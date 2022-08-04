Китай не сердится – Китай сосредотачивается

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Российская нефтянка удивила не только Запад

Европа грозит лишить российскую нефть санкционных лазеек Waltraud Grubitzsch/dpa/picture-alliance/ТАСС
ЕС неуклюже пытается лишить Россию лазеек для продажи нефти на европейском рынке. Еще пару месяцев назад мало кто ожидал, что российская нефтяная отрасль так быстро восстановится после провала весной. Переписывать прогнозы в сторону роста приходится не только западным банкам, но и российскому Минфину. Ведь даже несмотря на санкционный дисконт, бюджет получает сверхдоходы от продажи нефти.  Подробности...
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Нэнси Пелоси окончательно развернула Китай лицом к России

Нэнси Пелоси начала холодную войну между Китаем и США Chris Kleponis /CNP/Global Look Press
Третьей мировой войны не случилось – самолет со спикером американского парламента Нэнси Пелоси приземлился в Тайбэе. Пекин грозился не допустить этого визита, но не принял никаких мер, чтобы предотвратить его. Правда, Китай уже пообещал «мощный и сильный» ответ США на визит Пелоси. Ухудшение отношений приведет и к тому, что в Пекине отныне не будут прислушиваться к мнению Америки в отношении России. Подробности...
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Как Бакатин разрушил КГБ СССР

Бакатин стал случайным человеком на посту главы КГБ СССР Юрий Абрамочкин/РИА Новости
Является ли предателем Родины последний глава КГБ СССР Вадим Бакатин и достоин ли он быть похороненным на престижном Троекуровском кладбище? Ведь Бакатин передал американцам ряд наших секретов и по сути разрушил КГБ. Возможно, дискуссия эта не совсем корректна, однако сам факт ее возникновения весьма показателен. Кем был этот человек и как он попал на должность руководителя одной из мощнейших спецслужб мира, не имея для этого никаких данных и опыта? Подробности...
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Украина блокировала Европе важнейший торговый путь

Дунай перестал был безопасным для навигации по вине Украины REUTERS
За неделю на Дунае уже три украинских судна напоролись на «неизвестное взрывное устройство». Парадокс в том, что суда взрываются отнюдь не на российских, а на собственных минах. В начале спецоперации ВСУ с перепугу сыпали минами вокруг Одессы беспорядочно, часть из них течениями занесло в соседний Дунай. В результате ни сама Украина, ни Европа пользоваться устьем своей великой реки больше не могут. Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Китай не сердится – Китай сосредотачивается

Алексей Токарев
Алексей Токарев, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО
Итоговую реакцию официального Пекина на визит Нэнси Пелоси можно описать словами прапорщика из «ДМБ»: «Бахнем, обязательно бахнем. Весь мир в труху! Но не сейчас». Подробности...

Россия укрепляет свои позиции в «остальном» мире

Камран Гасанов
Камран Гасанов, старший преподаватель РУДН
Мир сильно больше, чем 30 стран НАТО. И с этими странами Россия налаживает или укрепляет взаимоотношения – так, что это вызывает активное противодействие со стороны США, впрочем, безрезультатное. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Провокация Пелоси была только началом

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Если раньше отступления Китая под американским давлением можно было объяснить словами «Пекин стремится не вступать в конфронтацию из-за малозначительных проблем и вместо этого собирается с силами», то с тайваньским вопросом это не работает. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
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Зачем русскому человеку юань

Китай отомстит за Тайвань

Кто взрывает склады с оружием в ЕС

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В подмосковной Истре сгорел склад интернет-магазина Ozon

В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Петербурге прошел парад в честь Дня ВМФ

В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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Удар ВСУ из HIMARS по колонии в Еленовке убил десятки пленных украинцев

Число погибших в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные украинцы, в том числе боевики националистического полка «Азов», возросло до 53, еще 75 человек получили ранения. Удар по колонии был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Состоится ли визит Нэнси Пелоси на Тайвань?
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Какую помощь Россия должна оказать Сербии в возможном конфликте с Косово?
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    Состоится ли визит Нэнси Пелоси на Тайвань?
    Алексей Токарев

    Китай не сердится – Китай сосредотачивается

    Алексей Токарев
    доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО
    		4 августа 2022, 11:50

    Международные отношения не похожи на человеческие тем, что в них нет категорий «навсегда» и «никогда». Унижение сменяется обидой, позор – атакой, мир – войной, оскорбление – желанием отомстить. Наиболее очевидный пример реализации того, что у людей Альфред Адлер назвал комплексом неполноценности, когда фрустрация от объективного изъяна заставляет развиваться в профессии или творчестве, у государств наметился после 1918 года. Версальский мирный договор по итогам Первой мировой войны обрек Германию на потерю 13,4% довоенной территории и 7,3 млн немцев, которые отошли приграничным государствам, что предопределило запрос на появление политика, обещавшего немцам отомстить за национальное унижение.

    Борьба с наследием «века унижений», когда с 1839 по 1949 годы Китай подвергался постоянным интервенциям иностранных держав, стала одной из идеологических основ, на которой Сунь Ятсен, Чан Кайши и Мао Цзэдун строили новую страну. Россия, в 1990-е явным образом чувствовавшая не только внутреннюю бедность и расползание территорий, но и резкое снижение влиятельности на мировой арене, к 2000-м отчетливо сформировала запрос на уважение со стороны ведущих игроков и восстановление былого влияния в международных делах.

    Украина, потерявшая Крым в 2014 году и на уровне тогдашних руководителей не способная на сопротивление в принципе (почитайте стенограмму заседания СНБО от 28 февраля 2014 года), за прошедшие 8 лет на антироссийских основаниях пересобрала нацию, из которой чуждые правящему режиму группы исключаются, но оставшиеся демонстрируют готовность воевать при прямой финансовой, технической и кадровой поддержке Запада.

    Иными словами, временные обиды, унижения или оскорбления целых наций, создаваемые внешними игроками, отнюдь не означают установления подобных порядков надолго. К тому же ткань нынешнего мирового порядка слишком быстро расползается на отдельные нити, чтобы считать, что демонстрация одним из руководителей США умения приземлиться на формально китайской территории без разрешения Пекина определит ослабление великой державы.

    С одной стороны, посадка американского правительственного «Боинга» действительно демонстрирует слабость китайского суверенитета над Тайванем. У американского мыслителя Фрэнсиса Фукуямы есть доходчивая фраза, определяющая смысл успешной государственности: «Если ты не можешь послать вооруженного человека в форме поддерживать закон на территории, которую считаешь своей», это слабая государственность. С другой стороны, визит Нэнси Пелоси создал очередной аргумент о том, что договоры с Западом «не стоят и той бумаги, на которой они написаны», чем приблизил установление де-факто контроля над Тайванем, а неготовность китайцев сбивать борт с третьим человеком в американской иерархии стоит рассматривать как нежелание воевать конкретно сейчас по созданному извне поводу. Китайская мысль учит воевать по-другому: без открытых сражений и максимально асимметрично.

    Фото: Донат Сорокин/ТАСС

    По итогам полевых исследований массового сознания в Китае могу заверить читателя: Китай – не Россия. Одни и те же ситуации будут вызывать в европейских и восточных обществах принципиально иную реакцию. В отличие от нас китайцы менее импульсивны и больше смотрят в вечность. В экстремальных ситуациях они действуют менее эмоционально. Для описания их отношения к международной турбулентности подходит аналогия со стилем вождения. 

    На дороге мы похожи с американцами. Умения подрезать, активно материться, орать и показывать средний палец активно используются по обе стороны океана. При этом дорожное движение в целом организовано по правилам. Китайский дорожный хаос заслуживает отдельного романа, но одним из самых сильных впечатлений на дороге стал остановившийся в сантиметре позади моего мотоцикла автобус – я зачем-то решил пропустить пешехода на «зебре». Водитель автобуса, только что чуть не совершивший убийство, не кричал и не матерился. Он спокойно смотрел на несостоявшийся труп европейской наружности и ждал, когда недоразумение в виде пары сотен пешеходов перед нами рассосется. 

    Китайские водители не тормозят перед зебрами, но замедляются ровно настолько, чтобы отдельные рисковые сограждане могли просочиться между потоками едущих автомобилей. Эти водители словно едут тут уже пару тысяч лет: сначала на телеге, потом на дилижансе, теперь на машине. Это в наших Европах текла бурная река истории, менялись ценности, создавались и распадались государства, а Китай слишком велик пространственно и исторически, чтобы считать универсальными права человека, демократические идеалы, новые этики, сексизм, эйджизм и отдельные проблемы трансгендеров.

    При этом китайцы не воинственная нация. Активно демонстрируемое #незабудемнепростим и #можемповторить на личных автомобилях или балконах – не черта их обхождения с историей. В отличие от нас и американцев, китайцы, конечно, гораздо более закрыты. В Пекине и Шанхае, где мы с китаистом Алексеем Приходченко в 2019 году проводили последние допандемийные полевые исследования, участники фокус-групп в один голос утверждали, что Россия – безусловно, великая страна, которая превосходит китайскую армию по мощи, государство с великой историей и великим лидером, а США – экономика номер один и сверхдержава. Прямо отвечая на вопрос, где же на этом пьедестале их родина, китайцы ни разу не обозначили первое место. Но наш метод был нацелен на преодоление цензуры слов. Мы просили респондентов рисовать свои ответы, включая описание современной КНР и Китая через 10 лет. Крайне интересная деталь: на всех рисунках, где КНР отображалась с соседями, повторялся один и тот же образ в разных формах. Солнце в центре и небольшие планеты вокруг; огромная панда с мускулами и маленькие цыплята возле; лес, в центре которого высится самое большое дерево; здоровенный корабль в бурных водах и утлые лодочки со всех сторон. Одного из респондентов мы спросили: а где Россия? Он нарисовал рядом с гигантской пандой цыпленка чуть больше остальных. На всех рисунках Китай подавлял любого из соседей. Он был центром Вселенной.

    Визуальное восприятие самих себя и соседей у китайцев отличается кардинально. Демонстрируемые в рамках социологического исследования аналогии не говорят, что Китай назавтра готов начать войну. Про Китай можно с уверенностью сказать, что он ничего не забывает. Это вовсе не означает, что его долгая память заставляет постоянно держать нож за пазухой. При этом отношения стратегического партнерства между Россией и Китаем, по оценке наших лидеров, находящиеся в лучшей исторической форме, совсем не мешают в национальном музее в Пекине напоминать посетителям, что земли к востоку от Амура (перешедшие в 1858–1860 годах к России территории нынешних Амурской, Еврейской Автономной области, Приморского и Хабаровского краев) вообще-то с древности принадлежали Китаю. 

    Самостоятельный (то есть вопреки позиции Белого дома) полет 82-летней Пелоси станет самой яркой точкой в карьере уходящей на покой политика. Китаист Иван Зуенко напоминает, что «задирать и провоцировать» Китай – своеобразная персональная «интифада» Пелоси, которая спустя два года после событий 1989-го уже летала в Пекин, чтобы появиться на площади Тяньаньмэнь с провокационным плакатом. Претензии китаистов по всему миру, как пишет Зуенко, в том, что американцы признают Китай единым, и дипотношения имеют с Пекином, но не с Тайбэем, при этом летают в последний как к себе домой.

    Итоговую реакцию официального Пекина на визит Нэнси Пелоси можно описать словами прапорщика из «ДМБ»: «Бахнем, обязательно бахнем. Весь мир в труху! Но не сейчас». Вероятно, китаист Александр Габуев прав, когда указывает на то, что посадка Пелоси только приблизила решение Пекина возвращать Тайвань военным путем. Наверняка в ближайшие 5–10 лет мы увидим последствия этого полета. Наши улюлюкания на тему «последнего китайского предупреждения», взгляды дворовых драчунов в стиле «если сказал, но не сделал, то слабак», в целом европейский подход к действиям великой мировой державы не прибавляет нам понимания Китая, образа мысли его руководства и их действий. Демонстративно неуважительный визит КНР запомнит и будет действовать так, как привык. Китай не сердится – Китай сосредотачивается. 

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