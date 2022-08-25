Эксперт объяснил отказ папы римского поддержать Запад в борьбе с Россией

|
25 августа, четверг | Последнее обновление — 13:36 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Прямым попаданием «Искандера» по воинскому эшелону уничтожено свыше 200 военнослужащих ВСУ
Разделы
Героизация таких персонажей, как Бандера и Шухевич, означала принятие их идей и методов, и это был только вопрос времени, когда террор начнет набирать обороты на Украине.
Подробности...
Неужели все эти слова были сказаны Шольцем всерьез? Или, осознавая безрезультативность принуждения России к продолжению политики колониальной энергозависимости, немецкие политики решили попугать Кремль и всех нас альтернативными возможностями?
Подробности...
В сравнении с другими государствами Европы, Швейцария сохраняет относительную независимость, и потому небольшое пространство для диалога с ней все-таки остается.
Подробности...
В Риге вторые сутки продолжается демонтаж памятника освободителям города. Конструкция настолько монументальная, что управиться за один день местные рабочие оказались не в состоянии. На данный момент демонтированы три статуи советских солдат, но центральный элемент – обелиск – пока на месте.<br>Снос напоминает проведение спецоперации: место оцеплено усиленными нарядами полиции, людей, которые приходят к памятнику выразить свой протест, задерживают
Подробности...
В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
Подробности...
В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Эксперт объяснил отказ папы римского поддержать Запад в борьбе с Россией
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
«Позиция, которую заняли представители украинской власти, открыли глаза окружению понтифика, и теперь в Ватикане поняли, куда Европу может привести украинский национализм», – заявил газете ВЗГЛЯД религиовед Роман Лункин. Ранее итальянские СМИ сообщили, что папа Франциск недоволен давлением украинского президента Владимира Зеленского в вопросе поддержки Киева.
«Совершенно очевидно, что представители Украины – офис президента и посол в Ватикане Андрей Юраш – чрезмерно надавили на папский престол своими требованиями. И хотя госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин повторял риторику западных лидеров, очень критично высказываясь в отношении Русской православной церкви, сам понтифик много раз заявлял о мире и верховенстве христианских ценностей», – рассказал руководитель центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.
«Кроме того, посол Украины в Ватикане, вероятно, наобещал Зеленскому визит понтифика в Киев и анонсировал возможность склонить его к унижению РПЦ. Но его обещаниям не суждено сбыться», – отметил собеседник.
«Еще накануне Пасхи посол Украины выразил крайне антихристианскую позицию, когда высказался против того, чтобы во время крестного хода вместе с украинкой крест несла русская женщина. Причем русская женщина проживала в Италии и не имела никакого отношения к происходящему в Донбассе или на Украине. Это очень сильно не понравилось Ватикану, поскольку это никак не сходится с христианскими представлениями о том, что для Христа нет ни эллина, ни иудея, ни украинца, ни русского», – полагает эксперт.
«Вместе с тем на позицию Ватикана могло повлиять и убийство Дарьи Дугиной. Понтифик высказался в духе христианской любви и милосердия, назвал ее жертвой конфликта. Юраш публично возмутился этими словами. Ватикану явно не нравится то, что представители украинской власти разделяют людей по национальному признаку и используют расистские формулировки. Причем реакция на эти слова последовала даже более жесткая, чем после инцидента накануне Пасхи», – продолжил он.
«За гранью понимания Ватикана находится и реакция украинских иммигрантов, в частности, Кирилла Говоруна, который сказал, что украинцы на Западе разочарованы словами понтифика о сожалении по поводу гибели Дугиной», – добавил Лункин.
«Неудивительно, что ватиканские источники уже распространяют информацию о том, что лидер католиков не поедет в Киев. Вероятно, он не хочет ассоциироваться с риторикой и языком вражды, которые исходят от Киева, а также не желает сеять вражду между народами и между крупнейшими христианскими конфессиями», – полагает собеседник.
«Папа изначально придерживался сдержанной и умеренной позиции. Мы не слышали его резких высказываний, осуждающих русских, Россию или Русскую православную церковь. Да, он призывал к миру, но при этом старался сохранить отношения с патриархом Кириллом и РПЦ. Это подтверждает онлайн-встреча понтифика с представителями РПЦ, прошедшая в марте этого года», – рассказал религиовед.
«И несмотря на то, что госсекретарь Ватикана говорил много всего осуждающего в адрес России, понтифик по-прежнему заинтересован в диалоге», – добавил он.
«Вполне очевидно, что Франциск очень надеялся на поездку в Москву, а также на встречу с патриархом в Казахстане. Но уже ясно, что этого в ближайшее время не произойдет», – отметил эксперт.
«Кроме того, можно с уверенностью говорить, что позиция, которую заняли Зеленский и Юраш, открыли глаза окружению папы. В Ватикане поняли, куда может Европу привести украинский национализм», – заключил Лункин.
Накануне стало известно о том, что давление украинского президента Владимира Зеленского на Папу Римского Франциска в вопросе поддержки Киева вызывает недовольство понтифика. Об этом сообщил специалист по Ватикану Марко Полити изданию IL Fatto Quotidiano.
Издание напоминает, что не так давно Зеленский запросил помощи религиозных лидеров для распространения негативной информации о России.
«Этот твит прекрасно показывает, что Франциск и киевская политика находятся по разные стороны. Ватикану не нравится, когда понтифику говорят, что ему делать, а также тот факт, что украинские власти подвергли цензуре телевизионную трансляцию папского крестного хода, потому что в нем выражалась идея мира между украинцами и россиянами», – отмечает Марко Полити.
Журналист указал, что президент Украины продолжает давить на Франциска, пытаясь добиться его визита в Киев, но понтифик не хочет посещать украинскую столицу, не побывав в Москве.
Религиозный лидер также не разделяет политической линии Зеленского и не готов быть «прислужником Запада», полностью поддержав евроатлантическую позицию по ситуации на Украине. Как утверждает эксперт, в Ватикане сложилось мнение, что «Зеленский хочет втянуть понтифика в нарратив», согласно которому Киев выставляют невинной жертвой, а образ России демонизируют.
Специалист пояснил, что Франциск не разделяет эту позицию, потому что она не учитывает предшествующие события, которые привели к нынешней ситуации на территории бывшей советской республики. Так, НАТО и ЕС не хотят анализировать последствия расширения НАТО на Восток и здраво оценивать риски возможной ядерной войны, подчеркнул эксперт.
Отметим, что Франциск принес соболезнования по поводу гибели Дарьи Дугиной, назвав ее «невинной жертвой». «Думаю о бедной девушке, подорванной на бомбе, заложенной под сиденье автомобиля в Москве. Невинные платят за войну», – сказал он.
В ответ посол Украины при Святом престоле Андрей Юраш позволил себе очередную критику в адрес Франциска, назвав «разочаровывающими» его сочувствие Дугиной. Он также назвал отца погибшей Александра Дугина «первым из идеологов российского империализма».
Напомним, Франциск выразил надежду посетить Москву и Киев. В Кремле заявили об отсутствии предметных контактов по визиту понтифика в Москву. Позднее появилась информация, что визит может состояться в августе.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Раде пообещали повесить Лукашенко
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко пригрозил президенту Белоруссии Александру Лукашенко расправой после того, как глава государства поздравил украинцев с Днем независимости страны.
«Лукашенко будет висеть на столбе в следующий украинский День независимости», – передает РИА «Новости» слова Гончаренко.
Он также пообещал поддержать политических противников действующего белорусского лидера.
Накануне Лукашенко в обращении к жителям соседней страны выразил уверенность, что возникшие противоречия не разрушат добрососедские отношения между двумя народами. По его словам, Минск и дальше планирует сохранять согласие и укреплять дружбу с Украиной.
Напомним, Гончаренко заявил, что на июньском саммите НАТО представители Украины обсудили с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом планы уничтожения Крымского моста.
Россия объяснила страх США перед трибуналом над нацистами из «Азова»
США опасаются предания огласке фактов, которые свидетельствуют о бесчеловечных действиях украинского националистического полка «Азов» (террористическая организация, запрещена в России), заявило посольство России в США.
«Обратили внимание на очередные безосновательные обвинения в адрес нашей страны, связанные с проведением трибунала над украинскими военными преступниками. Предстоящий судебный процесс призван установить справедливость в отношении военных преступников, среди которых есть нацисты из полка «Азов». В Вашингтоне явно опасаются предания огласке фактов, свидетельствующих о бесчеловечных деяниях участников этой террористической организации», – передает РИА «Новости» сообщение дипмиссии.
Как отметили в посольстве, трибунал в Мариуполе «способен пролить свет на истинную сущность киевского режима». В дипмиссии подчеркнули, что Россия в полной мере соблюдает Женевские конвенции и гарантирует военнопленным украинских войск надлежащие условия содержания.
Напомним, глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что США считают нелегитимным трибунал в Мариуполе, который ожидает украинских военных преступников. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что первый трибунал в Донецкой народной республике состоится, скорее всего, в Мариуполе, он будет организован до конца лета.
В Донецке объяснили «эпидемию паники» в рядах ВСУ
|
|
«Не удивительно, что бойцы теробороны и призывники бегут с поля боя. У них нет ни боевого духа, ни военной подготовки», – заявил газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее украинский военный рассказал об «эпидемии паники» в рядах ВСУ.
«Те, кто в последнее время были мобилизованы, очень слабы духом. Кроме того, у них почти нет военной подготовки. Это же касается и бойцов территориальной обороны. Многие, оказываясь в условиях реальных боевых действий, готовы оставить позиции и просто сбежать», – рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
Собеседник также отметил, что «эта тенденция наблюдается довольно долгое время, но украинцы об этом заговорили только сейчас». «Нельзя сказать, что это происходит повсеместно. В противном случае нам было бы значительно легче освобождать свои территории», – добавил он.
Депутат также обратил внимание на случаи, когда мужчины призывного возраста за деньги покидали Украину, направляясь в Россию. «Это уже отлаженная схема. Но меня она беспокоит. Как мне кажется, российская контрразведка должна пристально следить за такими уклонистами», – сказал собеседник.
«Дело в том, что наравне с пацифистами, которые просто не желают воевать в интересах Зеленского, Украину могут покидать и завербованные СБУ агенты. На освобожденных территориях подобные граждане отправляются на фильтрацию. Вероятно, нечто подобное стоит делать и по приезде в Россию», – заключил Бердичевский.
Ранее один из военнослужащих ВСУ рассказал, что боевики территориальной обороны массово бегут с линии фронта после продолжительных и массированных артобстрелов Вооруженных сил России. Это, по словам военного, действует деморализующее, в результате после обстрела некоторые бойцы, ранее прибывшие на фронт как добровольцы, стремятся попасть в тыл под любым предлогом.
«Иногда бывают настоящие эпидемии паники – с позиций срываются целые подразделения. <...> И оголяют целые участки длиной в километры. Самое печальное, о таких бегствах сразу становится известно россиянам через воздушную разведку дронами», – передает РИА «Новости» слова военного, которого цитирует издание «Страна.ua».
Собеседник издания уточнил, что чаще всего бегству подвержены боевики территориальной обороны. Они считаются самыми ненадежными в рядах ВСУ, так как многие записывались на фронт добровольцами, думая, что боевые столкновения с российской армией будут похожи на беспорядки на майдане во время переворота в Киеве или карательные действия ВСУ против республик Донбасса. Такие люди оказались не готовы к боям с серьезной силой, признал военный.
При этом украинское командование осознает проблему и пытается добавить в подразделения к новобранцам солдат с боевым опытом, чтобы остановить повальное бегство при артобстрелах, рассказал собеседник портала, но не уточнил, оказались ли эти меры эффективными.
Кроме того, в воскресенье стало известно, что мужчины призывного возраста за деньги покидают Украину, не желая идти в армию. Так, один из беглецов, которому удалось добраться до Мелитополя, рассказал, что в Россию можно выехать за несколько тысяч долларов. Ранее сообщалось, что правоохранители раскрыли в Одессе схему оформления врачебной комиссией поддельных заключений о непригодности к военной службе за 7 тыс. долларов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Росгвардейцы задержали сотрудничавших с ВСУ работников Запорожской АЭС
Военнослужащие Росгвардии задержали двоих сотрудников Запорожской АЭС, которые передавали ВСУ данные о местонахождении личного состава и техники на территории станции, сообщили в пресс-службе Росгвардии.
«Военнослужащие Росгвардии пресекли противоправные действия, угрожавшие безопасности Запорожской атомной электростанции. При проведении специальных адресных мероприятий они задержали двоих сотрудников атомной станции, которые передавали ВСУ информацию о местонахождении личного состава и техники на территории самой станции. Также задержан нарушитель пропускного режима – пособник ВСУ, который передавал координаты передвижения колонн российской техники», – приводит сообщение ТАСС.
Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе – находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.
Так, в большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и в район хранилища ядерных отходов. Москва призывала Запад прекратить интриги по ситуации с Запорожской АЭС и повлиять на Киев для прекращения обстрелов атомной станции.
Украину призвали смириться с «горькой правдой» о потере Донбасса
Украине следует принять «горькую правду» о потере Донбасса в ближайшее время и бесперспективности попыток контрнаступления на Херсон, пишут немецкие СМИ.
Обозреватель Welt Кристоф Шильц заявил, что после шести месяцев боевых действий дела у Киева «идут не очень хорошо». «Украина вот-вот потеряет Донбасс на востоке. Большая часть юга уже в руках России. Сейчас нет никаких признаков того, что ситуация может измениться в обозримом будущем», – передает РИА «Новости» слова Шильца.
Автор статьи предположил, что предстоящая зима сулит Украине проблемы с продовольствием и энергоснабжением. «Объявленное Киевом в конце мая контрнаступление в районе Херсона – что было бы крайне важно для того, чтобы в будущем не допустить потери Одессы и сохранить выход к Черному морю – не состоится, поскольку ВСУ сейчас не в состоянии это сделать. Осознавать это горько», – говорится в публикации.
В среду при попытке скрытного вторжения в Херсонскую область были уничтожены более 80 морпехов ВСУ.
ФСБ задержала планировавшего теракт на Балтфлоте сторонника «Азова»
|
|
В Калининграде задержан сторонник «Азова» (запрещенная в РФ организация), который хотел устроить теракт на объектах Балтийского флота и аэропорта Храброво, сообщает ЦОС ФСБ.
«В городе Калининграде выявлен и задержан местный житель, гражданин РФ, 1967 года рождения, приверженец... организации «Азов», вынашивавший намерения по совершению диверсионно-террористических акций в отношении объектов Балтийского флота ВМФ РФ и военнослужащих, а также аэропорта Храброво, – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
По данным ФСБ, по указанию находящихся на Украине координаторов «Азова» он планировал совершить диверсию и сбежать.
Отмечается, что по месту проживания в оборудованном тайнике обнаружено самодельное взрывное устройство мощностью около 5 килограммов в тротиловом эквиваленте, переписка с активными участниками «Азова», агитационная литература и символика запрещенной организации.
«Задержанный дал признательные показания... Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 («приготовление к террористическому акту»), ч. 1 ст. 223.1 («незаконное изготовление оружия») УК РФ», – говорится в сообщении.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Небензя показал в ООН найденную в Донбассе противопехотную мину «Лепесток»
|
|
Постпред России при ООН Василий Небензя продемонстрировал на заседании Совбеза ООН, насколько незаметны противопехотные мины «Лепесток», используемые украинскими военными, в том числе против мирного населения Донбасса.
По его словам, это живое свидетельство садистского и изуверского характера киевского режима.
«Это мини-мина, вооруженные силы Украины разбрасывают их в жилых зонах, на улицах, в парках. Их очень тяжело обнаружить на местности», – цитирует РИА «Новости» постпреда.
Небензя рассказал, что их обнаруживают дети, они нередко принимают эти мины за игрушки и берут в руку, после чего эти устройства взрываются. Он указал, что от «Лепестков» уже пострадали 47 человек.
«Мы настоятельно призываем осудить киевский режим за использование этих негуманных методов ведения войны», – подчеркнул Небензя.
О первом сбросе на Донецк украинских «Лепестков» стало известно в конце июля. Позднее обстрелы столицы ДНР с последующим сбросом «Лепестков» стали регулярными.
С тех пор поступают сообщения о гибели и ранениях мирных жителей и происшествиях в результате срабатывания этих мин. Так, в середине августа на мине «Лепесток» подорвалась и погибла российская журналистка Земфира Сулейманова.
Противопехотная фугасная мина ПФМ-1 «Лепесток» предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Дистанционная установка производится при помощи реактивных систем залпового огня «Ураган». Мины малозаметны, а для мирного населения особенно опасны, так как из-за необычной формы люди не могут их опознать. «Лепестки» могут срабатывать и самопроизвольно, от нагревания на солнце.
Применение таких мин запрещено Оттавской конвенцией, которую Украина ратифицировала в 2005 году. Таким образом, Киев нарушает собственные международные обязательства.
В начале августа Москва направила генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и председателю Совбеза ООН Чжан Цзюню информацию о минировании украинскими войсками гражданских объектов в Донбассе с использованием запрещенных мин «Лепесток».
Кроме того, в ООН обратились Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство» и Российский союз ветеранов Афганистана.
В Италии заявили о недовольстве Папы Римского Зеленским
|
|
Давление украинского президента Владимира Зеленского на Папу Римского Франциска в вопросе поддержки Киева вызывает недовольство понтифика, сообщил специалист по Ватикану Марко Полити изданию IL Fatto Quotidiano.
«Этот твит прекрасно показывает, что Папа Франциск и киевская политика находятся по разные стороны. Ватикану не нравится, когда понтифику говорят, что ему делать, а также тот факт, что украинские власти подвергли цензуре телевизионную трансляцию папского крестного хода, потому что в нем выражалась идея мира между украинцами и россиянами», – передает РИА «Новости» его слова, напомнив о посте в Twitter (запрещен в России), где Зеленский пишет, что Киев нуждается в помощи религиозных лидеров для распространения негативной информации о России.
Журналист указал, что президент Украины продолжает давить на Франциска, пытаясь добиться его визита в Киев, но Папа не хочет посещать украинскую столицу, не побывав в Москве.
Религиозный лидер также не разделяет политической линии Зеленского и не готов быть «прислужником Запада», полностью поддержав евроатлантическую позицию по ситуации на Украине. Как утверждает эксперт, в Ватикане сложилось мнение, что «Зеленский хочет втянуть Папу в нарратив», согласно которому Киев выставляют невинной жертвой, а образ России демонизируют.
Специалист пояснил, что Франциск не разделяет эту позицию, потому что она не учитывает предшествующие события, которые привели к нынешней ситуации на на территории бывшей советской республики. Так, НАТО и ЕС не хотят анализировать последствия расширения НАТО на Восток и здраво оценивать риски возможной ядерной войны, подчеркнул эксперт.
Напомним, Папа Римский Франциск выразил надежду посетить Москву и Киев. В Кремле заявили об отсутствии предметных контактов по визиту Папы Римского в Москву. Позднее появилась информация, что визит может состояться в августе.
Захарова назвала День независимости Украины Хэллоуином
|
|
Представитель МИД России Мария Захарова назвала День независимости Украины Хэллоуином, а президента страны Владимира Зеленского – могильщиком украинского суверенитета.
«Сегодня Украина должна была бы отмечать День независимости, но вместо этого получился перформанс: Борис Джонсон украсил свою резиденцию подсолнухами и гортензиями, а сам приехал в Киев, Урсула фон дер Ляйен прокричала фашистский лозунг бандеровских коллаборационистов в своем видеообращении на фоне флага Незалежной, Олаф Шольц запостил праздничный твит, а Джо Байден посулил почти 3 млрд долларов на убийство украинцев», – написала она в своем Telegram-канале.
Захарова добавила, что «апогеем всего этого Хэллоуина стало обещание Зеленского не прекращать войну».
«Трагикомизм ситуации в том, что именно Зеленский стал могильщиком украинского суверенитета. Вместо праздничного салюта – обстрел крупнейшей атомной станции Европы. Вместо конфетти – противопехотные мины-лепестки в жилых районах Донецка», – добавила она.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что ВСУ ответят «мощными ударами по российской территории», если российские военные обстреляют украинские города в праздничные для Украины дни 23 и 24 августа.
США пообещали позволить Украине самой планировать боевые действия
Соединенные Штаты предоставят Украине возможность самой намечать приоритеты в боевых действиях и выборе дальнейших военных задач, заявил на брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
Так он прокомментировал утверждения президента Украины Владимира Зеленского о намерении Киева вернуть Крым любыми способами.
«Мы с самого начала говорили, что это его [Зеленского] война, он планирует ее, он расставляет в ней приоритеты. Я думаю, мы дадим возможность администрации Зеленского и вооруженным силам Украины говорить об их военных задачах и планах в том объеме, в котором они готовы об этом говорить», – цитирует Кирби ТАСС.
По его словам, США со своей стороны «продолжат поддерживать Украину так долго, как это будет необходимо».
При этом, по мнению Кирби, боевые действия могли бы завершиться уже сейчас, если бы российская сторона «приняла правильное решение и вывела войска с Украины». По его утверждению, это было бы «лучше для украинского народа и <...> для европейской безопасности».
На форуме «Крымская платформа» украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина вернет Крым «любыми средствами».
Пентагон назвал сумму военной помощи Украине с 2014 года
Соединенные Штаты с 2014 года предоставили Украине более 15,5 млрд долларов, говорится в распространенном письменном заявлении пресс-секретаря Пентагона Пэта Райдера.
«С января 2021 года США выделили Украине более 13,5 млрд долларов в виде помощи в сфере безопасности. В целом с 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине более 15,5 млрд долларов на помощь в сфере безопасности», – отметил представитель оборонного ведомства, сообщает ТАСС.
Напомним, в среду Вашингтон объявил об очередном пакете военной помощи Киеву на примерно 3 млрд долларов. В него вошли шесть передвижных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) малой и средней дальности NASAMS, 245 тыс. 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, 65 тыс. 120-миллиметровых минометных боеприпасов, до 24 противоартиллерийских радиолокационных систем, разведывательные беспилотные летательные аппараты Puma, оборудование для разведывательных дронов Scan Eagle, средства борьбы с беспилотниками Vampire, ракетные системы лазерного наведения, а также финансирование на подготовку и обеспечение военнослужащих.
Байден выделил Украине военной помощи на 3 млрд долларов
|
|
Президент США Джо Байден «с гордостью» заявил о выделении крупнейшего пакета военной помощи Украине размером почти в 3 млрд долларов.
«Я с гордостью объявляю о нашем крупнейшем на сегодняшний день пакете помощи в области безопасности: оружие и снаряжение примерно на 2,98 млрд долларов, которые будут предоставлены в рамках инициативы помощи Украине в сфере безопасности», – говорится в сообщении на сайте Белого дома, передает РИА «Новости».
Отмечается, что новый пакет военной помощи позволит Украине приобрести системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы, системы защиты от БПЛА и радары, чтобы страна «могла продолжать обороняться в долгосрочной перспективе».
Ранее военный эксперт Константин Сивков в комментарии газете ВЗГЛЯД пояснил, что «Запад готовится сократить до минимума военную помощь Украине. В результате ВСУ ничего не останется, как по мере истощения собственных запасов сдаваться союзным войскам».
При этом в начале августа вышел документальный фильм американского телеканала CBS, по данным которого весомая часть западной военной «помощи» Украине – около 70% – не попадает на фронт, а страны-доноры зачастую не в состоянии проконтролировать ее использование.
Начальник главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков сообщал, что спецгруппа конгрессменов США в июле посетила Киев для разбирательств с утечками оружия, в том числе зенитных и противотанковых ракетных комплексов. По его словам, получаемое Украиной оружие разворовывается, поступает на черные рынки и далее террористическим организациям, в том числе в соседние страны.
Джонсон пообещал Киеву сотни военных микродронов
Прибывший в Киев премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о новом крупном пакете помощи Украине, сообщили в канцелярии британского премьера.
В пакет входит 850 микродронов, сообщили в канцелярии, размер пакета составляет 63,7 млн долларов, передает ТАСС.
Эти дроны должны помочь улучшить возможности по дальнему обнаружению целей.
Джонсон прибыл в украинскую столицу на празднование Дня независимости Украины, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.
Ранее британский уоррент-офицер Пол Карни заявил, что военнослужащие страны должны подготовить семьи к тому, что британцев могут направить воевать против России.
Россия выступила против виртуального участия Зеленского в заседании СБ ООН по Украине
Президент Украины Владимир Зеленский выступит на заседании Совета Безопасности ООН по Украине в видеоформате, сообщил постоянный представитель Китая при всемирной организации, председатель Совбеза в августе Чжан Цзюнь.
«Мы получили от постоянного представительства Украины предложение пригласить президента Украины принять участие в заседании Совета Безопасности ООН по видеосвязи», – цитирует ТАСС Чжана.
Между тем постоянный представитель России в ООН Василий Небензя выступил против виртуального участия президента Украины Владимира Зеленского в заседании Совета Безопасности ООН.
«Такое участие должно быть очным, то есть его физическим присутствием в зале Совета Безопасности. Это не наша прихоть, а правила, которые регулируют работу Совета. Здесь нет политики, это исключительно вопрос процедуры. К тому же он (Зеленский – прим. ВЗГЛЯД) заявлен главой делегации Украины на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи, что может быть реализовано только очным участием», – подчеркнул Небензя.
За участие Зеленского в онлайн-режиме выступили 13 членов СБ ООН, Россия высказалась против, Китай воздержался.
Ранее Россия распространила в Совбезе ООН и Генассамблее фотосвидетельства обстрелов Запорожской АЭС украинскими военными.
Посол Украины в Ватикане раскритиковал папу Римского за сочувствие Дугиной
|
|
Посол Украины при Святом престоле Андрей Юраш позволил себе очередную критику в адрес папы Римского Франциска, назвав «разочаровывающими» его сочувствия «невинным жертвам» ситуации на Украине, среди которых назвал погибшую российскую журналистку Дарью Дугину.
«Выступление папы Римского разочаровало и заставило задуматься о многом. Нельзя причислять к одной и той же категории агрессора и жертву, насильника и изнасилованного», – передает ТАСС сообщение дипломата в Twitter (запрещен в России).
В сообщении Юраш назвал отца погибшей Александра Дугина «первым из идеологов российского империализма».
Ранее сообщалось, что папа Римский Франциск принес соболезнования по поводу гибели Дарьи Дугиной, назвав ее «невинной жертвой». «Думаю о бедной девушке, подорванной на бомбе, заложенной под сиденье автомобиля в Москве. Невинные платят за войну», – сказал он.
Напомним, Дарья Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция».
По данным ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии. Позже появилась информация, что подозреваемая в убийстве российской журналистки перебралась из Эстонии в Австрию. СК России намерен объявить подозреваемую в розыск, которая для наблюдения за жертвой арендовала квартиру в доме, где проживала убитая российская журналистка.
|
|