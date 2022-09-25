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25 сентября, воскресенье | Последнее обновление — 10:26 | vz.ru
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В ГД заявили о важности проведения мобилизации в соответствии с законодательством
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о важности проведения частичной мобилизации в соответствии с законодательством.
Он уточнил, что вопрос регулируется федеральными законами, указами президента России, а также постановлениями правительства и приказами Минобороны России.
«Важно, чтобы частичная мобилизация прошла в соответствии с законодательством. Поступают обращения. Возникают разные ситуации, о которых вы пишете. С каждым случаем правильно разбираться отдельно. Если допущена ошибка – необходимо ее исправить», – передает РИА «Новости» слова Володина.
Также он подчеркнул, что к частичной мобилизации «нельзя относиться формально». По его словам, от ее эффективности зависит боеспособность военных и решение задач специальной военной операции.
«Если вы столкнулись с фактами, когда нарушены нормы указов, законов или подзаконных актов, сообщайте об этом. На всех уровнях власти должны понимать свою ответственность. На обращения обязательно будем реагировать. Никого не оставим один на один с проблемами», – добавил Володин.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к губернаторам с требованием обеспечить проведение частичной мобилизации в России в соответствии с критериями Минобороны России и исключить ошибки. До этого Минобороны отчитало военкоматы за халатность при проведении мобилизации и предписало рассматривать каждого призывника отдельно, чтобы исключить мобилизацию многодетных, людей с инвалидностью и в возрасте.
В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине, а также разбиралась, кто подлежит частичной мобилизации, а кто с высокой вероятностью не подпадает под это решение.
Стало известно количество прибывших в военкоматы в первые сутки частичной мобилизации
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Порядка 10 тыс. российских граждан сами пришли в военные комиссариаты за первые сутки мобилизации, заявил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России контр-адмирал Владимир Цимлянский.
«За первые сутки проведения частичной мобилизации в военные комиссариаты прибыло около 10 тыс. граждан самостоятельно», – цитирует Цимлянского ТАСС.
Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации?
Он добавил, что число призываемых определяется штатной потребностью комплектуемых воинских частей. Одним из главных факторов является наличие боевого опыта.
В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине, а также разбиралась, кто подлежит частичной мобилизации, а кто с высокой вероятностью не подпадает под это решение.
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Минобороны назвало не подлежащих частичной мобилизации лиц
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Стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители будут призываться в первую очередь в рамках частичной мобилизации, а также рядовые и сержанты – до 35 лет, младшие офицеры – до 50 лет, старшие – до 55 лет, заявил представитель Генерального штаба ВС России Владимир Цимлянский.
В рамках частичной мобилизации в соответствии с законом не будут призываться: забронированные граждане, к ним относятся работники предприятий оборонной промышленности; признанные временно не годными по состоянию здоровья; занятые постоянным уходом за членом семьи либо за инвалидами I группы; имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет; те, чьи матери кроме них имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа.
«Одним из основных факторов является наличие у граждан, призываемых из запаса, боевого опыта. Необходимо понимать, что количество призываемых граждан определено штатной потребностью комплектуемых воинских частей. Приоритетными критериями комплектования в ходе частичной мобилизации являются военно-учетные специальности, а не воинские звания, призываться будут граждане, имеющие как офицерские звания, так и звания рядового и сержантского составов. Женщины по частичной мобилизации могут замещать должности медработников, но потребность в таких специалистах минимальна», – приводит Telegram-канал Минобороны ответы Цимлянского.
Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации?
Он добавил, что призванные по мобилизации граждане получат статус контрактников.
Также в Минобороны отметили, что у каждого региона свое задание по частичной мобилизации с учетом имеющегося мобилизационного резерва, квот нет. В Генштабе заявили, если военный пенсионер находится в отставке и снят с воинского учета, он не подлежит призыву по частичной мобилизации, а также не получат повестку те, кто постоянно проживает за границей и не состоят на воинском учете.
Кроме того, призванные по частичной мобилизации россияне смогут переводить начисленное на специальный счет довольствие родственникам, частично или полностью.
В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине, а также разбиралась, кто подлежит частичной мобилизации, а кто с высокой вероятностью не подпадает под это решение.
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Названы подлежащие мобилизации категории военнообязанных
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Призыву в период частичной мобилизации подлежат военнообязанные с тремя категориями годности.
Категории обозначают: «А» («годен»), «Б» («годен с незначительными ограничениями») и «В» («ограниченно годен»).
«Эта буква обычно указана на 11-й странице военного билета. В период мобилизации призыву подлежат люди с категориями «А», «Б», «В», – говорится в официальном разъяснении на портале «Объясняем.рф».
Ранее представитель Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский пояснял, что россияне, состоящие на воинском учете по месту жительства, обучающиеся в российских вузах на очных или вечерних отделениях, на службу в рамках частичной мобилизации не привлекаются.
Правительство создало горячую линию для ответов на вопросы о частичной мобилизации, объявленной в среду.
До этого Минобороны назвало не подлежащих частичной мобилизации лиц.
В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
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Путин подписал закон о наказании за дезертирство и неявку на службу по призыву
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Президент Владимир Путин подписал закон о наказании за дезертирство и неявку на службу по призыву в виде лишения свободы сроком до десяти лет.
Президент России Владимир Путин подписал закон о лишении свободы на срок до десяти лет за дезертирство и неявку военнослужащих на службу по призыву, о лишении свободы на срок до десяти лет за добровольную сдачу в плен, а также закон о лишении свободы на срок до десяти лет за отказ участвовать в боевых действиях, говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
«Отягчающим обстоятельством при преступлениях против военной службы будет считаться, если они совершены не только в условиях вооруженного конфликта или военных действий, но и «в период мобилизации или военного положения, в военное время», – говорится в документе.
Также ужесточается ответственность за неисполнение воинского приказа, сопротивление начальнику по военной службе, самовольное оставление места службы, дезертирство, уклонение от службы, нарушение правил службы, утрату военного имущества, если они совершены «в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий».
Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации?
При этом отмечается, что военнослужащий может быть освобожден от уголовной ответственности за неявку на службу или дезертирство, если «самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу явились следствием стечения тяжелых обстоятельств».
Вводится уголовная ответственность за повторное нарушение условий контракта по гособоронзаказу. И за повторный отказ от заключения контракта по гособоронзаказу.
Согласно документу, опубликованном на официальном интернет - портале в УК РФ вводится новая статья «мародерство». Это преступление предлагается наказывать лишением свободы до шести лет. Мародерство, совершенное с применением насилия, «не опасного для жизни и здоровья», или с угрозой применения такого насилия наказывается лишением свободы на срок до 10 лет.
Если в мародерстве повинна организованная группа, оно было совершено в особо крупном размере, то есть в эквиваленте 1 млн рублей и выше, а также если оно было соединено с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, то это преступление будет караться лишением свободы до 15 лет.
Ранее совет Федерации одобрил принятые Государственной думой поправки в Уголовный кодекс, касающиеся военной службы.
В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине, а также разбиралась, кто подлежит частичной мобилизации, а кто с высокой вероятностью не подпадает под это решение.
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Военный комиссар Якутии назвал сумму денежного довольствия мобилизованных
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Россияне, призванные в ряды Вооруженных сил в рамках частичной мобилизации, будут получать 205 тыс. рублей в месяц и больше, рассказал военный комиссар Якутии Александр Авдонин.
«Все граждане, которые призываются по мобилизации, приравниваются к военнослужащим по контракту, получают денежное довольствие в таком же размере – от 205 тыс. рублей в зависимости от должности и воинского звания», – передает РИА «Новости» слова Авдонина на брифинге оперативного штаба республики.
По его словам, в первую очередь по частичной мобилизации призываются молодые люди, отслужившие в армии не больше трех лет назад и имеющие навыки военной службы.
В то же время, судя по комментарию главы Крыма Сергея Аксенова, регионы могут доплачивать сверх базовой суммы своим мобилизованным жителям в качестве меры дополнительной поддержки. При этом он призвал не устраивать «соревнование регионов», кто доплатит больше: возможности у всех разные, сумма должна быть одинаковой на федеральном уровне.
Ранее президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Она начнется 21 сентября. «НАТО ведет разведку по всему югу России. Граждане могут быть уверены в обеспечении независимости и территориальной целостности страны. Россия использует для своей защиты все имеющиеся средства», – сказал Путин.
В то же время министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, кого коснется частичная мобилизация. «Мобилизовывать будут тех, кто отслужил и имеет нужную военно-учетную специальность. Все, кто служат по призыву, в зону СВО отправляться не будут. Ни о какой мобилизации студентов речи не идет, не подлежат отправке на спецоперацию и срочники. В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов», – отметил министр.
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Адвокат Тригнин объяснил, что делать с ошибочно врученной повесткой
На неправильно врученные повестки о мобилизации необходимо подавать жалобы, их рассматривают в прокуратуре, заявил адвокат из московской Военной коллегии адвокатов Владимир Тригнин.
Повестка считается врученной, если ее передали в руки лично и под подпись, если полученный таким образом документ будет проигнорирован, то человека ждет штраф, пояснил Тригнин в беседе с телеканалом 360.
«Если гражданин, по его мнению, незаконно получил повестку и не явится в военкомат, то его ждут последствия в виде штрафа от 500 до 3 тыс. рублей», – сказал Тригнин.
На повестку можно подать жалобу, их проверкой занимается прокуратура. Ведомство запрашивает основания для вызова в военкомат.
Статус призыва скорректируют после решения прокуратуры, если повестку сочтут необоснованной, то с гражданина снимут обязательство по явке в военкомат.
Он уточнил, что повестка по вызову в горячую точку по виду ничем не отличается от обычного приглашения в военкомат. «Однако на выданном в рамках частичной мобилизации документе может быть срок прибытия в военкомат после введения в силу указа», – уточнил юрист.
К текущему моменту еще нет наказания за невыполнение такого предписания. В остальном же у повесток в рамках частичной мобилизации нет никаких отличий.
В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
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Разъяснен порядок получения повесток о мобилизации
Повестки из военкомата, направленные через соцсети или мессенджеры, не имеют юридической силы, и отсутствие реакции на них не влечет за собой никакой ответственности, сообщили на горячей линии по мобилизации, организованной правительством.
«Нет, вам должны только лично предоставить повестку под роспись, повестка, присланная через Telegram, не несет юридической ценности», – приводит РБК комментарий оператора горячей линии.
Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации?
Ранее сообщалось, что россиянам рассылали якобы повестки через Telegram от пользователя «Военный комиссариат».
Газета ВЗГЛЯД писала, как аферисты воспользовались темой частичной мобилизации для обмана россиян.
Минобороны в своем Telegram-канале ранее предупредило, что «на фоне новостей о мобилизации в соцсетях, особенно в Telegram-каналах, появилось огромное количество мошенников». В ведомстве отметили, что не стоит доверять всем чат-ботам для проверки списков мобилизации, поскольку они не имеют отношения к Минобороны. Кроме того, Минобороны предупредило, что в Telegram-каналах «с однотипными названиями вроде «Повестки: Москва», «Где вручают повестки» публикуется недостоверная информация».
Правительство создало горячую линию для ответов на вопросы о частичной мобилизации, объявленной в среду.
До этого Минобороны назвало не подлежащих частичной мобилизации лиц.
В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине, а также разбиралась, кто подлежит частичной мобилизации, а кто с высокой вероятностью не подпадает под это решение.
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Мизинцева назначили на должность замминистра обороны
Руководитель Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев занял должность замминистра обороны по материально-техническому обеспечению Вооруженных сил, сообщили в Минобороны.
«На должность заместителя министра обороны Российской Федерации, отвечающего за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ, назначен генерал-полковник Михаил Мизинцев. Ранее генерал-полковник Мизинцев занимал должность начальника Национального центра управления обороной Российской Федерации», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Там добавили, что ранее занимавший должность замминистра генерал армии Дмитрий Булгаков освобожден от нее и переходит на другую работу.
Мишустин подписал постановление о сохранении рабочих мест для мобилизованных
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Утверждено постановление о сохранении рабочих мест для граждан, попавших в список частичной мобилизации, сообщили в пресс-службе правительства России.
«Мобилизованные граждане смогут сохранить трудовой договор и позже вернуться на прежнее место работы. Необходимые для этого изменения внесены в особенности правового регулирования трудовых отношений, действующие в 2022 и 2023 годах, и утверждены постановлением, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин», – говорится в сообщении на сайте правительства.
Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации?
Постановление предполагает, что трудовые договоры с призванными по частичной мобилизации приостанавливаются, но не расторгаются, а их рабочие места сохраняются.
Отмечается, что такое решение принято для обеспечения социально-трудовых гарантий граждан. Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.
21 февраля президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам объявил о мерах для защиты суверенитета страны, подписав приказ о частичной мобилизации. Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС России.
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Эксперт: Частичная мобилизация позволит решить задачу СВО в разы быстрее
Концентрация армии после мобилизации позволит России в разы быстрее решить задачу спецоперации и фактически вынудить киевский режим к подписанию мира на условиях России, считает военный историк, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.
Он также объяснил тактику, которой придерживается российская армия. «Тактика, которую мы применяем, тактика выдавливания противника – очень медленная. Слишком много времени занимает и много сил отнимает. Концентрация войск после мобилизации позволит нам, я считаю, решить задачу специальной военной операции в разы быстрее и фактически вынудить киевский режим к подписанию мира на условиях России. Поэтому насколько мобилизация правильное решение? Это вынужденное решение, я вот так сказал бы, и, пожалуй, единственно возможное, которое можно реализовать в короткие сроки и эффективно», – сказал он.
Кнутов также отметил, что ожидалось, что референдум состоится раньше, но, к сожалению, из-за действий ВС Украины пришлось переносить сроки референдума.
«Решение не только логично, оно давно назрело. По вопросу безопасности Россия, естественно, должна принять все меры. Чтобы эти республики были приняты в состав РФ, должны быть внесены изменения в Конституцию РФ», – пояснил эксперт.
В свою очередь заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов подчеркнул, что решения президента Владимира Путина своевременные и направлены на защиту суверенитета России, наших граждан и наших сограждан в Донбассе.
«Действия, которые предпринимаются коллективным Западом, подразумевают адекватный ответ со стороны России. Те решения, которые сегодня озвучены президентом, абсолютно укладываются в право нации, народа на самоопределение», – сказал он.
Шаповалов отметил, что «решение о частичной мобилизации вытекает из всей логики необъявленной войны против России, которая ведется Западом вне каких-то норм, правил, принципов международного права».
По его словам, с 2014 года Украина перестала быть государством, в котором возможно сосуществование разных народов. «Подавляющее число населения Донбасса и Новороссии считает необходимым вхождение в состав России», – заключил историк.
О том, что решение о референдуме – это право людей, которые проживают на этих территориях, заявила двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, первый заместитель начальника Федерального автономного учреждения Министерства обороны Российской Федерации «Центральный спортивный клуб армии» Светлана Хоркина.
«Необходимо сделать все возможное, чтобы эти люди, которые будут голосовать за свою правду, за свое желание, смогли сделать это безопасно. Вхождение данных территорий в РФ – это единственный способ защитить свои жизни для этих людей», – сказала она.
Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области с 23 по 27 сентября проведут референдумы о присоединении к России.
В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе – прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
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Кадыров назвал уклонистов «людьми второго сорта»
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Уклоняющиеся от несения военной службы в России являются «предателями и людьми второго сорта», они бросают свой дом, семью и друзей, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Я обращаюсь к тебе, уклонист. Ты можешь придумывать разные оправдания. Ты можешь сказать, что ты не поддерживаешь нынешнюю политику. Ты можешь придумать сказку, что тебе чужда идея войны и концепция оружия или что ты просто не приемлешь насилие. Но знай, ты всего лишь трус, предатель и человек второго сорта», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации?
Глава Чечни добавил, что когда «уклонист» нуждается в государстве, он Гражданин с большой буквы, требующий соблюдения его прав, и любит тыкать пальцем во вторую главу Конституции России, когда он хочет расширить свою зону комфорта, он до мозга костей патриот.
«Но когда государству нужна твоя поддержка и тебе протягивают повестку, кто ты? Нет, ты не благодарный государству и верный народу защитник. Ты обычный трус, раб своей заячьей души, бросаешь родственников, друзей, знакомых, дом, город. И никакие оправдания не смоют этот твой позор, уклонист. Ты даже трусость свою боишься признать», – подчеркнул он.
В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
Позже Совет Федерации одобрил поправки в Уголовный кодекс, которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет за дезертирство или неявку военнослужащих на службу по призыву.
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Турчак заявил о потоке обращений от желающих пойти на фронт депутатов и сенаторов
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Получаю поток обращений от единороссов, в том числе от депутатов Госдумы и сенаторов, желающих принять участие в спецоперации на Украине, написал секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.
«Со вчерашнего дня получаю поток обращений от депутатов нашей фракции в Госдуме и сенаторов, желающих пойти на фронт. И от региональных наших коллег тоже. С каждым, кто принял для себя такое решение, проговорим детали, где возможно, вместе решим по исполнению их обязанностей на время отсутствия», – написал Турчак в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в ближайшее время планирует сообщить имена коллег, которые будут мобилизованы.
Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации?
«Многие из них в зоне СВО с самых первых дней, в том числе на передовой – организуют гуманитарную миссию, помогают нашим ребятам и мирным жителям, лечат раненых. В вопросах защиты Родины не может быть никаких исключений. Ни для кого, невзирая на ранги, заслуги и положение. То, что происходит сегодня, касается абсолютно всех. Желание пойти на фронт, отложив депутатский или сенаторский мандат, – это и есть служение Отечеству в нынешних обстоятельствах», – отметил секретарь генсовета ЕР.
Ранее президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Она начнется 21 сентября. «НАТО ведет разведку по всему югу России. Граждане могут быть уверены в обеспечении независимости и территориальной целостности страны. Россия использует для своей защиты все имеющиеся средства», – сказал Путин.
В то же время министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, кого коснется частичная мобилизация. «Мобилизовывать будут тех, кто отслужил и имеет нужную военно-учетную специальность. Все, кто служат по призыву, в зону СВО отправляться не будут. Ни о какой мобилизации студентов речи не идет, не подлежат отправке на спецоперацию и срочники. В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов», – отметил министр.
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Сын главы Крыма мобилизовался в армию
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Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что его сын утром отправился в военкомат после объявления частичной мобилизации.
«Различий ни для кого нет вообще, закон един для всех. Сегодня мой сын был призван, соответственно, выехал утром в подразделение на территорию части. Пришел ко мне сам, горжусь своим сыном. Он говорит, что вчера позвонили с военкомата, говорит: «Папа, я не могу остаться в стороне». <…> Сегодня его провожал с симферопольского военкомата как и других призывников», – передает его слова ТАСС.
Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации?
Аксенов уточнил, что ранее его сын служил в армии.
Ранее в пятницу Минобороны сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идет о том, что к частичной мобилизации не привлекут специалистов IT, связи, СМИ и финансов.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. «НАТО ведет разведку по всему югу России. Граждане могут быть уверены в обеспечении независимости и территориальной целостности страны. Россия использует для своей защиты все имеющиеся средства», – сказал Путин.
В то же время министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, кого коснется частичная мобилизация. «Мобилизовывать будут тех, кто отслужил и имеет нужную военно-учетную специальность. Все, кто служат по призыву, в зону СВО отправляться не будут. Ни о какой мобилизации студентов речи не идет, не подлежат отправке на спецоперацию и срочники. В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов», – отметил министр.
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В России заработала горячая линия по вопросам мобилизации
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Правительство создало горячую линию для ответов на вопросы о частичной мобилизации, объявленной в среду, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
«В соответствии с указом президента и по поручению председателя правительства с сегодняшнего дня мы задействуем горячую линию 122 для информирования граждан по частичной мобилизации», – цитирует Чернышенко ТАСС.
Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации?
В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине, а также разбиралась, кто подлежит частичной мобилизации, а кто с высокой вероятностью не подпадает под это решение.
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В Госдуму внесли проект о единовременной выплате в 300 тыс. рублей для мобилизованных
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Депутаты от «Единой России» и КПРФ внесли в Госдуму законопроект, предполагающий установить ряд льгот и выплат для граждан, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации.
«В частности, проектом федерального закона предлагается установить таким гражданам единовременную выплату в размере 300 тыс. рублей»,– отмечается в пояснительных материалах к законопроекту, передает РИА «Новости».
Кроме того, предлагается освободить мобилизованных от уплаты процентов по ипотечным и потребительским кредитам на период прохождения ими военной службы. Планируется также предоставить компенсацию расходов на оплату ЖКХ в размере 50%, установить ежемесячное пособие до трех лет для детей, а также пособие беременной жене мобилизованного гражданина, а также закрепить освобождение от налога на имущество и установить компенсацию 50% стоимости ОСАГО.
Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации?
Ранее были установлены дополнительные меры поддержки мобилизованных из Москвы.
Также глава Крыма Аксенов пообещал выплаты мобилизованным в Крыму по 200 тыс. рублей. Мэр Москвы Сергей Собянин установил дополнительные выплаты для мобилизованных в Москве.
Военный комиссар Якутии Александр Авдонин заявил, что россияне, призванные в ряды Вооруженных сил в рамках частичной мобилизации, будут получать 205 тыс. рублей в месяц и больше.
Депутаты Госдумы от партии «Единая Россия» выступили с инициативой ввести мораторий на начисление пеней за оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) для участников специальной военной операции (СВО).
Кроме того, ЕР внесла поправки в законопроект о сохранении рабочих мест за мобилизованными.
До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что решения о гарантиях для мобилизованных граждан по кредитным каникулам и сохранению рабочих мест будут приниматься в приоритетном порядке, эти вопросы находятся на контроле.
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