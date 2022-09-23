Как избежать мобилизации по ошибке

В ходе начавшейся мобилизации отмечены случаи, когда повестки в военкоматы получили люди, явно не подлежащие отправке в войска. Такие ошибки не носят массовый характер, они быстро исправляются – не подлежащие мобилизации отправляются домой. Почему при отборе мобилизованных случаются такие промахи и что делать гражданину, если ему пришла повестка по ошибке?

В ряде российских регионов жители сообщили о том, что их по ошибке вызвали в военкоматы в рамках объявленной частичной мобилизации. Адресаты повесток не проходят по здоровью, возрасту, социальному положению или квалификационным требованиям. Так, к примеру, в городе Краснослободске под Волгоградом мобилизовали 63-летнего подполковника запаса Александра Ермолаева, в Волгоградской области – мужчину, у которого диагностированы диабет и ишемия мозга. Он прошел медкомиссию и уже отправлен на полигон, сообщил портал Lenta.Ru.

Данные об имевших место ошибках официально подтвердили, в частности, в Бурятии и Забайкалье. Как сообщает Газета.ру, глава Бурятии Алексей Цыденов проинформировал, что 70 многодетных отцов, имеющих право на отсрочку, призванных в рамках частичной мобилизации, были отпущены домой после уточнения данных, «и с пунктов сбора, и уже из воинской части».

«Хочу пояснить, что на этапе предварительного заочного оповещения и вручения повесток могут случаться единичные ошибки. Но при явке в военный комиссариат все данные проверяются и уточняются. Важно предоставить необходимые документы, подтверждающие то, что человек не подходит под параметры мобилизации. Не служившие в армии не мобилизуются. Многодетные отцы не мобилизуются. Не подходящие по возрасту не мобилизуются. Работа над ошибками на местах проводится», – приводит портал 75.Ru слова заместителя губернатора Забайкальского края Александра Костенко.

Военкоматы получили задачи по привлечению мобилизованных граждан и стараются не затягивать с их выполнением – из-за этого случаются ошибки, признал бывший командующий 58-й общевойсковой армией, а ныне член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Он отметил, что с этими случаями разберутся. «Дали военкоматам разнарядку, если у них что-то не хватает, они там берут людей не той категории. Я думаю, что это нормализуется в ближайшее время, потому что люди на самом деле нужны те, которые служили, имеют специальность, желательно боевой опыт», – сказал парламентарий.

Ошибки военкоматов не носят массового характера, подчеркивает генерал-лейтенант запаса, член думского комитета по обороне Андрей Гурулев. «Да, бывает, что ошибаются, но никто никого насильно не загоняет под призыв. Если человек объясняет ситуацию, то его с таким же успехом отправляют обратно домой», – сказал Гурулев газете ВЗГЛЯД.

По мнению депутата,

причина ошибок в том, что военкоматы давно никого не призывали на военные сборы.

«Мы давно расформировали военные части сокращенного состава и в последнее время не проводили военные сборы, а надо было бы, – поясняет собеседник. – Поэтому военкоматы что-то упустили в своей работе. Я напомню, что в военкоматах сократили всех военнослужащих и оставили только гражданский персонал на минимальных окладах. Соответственно, уровень работы военкоматов понизился, к сожалению. Сейчас процесс пошел вспять, но быстро все переделать невозможно».

По оценке Гурулева, ошибки, совершенные военкоматами в начале частичной мобилизации, не были критичными. Все те, кто получил или получит повестку по ошибке, вправе предъявить аргументы в свою защиту и получить немедленный ответ, подчеркивает депутат. «Если эти аргументы по факту совпадают с критериями, которые определены президентом в указе, то призыва не будет ни в коем случае», – заверил депутат.

Надо также учесть, что получение повестки не означает автоматической отправки на сборный мобилизационный пункт, добавил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.

На ваш взгляд Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации? Да

Нет



«Сначала человек должен пройти медицинское освидетельствование. Его документы должны тщательно изучить, потому что у гражданина может быть право на отсрочку или другие обстоятельства. Например, вдруг у него недавно родился ребенок? Отцы-одиночки получают отсрочку в случае мобилизации вне зависимости от того, сколько у них детей. Информация подтверждается свидетельством о рождении. Многодетные отцы, имеющие четырех и более несовершеннолетних детей, также не подлежат мобилизации», – напомнил Перенджиев.

«Только после всех процедур принимается решение о мобилизации, – подчеркнул он. – Порядок такой же, как в случае призыва на срочную службу. Поэтому это всё сказки, что призывают сразу после получения повестки. Давайте развеивать эти мифы о мобилизации».

Что делать, если повестка вручена по ошибке

«Сначала нужно понимать, была ли вручена повестка надлежащим образом или нет. Надлежащим образом – это лично призывнику под подпись. Если повестка была просто брошена в почтовый ящик, то призывник либо военнообязанный не должен являться по ней в военкомат», – поясняет адвокат «Центра закона» Ольга Лютницкая.

Затем, указывает юрист, если вся процедура была проведена правильно, но сама повестка вручена по ошибке, нужно прийти в военкомат и сообщить об этом. «Нужно явиться в военкомат для уточнения данных воинского учета, поскольку мобилизации сейчас подлежат только те, у кого есть военно-учетная специальность», – подчеркнула Лютницкая.

Собеседница уточнила: если военкомат отказался реагировать на замечания призывника, то у гражданина, согласно Кодексу административного судопроизводства (КАС) РФ,

есть возможность оспаривать это решение двумя способами.

Первый способ – обратиться в административном порядке в вышестоящий – региональный военкомат. Такая жалоба должна быть рассмотрена в пятидневный срок согласно закону «О воинской обязанности и военной службе».

Второй вариант – решать вопрос непосредственно через районный суд, пояснила адвокат Лютницкая. Административное исковое заявление можно подать в суд в течение трех месяцев с того момента, как гражданину стало известно о том, что его права нарушены (в данном случае – ошибочно вручена повестка).

Решение местного военкомата приостанавливается до того, как вышестоящий комиссариат вынесет решение по жалобе, или до того, как суд вынесет решение по иску.

При этом просто игнорировать повестку, даже если вы считаете ее незаконной, не следует. «Если гражданин, по его мнению, незаконно получил повестку и не явится в военкомат, то его ждут последствия в виде штрафа от 500 до 3 тысяч рублей», – в свою очередь напомнил в беседе с телеканалом 360 сотрудник московской Военной коллегии адвокатов Владимир Тригнин.

Как не попасться на удочку мошенников

Добавим, что информацию о ходе частичной мобилизации нужно искать только в официальных источниках. Появившиеся в Telegram чат-боты, в которых якобы можно проверить списки подлежащих мобилизации, не имеют никакого отношения к Минобороны России, а личные данные, фигурирующие в списках ботов, попадают туда из взломанных баз данных служб доставки.

Такой же фейк – Telegram-каналы с названиями наподобие «Где вручают повестки». По закону «О воинской обязанности и военной службе» повестки вручают только лично в руки либо направляют «Почтой России» по адресу регистрации гражданина.

Телефонные звонки с «информированием» о якобы призыве гражданина в зону СВО могут исходить только от мошенников или провокаторов. Достоверную информацию о порядке частичной мобилизации можно получить, позвонив на недавно открытую горячую линию 122 либо зайдя на сайт объясняем.рф. В пятницу правительство Москвы сообщило о том, что создан официальный авторизованный чат-бот в Telegram @MobilizationmskBot, с помощью которого горожане могут получить ответы на основные вопросы, касающиеся проведения частичной мобилизации в столице.

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