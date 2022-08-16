Шойгу заявил о вбросах для отвлечения внимания от военной биопрограммы США на Украине

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16 августа, вторник | Последнее обновление — 11:47 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Железная дорога повреждена из-за взрывов на складе боеприпасов в Крыму
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Успех наших войск стал в том числе и следствием грубого просчета командования ВСУ, которое, поддавшись давлению политического руководства, все же решилось нанести контрудар.
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Россия и Турция являются искренними союзниками в одних вопросах, и в то же время непримиримыми противниками в других. Самое интересное то, что эти два статуса им удается успешно сочетать. А все потому, что Владимир Путин и Реджеп Эрдоган играют по новым правилам международных отношений.
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Потеря Украиной Днепра будет иметь самые серьезные последствия для украинской государственности, куда более серьезные, чем потеря Харькова или Одессы.
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Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
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Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Шойгу заявил о вбросах для отвлечения внимания от военной биопрограммы США на Украине
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Информационные вбросы имеют цель отвлечь внимание от обнаруженных на Украине фактов проведения США запрещенных военно-биологических исследований, заявил министр обороны Сергей Шойгу на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума «Армия-2022».
«Информационные провокации направлены на то, чтобы отвлечь внимание от обнаруженных на Украине фактов проведения специалистами США запрещенных военно-биологических исследований. В настоящее время накоплен внушительный массив данных, который регулярно доводится до широкой общественности. Работа в этом направлении будет продолжена», – цитирует РИА «Новости» Шойгу.
По его словам, утверждения о возможности применения химического оружия в ходе спецоперации на Украине абсурдны.
«Абсурдными являются и утверждения о возможном применении на Украине химического оружия. Напомню, что, в отличие от США, такое оружие было полностью уничтожено в нашей стране еще в 2017 году в рамках выполнения международных обязательств. При этом провокации с использованием отравляющих веществ стали визитной карточкой спонсируемых Западом так называемых общественных организаций вроде «Белых касок» в Сирии», – сказал Шойгу.
Он отметил также, что необходимость применять ядерное орудие на Украине, чтобы достичь целей спецоперации, отсутствует.
«С военной точки зрения нет необходимости применения ядерного оружия на Украине для достижения поставленных целей», – заявил Шойгу.
По словам министра, главным назначением российских ядерных сил является сдерживание ядерного нападения. «Его использование ограничивается чрезвычайными обстоятельствами, которые определены в российских руководящих документах, открытых для широкого ознакомления», – добавил он.
Ранее во вторник Шойгу заявил, что развертывание дополнительных формирований объединенных вооруженных сил НАТО на «восточном фланге» блока стартовало еще до начала специальной военной операции России на Украине.
Названа дата выпуска полностью импортозамещенного МС-21
Полностью импортозамещенная версия самолета МС-21 будет готова к концу 2024 года, также к концу 2023 года должна быть готова импортозамещенная версия Sukhoi Superjet, сообщил вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров в интервью телеканалу «Россия-24».
«Мы от тех графиков, которые заявлялись, не отходим. До конца следующего года мы должны получить полностью импортозамещенную версию Sukhoi Superjet, а в конце 2024 года то же самое должно произойти по самолету МС-21», – приводит слова Мантурова ТАСС.
Ранее сообщалось, что авиакомпания «Аврора» теперь имеет допуск на оперативное техническое обслуживание Sukhoi Superjet 100.
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Путин заявил о значительном превосходстве российских перспективных вооружений над зарубежными
Многие образцы перспективных вооружений России на годы и десятилетия опережают зарубежные аналоги, значительно превосходят их по характеристикам, заявил президент Владимир Путин на открытии форума «Армия-2022» в парке «Патриот».
«Особый интерес представляют перспективные образцы и системы, которые ориентированы на будущее и будут определять завтрашней день вооруженных сил. Речь идет о высокоточном оружии и робототехнике, о боевых комплексах, основанных на новых физических принципах. Многие из них на годы, а может быть, и на десятилетия опережают зарубежные аналоги, а по тактико-техническим характеристикам значительно превосходят их», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее глава «Рособоронэкспорта» призвал развивать оружие на новых физических принципах.
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Шойгу обсудил с генсеком ООН условия безопасности Запорожской АЭС
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу обсудил во время телефонного разговора с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем условия безопасного функционирования Запорожской АЭС.
«15 августа 2022 года министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем для обсуждения условий безопасного функционирования Запорожской АЭС», – говорится в сообщении Минобороны в Telegram-канале.
Также они обменялись мнениями по поводу функционирования «миссии по установлению фактов» в отношении инцидента в СИЗО в н. п. Еленовка. Кроме того, обсуждены инициативы ООН относительно порядка упрощения экспорта российских продуктов питания и удобрений.
Ранее постпред при ООН указал на отсутствие препятствий со стороны России для визита МАГАТЭ на ЗАЭС.
Власти Энергодара заявили, что украинские военные ведут массированный обстрел по городу, где располагается Запорожская атомная электростанция.
Напомним, ВСУ ведут огонь по крупнейшей в Европе атомной станции. При этом Киев заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливают якобы охраняющие ее российские военные.
Постпред России при ООН Василий Небензя, комментируя призыв генсека ООН Антониу Гутерриша к демилитаризации ЗАЭС, заявил, что в этом случае станция стала бы уязвимой для провокаций и террористических атак.
В МАГАТЭ отметили, что сейчас непосредственной угрозы ядерной безопасности на ЗАЭС нет, но призвали прекратить любые военные действия, угрожающие станции.
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Шойгу уличил Киев в сокрытии реальных потерь ВСУ
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Потери украинских войск и теробороны огромные, реальные цифры киевское руководство скрывает, но показания военнопленных дают представление о реальной картине в рядах украинских вооруженных формирований, заявил министр обороны Сергей Шойгу на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума «Армия-2022».
Шойгу подчеркнул, что роль Киева в западной тактике ведения боевых действий сводится к поставке живой силы в качестве расходного материала.
«Этим объясняются огромные потери личного состава вооруженных сил и формирований территориальной обороны Украины. Пока реальные цифры погибших военнослужащих и мобилизованных так называемых сил территориальной обороны скрываются киевским руководством. Однако со временем эти данные станут достоянием общественности», – передает РИА «Новости» слова министра.
Он уточнил, что сформировать реальное представление о происходящем по ту сторону фронта позволяют показания украинских военнопленных.
По его словам, поставки натовского оружия Киеву означают, что ответственность за его негуманное применение против мирного населения в Донбассе и на освобожденных территориях лежит на странах Запада.
«Операции вооруженных сил Украины планируются в Вашингтоне и Лондоне. Не только координаты целей для нанесения ударов предоставляются западными разведками, но и ввод этих данных в системы оружия проводится под полным контролем западных специалистов», – заявил Шойгу.
Напомним, США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 1 млрд долларов, куда войдут боеприпасы для HIMARS, NASAMS и Javelin. Колин Каль заявил, что Украина получит современные западные зенитно-ракетные комплексы NASAMS в ближайшие месяцы.
Позже замглавы Пентагона Колин Каль заявил, что Украина получила достаточное число РСЗО HIMARS, сейчас следует сосредоточиться на поставках боеприпасов.
Шойгу: Спецоперация развеяла миф о «супероружии» Запада
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Специальная военная операция ВС России развеяла миф о «супероружии», которое Запад поставляет Украине и которое якобы способно переломить ситуацию на фронте, заявил на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума «Армия-2022» министр обороны Сергей Шойгу.
«Специальная военная операция развеяла миф о «супероружии», которое Запад поставляет Украине и которое способно коренным образом изменить ситуацию на фронте. Изначально речь шла о поставках противотанковых комплексов Javelin, неких «уникальных» беспилотников. В последнее время на роль супероружия западниками продвигаются реактивные системы залпового огня HIMARS и дальнобойные гаубицы. Однако и эти вооружения перемалываются в боях», – цитирует РИА «Новости» Шойгу.
По его словам, существенного влияния на ситуацию эти вооружения не оказали.
«Российское оружие в свою очередь в боях подтвердило свои лучшие качества», – сообщил министр.
Шойгу отметил, что Россия изучает захваченное западное оружие: «Мы внимательно изучаем трофейные образцы западных вооружений. Особенности и их специфические качества учитываем в целях совершенствования способов ведения боевых действий и повышения эффективности российских вооружений», – заявил Шойгу.
Министр заявил также, что на Украине России противостоят объединенные силы Запада, которые управляют руководством этой страны в гибридной войне.
Он добавил, что наращиваются поставки вооружения и военной техники Украине, проводится обучение личного состава украинской армии, передаются огромные финансовые средства на поддержание жизнеспособности националистического режима.
«Действия вооруженных сил Украины планируют и координируют иностранные военные советники. Разведданные поставляются от всех имеющихся в НАТО источников информации. Применение вооружений осуществляется под контролем западных специалистов», – сказал Шойгу.
Напомним, США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 1 млрд долларов, куда войдут боеприпасы для HIMARS, NASAMS и Javelin. Колин Каль заявил, что Украина получит современные западные зенитно-ракетные комплексы NASAMS в ближайшие месяцы.
Позже замглавы Пентагона Колин Каль заявил, что Украина получила достаточное число РСЗО HIMARS, сейчас следует сосредоточиться на поставках боеприпасов.
Созданный с учетом опыта спецоперации броневик «Ахмат» показали на «Армии-2022»
Предприятие «Ремдизель» презентовало на форуме «Армия-2022» бронеавтомобиль «Ахмат», разработанный с учетом опыта спецоперации на Украине.
«Машина сделана на серийном шасси для того, чтобы насытить сейчас максимально войска защищенной техникой. В очень короткие сроки мы разработали эту машину, 25 дней у нас заняла разработка... Концепция заключается в том, что мы используем серийное шасси и делаем надстройку, аналогичную по классу защиты как у «Тайфуна» (бронеавтомобиль производства «Ремдизеля»). Получается такая машина, которую быстро можно изготавливать и которая имеет очень высокий класс защиты», –рассказал главный конструктор «Ремдизеля» Игорь Зарахович.
Он подчеркнул, что «Ахматы» собираются исключительно из российских комплектующих, их преимущество заключается в простоте эксплуатации, передает РИА «Новости». «Не требуется никакого сложного обучения, она не имеет какой-либо сложной электроники», – пояснил Зарахович.
Главный конструктор «Ремдизеля» заявил, что броневик будет производиться крупными партиями в интересах ВС России.
«Если у «Тайфунов» цикл изготовления был длительный, то у этих машин – в 7-10 раз быстрее производится. Ее задача – производиться быстро и много», – добавил Зарахович.
Ранее информированный источник сообщал, что бронеавтомобиль «Ахмат», при разработке которого были учтены вызовы, с которыми сталкиваются оборонно-промышленный комплекс и военнослужащие в ходе специальной военной операции на Украине, создан в России, первым к нему проявил интерес глава Чечни Рамзан Кадыров. Впервые эти машины были замечены на параде 9 мая в Грозном.
Глава «Рособоронэкспорта» призвал развивать оружие на новых физических принципах
Россия сегодня должна развивать высокоточное оружие, оружие на новых физических принципах, беспилотные системы и системы сетецентрического управления войсками, заявил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.
«Нам нужно высокоточное оружие, нам нужны системы, основанные на новых физических принципах, и лазерная техника, и высокомощные лазеры, многосредная робототехника, необитаемые подводные аппараты, авиационные беспилотные средства, оперативно-тактические, тяжелые, разведывательные. Системы сетецентрического управления в рамках боевого звена, искусственный интеллект, система управления войсками, <...> вот это направление – один из трендов, который заложен на ближайшие два-три года», – передает его слова ТАСС.
Михеев пояснил, что такие выводы сделаны на основе анализа прошедших конфликтов.
Напомним, бывший глава Генштаба ВС России Юрий Балуевский заявил, что прямо сейчас в военном деле происходит настоящая революция, и происходит это благодаря беспилотникам.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как беспилотники открыли новую эпоху в военном деле.
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Разработчик нашел способ сделать подлодку «Арктур» более скрытной
Стратегическая атомная подводная лодка (АПЛ) будущего поколения «Арктур» станет более скрытной за счет граненой формы и безвальной энергетики, сообщил представитель центрального конструкторского бюро (ЦКБ) «Рубин».
«Рубин» показал на выставке «Армия-2022» свое видение возможного будущего ракетных подводных крейсеров стратегического назначения: концепт-проект АПЛ «Арктур».
«Новая граненая форма обводов «Арктура» вместе с уменьшением размеров корабля и перспективным активным покрытием снижает отражаемый сигнал гидролокатора и уменьшает дальность обнаружения лодки. Применение распределенной безвальной энергетической установки с полным электродвижением способствует снижению шумности, а наличие двух движителей повышает маневренность и надежность ракетоносца», – сообщил источник РИА «Новости».
Он подчеркнул, что скрытность останется главным свойством подводных крейсеров, но способы обнаружения подводных лодок непрерывно развиваются, а значит, должны меняться и способы обеспечения скрытности. Снижение шумности приводит к тому, что все большую роль в обнаружении играют активные низкочастотные системы.
«Эти решения важны и с точки зрения самого перспективного района применения «Арктура» – высокоширотной Арктики. Интерес к этому району в ближайшие десятилетия будет только расти. Граненая форма обводов упрощает взламывание льда при всплытии и не позволяет ему задерживаться на крышках шахт, а лучшая управляемость важна для занятия позиции в полыньях», – заключил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что ЦКБ МТ «Рубин» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022» впервые представит морской мобильный подводный аппарат «Юнона» и научно-исследовательский автономный необитаемый подводный аппарат (АНПА) «Клавесин-2Р».
Модернизированная СПРН заступила на опытно-боевое дежурство
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Модернизированная система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) заступила на опытно-боевое дежурство, заявил главный конструктор СПРН, генеральный директор межгосударственной акционерной корпорации «Вымпел» Сергей Боев.
«Что касается модернизации системы в целом, то она успешно завершена, в прошлом году были завершены государственные испытания. Уже модернизированная система сегодня готова встать на дежурство. Сейчас успешно ведется опытно-боевое дежурство», – приводит слова главного конструктора СПРН ТАСС.
По словам Боева, в настоящее время, согласно утвержденному графику, идет модернизация уже существующих объектов СПРН, речь идет о станциях «Воронеж-ДМ» в Армавире и «Воронеж-М» в Иркутской области. Эти объекты одними из первых были введены в эксплуатацию.
В феврале в Минобороны рассказали о планах по обновлению Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) Вооруженных сил России. В августе прошлого года гендиректор концерна «РТИ системы» Юрий Аношко сообщал, что радиолокационные станции «Воронеж» российской СПРН планируется модернизировать до уровня новейшей станции «Яхрома». По его словам, станции «Яхрома» «будут обладать большей помехоустойчивостью и пропускной способностью», а боевой расчет «Яхромы» будет меньше, чем на «Воронежах». Как сообщалось, РЛС «Яхрома» будет работать в четырех диапазонах с обзором в 270 градусов.
Напомним, в феврале 2021 года в Крыму начали подготовку к установке новейшей РЛС «Яхрома». В декабре 2020 года министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что строительство новейшей радиолокационной станции «Яхрома» в Севастополе начнется в 2021 году. Станция войдет в Систему предупреждения о ракетном нападении.
Российская СПРН на данный момент состоит из двух эшелонов: космического, включающего спутники «Тундра», и наземного, состоящего из сети станций типа «Воронеж», охватывающих своим радиолокационным полем все ракетоопасные направления. Основное назначение системы – в максимально короткие сроки засечь и взять на сопровождение баллистические ракеты, выпущенные по территории России и союзников.
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На стенде Роскосмоса на форуме «Армия» показали беспилотник «Пузырек»
Беспилотник «Пузырек», который может быть использован в том числе в качестве ударного дрона-камикадзе, представлен на стенде Роскосмоса на форуме «Армия-2022».
Как сообщил ТАСС разработчик дрона, представитель компании «Полдень. 21-й век» Илья Таратонов, беспилотник способен нести полезную нагрузку до 2 кг. «Он предназначен для разведки и корректировки артиллерии. <...> На него можно вешать полезную нагрузку до 2 кг: тепловизоры, камеры. Да, можно [использовать как ударный], можно даже сделать модификацию одноразовой. По камере можно наводиться», – пояснил он.
По словам Таратонова, разработка включает компьютер, наземную станцию управления. Радиус действия беспилотника составляет 2 км. Беспилотник может быть в том числе складным. «На самом деле он в рюкзак укладывается. Если кто-то попал в плохую ситуацию, лежит в овраге, с руки запускается, летит», – добавил он.
Разработчик уточнил, что беспилотник был создан в инициативном порядке. Серийным производством беспилотников займется Ярославский радиозавод (входит в Роскосмос). «К концу этого года начнется серийное производство», – сказал Таратонов.
Ранее РКК «Энергия» представила макет новой Российской орбитальной станции на «Армии-2022».
На «Армии-2022» показали новую станцию разведки с дальностью обнаружения в 2500 км
«Росэлектроника» показала на «Армии-2022» новую станцию разведки с дальностью обнаружения в 2500 км, сообщили в холдинге.
«Это уникальный комплекс для ведения радиоразведки в КВ-диапазоне с возможностью проведения технического анализа перехваченных радиосигналов. Это обеспечивает эффективный контроль радиоэфира, а также позволяет определять местоположение источника связи в полосе приема», – отметил генеральный директор Объединенной приборостроительной корпорации (управляющая организация холдинга «Росэлектроника») Сергей Сахненко.
Как уточнили в пресс-службе холдинга, новая станция «Росэлектроники» обеспечивает перехват радиосингналов на расстоянии до 2500 км., передает РИА «Новости».
Станция определяет источники радиоизлучения в диапазоне от 1,5 до 30 МГц в режиме реального времени. Станция смонтирована на шасси автомобиля «Камаз-1340». Комплекс может одновременно сопровождать до 100 выявленных целей.
Ранее холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» создал малогабаритные радиомодемы для гражданских беспилотников, роботизированных систем и авиации. Они обеспечивают высокоскоростную помехозащищенную радиосвязь на расстоянии до 300 километров и могут передавать видео в формате до 4К в режиме реального времени.
Морской БЛА вертикального взлета и посадки показали на форуме «Армия-2022»
Главное командование Военно-морского флота (ВМФ) России впервые представило на международном форуме «Армия-2022» модель новейшего беспилотного летательного аппарата (БЛА) комбинированного типа.
В частности, макет БЛА, показанный на стенде в выставочном павильоне, представляет собой аппарат с крылом для совершения полета в самолетном режиме и четырьмя роторами для вертикального взлета и посадки. Как поясняется в информационном буклете, беспилотник существует в трех основных весовых категориях: 30, 50 и 100 кг. Каждая из них имеет свою максимальную взлетную массу, массу полезной нагрузки, дальность и продолжительность полета, передает ТАСС.
Основное назначение БЛА – воздушная разведка и доставка грузов, аэрофотосъемка, воздушная оптическая и тепловизионная разведка, определение координат целей, ретрансляция связи. Аппараты средней (50 кг) и тяжелой (100 кг) категорий, помимо этого, способны доставлять грузы массой от 10 до 25 кг и применять авиационные средства поражения.
По словам представителя главкомата, аппарат может базироваться как на сухопутных аэродромах, так и на палубах кораблей. Размах крыла БЛА в легкой модификации составляет 3 м, в средней – 3,8 м, а в тяжелой – 6 м. Практический потолок – 3 тыс. м, дальность полета – от 650 до 1,5 тыс. м в зависимости от версии.
Максимальная скорость аппаратов – 130-140 км/ч, масса полезной нагрузки – 4, 13 и 25 кг в легкой, средней и тяжелой модификациях соответственно. Продолжительность полета при максимальном взлетном весе БЛА составляет восемь часов для легкой модификации, десять часов для средней и 15 часов для тяжелой.
Ранее ВМФ России получил первую подлодку-носитель «Посейдона».
Мантуров рассказал о ситуации с комплектующими в ОПК в условиях санкций
Россия обладает достаточным запасом комплектующих для обеспечения оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на период адаптации к санкциям, но есть «определенное напряжение» по некоторым компонентам, заявил вице-премьер России Денис Мантуров в эфире телеканала «Россия-24».
«Что касается наших предприятий и выполнения задач для Министерства обороны России, то, конечно, есть определенное напряжение по определенной комплектации, компонентам. Но, во-первых, есть уже и достаточный запас на промежуточный период времени для адаптации, и мы тоже на месте не стоим, а работаем активно для того, чтобы обеспечить своевременность производства тех компонентов, которые нужны для конечной продукции», – цитирует ТАСС Мантурова.
Ранее стало известно, что Генпрокуратура решила провести широкомасштабную проверку реализации программы импортозамещения на предприятиях ОПК, а также оценит работу дочерних предприятий Роскосмоса.
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Сенатор: Форум «Армия-2022» отражает переход к многополярной архитектуре мира
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«Армия-2022» показывает, что попытки ряда западных государств «законсервировать» мир с доминированием одного центра обречены на провал», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов, комментируя начало работы Международного военно-технического форума «Армия-2022». Участие в официальной церемонии открытия принял Владимир Путин.
«Процесс перехода от однополярной к многополярной архитектуре мира продолжается, – об этом говорят подписанные на форуме контракты и в целом интерес к нашему оружию, проявленный странами Ближнего Востока, Азии, Южной Америки. Об интересе к нашим разработкам лично мне говорили несколько иностранных делегаций. Всего в этой выставке участвуют более 70 стран. Великолепные разработки показывают китайские, индийские, иранские стенды и многие другие», – сказал зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.
«Здесь особенно очевидно, что попытки ряда западных государств «законсервировать» мир с доминированием одного центра обречены на провал», – добавил собеседник. По его мнению, перспективные мировые державы не готовы следовать в фарватере вашингтонской политики.
«Хочу отметить тезис, прозвучавший в речи президента на открытии форума, – о непосредственной связи наших новейших вооружений с укреплением суверенитета России. Я лично прошел по выставке и видел своими глазами то, о чем говорил Путин: разнообразные боевые системы, работающие с использованием искусственного интеллекта, беспилотная бронетехника, новейшие средства поражения и так далее», – перечислил сенатор. «Кстати, именно нынешний глава государства сыграл главную роль в возрождении нашего оборонно-промышленного комплекса после развала 1990-х», – добавил Долгов.
Россия выступает за всестороннее развитие военно-технического сотрудничества, заявил президент Владимир Путин, выступая в понедельник на открытии форума «Армия-2022» в парке «Патриот». «Сегодня в условиях уверенно формирующегося многополярного мира это особенно важно. Мы высоко ценим то, что у нашей страны много союзников, партнеров, единомышленников на разных континентах. Это государства, которые не прогибаются перед так называемым гегемоном, их лидеры проявляют настоящий мужской характер», – цитирует Путина ТАСС.
По его словам, такие союзники нашей страны «выбирают суверенный, самостоятельный путь развития, хотят коллективно решать вопросы глобальной и региональной безопасности на основе международного права, взаимной ответственности и учета интересов друг друга». «Тем самым вносить свой вклад в защиту многополярного мира», – подчеркнул глава государства.
«Россия искренне дорожит исторически прочными, дружественными, по-настоящему доверительными связями с государствами Латинской Америки, Азии, Африки. Готова предложить союзникам и партнерам самые современные виды вооружений: от стрелкового до бронетехники и артиллерии, боевой авиации и беспилотных летательных аппаратов», – добавил он.
Путин отметил, что проведение в рамках форума «Армия-2022» Международного антифашистского конгресса также имеет большое общественно-политическое значение. «Уроки страшной трагедии, к которой привел нацизм человечество в XX веке, не должны быть забыты. Наш долг перед памятью миллионов жертв Второй мировой войны – жестко реагировать на попытки фальсификации истории, противодействовать распространению любых форм неонацизма, русофобии и расизма», – цитирует его РИА «Новости».
«Путин абсолютно прав в том, что Россия на сегодня не просто стала полностью независимой страной, но и служит ориентиром для всех по-настоящему суверенных государств мира. Кроме того, наша страна – один из мировых ориентиров того, как государство должно сохранять историческую память, – подчеркивает Долгов. – Мы не дадим возникнуть у нас тому, что происходит сегодня в Прибалтике, Польше, где историю Второй мировой войны переписывают под давлением центров НАТО – Вашингтона и Брюсселя. Неслучайно Путин сегодня указал: сохранение исторический памяти – это наша ответственность как перед предками, так и перед потомками».
Путин указал на большие перспективы подготовки иностранных военных в России
Большие перспективы наблюдается в подготовке иностранных военнослужащих, в повышении их квалификации в России, заявил президент Владимир Путин на открытии форума «Армия-2022» в парке «Патриот».
«Тысячи военных профессионалов из разных стран мира гордятся тем, что военные вузы и академии нашей страны стали для них альма-матер», – приводит ТАСС слова президента.
Он заверил, что страна будет и впредь «энергично работать в этом важном направлении».
Одновременно, указал Путин, Москва выступает за продолжение совместных военных учений со своими союзниками.
«Как и раньше, приглашаем наших союзников и партнеров к участию в совместных командно-штабных и других видах учений», – заявил глава государства.
Президент отметил, что отработка сложных учебно-боевых задач важна для повышения воинского мастерства и качества военного управления, для совершенствования тактики и слаженности частей и соединений.
«Убежден: развивая широкое военно-техническое сотрудничество, объединяя наши усилия и потенциалы, мы сможем обеспечить надежную безопасность и стабильность и наших стран, и мира в целом», – подчеркнул Путин.
Ранее на форуме президент отмечал, что у России на разных континентах есть много единомышленников и союзников, которые не прогибаются перед гегемоном, выбирая суверенный путь.
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