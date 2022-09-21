Как военкоматы проведут частичную мобилизацию

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21 сентября, среда  |  Последнее обновление — 19:18  |  vz.ru
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Американский доллар идет по трупам других валют

В чем опасность крепкого доллара Jakub Porzycki/NurPhoto/Reuters
Американская валюта показывает чудеса укрепления к корзине мировых валют. Евро, японская иена и британский фунт, наоборот, упали до многолетних минимумов. Это побочный эффект повышения ставок ФРС. Чем опасен столь крепкий американский доллар и по кому он ударит?  Подробности...
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Россия мобилизует силы для победы на Украине

Россия ликвидирует численный диспаритет с ВСУ на фронте Сергей Мальгавко/ТАСС
Владимир Путин объявил частичную мобилизацию и поддержал проведение референдумов не только в республиках Донбасса, но и на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей. Зачем президенту потребовались военные резервы, кого коснется мобилизация в первую очередь и как новые силы изменят ситуацию на фронтах?  Подробности...
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Россия нашла гуманный метод борьбы с украинским подпольем

Всех доставили до блокпоста, зачитали каждому, в чем он обвиняется, и отправили пешком на подконтрольную Киеву территорию t.me/rian_ru
На освобожденных территориях Украины начали применять такую меру борьбы с диверсантами, как выдворение «неблагонадежных граждан». Подобная практика существовала в СССР. Насколько эффективен этот инструмент для пресечения террористической деятельности? Какие ситуации могут дискредитировать практику выдворения? Подробности...
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Французов из Африки выгоняют ради России

Французская армия больше не нужна в Африке ZUMA Press/Global Look Press
В столице западноафриканского государства Нигер – городе Ниамее – прошла крупная манифестация за немедленный вывод из страны французских войск. Манифестация прошла под российскими флагами и с лозунгами «Франция – вон!», «Французские колониальные войска должны уйти», «Да здравствует Путин и Россия!». И это в стране, которая считается главным союзником Франции в регионе. Что же произошло? Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Британия выпадает из числа мировых держав

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
В ближайшие годы британцы будут беднеть и даже нищать из-за взлета цен на еду и энергию. И еще из-за обвала фунта – капиталы-то бегут. Подробности...

Почему Лиз Трасс еще хуже, чем Борис Джонсон

Александр Свистунов
Александр Свистунов, Историк, журналист
Мэри Элизабет Трасс находится у руля Великобритании меньше месяца. Но уже примерно понятно, что она за политик и чего от нее ждать. Скорее всего – ничего хорошего. Подробности...
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Сергей Худиев, публицист, богослов
Выбирая, кому ставить памятники, мы говорим нечто важное о себе как об обществе – о своих ценностях и идеалах, надеждах и чаяниях. О том, кто является нашими героями и в ком мы видим образец для подражания. И Зинаида Виссарионовна Ермольева – образец по-настоящему достойный. Подробности...
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Почему мобилизация и почему частичная

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В Лондоне прошли похороны Елизаветы II

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В пятницу на третьем этаже в здании генпрокуратуры ЛНР в центре Луганска прогремел взрыв. В результате погибли генпрокурор республики Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко. Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал произошедшее терактом.<br>Также в пятницу ВСУ нанесли ракетный удар по центру Херсона, рядом со зданием администрации упали не менее пяти ракет HIMARS
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Карл III официально провозглашен королем Британии

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    Как военкоматы проведут частичную мобилизацию

    Частичной мобилизации подлежит далеко не каждый из тех, у кого есть военный билет
    		   21 сентября 2022, 18:10
    Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
    Текст: Сергей Козлов, Виктор Сокирко

    Кто подлежит частичной мобилизации, а кто с высокой вероятностью не подпадает под это решение? Как будет организован этот процесс и чем будут заняты военкоматы? Какие именно специалисты нужны войскам? Целый ряд этих и других подобных вопросов обсуждают сейчас военные эксперты и аналитики – и на некоторые из них ответы уже есть.

    Прежде всего – мобилизация, о которой объявил президент Владимир Путин, является частичной, а не всеобщей. Это наиболее принципиальный момент. Всеобщая вводится в случае объявления военного положения. Однако в данный момент речь идет о призыве именно тех, кто еще недавно отслужил в армии и еще не забыл, как держать в руках автомат, управлять танком, наводить орудие и проводить разведку. То есть, как прямо сказано – людей с боевым опытом, сейчас находящихся «на гражданке». Военнослужащих запаса.

    Кого будут мобилизовывать

    Сколько их будет в итоге? В пункте 7 («для служебного пользования») президентского Указа о частичной мобилизации содержатся количественные параметры мобилизации. Тем не менее министр обороны Сергей Шойгу озвучил цифру в 300 тысяч. Это около процента – по данным опять же главы Минобороны – от числа тех, кто в принципе находится в нашей стране на воинском учете как военнослужащий запаса и может быть призван на военную службу.

    Понятно, что это приблизительное количество, а скрытый под грифом седьмой пункт содержит более развернутую калькуляцию по родам войск и военно-учетным специальностям (ВУС). Понятно и то, почему эти данные положены под гриф: их анализ может дать много интересного противнику.

    «Любая степень мобилизации имеет четкий регламент и свой порядок вне зависимости от объявленной степени ее готовности, – подтверждает газете ВЗГЛЯД бывший военком объединенного комиссариата Савеловского района Москвы полковник запаса Сергей Моисеев. – В первую очередь значение будет иметь ВУС – военно-учетная специальность, возрастная категория и состояние здоровья. При мобилизации, даже частичной, эти критерии будут несколько снижены, но будут учитываться все факторы. В любом случае не призовут тех, кому за 60, у кого проблемы с разными болезнями, кто физически не может даже донести снаряд до орудия».

    Так кто же в итоге будет подлежать призыву? Наиболее востребованные воинские специальности сегодня – стрелки, механики-водители танков и БМП/БТР, саперы и связисты. Есть актуальность пополнения тыловых подразделений – водителей, поваров, бойцов комендантских рот, регулировщиков дорожного движения и даже, образно говоря, каптерщиков, обслуживающих склады и пункты бытового обеспечения (стирка белья и помывка личного состава в боевых условиях имеет особое значение). Не исключено, что нужны также операторы БПЛА и разведчики (ротная и батальонная разведка).

    Есть потребность и в офицерских кадрах. «Возникла потребность возвращения из запаса офицеров, профессиональных кадров, которые уволились недавно в званиях майор – подполковник, – добавляет полковник запаса Моисеев. – Это кадровый резерв, способный приносить пользу на командно-штабных должностях, поскольку обладает богатым опытом. Многие из них участвовали в боевых действиях в Сирии, ранее в Южной Осетии, и еще не утратили опыт боевого управления. Насколько знаю, их сейчас возвращают в строй, в основном на штабные руководящие должности на уровне батальон – полк. Это бесценный опыт, особенно на фоне того, что молодые капитаны-майоры впервые столкнулись с боевой ситуацией».

    Как будет проходить процедура мобилизации

    Будет составлен (если уже не составлен) конкретный план отмобилизования, этот план будет направлен в военкоматы. Затем военкоматы сверят списки и направят повестки определенным категориям военнослужащих запаса. Можно предположить, что на данный момент, когда мобилизация только объявлена, военные комиссариаты еще не имеют разнарядки на призыв конкретных ВУС для отправки их в конкретные воинские части.

    Одним из примечательных моментов текущей частичной мобилизации является отсутствие ограничений на выезд из страны.

    Обычно при мобилизации любое государство ограничивает свободное перемещение граждан соответствующей категории – например, это сразу сделала после начала СВО Украина. Однако, по словам главы думского комитета по обороне Николая Картаполова, в России никаких ограничений по перемещению граждан, подлежащих мобилизации, не будет. Это явный сигнал о том, что российское государство уверено в том, что мобилизация пройдет успешно и уклонистов будет немного.

    Мобилизационная готовность в последние годы в России держалась на высоком уровне. Можно вспомнить, что и в 2021 году президент Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы. Этот документ появляется ежегодно, а с 2016-го еще и реализуется в конкретном выражении – «партизан», как еще называют резервистов, отрывают от станков и компьютеров (кто на что учился) и отправляют в армию «вспоминать молодость», то есть совершенствовать боевое мастерство, чтобы не забыть, с какой стороны автомат стреляет. Соответственно, есть основания полагать, что с самим процессом частичной мобилизации значительных проблем не возникнет.

    Организационно-мобилизационное управление (ОМУ) Генштаба ВС РФ должно определить потребность военнослужащих соответствующих категорий в каждой воинской части с учетом превышения потребности на 10–20% (поскольку при прохождении медицинской комиссии какая-то часть приписников будет отсеиваться). Далее на основе планов отмобилизования необходимо определить конкретную потребность призыва по категориям для каждого военкомата. После этого гражданам должны быть разосланы повестки, на основании которых им требуется прибыть в назначенное время по указанному адресу для прохождения медицинской комиссии.

    Одновременно с этим Вооруженные силы будут готовить воинские лагеря и полигоны для того, чтобы подготовить призванных к боевым действиям. Лагеря должны быть обеспечены необходимым оружием и боеприпасами. Понадобятся казармы, организация питания и всех необходимых бытовых условий. Очень важно составить соответствующий штат офицеров, которые и будут непосредственно готовить призванных согласно разработанным программам. Для дополнительной подготовки офицеров наверняка будут использованы существующие военные училища и их ресурсы.

    Несомненно, учебные программы будут строиться с учетом боевого опыта, полученного в ходе СВО. Понадобятся и полевые занятия с целью так называемого боевого слаживания, то есть достижения боевой координации. Не исключено, что из призванных будут формироваться новые воинские части, а значит, их надо будет тренировать в полном составе. Нельзя исключать и того, что для обучения новых военнослужащих могут быть восстановлены (или созданы заново) военные училища, закрытые в последние десятилетия.

    Осталось за кадром

    Ряд вопросов, имеющих важное значение для успеха мобилизации, пока остаются без ответов. Прежде всего они касаются разнообразных гарантий для тех, кто будет подлежать мобилизации. А также – влияния происходящего на экономику в целом.

    На какой срок будут закрепляться рабочие места тем военнослужащим, которые в итоге будут призваны? Как будут выполнять свои производственные планы предприятия и компании, сотрудники которых окажутся мобилизованными? Пока все это не до конца ясно.

    Важнейшая история – кредиты. Глава думского комитета по обороне Николай Картаполов уже заявлял, что мобилизованные должны будут продолжать выплачивать ипотеку. Однако затем Центробанк России выпустил специальное пояснение, согласно которому банкам будет рекомендовано давать кредитные каникулы мобилизованным гражданам, а также не отбирать у них квартиры в случае невыплат. Пока банки никак не отреагировали на данные рекомендации.

    Что российская армия получит в итоге?

    Даже частичная мобилизация позволит нарастить группировку ВС РФ на Украине в разы. Министерство обороны России не публиковало данные о численности этой группировки, они являются секретными. Западные СМИ и официальные лица неоднократно утверждали, что численность российских войск на Украине составляет около 150–200 тысяч человек.

    Таким образом, теперь к ним, по официальным данным, должно добавиться в ближайшие недели или месяцы около трехсот тысяч мобилизованных. Кроме того, в регионах активно идет кампания по набору военнослужащих по контракту. Также к этому числу можно прибавить военнослужащих Донецкой и Луганской народных республик. Итого, по самым грубым прикидкам, общая численность войск ВС РФ и союзников должна составить на Украине как минимум полмиллиона человек. А может быть, и более.

    С такой численностью войск задачи СВО по освобождению Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины должны быть успешно решены.


     
     
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