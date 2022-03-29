Шойгу подтвердил, что срочников не будут отправлять в горячие точки

Призывники, отправленные на военную службу весной 2022 года, не поедут в горячие точки, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.

«Подчеркну, что призывники не будут направляться ни в какие горячие точки», – цитирует главу Минобороны ТАСС.

Он добавил, что все военнослужащие весеннего призыва 2021 года после окончания службы будут уволены в запас и отправятся по местам проживания.

Шойгу отметил, что в 2022 году на военную службу планируется призвать весной меньше человек, чем в 2021 году.

«В соответствии с указом президента, в Вооруженные силы и другие структуры, где предусмотрена военная служба, будет направлено 134,5 тыс. человек. Это меньше, чем было призвано весной 2021 года», – приводит слова министра РИА «Новости».

Глава ведомства поручил начать отправку призывников в войска в третьей декаде мая. Призывная кампания начинается 1 апреля.

Также Шойгу подчеркнул, что в Вооруженных силах проводится плановая боевая учеба.

«Подчеркну, что в войсках не останавливается плановая боевая учеба. Требую от командиров всех уровней обеспечить строгое и точное выполнение намеченных мероприятий оперативной и боевой подготовки», – сказал он.

Ранее Минобороны сообщало, что среди военнослужащих, участвоваших в спецоперации на Украине, было обнаружено несколько срочников. «Практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России», – заявлял официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Однако на одно из подразделений, выполнявших задачи тылового обеспечения, «было совершено нападение диверсионной группы нацбатальона». «Ряд военнослужащих, в том числе и срочной службы, были захвачены. В настоящее время предпринимаются исчерпывающие меры по недопущению направления военнослужащих срочной службы в районы боевых действий и освобождению захваченных военнослужащих», – пояснял представитель Минобороны.

После этого в Главную военную прокуратуру были направлены материалы для правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение указания Владимира Путина категорически исключить привлечение срочников для выполнения задач на территории Украины.

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