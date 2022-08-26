США отправляют на Украину «главнокомандующего войной»

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26 августа, пятница  |  Последнее обновление — 14:05  |  vz.ru
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Как «чистая» Европа оказалась в угольной западне

Как Европа справляется с эмбарго на российский уголь Виталий Тимкив/РИА Новости
Когда Европа только хотела ввести эмбарго на российский уголь, вряд ли она рассчитывала, что окажется в такой плачевной ситуации, как сейчас. Уголь, который пришел на смену российскому, оказался опасным для ТЭС. Даже погода этим летом оказалась не на стороне европейцев. В итоге Евросоюзу необходимо провести самую серьезную и быструю трансформацию энергетического сектора с послевоенных лет. Еще один сюрприз – отказ от российского угля ударил по экологической повестке ЕС.  Подробности...
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Что мешает ВМФ России исправить «ошибку Горбачева»

Решения, принятые 30 лет назад политическим руководством страны, по-прежнему ограничивают наши военные возможности Павел Львов/РИА Новости
В России предложили вернуть тактическое ядерное оружие морскому флоту. Однако такой шаг означал бы отказ Москвы от «джентельменского соглашения» между Горбачевым и Бушем-старшим. Насколько эта идея реализуема и востребована в сегодняшних реалиях? Даст ли ТЯО преимущество ВМФ России в Мировом океане? И как на такие действия отреагирует Вашингтон? Подробности...
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Почему армии потребовалось больше военных

Последний раз численность армии менялась осенью 2017 года Егор Алеев/ТАСС
Верховный главнокомандующий Владимир Путин подписал указ, по которому с нового года штатная численность российской армии превысит 2 млн человек. Из них – 1,15 млн собственно военных. Укреплять ряды армии, участвующей в спецоперации, планируется за счет профессионалов-контрактников. Какие рода войск и военные специальности требуется усилить в первую очередь? Подробности...
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США отправляют на Украину «главнокомандующего войной»

США присвоят операции на Украине название и назначат командующего Chip Somodevilla/Pool/REUTERS
Американская миссия помощи ВСУ может получить официальное название и командование. Причем руководить этой миссией, как сообщают СМИ, будет высокопоставленный генерал. Почему Вашингтон решил пойти на такой шаг, какими задачами будет заниматься новая структура и как подобные действия США повлияют на ход боевых действий?  Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Реальную политику заменили пиар-кампании

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Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
А что нам-то делать? Простым парням? Во-первых, понимать, что чем громче кампания, тем ее заявленные цели дальше от реальных. Во-вторых, что все европейские СМИ распространяют только то, что придумывают украинцы. Подробности...

За свой фрейм нужно бороться

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Почему постсоветское пространство тревожит освобождение Киева

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Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
У ряда ближайших соседей, привыкших много от России брать и мало отдавать, СВО усиливает опасения, что в случае чего к ним будет применен жесткий подход. Подробности...
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Зачем украинцы обстреливают АЭС

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Канцлер ФРГ залез на отправляющуюся воевать против России зенитную установку

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    США отправляют на Украину «главнокомандующего войной»

    США присвоят операции на Украине название и назначат командующего
    		   26 августа 2022, 13:20
    Фото: Chip Somodevilla/Pool/REUTERS
    Текст: Алёна Задорожная,
    Дарья Волкова

    Американская миссия помощи ВСУ может получить официальное название и командование. Причем руководить этой миссией, как сообщают СМИ, будет высокопоставленный генерал. Почему Вашингтон решил пойти на такой шаг, какими задачами будет заниматься новая структура и как подобные действия США повлияют на ход боевых действий?

    Накануне стало известно о том, что администрация президента США намерена в ближайшее время дать название своей миссии по помощи Украине, а также назначить в качестве ее руководителя генерала. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

    Как отмечает WSJ, американский генерал возглавит усилия администрации Джо Байдена по обучению украинских военных и оказанию помощи ВСУ. При этом решение дать миссии название предоставит возможность назначать награды и спецвыплаты для военнослужащих, участвующих в ней, а также повысит статус миссии до уровня тех, которые Пентагон проводил в Ираке и Афганистане («Иракская свобода», «Несокрушимая свобода» и другие).

    Как отмечает издание, генерал, который возглавит миссию, будет двух- или трехзвездным, что эквивалентно званию генерал-майора или генерал-лейтенанта в России. Кроме того, назначение такого лица подразумевает создание команды, ответственной за координацию и «переход от точечных усилий» по поддержке ВСУ к «многолетней поддержке Украины».

    На этом фоне Пентагон публично признал: украинские чиновники не могут точно знать, где окажется переданное США оборудование. Об этом заявил и. о. генерального инспектора Пентагона Шон О'Доннелл. Чиновник указал, что недостаточно эффективное ведение отчетности имело негативное воздействие на расследования Пентагона в Ираке и Афганистане.

    Он также отметил, что с представителями США было заключено по меньшей мере 7,8 тыс. оборонных заказов, связанных с Украиной, их общая сумма составляет примерно 2,2 млрд долларов. При этом в среду Вашингтон объявил об очередном пакете военной помощи Киеву на примерно 3 млрд долларов. Замглавы Пентагона по политическим делам Колин Кол заявил, что «пакет будет актуален» и в том случае, «если война будет продолжаться годами», и в случае режима прекращения огня или мирного урегулирования.

    Однако в реальности работа новой миссии не будет ограничена вопросами чисто «военной бухгалтерии», считают эксперты. «Мы видим, что Белый дом пытается институализировать и легализовать свою деятельность на Украине. Штаты выделили очень большой транш Украине, почти 3 млрд долларов. Он рассчитан на несколько лет вперед. Кроме того, неоднократно появлялась информация о том, что украинской миссии США могут присвоить какое-то официальное название и создать свое командование. Сейчас об этом говорят все чаще не только в СМИ», – рассказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков.

    «Таким образом, во-первых, мы наблюдаем стремление Штатов затянуть конфликт, чтобы продолжать преследовать свою цель, которая была обозначена Белым домом еще в апреле. Эта цель заключается не в победе Украины, а в стратегическом ослаблении и изматывании России», – отметил собеседник.

    «Во-вторых, этот процесс связан с политической повесткой внутри США. В Белом доме уже выражали обеспокоенность нестабильностью политического ландшафта в преддверии выборов в Конгресс. Есть все основания полагать, что большинство в американском парламенте получат республиканцы. В этом случае они начнут противостоять Белому дому, заваливать исками администрацию Байдена, вести с ним войну и даже, вполне возможно, инициировать процедуру импичмента», – полагает эксперт.

    «Соответственно, в период такой политической турбулентности Вашингтону будет не до Украины. Поэтому сейчас команда Байдена пытается оформить украинский кейс именно институционально, создать командование, профильную структуру и уйти от ручного режима управления Украиной, поскольку в ближайшие годы им будет просто не до этого», – полагает Дудаков.

    С военной же точки зрения, как считают эксперты, решение Белого дома означает не только ужесточение контроля над использованием поставленных на Украину вооружений, но и изменение подхода к взаимодействию с ВСУ. Если раньше американские военные преимущественно «давали советы украинским коллегам», то теперь они возьмут управление ВСУ на себя.

    «Да и трехзвездный генерал – вполне серьезный персонаж. Это уровень заместителя командующего силами США в Европе. Военные подобного уровня обладают серьезным опытом участия в боевых действиях в Ираке, Афганистане или Сирии. То есть на Украине появится человек, который будет обладать серьезными компетенциями для решения поставленных Белым домом и Пентагоном задач», – сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт, член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.

    «По сути, американцы отправляют на Украину главнокомандующего войной чужими руками. В задачи этого генерала будет входить непосредственное руководство вооруженными силами Украины, координация действий союзников по НАТО и контроль над действиями властей в Киеве», – перечислил собеседник.

    «Тем самым США легализуют свои действия на территории Украины. Если раньше американцы придерживались идеи опосредованного участия в конфликте, то теперь я бы не исключал того, что назначенный генерал начнет присматривать варианты для прямого участия США в боевых действиях. По сути, Украине уготована роль Ирака или Афганистана со всеми вытекающими отсюда последствиями. И России придется на это реагировать самым серьезным образом», – заключил Бартош.

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