Как избежать мобилизации по ошибке

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23 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 22:59  |  vz.ru
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ЕК признала бессмысленность потолка цен на российскую нефть Виталий Невар/ТАСС
После новостей о проведении референдумов и частичной мобилизации в России, Запад, с одной стороны, сразу начал грозить новыми санкциями. Но, с другой стороны, в Европе стали появляться первые звоночки того, что не пора ли остановиться или даже сдать немного назад. ЕК неожиданно признала бессмысленность потолка цен на нефть, а Венгрия предложила отменить санкции против России, чтобы уберечь ЕС от рецессии.  Подробности...
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«Мир может принести только Россия»: Как проходят референдумы о воссоединении

Жители четырех регионов, расположенных от Северского Донца до Днепра, голосуют за Россию Павел Бедняков/РИА Новости
«Локомотив воссоединения с Россией уже запущен и его не остановить. Начался отсчет последних часов до того, как исполнится мечта миллионов людей». Так представители освобожденных территорий характеризуют начало референдумов о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. В какой обстановке проходит голосование и какие надежды на него возлагают местные жители? Подробности...
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Как Сталин спасал от распада Советский Союз

Бомба замедленного действия под государственность СССР была заложена Лениным Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Ровно сто лет назад будущий руководитель СССР Иосиф Сталин предложил весьма примечательную идею. Она касалась территориального устройства страны. Если бы планы Сталина тогда были реализованы, возможно, история СССР пошла по совсем иному пути. Однако Ленин выступил резко против сталинских предложений, что в итоге оказалось фатальным для государства.  Подробности...
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Ослабевший Иран проходит испытание на прочность

Гибель 22-летней девушки в полицейском участке буквально взорвала страну Paul Zinken/DPA/Picture
Alliance/Global Look Press
В Иране уже неделю продолжаются протесты оппозиции с жертвами и стрельбой. Это далеко не первая попытка революции, направленной против власти аятолл, но впервые в ее авангарде женщины, которые отказываются носить хиджаб и требуют упразднения шариатской системы права. Однако особенно уязвимой перед «майданом» Исламскую Республику сейчас делает не это.  Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Суверенитет и непрерывность истории – две главные ценности президента Путина

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Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Даже частичная утрата суверенитета всегда в нашей истории заканчивалась падением страны в пропасть и страшными жертвами, которые приходилось приносить, чтобы выкарабкаться из кризиса. Подробности...
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Запад лишается иллюзий относительно СВО

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Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
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Владислав Исаев, политолог
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Первое признание новых границ России

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Ложь и правда о мобилизации

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На бывшей Украине проходят референдумы о вступлении в состав России

В пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы о вступлении в состав России. Участники голосования уверены, что мир может принести только Россия. Голосование продлится по 27 сентября
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    Как избежать мобилизации по ошибке

    Все спорные ситуации в военкоматах нельзя оставлять без внимания
    		   23 сентября 2022, 22:30
    Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов,
    Михаил Мошкин

    В ходе начавшейся мобилизации отмечены случаи, когда повестки в военкоматы получили люди, явно не подлежащие отправке в войска. Такие ошибки не носят массовый характер, они быстро исправляются – не подлежащие мобилизации отправляются домой. Почему при отборе мобилизованных случаются такие промахи и что делать гражданину, если ему пришла повестка по ошибке?

    В ряде российских регионов жители сообщили о том, что их по ошибке вызвали в военкоматы в рамках объявленной частичной мобилизации. Адресаты повесток не проходят по здоровью, возрасту, социальному положению или квалификационным требованиям. Так, к примеру, в городе Краснослободске под Волгоградом мобилизовали 63-летнего подполковника запаса Александра Ермолаева, в Волгоградской области – мужчину, у которого диагностированы диабет и ишемия мозга. Он прошел медкомиссию и уже отправлен на полигон, сообщил портал Lenta.Ru.

    Данные об имевших место ошибках официально подтвердили, в частности, в Бурятии и Забайкалье. Как сообщает Газета.ру, глава Бурятии Алексей Цыденов проинформировал, что 70 многодетных отцов, имеющих право на отсрочку, призванных в рамках частичной мобилизации, были отпущены домой после уточнения данных, «и с пунктов сбора, и уже из воинской части».

    «Хочу пояснить, что на этапе предварительного заочного оповещения и вручения повесток могут случаться единичные ошибки. Но при явке в военный комиссариат все данные проверяются и уточняются. Важно предоставить необходимые документы, подтверждающие то, что человек не подходит под параметры мобилизации. Не служившие в армии не мобилизуются. Многодетные отцы не мобилизуются. Не подходящие по возрасту не мобилизуются. Работа над ошибками на местах проводится», – приводит портал 75.Ru слова заместителя губернатора Забайкальского края Александра Костенко.

    Военкоматы получили задачи по привлечению мобилизованных граждан и стараются не затягивать с их выполнением – из-за этого случаются ошибки, признал бывший командующий 58-й общевойсковой армией, а ныне член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Он отметил, что с этими случаями разберутся. «Дали военкоматам разнарядку, если у них что-то не хватает, они там берут людей не той категории. Я думаю, что это нормализуется в ближайшее время, потому что люди на самом деле нужны те, которые служили, имеют специальность, желательно боевой опыт», – сказал парламентарий.

    Ошибки военкоматов не носят массового характера, подчеркивает генерал-лейтенант запаса, член думского комитета по обороне Андрей Гурулев. «Да, бывает, что ошибаются, но никто никого насильно не загоняет под призыв. Если человек объясняет ситуацию, то его с таким же успехом отправляют обратно домой», – сказал Гурулев газете ВЗГЛЯД.

    По мнению депутата,

    причина ошибок в том, что военкоматы давно никого не призывали на военные сборы.

    «Мы давно расформировали военные части сокращенного состава и в последнее время не проводили военные сборы, а надо было бы, – поясняет собеседник. – Поэтому военкоматы что-то упустили в своей работе. Я напомню, что в военкоматах сократили всех военнослужащих и оставили только гражданский персонал на минимальных окладах. Соответственно, уровень работы военкоматов понизился, к сожалению. Сейчас процесс пошел вспять, но быстро все переделать невозможно».

    По оценке Гурулева, ошибки, совершенные военкоматами в начале частичной мобилизации, не были критичными. Все те, кто получил или получит повестку по ошибке, вправе предъявить аргументы в свою защиту и получить немедленный ответ, подчеркивает депутат. «Если эти аргументы по факту совпадают с критериями, которые определены президентом в указе, то призыва не будет ни в коем случае», – заверил депутат. 

    Надо также учесть, что получение повестки не означает автоматической отправки на сборный мобилизационный пункт, добавил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.

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    «Сначала человек должен пройти медицинское освидетельствование. Его документы должны тщательно изучить, потому что у гражданина может быть право на отсрочку или другие обстоятельства. Например, вдруг у него недавно родился ребенок? Отцы-одиночки получают отсрочку в случае мобилизации вне зависимости от того, сколько у них детей. Информация подтверждается свидетельством о рождении. Многодетные отцы, имеющие четырех и более несовершеннолетних детей, также не подлежат мобилизации», – напомнил Перенджиев. 

    «Только после всех процедур принимается решение о мобилизации, – подчеркнул он. – Порядок такой же, как в случае призыва на срочную службу. Поэтому это всё сказки, что призывают сразу после получения повестки. Давайте развеивать эти мифы о мобилизации».

    Что делать, если повестка вручена по ошибке

    «Сначала нужно понимать, была ли вручена повестка надлежащим образом или нет. Надлежащим образом – это лично призывнику под подпись. Если повестка была просто брошена в почтовый ящик, то призывник либо военнообязанный не должен являться по ней в военкомат», – поясняет адвокат «Центра закона» Ольга Лютницкая.

    Затем, указывает юрист, если вся процедура была проведена правильно, но сама повестка вручена по ошибке, нужно прийти в военкомат и сообщить об этом. «Нужно явиться в военкомат для уточнения данных воинского учета, поскольку мобилизации сейчас подлежат только те, у кого есть военно-учетная специальность», – подчеркнула Лютницкая.

    Собеседница уточнила: если военкомат отказался реагировать на замечания призывника, то у гражданина, согласно Кодексу административного судопроизводства (КАС) РФ,

    есть возможность оспаривать это решение двумя способами.

    Первый способ – обратиться в административном порядке в вышестоящий – региональный военкомат. Такая жалоба должна быть рассмотрена в пятидневный срок согласно закону «О воинской обязанности и военной службе».

    Второй вариант – решать вопрос непосредственно через районный суд, пояснила адвокат Лютницкая. Административное исковое заявление можно подать в суд в течение трех месяцев с того момента, как гражданину стало известно о том, что его права нарушены (в данном случае – ошибочно вручена повестка).

    Решение местного военкомата приостанавливается до того, как вышестоящий комиссариат вынесет решение по жалобе, или до того, как суд вынесет решение по иску.

    При этом просто игнорировать повестку, даже если вы считаете ее незаконной, не следует. «Если гражданин, по его мнению, незаконно получил повестку и не явится в военкомат, то его ждут последствия в виде штрафа от 500 до 3 тысяч рублей», – в свою очередь напомнил в беседе с телеканалом 360 сотрудник московской Военной коллегии адвокатов Владимир Тригнин.

    Как не попасться на удочку мошенников

    Добавим, что информацию о ходе частичной мобилизации нужно искать только в официальных источниках. Появившиеся в Telegram чат-боты, в которых якобы можно проверить списки подлежащих мобилизации, не имеют никакого отношения к Минобороны России, а личные данные, фигурирующие в списках ботов, попадают туда из взломанных баз данных служб доставки.

    Такой же фейк – Telegram-каналы с названиями наподобие «Где вручают повестки». По закону «О воинской обязанности и военной службе» повестки вручают только лично в руки либо направляют «Почтой России» по адресу регистрации гражданина.

    Телефонные звонки с «информированием» о якобы призыве гражданина в зону СВО могут исходить только от мошенников или провокаторов. Достоверную информацию о порядке частичной мобилизации можно получить, позвонив на недавно открытую горячую линию 122 либо зайдя на сайт объясняем.рф. В пятницу правительство Москвы сообщило о том, что создан официальный авторизованный чат-бот в Telegram @MobilizationmskBot, с помощью которого горожане могут получить ответы на основные вопросы, касающиеся проведения частичной мобилизации в столице.

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