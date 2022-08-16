Шойгу: Агрессивный характер НАТО перестали скрывать

НАТО сбросила маски, агрессивный характер блока перестал скрываться, закреплена претензия на глобальное доминирование, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума «Армия-2022».

«НАТО сбросила маски. Агрессивный характер блока перестал скрываться за формулировками об исключительно оборонительной направленности коалиционной деятельности. Сегодня в документах стратегического планирования альянса закреплены претензии на глобальное доминирование», – передает РИА «Новости» слова министра обороны России.

Шойгу отметил, что в сферу интересов Североатлантического союза включены Африка, Ближний Восток, Азиатско-Тихоокеанский регион.

По мнению Запада, указал министр обороны, сложившуюся систему международных отношений должен заменить так называемый основанный на правилах миропорядок.

«Логика здесь проста и ультимативна. Либо кандидат в «демократические партнеры» альянса утрачивает суверенитет и становится якобы на «правильную сторону истории». Либо переходит в категорию так называемых авторитарных режимов, против которых могут применяться любые меры воздействия, вплоть до силового давления», – сказал Шойгу.

По его словам, специальная военная операция на Украине ознаменовала окончание однополярного мира.

«Начало специальной военной операции на Украине ознаменовало окончание однополярного мира. Многополярность стала реальностью. Четко обозначились полюсы этого мира», – сказал глава российского военного ведомства.

По мнению министра, главное отличие между этими полюсами заключается в том, что одни уважают интересы суверенных государств, учитывают культурно-исторические особенности стран и народов, а другие – пренебрегают ими.

Шойгу подчеркнул, что система глобальной безопасности радикально меняется.

«Эта конференция проходит в условиях радикального изменения системы глобальной и региональной безопасности. Безусловное доминирование США и их союзников остается в прошлом», – сказал он.

Министр обороны России отметил также, что в Европе ситуация в сфере безопасности стала хуже, чем в разгар холодной войны.

«В Европе ситуация в сфере безопасности стала хуже, чем в разгар холодной войны. Военная деятельность альянса (НАТО) приобрела максимально агрессивную антироссийскую направленность. На континент переброшены значительные силы из США, в разы возросла численность коалиционных войск в Восточной и Центральной Европе», – сказал Шойгу.

Министр добавил, что развертывание дополнительных формирований объединенных вооруженных сил НАТО на «восточном фланге» блока стартовало еще до начала специальной военной операции России на Украине.

Ранее издание Washington Post сообщило, что власти стран Балтии и Восточной Европы призвали США нарастить оборонное производство. Как заявил канцлер Минобороны Эстонии Кусти Сальм, «с точки зрения боевой мощи, которая неизбежно потребуется для сдерживания России», требуются РСЗО HIMARS, беспилотники Reaper и контрбатарейные радары. Польша ожидает от США заказанные ранее ЗРК Patriot, РСЗО HIMARS, истребители F-16, а также танки «Абрамс».

Напомним, США сообщили о переброске в Европу 2,4 тыс. военнослужащих, которые будут размещены в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии «для защиты воздушного фланга НАТО».