Западным либералам пришлось принять российскую спецоперацию

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25 мая, среда  |  Последнее обновление — 20:15  |  vz.ru
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Европейцам предлагают мерзнуть ради наказания России

Европе советует снизить температуру в квартирах Heline Vanbeselaere/Zuma/ТАСС
Подконтрольное США Международное энергетическое агентство продолжает давать советы Евросоюзу, как тому избавиться от российского газа. На этот раз заокеанские партнеры советуют европейцам снизить температуру в своих домах, чтобы меньше платить России за газ. Готовы ли граждане ЕС мерзнуть ради этой политической миссии? Подробности...
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Зачем Киев устроил публичный процесс над российским военным

Пленный российский военный подозрительно быстро дал признательные показания EPA/OLEG PETRASYUK/ТАСС
Киевский суд приговорил пленного российского военного Вадима Шишимарина к пожизненному сроку якобы за убийство мирного жителя. Эксперты указывают на то, что все обвинение построено на признании россиянина, а сам судебный процесс завершился всего за неделю. Сможет ли Россия вызволить своего военного и зачем Киеву понадобился этот скоротечный суд над пленным? Подробности...
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Россия пробила украинский фронт в Донбассе

Войска союзников прорвали рубежи обороны украинских войск Петр Ковалев/ТАСС
Серьезные успехи достигнуты в понедельник российскими войсками на Украине. Речь идет о прорыве целых участков очень символических рубежей в Донбассе и начале образования «малых котлов» окружения частей ВСУ на ряде ключевых направлений. О каких районах идет речь и почему действия здесь принципиально важны? Подробности...
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Украинцы теряют желание умирать за Зеленского

Так на улицах украинских городов отлавливают мужчин призывного возраста кадр из видео
«Как мы можем воевать за страну, которой все равно на нас?». Такие вопросы все чаще звучат на Украине – наряду с сообщениями о массовой сдаче в плен, дезертирстве и вручении повесток прямо на улицах. Украинские солдаты отказываются умирать, «Брестской крепости» не получилось даже из «Азовстали». Почему же тогда в Киеве заявляют о грядущем контрнаступлении? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Из Москвы напрочь пропала агрессия

Антон Размахнин
Антон Размахнин, журналист
С ролью не плавильного, а правильного котла Москва справляется лучше большинства мировых мегаполисов. А может быть, и вообще лучше всех. Подробности...

Финляндию и Швецию нельзя было не пустить в НАТО

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Еще до нынешних событий на Украине многие финны и шведы боялись России. Финская пресса и 15 лет назад рассказывала о планах российского вторжения, а шведы годами ищут у своих берегов призраки российских подводных лодок. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Как России удалось не стать Украиной

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
В конце 2011 года, на волне «болотных» протестов, был создан «координационный совет оппозиции». Гомункулус Навальный был выращен именно как гибрид проевропейского либерала и русского националиста. Подробности...
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Запорожье тоже выбрало Россию

Чем Россия накажет Финляндию

Прорыв фронта в Донбассе

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Корабль Starliner компании Boeing стартовал к МКС

Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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Боевики «Азова» начали сдаваться в плен

256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
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«Москвичи» – какими они были и могли быть

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перевести московский завод «Рено» на баланс города и возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич». Газета ВЗГЛЯД вспомнила, какую продукцию выпускал завод в советские времена, а какие идеи инженеров так и остались в макетах...
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Западным либералам пришлось принять российскую спецоперацию

    Авторитет Киссинджера позволяет надеяться, что его предложение будет воспринято Западом всерьез
    		   25 мая 2022, 19:00
    Фото: EPA/TASS
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    «Украина должна отдать свою территорию России ради окончания войны». Так западная пресса интерпретирует поистине сенсационное заявление патриарха американской внешней политики, сделанное им на форуме в Давосе. Что именно посоветовал западным элитам бывший госсекретарь США Генри Киссинджер – и когда они смогут принять его точку зрения?

    24 мая у ряда западных политиков и пропагандистов произошел самый настоящий разрыв шаблонов. На экономическом форуме в Давосе – заповеднике глобализма, где все подряд ругали Россию и рисовали контуры нового либерального мира – с пророссийской по сути речью выступил не кто-то, а патриарх американской дипломатии. Советник по нацбезопасности и госсекретарь при президентах Ричарде Никсоне и Генри Форде, лауреат Нобелевской премии мира Генри Киссинджер.

    Человек, который всю свою карьеру боролся против Советского Союза, однако (в отличие от Збигнева Бжезинского) не позволил этой борьбе поглотить самого себя. Киссинджер всегда защищал американские национальные интересы. Но если 50 лет назад они диктовали сдерживание Советского Союза, то сейчас, по мнению патриарха, эти интересы требуют компромисса с Москвой. Причем по сути компромисса на тех же условиях, которые Россия предлагала США во второй половине 2021 года – начале 2022-го.

    «Переговоры нужно начинать в течение следующих двух месяцев – до того, как будут созданы потрясения и напряженности, которые будет крайне сложно преодолеть. В идеале можно договориться о возвращении к status quo ante (латинское выражение, означающее возврат на исходные позиции – прим. ВЗГЛЯД), – заявил Киссинджер. – Если же войну продолжат, то речь уже пойдет не о свободе Украины, а о новой войне против самой России… Я надеюсь, что мудрость украинцев не будет уступать их героизму».

    Эти слова расценили как прямой призыв Киеву признать ряд своих бывших земель российскими. «Киссинджер говорит, что Украина должна отдать свою территорию России ради окончания войны», – гласит заголовок не какого-то таблоида, а респектабельной Washington Post. По мнению издания, «status quo ante, упомянутый Киссинджером, … означает возврат к ситуации, когда Россия формально контролировала Крым, а неформально – два восточных региона Украины, Луганск и Донецк». И это еще западные СМИ не говорят об освобожденных территориях Херсонской, почти всей Запорожской, частей Харьковской и Николаевской областей, которые, по мнению ряда экспертов, тоже не вернутся в состав Украины.

    Естественно, слова Киссинджера были встречены в штыки восточноевропейскими и украинскими политиками. «Некоторые мудрецы думали, что сдача Чехословакией Судетской области в пользу Германии обеспечит мир и стабильность в Европе и не унизит Гитлера. Не сработало тогда – не сработает теперь», – учит Киссинджера дипломатии министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

    «Господин Киссинджер предлагает отдать часть Украины России и с такой же легкостью он позволит забрать Польшу или Литву. Хорошо, что у украинцев в окопах нет времени слушать «Давосских паникеров». Они несколько заняты защитой свободы и демократии», – учит Киссинджера защищать либеральный миропорядок советник президента Украины Михаил Подоляк.

    Ринкевичсы, Подоляки и им подобные активисты пытаются сделать вид, что мнение Киссинджера – это эксцесс, специфическая точка зрения 98-летнего человека. Однако, к сожалению для Киева и Восточной Европы, это далеко не так. Киссинджер в своем требовании договариваться с Россией отнюдь не одинок.

    «Аналогичным образом в США думают все реалисты. Джон Миршаймер, Стивен Уолт, Дмитрий Саймс, Чарльз Капчан, который, кстати говоря, был специальным советником президента США по Европе в администрациях Клинтона и Обамы, – поясняет газете ВЗГЛЯД замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. – Они все считают, что основную ответственность за кризис несет НАТО, и завершить его можно лишь одним способом – учесть интересы России, вступить с ней в серьезный стратегический диалог и договориться о мире на Украине на взаимоприемлемых условиях. А также договориться о modus vivendi – пусть и конфронтационном, но при этом управляемом.

    Конечно, все они согласны с тем, что та позиция, которую озвучила администрация Байдена (война до победы Украины и на истощение России), – опасная и, в конечном счете, невыгодная для самих США. Во-первых, потому, что она чревата эскалацией. Во-вторых, она крайне цинична по отношению к Украине, которая будет уничтожаться в процессе войны на истощение. В-третьих, потому, что эта позиция усиливает раскол внутри Запада и ослабляет позиции США в отношении НеЗапада – КСА, Индии, Турции, Бразилии и т. п».

    И чем дольше идет российская спецоперация, тем громче звучат голоса тех, кто критикует администрацию США за их подход к украинскому вопросу. Тех, кто называет этот подход грандиозной ошибкой. Тех, кого нельзя назвать ни сторонниками, ни даже симпатизантами Москвы.

    «Таким образом, это не Киссинджер выступил против мейнстрима, а, скорее, администрация Байдена выступила против влиятельной части американского внешнеполитического сообщества. В том числе многих либералов. Тот же бывший посол США в России Майкл Макфол заявил недавно, что он тоже не согласен с высказыванием министра обороны Ллойда Остина о том, что целью политики США на Украине является ослабление России. По крайней мере, либералы считают, что ошибкой было говорить об этом вслух», – продолжает Дмитрий Суслов.

    Так, в заповеднике американского либерализма – газете New York Times – вышла редакционная (не авторская, а именно редакционная, отражающая позицию издания) статья под многозначительным заголовком: «Война на Украине становится все сложнее, а Америка к ней не готова».

    По мнению издания, «не в интересах США ввязываться в полномасштабный конфликт с Россией, даже если в мирном соглашении Украине придется пойти на серьезные уступки». А ей придется пойти, ведь «решительная военная победа Украины над Россией, в ходе которой Украина вернет все территории, которые Россия у нее захватила с 2014 года, не является реалистичной целью». А «нереалистичные ожидания могут еще глубже втянуть их (США и НАТО – прим. ВЗГЛЯД) в дорогостоящую, затяжную войну».

    Но это еще цветочки – дальше начинается самое настоящее иезуитство. Издание пишет, что «если конфликт перейдет в реальные переговоры, то украинским лидерам придется принимать болезненные территориальные решения, нужные для любого компромисса».

    Конечно, Украина может упереться, отказаться. Однако, по мнению New York Times, «в ходе продолжения войны господин Байден должен ясно дать понять президенту Владимиру Зеленскому и его народу, что есть предел того, как далеко США и НАТО зайдут в противостоянии с Россией, а также относительно объемов денег и политической поддержки, которую они смогут мобилизовать для Украины. Крайне важно, чтобы решения украинского правительства основывались на реалистичной оценке ее возможностей и того, сколько еще разрушений Украина может выдержать».

    Да, на сегодняшний день администрация Байдена отказывается следовать этому совету. Вашингтон продолжает проводить крайне безответственную, рискованную политику. «Если цель в том, чтобы попытаться избежать более широкой войны, то как тогда этой цели способствуют крики о предоставлении американских разведданных для убийства русских и потопления одного из их кораблей?» – возмущается The New York Times.

    Однако в том, что администрация Байдена идет поперек мнения американского академического истеблишмента, нет ничего странного. Действующий политический истеблишмент США состоит из людей, воспитанных в крайне специфической среде.

    «Нынешние политики являются детьми иллюзии конца истории. Они сформировались в условиях, когда у США не было конкурентов, когда Америка была глобальным гегемоном и не испытывала в отношении себя экзистенциальных угроз. Когда считалось, что американские ценности неизбежно станут универсальными. По мере того, как США втянулись в новую глобальную конфронтацию (не только с Россией, но и с Китаем), которая будет продолжаться десятилетия, будут рождаться новые Киссинджеры. Ведь США будут вынуждены проводить реалистскую внешнюю политику, основанную на понимании баланса сил и угроз, с которыми они будут сталкиваться», – говорит Дмитрий Суслов.  

    Собственно, процесс обновления может пойти быстрее – через электоральные институты. Чем дальше США будут втягиваться в боевые действия, чем больше десятков миллиардов будут отправлять в карманы украинских олигархов, тем больше у граждан США будет к Белому дому вопросов.

    «Американцы накручены страданиями Украины, но общественная поддержка войны вдалеке от американских берегов не может длиться бесконечно. Для американского избирателя куда большей проблемой, нежели Украина, является инфляция, а проблемы на глобальных продовольственном и энергетическом рынках будут лишь нарастать», – пишет New York Times. И эксперты считают, что на ноябрьских промежуточных выборах в Конгресс американцы выразят свое согласие с мнением Генри Киссинджера.

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