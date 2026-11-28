На фоне опыта отношений России и Запада практически любое здравомыслящее суждение западного политика выглядит для нас как хитрая уловка. Но если в данный момент интересы России с американскими совпадают, то нужно это использовать.4 комментария
Дело экс-замгубернатора ЯНАО Емельянова связали с его прошлой работой
Дело арестованного экс-замгубернатора ЯНАО связали с капстроительством
Уголовное дело в отношении арестованного бывшего замгубернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Александра Емельянова связывают с его работой в дирекции капитального строительства, сообщили в оперативных службах.
«Дело связано с его работой в дирекции капитального строительства. Что-то давнее», – заявил источник ТАСС.
Ранее суд в Московской области арестовал Емельянова по подозрению в превышении полномочий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Александра Емельянова арестовали в Московской области.
В октябре экс-зампредседателя Мурманской областной думы VII созыва Геннадия Степахно задержали по обвинению в государственной измене.
В начале месяца суд отменил решение о продлении домашнего ареста бывшему вице-губернатору Свердловской области Олегу Чемезову.