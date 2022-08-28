Американские СМИ: Спецслужбы США ошибались насчет российских планов на Украине

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28 августа, воскресенье | Последнее обновление — 13:20 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Боррель предупредил о серьезных вызовах для ЕС из-за санкций
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Если у вас хороший плюс – продайте бумаги, потратьте деньги на себя, хорошее путешествие, сделайте подарок родителям (они не вечны) или любимой женщине, отдайте деньги на храм, вам вернется.
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В Африке уже не верят французам. Колониалистами они были, колониалистами и остались. Недалек тот день, когда африканскую землю покинет последний французский солдат.
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Выстраивая украинскую нацию экстремальными методами, проводники этой политики добиваются ровно противоположного результата. Они низводят жителей страны до состояния необразованного бессловесного скота, который нацией быть не может.
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Во время встречи с украинскими военными на полигоне в Шлезвиг-Гольштейне канцлер Германии Олаф Шольц забрался на зенитную самоходную установку Gepard. ФРГ пообещала поставить Украине 30 таких машин, 15 из них уже направлены Киеву. Рядовые немцы раскритиковали Шольца за «позирование»
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В Риге вторые сутки продолжается демонтаж памятника освободителям города. Конструкция настолько монументальная, что управиться за один день местные рабочие оказались не в состоянии. На данный момент демонтированы три статуи советских солдат, но центральный элемент – обелиск – пока на месте.<br>Снос напоминает проведение спецоперации: место оцеплено усиленными нарядами полиции, людей, которые приходят к памятнику выразить свой протест, задерживают
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В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Американские СМИ: Спецслужбы США ошибались насчет российских планов на Украине
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Разведка США не имела ясного представления о планах России на Украине, поэтому она искусственно раздувала угрозу в информационном пространстве, сообщил обозреватель The National Interest Рамзи Мардини.
Из материала следует, что предсказывались разнообразные сценарии спецоперации, включая перевороты в украинских городах, провокации, химическое оружие и кибератаки. При этом все они основывались на предположениях о вероятности, а не на подтвержденных данных, передает Газета.Ru.
Мардини отметил, что кроме начала самой спецоперации, другие угрозы и предупреждения так и не сбылись.
«Позже официальные лица США признали, что ничем не обоснованные угрозы были частью информационной войны против России», – отметил журналист.
Он сделал вывод, что «упреждающая тактика» была в большей степени дезинформацией, которая привела к формированию искаженного представления о политических целях и амбициях Кремля.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что информационные вбросы имеют цель отвлечь внимание от обнаруженных на Украине фактов проведения США запрещенных военно-биологических исследований.
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МИД дал рекомендации Госдепу после появления видео с пьяным сотрудником посольства США
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МИД РФ рекомендовал Госдепу доплачивать сотрудникам посольства США в Москве за «невыносимые условия работы». Так в российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали появившееся в Сети видео с нетрезвым мужчиной, который, как утверждается, служит в американском диппредставительстве.
Российский МИД в своем Telegram-канале иронически призвал Госдепартамент США доплачивать сотрудникам американского посольства в Москве за «невыносимые условия работы». «Борьба с нами – дело изматывающее», – отметили там.
Кадры сняты еще в июле 2022 года, по предварительным данным, на них якобы запечатлен сотрудник посольства Наварро Николас Сторми, передает RT.
Дипломатический сотрудник, добираясь до здания, успел несколько раз упасть и чуть не попал под машину. На данный момент в американском посольстве ситуацию не комментировали.
В соцсетях приводят некоторые данные из биографии Наварро. Родился в Калифорнии 3 ноября 1995 года, кадровый морпех, прошедший спецподготовку в Квантико (Вирджиния). С 2021 года – сотрудник охраны посольства США (охрана внешнего периметра посольства).
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В Польше испугались нового раздела из-за союза с Украиной
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Вступление Польши в союз с Украиной и выход из Евросоюза под покровительством Великобритании грозит разделом страны: Германия поднимет вопрос о присвоении бывших немецких земель, пишет издание Konserwatyzm.
«Одна подпись под документом о союзе с Украиной, один шаг в сторону британско-польско-украинского альянса – и они отнимут у Польши все, что мы завоевали в 1945 году или больше», – приводит РИА «Новости» цитату из статьи.
По мнению автора статьи, экономически Польша входит в сферу влияния Германии, но пока Варшава состоит в ЕС, Берлин не может предпринять больших мер. Слияние же с Украиной, которую в тексте называют «американо-британской колонией», развяжет немцам руки.
«Очередной раздел республики – сценарий, который уже находится в процессе реализации», – считает польский журналист.
Ранее председатель Национального банка страны Адам Глапинский заявил, что Германия хочет «тем или иным образом вернуть» бывшие земли в пределах границ Польши, а после «подчинить себе» пояс стран между Германией и Россией.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему обострились отношения Польши и ФРГ – и что на самом деле способно привести к очередному в истории разделу польского государства.
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В Конгрессе США сравнили ситуацию в российских и американских войсках
Пока Москва увеличивает штатную численность Вооруженных сил России, у США наблюдаются проблемы с набором в армию, заявила член Палаты представителей США от Республиканской партии Лорен Боберт.
Боберт отметила, что глава российского государства Владимир Путин «подписывает указ об увеличении численности вооруженных сил на 137 тыс. человек», а у США «в то же время проблемы с набором в армию». По мнению Боберт, ВС США не учат ведению боя, а пытаются прививать псевдолиберальные ценности и демократическую парадигму, передает РИА «Новости».
Напомним, Путин подписал приказ об увеличении штатной численности российской армии на 137 тыс. человек, общая численность ВС России составит 1 млн 150 тыс. 628 человек. В августе СМИ сообщали, что вооруженные силы США столкнулись с нехваткой новобранцев.
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Германия отказалась поставлять Украине оружие для ударов по России
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Германия не станет поставлять Украине оружие для ударов по территории России, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
«Президент США Джо Байден сформулировал это достаточно четко: он сказал, что не будет поставлять оружие, с помощью которого можно обстрелять территорию России. Я считаю, что этого принципа следует придерживаться всем остальным. Мы не станем действовать в одиночку и всегда будем ориентироваться на то, что делают наши союзники», – передает РИА «Новости» его слова со ссылкой на издание T-Online.
Глава немецкого правительства подчеркнул, что Берлин будет действовать так, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта.
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что бундесвер столкнулся с «абсолютным дефицитом», из-за которого поставки оружия Украине «находятся на тонкой грани».
Напомним, Украина в июле не получила военных обещаний от крупнейших стран Европы. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что вооружения, которые бундесвер может передать Украине в рамках оказания военной помощи, заканчиваются. Шольц указывал, что Украина получает от Германии новейшее оружие, некоторые из систем даже не поставлены на вооружение бундесвера.
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В США назвали главную проблему ВСУ
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Состояние личного состава ВСУ остается важнейшей проблемой украинского командования, написал в колонке для Hill директор Центра разведки и глобальных отношений имени Майка Роджерса Джошуа Хумински.
«Важнейшая проблема <...> – несомненно, личный состав. <...> Запад может предоставить всю помощь на свете, но наделать новых украинцев он не в силах», – передает РИА «Новости» слова Хумински.
Он отметил, что для союзников Киева насущной проблемой становятся мероприятия по поддержанию боеспособности личного состава. Так, на плечи Запада должны лечь заботы о выводе украинских военнослужащих с линии фронта для оздоровительного отдыха и обучения, а затем организация их возвращения на передовую, указал Хумински.
Ранее в Минобороны России сообщили, что в Соледаре в ходе мероприятий по доукомплектованию 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ более трети мобилизованных граждан самовольно оставили подразделения, убыв в неизвестном направлении.
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Российский дипломат объяснил непринятие итогового документа конференции ДНЯО
Достичь консенсуса по итоговому документу Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) помешали лживые и политизированные заявления ряда делегаций по Украине, заявил замглавы делегации РФ Андрей Белоусов.
Он заявил, что некоторые делегации прибыли на конференцию для продвижения во что бы то ни стало своих политических установок.
«Конференция стала политическим заложником у тех, кто в течение четырех недель отравлял дискуссии своими политизированными, ангажированными, беспочвенными и лживыми заявлениями по Украине. Тем самым они сделали все, чтобы не допустить конструктивной, эффективной работы конференции», – передает слова Белоусова РИА «Новости».
«Их стремление навязать неприемлемые политические формулировки по украинским делам - это чистой воды провокация со стороны тех, кто готов пожертвовать результатами многолетнего обзорного процесса по ДНЯО и использовать конференцию для сведения счетов с Россией, поднимая темы, не имеющие прямого отношения к договору», – добавил он.
Белоусов подчеркнул, что российская сторона не считает провалом конференции ДНЯО отсутствие итогового документа, передает ТАСС.
Напомним, председатель конференции Густаво Злаувинен заявил, что на обзорной конференции ДНЯО не удалось согласовать итоговый документ, участники не смогли прийти к консенсусу по содержательной части.
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Foreign Affairs переврала слова Путина об украинцах
В Foreign Affairs опубликована статья двух наиболее авторитетных американских специалистов по России Анжелы Стент и Фионы Хилл, где перевраны цитаты российского лидера Владимира Путина касательно спецоперации на Украине.
«В статье есть забавные передергивания. Например, ссылка на выступление Путина перед руководителями фракций Госдумы 7 июля, где он якобы пообещал воевать до последнего украинца, которых при этом считает братьями... На самом деле Путин сказал ровно противоположное: «Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа, но, похоже, все к этому и идет», – приводятся слова политолога Федора Лукьянова в Telegram-канале «Россия в глобальной политике».
Также говорящей является фраза о том, что «в долгосрочной перспективе США и их союзникам и партнерам следует обсудить, как реструктурировать архитектуру международной и европейской безопасности, чтобы предотвратить нападение России на других соседей, которых она считает входящими в сферу своей деятельности, пока НАТО – единственный институт, который может гарантировать безопасность Европы».
Лукьянов подтверждает, что НАТО сегодня незаменима. «Но, согласно авторам, и будущая система европейской безопасности должна быть построена без России, против России, для ее сдерживания. Четкое и ясное намерение», – отмечено в материале.
Ранее эксперты музея НАТО рассказали, что за поддержку НАТО Украина рассчитывается разрушенной экономикой, миллиардными кредитами и жизнями простых украинцев.
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ЦРУ стало угрожать турецким бизнесменам за продажу жилья россиянам
Представители ЦРУ стали проявлять интерес к недвижимости, которую россияне активно приобретают в Турции, и угрожать местным деловым кругам негативными последствиями за сотрудничество с Россией, сообщили турецкие СМИ.
Как пишет проправительственная газета Yeni Safak со ссылкой на собственные источники, резидент ЦРУ в Турции на встречах с представителями местных строительных компаний «открыто угрожал» им в связи с ростом в последние месяцы приобретения российскими гражданами жилья в этой стране.
«Один представитель ЦРУ задавал бизнесменам, представляющим строительный сектор, следующие вопросы: «Сколько жилья вы продали русским?», «В какой валюте вы получали оплату за продаваемые дома?», «По каким каналам проводилась оплата?», «Получали ли вы деньги наличными или через банк?» – приводит ТАСС текст статьи.
Yeni Safak отмечает, что активность представителей американской разведки в Турции применительно к России отмечена на фоне давления на Анкару со стороны администрации США. Газета напоминает, что минфин США 22 августа направил крупнейшему в Турции деловому объединению – Союзу промышленников и предпринимателей (ТЮСИАД) – письмо с предупреждением о последствиях сотрудничества с Россией в свете введенных в отношении нее санкций. Подписавший это письмо первый замминистра финансов США Адевале Адейемо 23 июня встречался в Анкаре с турецким коллегой Юнусом Элиаташем.
На встрече, как официально сообщалось, обсуждались вопросы борьбы с финансовыми преступлениями. Замглавы минфина Турции сообщил американскому коллеге, что Турция поддерживает тесные экономические и политические отношения как с Россией, так и Украиной и впредь будет сотрудничать с ними. Что касается позиции Анкары по вопросу санкций в отношении России, то она остается неизменной, сказал Элиаташ.
Напомним, турецкие власти заявляли, что могут присоединиться к санкциям в отношении России только при наличии соответствующего решения ООН.
До этого издание Finantial Times сообщило, что страны Запада обеспокоены заявлениями президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана об углублении торгового и экономического сотрудничества.
Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщил, что контракт на поставку Турции второго полка С-400 подписан, при этом документ подразумевает локализацию производства отдельных компонентов системы.
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Медведев назвал основания для применения Россией ядерного оружия
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Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев перечислил четыре основания применения Россией ядерного оружия, отметив, что одним из них являются действия, грозящие существованию страны, которых пока не наблюдается.
«Старт ядерных ракет, применение ядерного оружия, нанесение ударов по критической инфраструктуре, которая управляет ядерным оружием, или иные действия, которые грозят существованию самого государства. Пока таких действий не наблюдается», – сказал он в интервью программе Дариуса Рошбена французского телеканала LCI, передает РИА «Новости».
Он добавил, что доктрина по использованию тактического ядерного оружия в нашей стране является открытой, и есть специальный документ, который называется «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания».
Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс, претендующая на посты лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства после отставки Бориса Джонсона, заявляла, что при необходимости готова применить ядерное оружие.
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В Германии ТЦ начали отключать эскалаторы
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Первые торговые центры Германии начали отключать некоторые эскалаторы в рамках мер по экономии электроэнергии, сообщили СМИ.
Работу эскалаторов начали ограничивать в торговых сетях Saturn («Затурн») и Karstadt («Карштадт»), передает ТАСС со ссылкой на Bild. При этом немецкий таблоид не приводит никакой статистики.
«Мы начали экономить энергию на освещении и эскалаторах. Делаем это по возможности, чтобы не обременять клиентов», – заявил глава торговой группы Galeria-Kaufhof («Галерия-Кауфхоф») Мигель Мюлленбах.
24 августа правительство ФРГ согласовало меры по экономии энергии в зимний период, которые позволят сократить потребление газа на 2-2,5%. Меры подразумевают, в частности, сокращение температуры при отоплении офисов и общественных учреждений с 20 до 19 градусов, отключение наружной рекламы и подсветки зданий и памятников с 22.00 до 06.00. Кроме того, владельцам магазинов запретят долго держать открытыми двери.
Ранее крупнейший в Германии крематорий Рейн-Таунус (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) ради экономии газа перешел на круглосуточный режим работы.
Напомним, федеральное правительство Германии с озабоченностью ожидает наступление осени, в том числе из-за возможных радикальных протестов, вызванных ростом цен на газ и продукты питания. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.
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В Германии предложили выдавать россиянам визы в обмен на осуждение спецоперации
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Нужно выдавать туристические визы в ЕС россиянам при условии размещения в анкетах графы об осуждении военной операции на Украине, исключение можно сделать для диссидентов или в гуманитарных случаях, заявил экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер.
«Общий запрет на выдачу виз, вероятно, с политической и стратегической точки зрения будет выстрелом Запада себе в ногу... Так что делать? В этом случае также может быть предпринята попытка переиграть – направить гнев любителей путешествий на российские пограничные и полицейские органы, а не на ЕС», – написал Ишингер в своей статье для газеты Handelsblatt, передает РИА «Новости».
Он считает «мыслимым способом» организацию выдачи туристических виз в ЕС россиянам при условии размещения в визовых анкетах графы об осуждении военной операции на Украине. При этом от обязательства подписывать подобные анкеты освобождались бы диссиденты или в гуманитарных случаях.
Таким образом, по мнению Ишингера, гнев россиян в случае преследования заявителей на визу будет направлен «минимум в такой же степени против... России, как и против Запада».
Ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявлял о необходимости ввести правило, обязывающее въезжающих в страну граждан РФ декларировать на границе, что они осуждают действия России против Украины. По сообщениям СМИ, аналогичная мера уже действует в Латвии.
Как ранее заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, республика поддерживает этот запрет. По ее словам, «посещение Европы – это привилегия, а не право человека», она также считает, что «пора прекращать туризм из России уже сейчас».
С 18 августа Эстония ввела санкцию, ограничивающую выдачу виз гражданам России и въезд в страну с уже выданной Эстонией шенгенской визой. При этом эстонское руководство полагает, что может не впускать россиян с визами других стран – членов Шенгенского пространства.
В Кремле в ответ заявили, что некоторые страны в своей «недружественности» по отношению к России «заходятся до беспамятства», и выразили надежду, что здравый смысл «проявит себя» и авторы таких заявлений «опомнятся».
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Задержанного за убийство мужа немецкого консула освободили в Бразилии
Немецкого консула Уве Герберта Хана, ранее задержанного в Рио-де-Жанейро по подозрению в убийстве мужа, суд в Бразилии освободил, сообщило Reuters.
«Его освобождение, подтвержденное управлением тюрем штата Рио-де-Жанейро, произошло после того, как судья Роза Хелена Гита постановила, что прокуратура пропустила первоначальный срок для предъявления обвинений», – передает РИА «Новости» сообщение агентства.
Прокуратура Рио-де-Жанейро сообщила агентству, что к ней еще не обращались для предъявления обвинений.
Ранее немецкого консула Уве Герберта Хана задержали в Бразилии по подозрению в убийстве мужа. Он сообщил властям, что его супругу, гражданину Бельгии Вальтеру Анри Максимильяну Биоту стало плохо в пятницу вечером, он упал и ударился головой, из-за чего наступила смерть. Однако согласно полиции, улики указывают на то, что Биота избили.
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NI: Западную общественность жестоко обманули в вопросе России и Украины
Западные СМИ и государственные деятели жестоко обманывают общественность в своих странах, раздувая исходящую от России «угрозу» и проводя жесткую проукраинскую информационную политику, пишет обозреватель Рамзи Мардини в издании The National Interest.
«В самом начале кризиса на Западе буйствовала предвзятость. Истерический и однобокий взгляд СМИ на конфликт урезал достоверность происходящего на местах. Медиа по умолчанию всецело полагались на данные, предоставляемые только одной из сторон», – передает РИА «Новости» мнение автора.
Обозреватель отметил, что это дало Вашингтону и Киеву почти неограниченный доступ к формированию своей интерпретации событий для аудитории, не подвергаясь при этом особому контролю.
По словам Мардини, как инструмент внешней политики, раздувание угроз подразумевает согласованные и преднамеренные действия по искажению информации и манипулированию общественным восприятием, чтобы вызвать чрезмерный страх и возмущение.
Как добавил автор, это, в свою очередь, оправдывает дорогостоящий и рискованный курс, который в противном случае не получил бы такой политической и общественной поддержки.
Кроме того, по мнению журналиста, с помощью этого приема дезинформации американскую публику обманом вынудили поддержать затратную и рискованную операцию против России.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассуждала, что западные СМИ начали догадываться о том, что киевские власти постоянно врут своим «союзникам» в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе о масштабе потерь, истинном положении дел на фронте и возможностях ВСУ.
Грузинский депутат назвал посольство США «координатором антигосударственных процессов»
Грузинский депутат Гурам Мачарашвили из движения «Сила народа» назвал посольство США в Грузии «координатором антигосударственных процессов», обвинив дипмиссию в поддержке радикальной оппозиции, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
По его словам, «до сих посольство хотя бы формально соблюдало нейтралитет, однако сейчас своими заявлениями противостоит интересам общества».
Депутат сказал, что посольство поддержало НПО, которые «призывают незаконно сменить власть».
«Посольство США в Грузии говорит с нами языком радикальной оппозиции», – сказал Гурам Мачарашвили.
Посол США в Грузии Келли Дегнан призвала власти страны включить некоторые НПО в процесс выполнения рекомендаций Евросоюза, необходимых для получения Тбилиси статуса кандидата. Власти отказались, напомнив, что данные НПО во время выборов в парламент Грузии в 2020 году говорили о фальсификациях, но позже отказались от этих претензий. Уже летом этого года НПО поддержали призыв оппозиции к смене власти и формированию «технического правительства».
Ранее Госдеп США поддержал посла Америки в Грузии Келли Дегнан. Однако критика в ее адрес продолжается. Дегнан завершит работу послом в Грузии через несколько месяцев.
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Аксенов напомнил о словах Твена о роли России для США
Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил о визите Марка Твена в составе американской делегации в российский Крым в 1867 году, их встрече с императором Александром II и словах писателя о благодарности американцев России за поддержку независимости страны.
Он описал поездку группы американцев на полуостров на пароходе «Квакер-Сити» в августе 1867 года, где находился журналист Сэмюэль Клеменс, известный позднее как Марк Твен. «Он написал торжественное приветствие императору от имени американских гостей. Вот цитата: «Америка многим обязана России. Она является должником России во многих отношениях, и в особенности за неизменную дружбу в годы ее великих испытаний... Ни на минуту не сомневаемся, что благодарность России и ее государю живет и будет жить в сердцах американцев», – написал он в своем Telegram-канале.
Аксенов подчеркнул, что российская принадлежность Крыма была для США аксиомой. По его словам, тогда в США помнили поддержку русскими американского народа в его борьбе за независимость и во время гражданской войны 1861–1865 годов, сегодня события XIX века мало кто помнит.
«Писатель ошибся. Благодарность давно улетучилась вместе с памятью, и сегодня его за такие слова наверняка объявили бы «агентом Кремля». Ну а Крым, как и во времена Марка Твена, является российским. И это придется признать всем, в том числе США», – резюмировал Аксенов.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, а также признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Крым вошел в состав Российской Федерации в 2014 году после референдума, проведенного на полуострове. Киев и западные страны до сих пор не признают результаты голосования. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос Крыма давно закрыт.
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