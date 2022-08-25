В Италии заявили о недовольстве папы Римского Зеленским

Давление украинского президента Владимира Зеленского на папу Римского Франциска в вопросе поддержки Киева вызывает недовольство понтифика, сообщил специалист по Ватикану Марко Полити изданию IL Fatto Quotidiano.

«Этот твит прекрасно показывает, что папа Франциск и киевская политика находятся по разные стороны. Ватикану не нравится, когда понтифику говорят, что ему делать, а также тот факт, что украинские власти подвергли цензуре телевизионную трансляцию папского крестного хода, потому что в нем выражалась идея мира между украинцами и россиянами», – передает РИА «Новости» его слова, напомнив о посте в Twitter (запрещен в России), где Зеленский пишет, что Киев нуждается в помощи религиозных лидеров для распространения негативной информации о России.

Журналист указал, что президент Украины продолжает давить на Франциска, пытаясь добиться его визита в Киев, но папа не хочет посещать украинскую столицу, не побывав в Москве.

Религиозный лидер также не разделяет политической линии Зеленского и не готов быть «прислужником Запада», полностью поддержав евроатлантическую позицию по ситуации на Украине. Как утверждает эксперт, в Ватикане сложилось мнение, что «Зеленский хочет втянуть папу в нарратив», согласно которому Киев выставляют невинной жертвой, а образ России демонизируют.

Специалист пояснил, что Франциск не разделяет эту позицию, потому что она не учитывает предшествующие события, которые привели к нынешней ситуации на на территории бывшей советской республики. Так, НАТО и ЕС не хотят анализировать последствия расширения НАТО на Восток и здраво оценивать риски возможной ядерной войны, подчеркнул эксперт.

Напомним, папа Римский Франциск выразил надежду посетить Москву и Киев. В Кремле заявили об отсутствии предметных контактов по визиту папы Римского в Москву. Позднее появилась информация, что визит может состояться в августе.