В Китае визит Пелоси на Тайвань назвали «тщательно подготовленным фарсом»

Визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань был не случайным действием, а «тщательно подготовленным фарсом», заявил министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И в ходе встречи с премьер-министром Камбоджи Хун Сеном в Пномпене.

«Провокационные действия США по тайваньскому вопросу были не случайными, а тщательно подготовленным фарсом. Его предательское и уродливое лицо было выставлено напоказ перед всем миром», – передает ТАСС слова дипломата в опубликованном заявлении МИД КНР.

Как указал Ван И, «план США по «сдерживанию Китая при помощи Тайваня» не сможет добиться успеха и ничуть не изменит историческую тенденцию воссоединения Тайваня с родиной». «Проблема Тайваня возникла тогда, когда страна была слабой и пребывала в хаосе, она определенно завершится по мере возрождения нации, а силы «независимости Тайваня» будут, несомненно, осуждены историей», – резюмировал он.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси завершила визит на Тайвань и покинула остров, американская делегация вылетела в Южную Корею.

Спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая.

После ее визита Китай объявил об учениях с боевыми стрельбами возле Тайваня.