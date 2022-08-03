Пелоси завершила визит на Тайвань

Власти Запорожской области назвали слова Блинкена об АЭС грязной ложью

Заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Россия якобы использует Запорожскую АЭС в качестве военной базы, являются грязной ложью, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Это заявление из серии «на воре и шапка горит». Именно США, поставляя Украине оружие, является соучастником атак режима (Владимира) Зеленского на Запорожскую АЭС. Доводы и обвинения Блинкена не соответствуют действительности и являются грязной ложью», – цитирует РИА «Новости» Рогова.

По его словам, Блинкен подобными заявлениями пытается отвести свою страну от ответственности за атаки украинских военных на Запорожскую АЭС.

«США и режим Зеленского блокируют любую правду, которая происходит в Запорожской области. Мы же официально приглашаем представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) приехать в Энергодар и посмотреть, что происходит на самой АЭС и вокруг нее. Мы готовы предоставить все задокументированные доказательства ударов украинских войск по территории АЭС», – подчеркнул Рогов.

Обстрелы атомной станции ведутся из артиллерийского оружия и ударных дронов, поставляемых украинской армии из США, Великобритании и Польши, отметил он.

«Эти три страны являются соучастниками атак режима Зеленского на Запорожскую АЭС, который преследует цель искусственным путем вызвать техногенную катастрофу и затем во всем обвинить Россию. Все эти атаки согласованы с США. Поэтому тому же Блинкену пора уже браться за ум и понять, что ядерная катастрофа в современном мире грозит всем, а не только там, где это произойдет», – подчеркнул Рогов.

В свою очередь в МИД России заявили, что Россия продолжит передавать в МАГАТЭ информацию о Запорожской АЭС.

«Будем и далее доводить до широкой общественности и международных организаций максимально полную картину происходящего на Запорожской АЭС. Будем передавать объективную информацию в МАГАТЭ, продолжим ее официальную публикацию в качестве информационных циркуляров агентства. И рассчитываем на поддержку здравых сил, которые разделяют ответственность и боль за происходящее вокруг Запорожской АЭС», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее российская делегация на Обзорной конференции ДНЯО опровергла утверждение госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Россия якобы использует Запорожскую АЭС в качестве военной базы.

В это же время Украина попросила «закрыть небо» над своими АЭС.

До этого в МАГАТЭ заявили о готовности посетить Запорожскую АЭС.

В Запорожской области обещали предоставить МАГАТЭ свидетельства обстрелов АЭС.