В Госдуме призвали военкоматы достойно обращаться с мобилизованными

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев призвал Минобороны России обеспечить достойные условия обращения с мобилизованными в военкоматах», сообщили в пресс-службе депутата.

Ссылаясь на многочисленные публикации в интернете, Метелев направил министру обороны России Сергею Шойгу обращение, в котором призвал Минобороны «обеспечить единые и достойные условия отправки мобилизованных в места несения службы.

«В первые же сутки мобилизации в военкоматы добровольно прибыли больше 10 тыс. человек. О чем это говорит? О высокой степени ответственности и патриотизма среди россиян. Но с чем они сталкиваются, попадая в военкомат? Вместо нормальных разъяснений и поддержки их жестко матерят, полностью деморализуя и подрывая боевой дух. Такие прецеденты вызывают неприязнь как к военно-политическому руководству, так и к государству в целом. Нужно срочно менять восприятие мобилизации и действий военных комиссариатов в обществе», – передает РИА «Новости» слова Метелева.

Парламентарий также отметил, что есть и положительные примеры того, как сотрудники военных комиссариатов работают с прибывающими мобилизованными гражданами, и на территории военкоматов проводятся патриотические мероприятия, усиливающие боевой настрой.

«Считаю важным, помимо необходимости корректного поведения сотрудников военкоматов, при отправке солдат исполнять Гимн Российской Федерации в сопровождении военных оркестров, привлекать священнослужителей для молитвы, ветеранов боевых действий или лидеров патриотических организаций для мотивационной речи, поднимающей боевой дух, а также организовывать совместное фотографирование для членов семей и самих бойцов», – добавил Метелев.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому студенты вузов и колледжей очной и очно-заочной форм обучения имеют отсрочку от призыва по частичной мобилизации, если получают образование соответствующего уровня впервые.

В воскресенье спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к губернаторам с требованием обеспечить проведение частичной мобилизации в России в соответствии с критериями Минобороны России и исключить ошибки. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о важности проведения частичной мобилизации в соответствии с законодательством.

Напомним, Минобороны отчитало военкоматы за халатность при проведении мобилизации и предписало рассматривать каждого призывника отдельно, чтобы исключить мобилизацию многодетных, людей с инвалидностью и в возрасте.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как избежать мобилизации по ошибке.