Конгрессмен призвал прекратить финансирование Украины

США не должны отправлять Украине «ни единого доллара», Вашингтону следует сосредоточиться на внутренних проблемах, заявил в интервью изданию The American Conservative член палаты представителей от Республиканской партии Дэн Бишоп.

«Мы не должны отправлять Украине ни единого доллара, не говоря уже о трех миллиардах. Мы уже потратили гораздо больше того, что готов потратить любой наш европейский союзник, но при этом мы не можем собрать и малой толики этих средств на обеспечение безопасности собственной границы», – цитирует РИА «Новости» Бишопа.

По его словам, непрекращающееся финансирование Киева является ярким примером политики Байдена «Америка в последнюю очередь».

В среду президент Джо Байден заявил о выделении крупнейшего пакета военной помощи Украине почти в 3 млрд долларов. Новый пакет позволит Киеву приобрести системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы, системы защиты от БПЛА и радары для обороны в долгосрочной перспективе.

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