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4 августа, четверг | Последнее обновление — 08:52 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: СК начал работу по установлению причастных к убийствам российских военнопленных
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В Китае визит Пелоси на Тайвань назвали «тщательно подготовленным фарсом»
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Визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань был не случайным действием, а «тщательно подготовленным фарсом», заявил министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И в ходе встречи с премьер-министром Камбоджи Хун Сеном в Пномпене.
«Провокационные действия США по тайваньскому вопросу были не случайными, а тщательно подготовленным фарсом. Его предательское и уродливое лицо было выставлено напоказ перед всем миром», – передает ТАСС слова дипломата в опубликованном заявлении МИД КНР.
Как указал Ван И, «план США по «сдерживанию Китая при помощи Тайваня» не сможет добиться успеха и ничуть не изменит историческую тенденцию воссоединения Тайваня с родиной». «Проблема Тайваня возникла тогда, когда страна была слабой и пребывала в хаосе, она определенно завершится по мере возрождения нации, а силы «независимости Тайваня» будут, несомненно, осуждены историей», – резюмировал он.
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси завершила визит на Тайвань и покинула остров, американская делегация вылетела в Южную Корею.
Спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая.
После ее визита Китай объявил об учениях с боевыми стрельбами возле Тайваня.
Китай предупредил главу МИД Германии о последствиях опрометчивых заявлений по Тайваню
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Пекин предупредил министра иностранных дел Германии Анналену Бербок о последствиях опрометчивых заявлений по Тайваню, которые не соответствуют фактам, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
У нее поинтересовались, как в условиях усиливающейся напряженности в регионе власти Китая относятся к перспективам оказания поддержки Тайбэю Германией.
«Недавние высказывания министра иностранных дел Германии Анналены Бербок [по тайваньскому вопросу] не соответствуют действительности. Нарушение принципа «одного Китая» может подорвать двусторонние отношения [ФРГ] с Китаем. Мы надеемся, что германская сторона займет объективную и правильную позицию по Тайваню», – передает ее слова ТАСС.
Спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая.
Вскоре Пелоси заявила о вероятности скорого заключения торгового соглашения США с Тайванем.
В китайских СМИ заявили, что Пелоси ведет себя как «политический чумной божок», своими «глупыми и провокационными действиями» подрывая мир в Тайваньском проливе.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как Нэнси Пелоси окончательно развернула Китай лицом к России.
Лавров провел параллели между действиями США на Тайване и Украине
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Глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Мьянмы Вунна Маун Лвином заявил, что визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань отражает ту же ситуацию, что и поведение США на Украине.
Министр отметил, что не может утверждать, что двигало Соединенными Штатами, но, по его словам, эта ситуация отражает «ту же самую линию, о которой мы говорим применительно к украинской ситуации», пишет РИА «Новости».
Ранее в статье китайской государственной газеты Global Times сообщалось, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси ведет себя как «политический чумной божок», своими «глупыми и провокационными действиями» она подрывает мир в Тайваньском проливе. В материале отмечено, что прилетев в Тайбэй, она «взорвала мину», которую сама же и бросила в отношения Китая и США.
Спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как Нэнси Пелоси окончательно развернула Китай лицом к России.
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Эксперт назвал последствия санкций Китая против Тайваня
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«Экономические санкции не окажут влияния на политические силы острова, однако нанесут серьезный ущерб обеим экономикам, людям и предприятиям. Вместе с тем, стоит ожидать от Китая и более жестких мер в военно-политической области», – заявил газете ВЗГЛЯД китаевед Кирилл Бабаев, комментируя введенные Пекином экономические санкции против Тайваня.
«Пока Китай ввел только первую порцию своих санкций. Безусловно, последуют и другие. Однако уже сегодня можно говорить о том, что по целому ряду отраслей Тайваня будет нанесен существенный удар, поскольку экономические связи были довольно сильными», – рассказал руководитель Института Китая и современной Азии РАН Кирилл Бабаев.
«Кроме того, мы знаем, что санкции никогда не дают одностороннего эффекта. Они ударят как по экономике Тайваня, так и по экономике самого Китая. Помимо этого, рестрикции разрушат хозяйственные связи между материком и островом, что приведет к нежелательным последствиям для КНР», – отметил собеседник.
«Вместе с тем, стоит полагать, что Китай не ограничится экономическими санкциями, а будет наращивать давление и в военно-политической области. Военные учения тому подтверждение. Также нельзя исключать морской блокады острова. Такое давление, в свою очередь, может привести к гораздо более серьезным последствиям, нежели экономические санкции», – пояснил эксперт.
«Кроме того, учитывая «политику одного Китая», китайские власти не смогут объяснить такие меры собственному населению. Ведь КНР считает Тайвань своей провинцией. И при таком раскладе экономические санкции – не очень хороший инструмент. Он бьет по экономике, людям, предприятиям, но не по режиму на острове. А ведь именно с ним и борется Пекин», – заключил Бабаев.
Ранее власти Китая приняли решение со среды приостановить экспорт песка на Тайвань на фоне визита спикера Палаты представителей Конгресса США. Об этом сообщил телеканал CGTN со ссылкой на министерство коммерции Китая, передает РИА «Новости». Причины временного прекращения вывоза песка на Тайвань не указаны.
Кроме того, Китай приостановил импорт цитрусовых и двух видов рыбной продукции из Тайваня, а также принял решение ввести санкции против двух тайваньских фондов.
Напомним, спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая.
КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Пелоси взорвала мину в отношениях Китая и США, и окончательно развернула Китай лицом к России.
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Китай решил применить гиперзвуковое оружие на учениях у берегов Тайваня
Китайские военные намерены на учениях у берегов Тайваня впервые применить дальнобойную артиллерию и гиперзвуковую ракету DF-17, сообщают СМИ.
Начавшиеся учения станут беспрецедентными, поскольку ракеты впервые пустят над самим островом, а китайские силы войдут в район в пределах 12 морских миль от него, передает РИА «Новости» со ссылкой на казету Global Times.
Ранее спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси завершила визит на Тайвань и покинула остров, американская делегация вылетела в Южную Корею.
Спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая.
После ее визита Китай объявил об учениях с боевыми стрельбами возле Тайваня.
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Нэнси Пелоси прибыла в Южную Корею
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прибыла в Южную Корею, приземлившись на американской военной базе Осан, следует из данных сервиса Flightradar, который отслеживает полеты в режиме реального времени.
По информации южнокорейских СМИ, около 23.00 по местному времени (17.00 мск) она прибудет в отель, где проведет ночь. В четверг утром по местному времени запланирована встреча с председателем Национального собрания (парламента) Республики Корея Ким Чжин Пхе, пишет ТАСС.
Ранее спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси завершила визит на Тайвань и покинула остров, американская делегация вылетела в Южную Корею.
Напомним, спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. Спикер МИД Мария Захарова заявила, что визит Пелоси на Тайвань показал, что США ни в грош не ставят никого из своих партнеров и готовы жертвовать остатками своего реноме ради сиюминутной выгоды.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, какими последствиями обернется визит Пелоси на Тайвань.
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Пелоси завершила визит на Тайвань
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси завершила визит на Тайвань и покинула остров, американская делегация вылетела в Южную Корею, трансляцию вылета вел тайваньский телеканал «Саньли».
Визит Пелоси на Тайвань длился 19 часов 20 минут. В 18.01 по местному времени (13.01 по мск) самолет политика вылетел из тайваньского аэропорта Суншань и направился в Южную Корею, передает РИА «Новости».
Напомним, спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. Спикер МИД Мария Захарова заявила, что визит Пелоси на Тайвань показал, что США ни в грош не ставят никого из своих партнеров и готовы жертвовать остатками своего реноме ради сиюминутной выгоды.
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Лавров: Визитом Пелоси на Тайвань США пытаются доказать миру свою безнаказанность
Визитом спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань Штаты пытаются доказать всему миру свою безнаказанность – «что хочу, то и ворочу», заявил глава МИД Сергей Лавров.
«То, что это отражает ту самую линию, о которой мы говорим применительно к украинской ситуации, у меня сомнений не вызывает – это стремление доказать всем и вся свою безнаказанность и проявлять свою вседозволенность: что хочу, то и ворочу», – передает РИА «Новости» его слова.
Лавров добавил, что не видит другой причины «создавать такой раздражитель практически на ровном месте, прекрасно зная, что это значит для Китая».
Ранее в статье китайской государственной газеты Global Times сообщалось, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси ведет себя как «политический чумной божок», своими «глупыми и провокационными действиями» она подрывает мир в Тайваньском проливе. В материале отмечено, что прилетев в Тайбэй, она «взорвала мину», которую сама же и бросила в отношения Китая и США.
Спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как Нэнси Пелоси окончательно развернула Китай лицом к России.
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Тайвань заявил о вошедших в опознавательную зону ПВО китайских истребителях
Почти 30 истребителей Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вошли в среду в опознавательную зону тайваньского ПВО, сообщило оборонное ведомство острова.
В операции участвовали 16 истребителей Су-30, шесть J-11 и пять J-16, передает ТАСС со ссылкой на сообщение тайваньского ведомства.
Тайваньские военные распространили радиопредупреждения и развернули зенитные ракетные комплексы.
При этом министерство не уточнило, когда именно произошел полет – во время или после отбытия из Тайваня американской делегации во главе со спикером нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси.
Ранее спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси завершила визит на Тайвань и покинула остров, американская делегация вылетела в Южную Корею.
Напомним, спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. Спикер МИД Мария Захарова заявила, что визит Пелоси на Тайвань показал, что США ни в грош не ставят никого из своих партнеров и готовы жертвовать остатками своего реноме ради сиюминутной выгоды.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, какими последствиями обернется визит Пелоси на Тайвань.
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Эксперт: Напряжение вокруг Тайваня перейдет в санкционную войну
«Си Цзиньпин является политиком, который мыслит стратегически, и даже неся тактические потери своего авторитета, не допустит усиления влияния США в тайваньском кризисе в стратегической перспективе, особенно в предвыборный период», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог, член экспертного клуба «Дигория» Гарник Туманян, комментируя ситуацию вокруг Тайваня.
«Политическое руководство Китая не стало бы решать проблему с провокацией США военным путем при нахождении на территории Тайваня спикера Палаты представителей, который одновременно является третьим политиком в вертикали американской системы государственного управления», – считает Туманян. По его мнению, удар по самолету Нэнси Пелоси стал бы открытым объявлением войны. «Китай осознает все угрозы и последствия такого шага», – отметил политолог.
По его словам, первая реакция Китая на «американскую пощечину» была довольно сдержанной и прагматичной. «Председатель Си Цзиньпин является политиком, который мыслит стратегически, и даже неся тактические потери своего авторитета, не допустит усиления влияния США в Тайваньском кризисе в стратегической перспективе, особенно в предвыборный период. Именно поэтому Китай решил сыграть в дипломатическую игру, обозначив непоколебимость своей позиции относительно политики «одного Китая» и сепаратистских настроений Тайваня», – говорит эксперт.
«Кроме того, официальный Пекин решил продемонстрировать свою военную мощь, именно этим и вызвано объявление крупномасштабных морских учений. Китайцы дают всем понять, что Пелоси рано или поздно покинет территорию Тайваня и в этом случае ничего не сможет сдержать Народно-освободительную армию Китая (НОАК). По крайней мере китайская армия в состоянии в любой момент объявить морскую и воздушную блокаду острова», – полагает политолог.
Он оценивает ситуацию с американской провокацией как очень очень взрывоопасную: «События развиваются стремительно и могут до неузнаваемости изменить весь ландшафт мировой политики. Исходя из того, что пути назад нет, а военное решение в данный момент неприемлемо, стороны будут противодействовать друг другу и закреплять свою политическую линию через использование различных экономических и дипломатических механизмов», – говорит Туманян.
Он отмечает, что уже сейчас некоторые китайские компании объявили о закрытии своих проектов в США, а американские компании заговорили о прекращении сотрудничества с китайской стороной. «В скором времени это может перелиться в активное санкционное противостояние», – заключил политолог.
Ранее спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси завершила визит на Тайвань и покинула остров, американская делегация вылетела в Южную Корею.
Напомним, спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. Спикер МИД Мария Захарова заявила, что визит Пелоси на Тайвань показал, что США ни в грош не ставят никого из своих партнеров и готовы жертвовать остатками своего реноме ради сиюминутной выгоды.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, какими последствиями обернется визит Пелоси на Тайвань.
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Китайский МИД пообещал ответить на визит Пелоси на Тайвань всеми возможными контрмерами
Китайские власти обязательно применят все возможные контрмеры в ответ на визит спикера Палаты представителя Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, заявила официальный представитель китайского МИД КНР Хуа Чуньин.
«Пелоси посетила Тайвань, невзирая на настойчивые протесты Китая. Китай примет все необходимые контрмеры, чтобы решительно защитить национальный суверенитет и территориальную целостность», – передает ТАСС ее слова.
Спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая.
Вскоре Пелоси заявила о вероятности скорого заключения торгового соглашения США с Тайванем.
В китайских СМИ заявили, что Пелоси ведет себя как «политический чумной божок», своими «глупыми и провокационными действиями» подрывая мир в Тайваньском проливе.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как Нэнси Пелоси окончательно развернула Китай лицом к России.
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СМИ: Муж Нэнси Пелоси не признал вину в деле о пьяном вождении
Адвокат Пола Пелоси, мужа спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, заявила о его невиновности в деле о вождении в нетрезвом виде, сообщает издание Hill.
Заседание по делу Пелоси прошло в среду в суде округа Напа в Калифорнии, обвиняемого на нем представила адвокат Аманда Бевис. Она заявила, что ее подзащитный не признает себя виновным ни по одному из двух пунктов обвинения, передает РИА «Новости».
Дело против 82-летнего Пола Пелоси было возбуждено после произошедшей в мае прошлого года аварии, в которой его новый Porshe столкнулся с Jeep. Полицейские зафиксировали превышение допустимого уровня алкоголя в крови Пелоси, он несвязно говорил, у него были красные глаза и другие признаки опьянения.
Спустя сутки второй водитель заявил, что в результате столкновения он повредил руку. Пелоси предъявили обвинения в ДТП, повлекшем травмы, и за вождение в нетрезвом виде. Он выплатил залог в размере 5 тыс. долларов и пока остается на свободе. Ему грозит до пяти дней тюрьмы, за которыми последует 5 лет испытательного срока и обязательное прохождение курса о вреде нетрезвого вождения и оснащении автомобиля специальным устройством, которое не позволяет завести его без прохождения дыхательного теста.
Заседание суда прошло на фоне вызвавшего большой мировой резонанс азиатского турне спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, на которой Пол Пелоси женат с 1963 года. Сейчас спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси находится с визитом в Южной Корее.
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Пелоси заявила о вероятности скорого заключения торгового соглашения США с Тайванем
США вскоре могут заключить торговое соглашение с Тайванем, заявила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на пресс-конференции по итогам встречи с главой администрации острова Цай Инвэнь.
«Мы обсудили торговое соглашение, которое может быть заключено, и заключено скоро», – передает ТАСС ее слова со ссылкой на телеканал Bloomberg.
При этом Пелоси выделила эту инициативу как основную в сфере экономического сотрудничества Соединенных Штатов с островом, напомнив об Индо-Тихоокеанской экономической инициативе президента США Джо Байдена и отметив, что, хотя Тайвань не является ее частью, Вашингтон все равно заинтересован во взаимодействии с островом в сферах безопасности, экономики и государственного управления.
Ранее в статье китайской государственной газеты Global Times сообщалось, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси ведет себя как «политический чумной божок», своими «глупыми и провокационными действиями» она подрывает мир в Тайваньском проливе. В материале отмечено, что прилетев в Тайбэй, она «взорвала мину», которую сама же и бросила в отношения Китая и США.
Спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как Нэнси Пелоси окончательно развернула Китай лицом к России.
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В Тайбэе пообещали отреагировать на военную активность Пекина укреплением связей с США
Тайбэй в ответ на усиление военной активности Пекина в районе Тайваньского пролива намерен наращивать свою оборону и укреплять взаимодействие с США, заявили в МИД Тайваня.
«В нынешней ситуации правительство, помимо наращивания оборонных возможностей, также будет поддерживать тесные контакты и взаимодействие с США и другими близкими по взглядам странами, совместно защищать основанный на правилах международный порядок, избегать наращивания эскалации в регионе, поддерживать мир, стабильность и процветание в Тайваньском проливе, а также во всем Индо-Тихоокеанском регионе», – передает ТАСС сообщение внешнеполитического ведомства.
По информации МИД, Пекин своей военной активностью в районе «бросил вызов мировому порядку, нарушил мир и стабильность в Тайваньском проливе». Особую обеспокоенность в Тайбэе вызвал запрет властей в Пекине на вхождение в зоны проведения учений для иностранных самолетов и судов. По мнению ведомства, это серьезно влияет на международную торговлю и логистику.
Ранее в статье китайской государственной газеты Global Times сообщалось, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси ведет себя как «политический чумной божок», своими «глупыми и провокационными действиями» она подрывает мир в Тайваньском проливе. В материале отмечено, что прилетев в Тайбэй, она «взорвала мину», которую сама же и бросила в отношения Китая и США.
Спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как Нэнси Пелоси окончательно развернула Китай лицом к России.
-
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Песков посоветовал не делать громких заявлений об угрозе мировой войны на фоне визита Пелоси
Не стоит бросаться громкими «громкими и страшными словами» об угрозе масштабной мировой войны на фоне визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, призвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Я не сторонник бросаться такими громкими и страшными словами. Предлагаю этого не делать», – сказал он в ответ на просьбу оценить, насколько близко мир подошел к новому мировому противостоянию и угрозе масштабной мировой войны на фоне визита Пелоси.
При этом Песков признал, что недооценивать рост напряженности в связи с этим визитом нельзя.
«Недооценивать уровень напряженности, который был спровоцирован этим визитом, в регионе нельзя. Это самая чистая провокация. Это никакая не линия, направленная на поддержку свободы и демократии. Это чистая провокация. Здесь нужно подобные шаги называть своими именами», – передает его слова ТАСС.
«Мы убеждены, что никакие политические цели не должны и не могут достигаться такими провокационными шагами», – подчеркнул представитель Кремля.
Он также заявил, что контакты между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином из-за ситуации вокруг визита Пелоси на Тайвань не запланированы.
Ранее спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси завершила визит на Тайвань и покинула остров, американская делегация вылетела в Южную Корею.
В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. Спикер МИД Мария Захарова заявила, что визит Пелоси на Тайвань показал, что США ни в грош не ставят никого из своих партнеров и готовы жертвовать остатками своего реноме ради сиюминутной выгоды.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, какими последствиями обернется визит Пелоси на Тайвань.
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Самолет с Пелоси подлетел к японской Окинаве
Спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси покинул опознавательную зону ПВО Тайваня и приближается к японской Окинаве, где размещена американская военная база, свидетельствуют данные сервиса Flightradar, который отслеживает полеты в режиме реального времени.
Судя по данным сервиса, траектория полета самолета проходила через одну из обозначенных властями КНР запретных для полетов зон, где 4 августа должны начаться учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) с боевыми стрельбами, передает ТАСС.
Ранее спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси завершила визит на Тайвань и покинула остров, американская делегация вылетела в Южную Корею.
Напомним, спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. Спикер МИД Мария Захарова заявила, что визит Пелоси на Тайвань показал, что США ни в грош не ставят никого из своих партнеров и готовы жертвовать остатками своего реноме ради сиюминутной выгоды.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, какими последствиями обернется визит Пелоси на Тайвань.
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