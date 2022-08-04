Стало известно о намерении Китая применить ракеты с неядерными боеголовками возле Тайваня

Эксперт назвал последствия санкций Китая против Тайваня

«Экономические санкции не окажут влияния на политические силы острова, однако нанесут серьезный ущерб обеим экономикам, людям и предприятиям. Вместе с тем, стоит ожидать от Китая и более жестких мер в военно-политической области», – заявил газете ВЗГЛЯД китаевед Кирилл Бабаев, комментируя введенные Пекином экономические санкции против Тайваня.

«Пока Китай ввел только первую порцию своих санкций. Безусловно, последуют и другие. Однако уже сегодня можно говорить о том, что по целому ряду отраслей Тайваня будет нанесен существенный удар, поскольку экономические связи были довольно сильными», – рассказал руководитель Института Китая и современной Азии РАН Кирилл Бабаев.

«Кроме того, мы знаем, что санкции никогда не дают одностороннего эффекта. Они ударят как по экономике Тайваня, так и по экономике самого Китая. Помимо этого, рестрикции разрушат хозяйственные связи между материком и островом, что приведет к нежелательным последствиям для КНР», – отметил собеседник.

«Вместе с тем, стоит полагать, что Китай не ограничится экономическими санкциями, а будет наращивать давление и в военно-политической области. Военные учения тому подтверждение. Также нельзя исключать морской блокады острова. Такое давление, в свою очередь, может привести к гораздо более серьезным последствиям, нежели экономические санкции», – пояснил эксперт.

«Кроме того, учитывая «политику одного Китая», китайские власти не смогут объяснить такие меры собственному населению. Ведь КНР считает Тайвань своей провинцией. И при таком раскладе экономические санкции – не очень хороший инструмент. Он бьет по экономике, людям, предприятиям, но не по режиму на острове. А ведь именно с ним и борется Пекин», – заключил Бабаев.

Ранее власти Китая приняли решение со среды приостановить экспорт песка на Тайвань на фоне визита спикера Палаты представителей Конгресса США. Об этом сообщил телеканал CGTN со ссылкой на министерство коммерции Китая, передает РИА «Новости». Причины временного прекращения вывоза песка на Тайвань не указаны.

Кроме того, Китай приостановил импорт цитрусовых и двух видов рыбной продукции из Тайваня, а также принял решение ввести санкции против двух тайваньских фондов.

Напомним, спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая.

КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Пелоси взорвала мину в отношениях Китая и США, и окончательно развернула Китай лицом к России.

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