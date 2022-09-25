В ГД заявили о важности проведения мобилизации в соответствии с законодательством

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о важности проведения частичной мобилизации в соответствии с законодательством.

Он уточнил, что вопрос регулируется федеральными законами, указами президента России, а также постановлениями правительства и приказами Минобороны России.

«Важно, чтобы частичная мобилизация прошла в соответствии с законодательством. Поступают обращения. Возникают разные ситуации, о которых вы пишете. С каждым случаем правильно разбираться отдельно. Если допущена ошибка – необходимо ее исправить», – передает РИА «Новости» слова Володина.

Также он подчеркнул, что к частичной мобилизации «нельзя относиться формально». По его словам, от ее эффективности зависит боеспособность военных и решение задач специальной военной операции.

«Если вы столкнулись с фактами, когда нарушены нормы указов, законов или подзаконных актов, сообщайте об этом. На всех уровнях власти должны понимать свою ответственность. На обращения обязательно будем реагировать. Никого не оставим один на один с проблемами», – добавил Володин.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к губернаторам с требованием обеспечить проведение частичной мобилизации в России в соответствии с критериями Минобороны России и исключить ошибки. До этого Минобороны отчитало военкоматы за халатность при проведении мобилизации и предписало рассматривать каждого призывника отдельно, чтобы исключить мобилизацию многодетных, людей с инвалидностью и в возрасте.

В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.

Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине, а также разбиралась, кто подлежит частичной мобилизации, а кто с высокой вероятностью не подпадает под это решение.