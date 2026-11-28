На фоне опыта отношений России и Запада практически любое здравомыслящее суждение западного политика выглядит для нас как хитрая уловка. Но если в данный момент интересы России с американскими совпадают, то нужно это использовать.4 комментария
Губернатор Тульской области сообщил о ликвидации над регионом дронов ВСУ
Над Тульской областью сбили четыре украинских беспилотника
Силы ПВО уничтожили четыре украинских дрона над Тульской областью, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в Max-канале.
«Подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены четыре украинских беспилотника. Пострадавших нет», – написал он.
Миляев уточнил, что, по предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.
Губернатор напомнил жителям о запрете на фото- и видеосъемку действий сил ПВО и предупредил, что опасность атаки беспилотников в регионе сохраняется.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО уничтожили в течение субботы 83 украинских дрона над шестью регионами России, при этом за ночь были уничтожили 1246 украинских дронов над страной. В пятницу силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника в небе над Тульской областью.