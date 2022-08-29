ВКС и ПВО России оставили Украину без военных летчиков

ВКС и ПВО России фактически ликвидировали квалифицированный летный состав воздушных сил Украины, сообщил военно-дипломатический источник.

«Весь сколь-нибудь квалифицированный летно-подъемный состав бывших воздушных сил Украины – самолетов Миг-29, Су-27 и Су-25 – эффективными действиями российских ВКС и средств ПВО фактически ликвидирован», – сообщил источник РИА «Новости».

Источник объяснил потери остатков авиации: Киев для боевых задач задействовал бывших курсантов харьковского военного института воздушных сил Украины, которых не было времени доучивать. По его словам, их сбивают если не на первом, то уже на втором боевом вылете.

Источник также отметил, что попытки западников набрать по контракту летчиков советских самолетов в Польше и других восточноевропейских странах также не удались, согласившиеся «уже в могилах и больницах».

«Пентагон, как нам известно, занялся набором для Украины бывших афганских летчиков учебно-боевых самолетов, которые сбежали год назад в США вместе с американцами. Их подготовка начинается сейчас в Калифорнии, после чего всех планируется перебросить через Польшу на Украину», – сказал он.

По его словам, это касается не только бывших летчиков, но и других афганцев, проходивших службу в подразделениях специального назначения – им также предлагают пройти подготовку и заключить контракт на Украине.

Как рассказал источник, попытки «затыкать дыры» на фоне нехватки у Украины военных специалистов лишь оттянут катастрофу для Киева.

«Все эти истерические попытки «затыкания дыр» лишь оттянут на какое-то время военную катастрофу киевского режима и политическую – его патронов в Вашингтоне. Но никак не повлияют на конечный результат», – сказал источник.

Напомним, в воскресенье в Минобороны России сообщили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 274 самолета, 148 вертолетов, 1826 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

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