Украина напала на папу Римского

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25 августа, четверг  |  Последнее обновление — 21:57  |  vz.ru
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Польша принуждает Германию к краже российских активов

Поляки лишают жителей немецкого города Шведт единственной работы Monika Skolimowska/DPA/Global Look Press
После того как Газпром лишился своего актива в Польше, а потом и в Германии, следующей может пострадать европейская собственность Роснефти. Национализация грозит немецкому нефтеперерабатывающему заводу в городе Шведт, где российской компании принадлежит 54%. Толкает немцев на этот шаг Польша, которая отказывается поставлять на завод сырье по нефтепроводу «Дружба». Подробности...
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Что мешает ВМФ России исправить «ошибку Горбачева»

Решения, принятые 30 лет назад политическим руководством страны, по-прежнему ограничивают наши военные возможности Павел Львов/РИА Новости
В России предложили вернуть тактическое ядерное оружие морскому флоту. Однако такой шаг означал бы отказ Москвы от «джентельменского соглашения» между Горбачевым и Бушем-старшим. Насколько эта идея реализуема и востребована в сегодняшних реалиях? Даст ли ТЯО преимущество ВМФ России в Мировом океане? И как на такие действия отреагирует Вашингтон? Подробности...
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«Укрофашисты пытаются плюнуть напоследок в еще недавно свой регион»

В целом мирная жизнь уже вернулась в Херсон er.ru
«Обстановка в Херсоне совершенно спокойная, в канун Дня флага прошел концерт с российскими звездами. Все это вызывает зависть злоумышленников – украинских властей. И именно поэтому они учиняют обстрелы и теракты», – рассказал газете ВЗГЛЯД замглавы комиссии по СМИ Общественной палаты России Александр Малькевич о положении дел в освобожденном Россией Херсоне, где он сейчас находится. Подробности...
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Британии пророчат энергетическую катастрофу

Забастовки из-за ухудшения экономической ситуации стали одной из примет современной Британии REUTERS/Toby Melville
Миллионы граждан Великобритании уже в ближайшие месяцы могут остаться без электричества и отопления – таков официальный прогноз правительства страны. Прогнозируются веерные отключения электроэнергии, дефицит газа и гигантские счета за энергоснабжение. Британское королевство погружается в грандиозный энергетический кризис. Как же это произошло? Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Терроризм – это суть украинского государства

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Героизация таких персонажей, как Бандера и Шухевич, означала принятие их идей и методов, и это был только вопрос времени, когда террор начнет набирать обороты на Украине. Подробности...
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У надежной демократии и водород зеленее

Дмитрий Винник
Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
Неужели все эти слова были сказаны Шольцем всерьез? Или, осознавая безрезультативность принуждения России к продолжению политики колониальной энергозависимости, немецкие политики решили попугать Кремль и всех нас альтернативными возможностями? Подробности...
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Швейцария сохранила остатки вменяемости по отношению к России

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
В сравнении с другими государствами Европы, Швейцария сохраняет относительную независимость, и потому небольшое пространство для диалога с ней все-таки остается. Подробности...
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Почему Украина не состоялась как государство

Когда замерзнет Европа

Обсуждение: 6 комментариев

Зачем украинцы обстреливают АЭС

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Канцлер ФРГ залез на отправляющуюся воевать против России зенитную установку

Во время встречи с украинскими военными на полигоне в Шлезвиг-Гольштейне канцлер Германии Олаф Шольц забрался на зенитную самоходную установку Gepard. ФРГ пообещала поставить Украине 30 таких машин, 15 из них уже направлены Киеву. Рядовые немцы раскритиковали Шольца за «позирование»
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В Риге сносят памятник освободителям города

В Риге вторые сутки продолжается демонтаж памятника освободителям города. Конструкция настолько монументальная, что управиться за один день местные рабочие оказались не в состоянии. На данный момент демонтированы три статуи советских солдат, но центральный элемент – обелиск – пока на месте.<br>Снос напоминает проведение спецоперации: место оцеплено усиленными нарядами полиции, людей, которые приходят к памятнику выразить свой протест, задерживают
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В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ»

В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Украина напала на папу Римского

    Еще одна восходящая звезда украинской дипломатии - посол Киева в Ватикане Андрей Юраш
    		   25 августа 2022, 21:55
    Фото: Zuma\TASS
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Киев сделал очередную внешнеполитическую ошибку – и вновь по вине собственных дипломатов. Украинский посол предъявил претензии человеку, который, согласно догматам Католической церкви, непогрешим – папе Римскому. Какое отношение это имеет к России и почему скандал подпортит украинскую репутацию в том числе и среди поляков?

    Украинские дипломаты продолжают традиции посла в Германии Андрея Мельника – выступают с крайне хамскими заявлениями в странах пребывания. И если на слова посла Украины в Казахстане Петра Врублевского, призывавшего убивать русских, на Западе не обратили особого внимания, то слова представителя Киева в Ватикане уже вызвали скандал.

    Послу Андрею Юрашу категорически не понравилось, что папа Римский Франциск посмел в своем выступлении на площади Святого Петра в Риме упомянуть Дарью Дугину, убитую украинскими террористами. Причем упомянуть ее достойно, по-человечески.

    «Я думаю о девочке, которая была взорвана бомбой, находившейся под сиденьем автомобиля в Москве. Невинные платят за войну. Невиновные», – заявил понтифик.

    И это, по мнению пана Юраша, было неприемлемым. «Сегодняшнее выступление папы разочаровало и заставило задуматься о многом: нельзя говорить в одних категориях об агрессоре и жертве, насильнике и изнасилованном; как можно назвать одного из идеологов русского империализма невинной жертвой? Она была убита россиянами как сакральная жертва и теперь поднята на щит войны», – изрек посол в Twitter.

    Казалось бы, обычное поведение современного украинского посла на Западе. Абсолютно в рамках той линии поведения, которую им установили в Киеве – то есть учить европейцев «правильной» политике в отношении России и публично хамить тем, кто это мнение не разделяет (и неважно будь то общественный деятель, депутат или глава государства).

    «Украинские дипломаты получили указание действовать жестко, вопреки протоколу и политесу. Посол в Ватикане следует той же логике. И учитывая, что Зеленский дважды за время конфликта массово менял послов (по нескольку человек за раз), проводивших недостаточно жесткую линию, у посла в Ватикане выбор небольшой – он должен либо жестко (на грани хамства) давить, либо его заменят», – поясняет газете ВЗГЛЯД программный директор клуба «Валдай», профессор МГИМО Олег Барабанов.

    Тем не менее Ватикан отреагировал быстро и показательно. Через СМИ курия слила информацию о том, что папа крайне недоволен хамством посла. В отличие от европейских лидеров, он терпеть не стал.

    Отчасти реакция, конечно, объясняется статусом понтифика. «Положение и статус папы отличается от премьера светского государства. Он – вселенский глава Церкви, наместник Бога. К тому же существует догмат о непогрешимости папы. И с этой точки зрения давление на Ватикан воспринимается там гораздо более жестко», – поясняет Олег Барабанов. Однако главная причина все-таки в том, что Ватикан видит нынешнее хамство посла не как единичный случай, а как часть системного давления со стороны Киева.

    С момента начала конфликта Украина оказывала давление на Ватикан, чтобы папа солидаризировался с украинской точкой зрения на конфликт и осудил Россию. «Папа – это непререкаемый авторитет в католическом мире, и Польша (с Западной Украиной) остаются католическими территориями. Они слушают папу. Одно дело, если папа встанет с Зеленским, как Джонсон, и начнет обвинять Россию в грехах, а другое – когда наивно и утопично, но все-таки призывает к выходу из конфликта», – продолжает Олег Барабанов.

    Между тем позиция папы и позиция Ватикана в целом состояла главным образом в поиске путей к примирению. Речи понтифика всегда были очень выдержанными. В отличие от европейских политиков, он не брызжет ненавистью или русофобией. Папа всегда умерен, всегда призывает к миру и подчеркивает, что молился как за Украину, так и за Россию.

    Более того, папа Франциск планировал перейти от молитв к переговорам. «Папа надеется совершить свой визит в Москву – пастырский или, в крайнем случае, дипломатический – и только после этого поехать в Киев. Отчасти для баланса, отчасти для того, чтобы услышать российские предложения, дабы затем создать поле для переговоров с украинским руководством», – поясняет Олег Барабанов.

    И такая позиция Ватикана Украину и украинствующих активистов раздражает. По мнению «главы украинской архиепархии» в Филадельфии Бориса Глуздяка, Папа обязан отправиться в Киев, в Бучу, в места, которые отражают важнейшую реальность». При этом он посоветовал Папе Франциску «прямо сейчас, как можно быстрее быть с жертвой, и осторожно относиться к перспективе быть увиденным, ассоциированным или замеченным в братании с мучителем».

    Вопрос в том, услышит ли Киев сигнал, который был послан ему из Ватикана? Ведь если украинские власти продолжат хамить Папе Римскому и указывать ему куда лететь и что посещать, то это для них может быть чревато.

    Да, выражаясь словами Иосифа Сталина, у Понтифика дивизий нет – зато есть безусловный авторитет. Самый, пожалуй, высокий среди всех нынешних европейских политиков в католическом мире. В том числе и в Польше.

    «Вообще Папа, как глава церкви является для поляков авторитетом, но в основном поляки вспоминают, конечно, времена Иоанна Павла II. Нынешний папа очень либерален, и в нынешней Польше это работает скорее не в пользу его авторитета. К тому же влиятельные польские служители, которых во времена Войтылы стало очень много в римской курии, постепенно заменяются. Польское лобби в Ватикане теряет влияние, и в Варшаве к этому относятся не очень приветливо, – говорит газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. – Тем не менее в Польше, разумеется, никогда не станут критиковать Папу, тем более из-за слов украинского посла. В данном случае логику на всех уровнях – от обывательского до политической элиты – можно описать словами "вы не католики и не вам критиковать Папу"».


     
     
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