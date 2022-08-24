Посол Украины в Ватикане раскритиковал папу Римского за сочувствие Дугиной

Посол Украины при Святом престоле Андрей Юраш позволил себе очередную критику в адрес папы Римского Франциска, назвав «разочаровывающими» его сочувствия «невинным жертвам» ситуации на Украине, среди которых назвал погибшую российскую журналистку Дарью Дугину.

«Выступление папы Римского разочаровало и заставило задуматься о многом. Нельзя причислять к одной и той же категории агрессора и жертву, насильника и изнасилованного», – передает ТАСС сообщение дипломата в Twitter (запрещен в России).

В сообщении Юраш назвал отца погибшей Александра Дугина «первым из идеологов российского империализма».

Ранее сообщалось, что папа Римский Франциск принес соболезнования по поводу гибели Дарьи Дугиной, назвав ее «невинной жертвой». «Думаю о бедной девушке, подорванной на бомбе, заложенной под сиденье автомобиля в Москве. Невинные платят за войну», – сказал он.

Напомним, Дарья Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция».

По данным ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии. Позже появилась информация, что подозреваемая в убийстве российской журналистки перебралась из Эстонии в Австрию. СК России намерен объявить подозреваемую в розыск, которая для наблюдения за жертвой арендовала квартиру в доме, где проживала убитая российская журналистка.