Когда Украине придется принять требования России

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19 июля, вторник  |  Последнее обновление — 17:50  |  vz.ru
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Поставки российского трубопроводного газа за рубеж падают, и это, скорее всего, только начало очень большого процесса. Россия легко решила проблему отказа Европы от российской нефти, но процесс замещения европейского газового рынка будет идти гораздо сложней. Специалисты указывают два пути, по которым в связи с этим должна идти наша страна. Подробности...
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Куда в ближайшие дни ударит российская армия

Петр Ковалев/ТАСС
Сергей Шойгу дал указание группировкам российских войск на Украине наращивать наступательную активность. Похоже, после взятия Лисичанска и освобождения территории ЛНР войскам предстоит новое масштабное наступление. В каком именно направлении оно будет происходить? Подробности...
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Чем знамениты ставшие Героями на Украине российские генералы

Генерал-полковник Лапин командовал войсками у Лисичанска Пресс-служба Центрального военного округа/ТАСС
Cписок Героев Российской Федерации пополнился двумя фамилиями – звезды генералам Александру Лапину и Эседулле Абачеву вручил министр обороны Сергей Шойгу в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Высшая награда России заслуживается не должностью или воинским званием, а за реальные заслуги, в данном случае – боевые. За что конкретно наградили генералов и чем они знамениты?  Подробности...
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Армения синхронно попала в поле зрения разведок России и США

Бернс (слева) и Нарышкин лишь на пару дней разминулись в Ереване cia.gov, Александр Щербак/ТАСС
Уильям Бернс и Сергей Нарышкин, главы ЦРУ и СВР, с разницей в три дня посетили столицу Армении. Власти республики утверждают, что это лишь совпадение. С Бернсом они обсуждали «мирный процесс» с соседней Турцией, а Нарышкина пригласили «поделиться опытом» – помочь с созданием собственной внешней разведки. Однако было ли это лишь совпадением на самом деле? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Вперед – к прошлому, или Византия как идеал

Владимир Можегов
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    Когда Украине придется принять требования России

    Украина так и не выполнила договоренности, достигнутые на переговорах в Стамбуле
    		   19 июля 2022, 17:05
    Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    «Будет мир. На наших условиях. А отнюдь не на тех, о которых верещат в Европе и за океаном растерявшиеся политические импотенты». Такими словами замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев комментирует абсурдные требования, которые выставляет Киев Москве. При каких обстоятельствах и когда Украина больше не сможет отвергать российские мирные предложения?

    С момента начала российской специальной военной операции на Украине прошло уже почти пять месяцев. Российская армия и союзники планомерно освобождают бывшие украинские территории от власти киевского режима. А в это время на Западе требуют от Киева вести боевые действия «до полной победы Украины».

    У России, однако, свой взгляд на происходящее. «Россия добьется всех поставленных целей. И будет мир. На наших условиях. А отнюдь не на тех, о которых верещат в Европе и за океаном растерявшиеся политические импотенты», – сказал замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Доносят правила

    Вопрос в том, какие будут эти условия? О них на днях рассказал помощник Владимира Путина по внешней политике Юрий Ушаков, когда комментировал перспективы мирных переговоров с Украиной. «Они были прерваны после принципиальной договоренности относительно стамбульских договоренностей. После этого украинская делегация с нами не поддерживала и не поддерживает никаких контактов. Так что если сейчас переговоры будут возобновляться, то, может быть, уже условия для них (будут) совершенно иные». И в данной ситуации «совершенно иные» – вполне четкий, конкретный термин.

    Мы привыкли к тому, что конкретика – это четкие формулировки условий мира. Полный текст стамбульских договоренностей так и не был опубликован, однако, судя по утечкам, речь шла о де-факто признании Украиной новых статусов Крыма и Донбасса, а также принятия ею нейтрального статуса под международно-правовыми гарантиями.

    Но это были условия на конец марта 2022 года. С того момента ситуация «на земле» изменилась – причем отнюдь не в пользу Киева. Так, в частности, эксперты сомневаются, что Причерноморье вернется в состав Украины.

    «Россия уже много месяцев контролирует Херсонскую и Запорожскую области, и в нынешних условиях ставить вопрос о возвращении их под украинский контроль абсолютно безумно – ведь если это произойдет, то Украина там просто устроит резню. Да и как вообще можно ставить вопрос о возвращении территорий, когда там готовится референдум о самоопределении и, скорее всего, присоединении к России?» – поясняет газете ВЗГЛЯД замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

    Более того, к осени ситуация может измениться еще больше. И опять же не в пользу Киева. Заявления Владимира Путина о том, что «мы-то по большому счету всерьез пока ничего и не начинали», а также недавние визиты министра обороны Сергея Шойгу на фронт позволили некоторым экспертам говорить о том, что скоро «всерьез» начнем. И не исключено, что в ходе летней кампании российской армии удастся освободить новые территории (в частности, закончить освобождение Харьковской области) – которые под контроль киевского режима опять-таки точно не вернутся.

    «В этой ситуации крайне важно донести до Украины и до Запада четкое правило. Каждый раз, когда они отказываются от переговоров и от российских предложений, когда они делают выбор в пользу продолжения войны – каждый раз они теряют все больше. На каждом следующем этапе российская позиция становится все жестче. Киев и его покровители должны понимать, что им гораздо легче согласиться на то, что Россия предлагает сейчас, чем ждать какого-то следующего этапа, надеясь на свою победу, которая не произойдет», – продолжает Дмитрий Суслов.

    Ждем холодов

    Именно это пытался донести украинским и западным элитам Юрий Ушаков – как и до него глава МИД Сергей Лавров. «Как в любой ситуации, когда применяются вооруженные силы, конечно же, все закончится договором, но параметры этого договора будут определяться той стадией военных действий, на которой этот договор станет реальностью», – пояснял министр. И вот в этом заключается российская конкретика. Другой Москва Киеву и Западу предлагать не хочет.

    По сути, возникает некий аналог парадокса Зенона об Ахиллесе и черепахе. Для заключения мирного договора готовность Украины и Запада должна «догнать» ситуацию на земле. Однако пока что готовность отнюдь не напоминает Ахиллеса – она серьезно отстает от изменения ситуации.

    Судя по официальным заявлениям, у Киева такой готовности нет. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорит о том, что переговоры начнутся только после того, как Россия проиграет. «Все понимают, что переговоры напрямую привязаны к ситуации на фронте. Я всем партнерам говорю простую вещь: «За стол переговоров Россия должна сесть после поражения на поле битвы. Иначе это будет снова язык ультиматумов», – рассказывает он. А советник офиса президента Михаил Подоляк уже написал условия мира – куда входят «репарации» со стороны России.

    Да, не исключено, что через несколько месяцев ситуация изменится. «Киев примет условия Москвы не раньше, чем окончательно лишится поддержки со стороны Лондона и Вашингтона и столкнется с массой проблем в ходе отопительного сезона. Утрата поддержки со стороны США и Великобритании – глубокая осень этого года, когда в США пройдут выборы, а в Великобритании окончательно сменят Бориса Джонсона.

    Если к тому времени Киев не продемонстрирует хотя бы локального успеха на поле боя или утратит Левобережье/Причерноморье, его шансы на дальнейшее получение поддержки резко сократятся. Плюс у США/ЕС/Великобритании осталось не так уж много оружия. Пик проблем с отоплением придется на конец декабря – начало января, – поясняет газете ВЗГЛЯД глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан. – Кроме того, подтолкнуть Киев к капитуляции могут разгром группировки ВСУ и освобождение Донбасса, а также потеря контроля над Харьковской и Полтавской областями – основными нефтегазоносными регионами страны. Не говоря уже о потере всего Левобережья как индустриального сердца Украины».

    В пользу Украины может сыграть и некоторое снижение темпов российского наступления, которое ожидается зимой. «Воевать зимой будет трудно, а освобождать еще сложнее, так как один снаряд уничтожает тепловой контур целого многоквартирного дома, что приводит к заморозке систем отопления. Поэтому России выгоднее, чтобы граждане Украины ненавидели киевскую власть, а не Россию, и винили Киев в своих коммунальных проблемах», – продолжает Иван Лизан. Поэтому не исключено, что в конце 2022 года – начале 2023-го Киев может быть готов принимать те «совершенно иные» условия, которые ему выставит на тот момент Москва.

    Не эти и не сейчас

    Однако с пониманием со стороны Запада все сложнее. «Он пока не признает никакие российские условия. Ни в том виде, в котором они были сформулированы в марте, ни в том, в котором могут быть сформулированы в обозримом будущем, – поясняет Дмитрий Суслов. – Позиция нынешних властей Запада заключается в том, что любое регулирование на основе российской победы неприемлемо. Даже если гипотетически представить, что украинские власти этот план принимают. Все равно Запад будет против и соответственно не отменит антироссийские санкции, не откажется от военного сотрудничества с Украиной». А без снятия санкций и без признания нейтрального статуса Украины любое мирное соглашение между Москвой и Киевом не имеет смысла.

    В итоге получается, что у России остается два варианта. Первый – не думать ни о каком мирном соглашении и продолжать специальную военную операцию до победного конца, то есть до освобождения всей территории Украины военным путем с одновременным обустройством освобождаемых территорий.

    «До начала отопительного сезона осталось три месяца. За это время необходимо освободить ДНР, провести в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской (возможно, и части Харьковской области) референдумы о вхождении в состав России (иначе военно-гражданские администрации областей просто не справятся с прохождением отопительного сезона) и занять удобные позиции для обороны на холодный период года. Возможно, останется месяц-полтора для рывка в каком-то направлении (юг – к ПМР через Николаевскую и Одесскую области, север – на Харьков, центр – на Запорожье/Днепропетровск)», – говорит Иван Лизан.

    Второй вариант – пойти по пути восточноазиатских соседей. «В ближайшие годы наиболее вероятным сценарием является заморозка данного конфликта по, условно, корейскому сценарию. Сценарию, когда мы де-юре будем оставаться в рамках военного конфликта, но при этом интенсивность боевых действий снизится»,

    – говорит Дмитрий Суслов.

    При любом из двух вариантов компромиссное политико-дипломатическое решение украинского вопроса возможно лишь в отдаленном будущем. «Запад условия России может и не принять вовсе – там острый дефицит здравого смысла и крайне высокая заидеологизированность. Поэтому прежде чем там что-либо изменится, ЕС должен будет пройти через целую череду кризисов и обновление элит. Следовательно, России нужно быть готовой к тому, что ЕС наши территориальные приобретения в ближайшие 10-20 лет не признает», – говорит Иван Лизан.

    «В сторону политического урегулирования данная ситуация может измениться только в случае радикальной смены элит в западных странах. Когда просто в силу внутреннего истощения и кризиса на Западе придут к власти новые элиты, которых сегодня называют популистами и которые признают реальность. И пойдут на политическое урегулирование конфликта на тех условиях, которые сейчас выдвигает Россия», – соглашается с ним Дмитрий Суслов.

    Москва, в принципе, готова подождать – мы уже восемь лет живем с непризнанным Крымом. Вопрос в том, готова ли подождать Украина? Да и доживет ли она до этого момента?

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