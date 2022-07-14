Володин: Киев создает условия для того, чтобы государства Украина не стало

Стратегию Украины против России в Израиле назвали «рецептом поражения»

Украина следует заранее проигрышной для себя стратегии обычных военных действий против значительно превышающей ее по силе России, заявил израильский военный стратег и историк Мартин ван Кревельд в колонке для Die Welt.

Стратег указал, что Киев всерьез решил, что может победить Россию на поле боя. Однако все мечты украинских политиков выйти таким образом на границы 1991 года несбыточны из-за подавляющей мощи российской армии, подчеркнул он.

«Танк против танка, орудие против орудия, самолет против самолета. И все это, по-видимому, со вполне серьезным намерением не просто остановить наступление россиян, но и понемногу вытеснить их с украинской территории. Но если учесть, что на каждый украинский орудийный залп россияне пока что отвечают десятью, вышеописанную стратегию иначе чем «рецептом для поражения» не назовешь», – приводит слова ван Кревельда РИА «Новости».

По его мнению, Киев в этой ситуации, напротив, мог прибегнуть к партизанской войне. Однако, отметил эксперт, все равно существуют и другие факторы, которые приведут к успеху спецоперации Москвы, среди которых – устойчивость российской экономики и проблемы со снабжением у украинской стороны.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.