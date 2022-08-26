США отправляют на Украину «главнокомандующего войной»

Американская миссия помощи ВСУ может получить официальное название и командование. Причем руководить этой миссией, как сообщают СМИ, будет высокопоставленный генерал. Почему Вашингтон решил пойти на такой шаг, какими задачами будет заниматься новая структура и как подобные действия США повлияют на ход боевых действий?

Накануне стало известно о том, что администрация президента США намерена в ближайшее время дать название своей миссии по помощи Украине, а также назначить в качестве ее руководителя генерала. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Как отмечает WSJ, американский генерал возглавит усилия администрации Джо Байдена по обучению украинских военных и оказанию помощи ВСУ. При этом решение дать миссии название предоставит возможность назначать награды и спецвыплаты для военнослужащих, участвующих в ней, а также повысит статус миссии до уровня тех, которые Пентагон проводил в Ираке и Афганистане («Иракская свобода», «Несокрушимая свобода» и другие).

Как отмечает издание, генерал, который возглавит миссию, будет двух- или трехзвездным, что эквивалентно званию генерал-майора или генерал-лейтенанта в России. Кроме того, назначение такого лица подразумевает создание команды, ответственной за координацию и «переход от точечных усилий» по поддержке ВСУ к «многолетней поддержке Украины».

На этом фоне Пентагон публично признал: украинские чиновники не могут точно знать, где окажется переданное США оборудование. Об этом заявил и. о. генерального инспектора Пентагона Шон О'Доннелл. Чиновник указал, что недостаточно эффективное ведение отчетности имело негативное воздействие на расследования Пентагона в Ираке и Афганистане.

Он также отметил, что с представителями США было заключено по меньшей мере 7,8 тыс. оборонных заказов, связанных с Украиной, их общая сумма составляет примерно 2,2 млрд долларов. При этом в среду Вашингтон объявил об очередном пакете военной помощи Киеву на примерно 3 млрд долларов. Замглавы Пентагона по политическим делам Колин Кол заявил, что «пакет будет актуален» и в том случае, «если война будет продолжаться годами», и в случае режима прекращения огня или мирного урегулирования.

Однако в реальности работа новой миссии не будет ограничена вопросами чисто «военной бухгалтерии», считают эксперты. «Мы видим, что Белый дом пытается институализировать и легализовать свою деятельность на Украине. Штаты выделили очень большой транш Украине, почти 3 млрд долларов. Он рассчитан на несколько лет вперед. Кроме того, неоднократно появлялась информация о том, что украинской миссии США могут присвоить какое-то официальное название и создать свое командование. Сейчас об этом говорят все чаще не только в СМИ», – рассказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков.

«Таким образом, во-первых, мы наблюдаем стремление Штатов затянуть конфликт, чтобы продолжать преследовать свою цель, которая была обозначена Белым домом еще в апреле. Эта цель заключается не в победе Украины, а в стратегическом ослаблении и изматывании России», – отметил собеседник.

«Во-вторых, этот процесс связан с политической повесткой внутри США. В Белом доме уже выражали обеспокоенность нестабильностью политического ландшафта в преддверии выборов в Конгресс. Есть все основания полагать, что большинство в американском парламенте получат республиканцы. В этом случае они начнут противостоять Белому дому, заваливать исками администрацию Байдена, вести с ним войну и даже, вполне возможно, инициировать процедуру импичмента», – полагает эксперт.

«Соответственно, в период такой политической турбулентности Вашингтону будет не до Украины. Поэтому сейчас команда Байдена пытается оформить украинский кейс именно институционально, создать командование, профильную структуру и уйти от ручного режима управления Украиной, поскольку в ближайшие годы им будет просто не до этого», – полагает Дудаков.

С военной же точки зрения, как считают эксперты, решение Белого дома означает не только ужесточение контроля над использованием поставленных на Украину вооружений, но и изменение подхода к взаимодействию с ВСУ. Если раньше американские военные преимущественно «давали советы украинским коллегам», то теперь они возьмут управление ВСУ на себя.

На эту тему

«Да и трехзвездный генерал – вполне серьезный персонаж. Это уровень заместителя командующего силами США в Европе. Военные подобного уровня обладают серьезным опытом участия в боевых действиях в Ираке, Афганистане или Сирии. То есть на Украине появится человек, который будет обладать серьезными компетенциями для решения поставленных Белым домом и Пентагоном задач», – сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт, член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.

«По сути, американцы отправляют на Украину главнокомандующего войной чужими руками. В задачи этого генерала будет входить непосредственное руководство вооруженными силами Украины, координация действий союзников по НАТО и контроль над действиями властей в Киеве», – перечислил собеседник.

«Тем самым США легализуют свои действия на территории Украины. Если раньше американцы придерживались идеи опосредованного участия в конфликте, то теперь я бы не исключал того, что назначенный генерал начнет присматривать варианты для прямого участия США в боевых действиях. По сути, Украине уготована роль Ирака или Афганистана со всеми вытекающими отсюда последствиями. И России придется на это реагировать самым серьезным образом», – заключил Бартош.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД