пешком из Саратова до границы с Казахстаном?» всё же не получат в руки оружие.

    Во-вторых, эмиграция направляет рынок. С разной степенью остроумия сервисы по продаже билетов меняют текст рассылок, предлагая безвизовые страны и города с самым большим числом русскоязычных. Одно из государственных информационных агентств в рассылке своего аналитического продукта по большим данным напоминает, что за мобилизацией можно следить по реакции медиа. Рынок посредников и рынок мошенников чуток к трендам. И те, и другие предлагают в чатах по релокации свои услуги: от «переход границы с Грузией под ключ» до «решаю проблемы с призывом с высокопоставленным руководством».

    В-третьих, противник умело использует возникающие сложности – распространяет подмётные письма за подписью «замминистра обороны» о закрытии границ и фальшивые базы данных, в которых «утекшие» в Сеть клиенты «Яндекс. Доставки» должны выглядеть как цель номер один для цепких лап военкома. Массовый человек, перестающий думать и находящийся в паническом состоянии, не интересуется деталями таких вбросов, реагируя не рефлексией, а репостом. Терроризм имеет целью не уничтожение максимума людей, а их запугивание. В информационном обществе любая пустота оборачивается появлением «родственника коллеги сына маминой подруги», который лично видел приказ о закрытии границ, знает, что 25 млн человек мобилизуют в качестве пушечного мяса, и слышал, как военком орал в трубку «бабы ещё нарожают».

    Наконец, эмиграции потворствуют уехавшие. Профессиональные журналисты, писатели и оппозиционеры составили настоящий разговорник для уехавшей России. Этот документ эпохи вплоть до конкретных фраз описывает сценарии диалогов с Россией оставшейся и позиционируется как гайд для тех, кому сложно говорить с неуехавшими. Невозможно представить, что самая страшная кремлёвская пропаганда дойдёт до таких высот, в которых начнёт предлагать конкретные слова и фразы своим подопечным. Те самые медиаменеджеры и военные корреспонденты, которых в барах внутри Садового кольца называют исключительно пропагандой, исправляют ошибки при мобилизации посредством привлечения общественного внимания к конкретным перегибам на местах. Что это, если не развитое гражданское общество, в поисках которого иные оппозиционеры уезжают в страны, где внутриполитические кризисы разрешаются американским послом в американском посольстве?

    Фундаментальная социологическая ошибка внутри каждого пузыря – считать, что именно их оболочка относится ко всем. Абсолютно легко, поскольку не требует интеллектуальных усилий, поверить в то, что Россия уезжает сама из себя, будучи окружённым Telegram-чатами по релокации и соответствующим контентом на YouTube, постоянно подпитываясь постами отъезжающих в Facebook*, подначиваясь уже уехавшими из Тбилиси, Еревана и Астаны, наконец попав в цепкие лапы пропаганды противника.

    Если «февралят» можно было уважать хотя бы за позицию, не соглашаясь с ней, то «сентябрят» массовому оставшемуся человеку гораздо легче заклеймить трусами. От лиц, принимающих решения, будет зависеть будущий характер российской нации. Эксклюзивный – при сохранении тезиса о разделении на своих и чужих, в котором те, кто уехал – предатели. Инклюзивный – сделаем такую страну, в которую вы захотите вернуться, а мы простим вам слабость.

    Пока Россия не закрывает границы. Правительство обещает мобилизованным солидные для регионов деньги и социальные гарантии, а часть общества собирается помогать финансами, снаряжением и оборудованием. Россия абсолютного большинства – страна остающаяся и общество с 80-процентным рейтингом президента. Ей только предстоит выработать отношение к «философскому самолёту», увозящему сограждан в другие страны. И когда эта оставшаяся, работающая, сражающаяся, реформирующаяся, не закрывающаяся, рефлексирующая собственные ошибки, вернувшаяся с фронтов страна вдруг увидит на паспортном контроле тех, кто бежал от мобилизации, сможет ли она их простить?

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