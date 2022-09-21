Член СПЧ усомнился в введении ограничений на передвижение военнообязанных запаса

Пока нет повестки из военкомата о прибытии резервиста, он волен в своих передвижениях, причем как по стране, так и за ее пределами, сказал газете ВЗГЛЯД секретарь Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Александр Точенов, отвечая на вопрос, будут ли ограничения на передвижения военнослужащих запаса внутри и за пределы страны.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что тех, кто подпадает под частичную мобилизацию, не будут ограничивать в передвижении по субъектам России. Также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли решения о закрытии границ для тех, кто подлежит частичной мобилизации, порекомендовал «набраться терпения» и «дождаться разъяснений», поскольку «есть разные положения на этот счет в действующем законе».

«Пока нет повестки из военкомата о прибытии резервиста, он волен в своих передвижениях. Причем это действовало и раньше: резервистов время от времени собирали на переподготовку, и сейчас министр Шойгу сказал, что да, у нас плановые должны были начаться, но начнутся внеплановые и немного по другому подбору», – говорит Точенов.

Он полагает, что в России не будет введено положения как на Украине, согласно которому мужчин призывного возраста не выпускали через границу. Более того, собеседник сомневается, что в нашей стране будет большое количество попыток массового побега потенциально подлежащих призыву.

«Люди по-другому настроены. Кто-то начнет суетиться, бегать, но основная масса – нет. Тем более, что сказано, что студентов это вообще не касается. Выборочная частичная мобилизация – 300 тысяч человек – это чуть более 1 % прошедших службу, имеющих опыт и получившие соответствующую военно-учетную специальность», – поясняет Точенов, обращая внимание на то, что нужны не все прошедшие службу, а лишь те, кто имеют необходимые специальности, а также с боевым опытом, который был получен за последние десятилетия.

В среду президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам объявил о мерах для защиты суверенитета страны, подписав приказ о частичной мобилизации. Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил России.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в свою очередь отметил, что будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов – 1 % мобилизационного ресурса страны. Он уточнил, что ни о каком призыве студентов речи не идет, а также в спецоперации не будут участвовать срочники.