Минобороны указало военкоматам на ошибки при мобилизации

Минобороны отчитало военкоматы за халатность при проведении мобилизации и предписало рассматривать каждого призывника отдельно, чтобы исключить мобилизацию многодетных, людей с инвалидностью и в возрасте.

«Сегодня утром Министерство обороны провело общее собрание на Фрунзенской, где отчитало военкоматы за халатность, привлечение всех без разбора и вопреки официальным разъяснениям ведомства», – передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Издание отметило, что под страхом увольнения допустившим ошибки наказали навести порядок и рассматривать каждого призывника отдельно, чтобы исключить призыв людей в возрасте, с инвалидностью, и другими недугами.

«Обо всех конкретных случаях неправомерных действий по мобилизации пишите сюда. Будем разбираться с каждым случаем. Будем проверять и добиваться наказания вредителей. Приславших заведомо ложную информацию в целях дестабилизации и паники тоже будем проверять и отправлять куда следует. Закон о фейках никто не отменял», – написала главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о наказании за дезертирство и неявку на службу по призыву.

В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.

Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине, а также разбиралась, кто подлежит частичной мобилизации, а кто с высокой вероятностью не подпадает под это решение.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД