Медведев: Интересы Запада заключаются в сдерживании России

Глубинные интересы стран коллективного Запада заключаются в сдерживании России, это концептуальная задача, которая не меняется от года к году, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев на встрече с ветеранами Великой Отечественной Войны.

«Глубинные интересы Соединенных Штатов Америки, ряда европейских стран, они, по их мнению, заключаются в том, чтобы максимально сдерживать развитие России. В чем-то они нам завидуют, нашим возможностям, в чем-то они, наверное, нас опасаются. Но самое главное – у них вот эта по сути та концептуальная задача, которая не меняется от года к году и переходит от одного правительства к другому», – приводит его слова РИА «Новости».

Медведев отметил, что история взаимоотношений России с целым рядом крупных государств очень непростая: страны были союзниками во время Второй мировой войны, а буквально сразу же после ее окончания западные союзники стали проводить курс, направленный на ограничение развития СССР.



«Тут причин исторических очень много, я сейчас в эти нюансы погружаться не буду… проблема заключается в том, что и сегодня в отношении нашей страны, в отношении Российской Федерации так называемым коллективным Западом или западным миром проводится курс на ограничение нашего развития», – сказал он.

Медведев также добавил, что Россия должна быть сильной, чтобы никто даже подумать не мог о попытках предпринять агрессивные действия против нее.

«Наша страна, она абсолютно уникальна. Самая большая страна на планете. И она может быть сильной только в том случае, если она будет проводить полностью независимую внешнюю политику. Если она будет оберегать свои рубежи, границы по всему периметру. Если она будет защищена самыми современными видами вооружения», – подчеркнул он.



«В противном случае, по его мнению, «нас просто растерзают».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что война на Украине развязана западными странами, они виновники того, что происходит.